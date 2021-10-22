"Угольное дело" против Порошенко - это огромный перечень лжи, который должен прикрыть провалы Зеленского, - нардеп "ЕС" Сюмар

Власть Зеленского пытается отвлечь внимание общества от офшорного скандала, "вагнергейта" и кризиса в энергетике и медицине. Именно поэтому силовые органы по указанию Офиса Президента актуализировали так называемое "угольное дело" против Порошенко за события 2014 года.

Об этом в эфире Прямого канала заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, которая в 2014 году была заместителем Секретаря СНБО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Она опровергла фейки, из которых слеплен этот сценарий Банковой.

"Я слышала этот пресс-брифинг Генерального прокурора и председателя Службы безопасности. Их так хорошо организовали под ток-шоу Шустера. Я думаю, это специально было сделано, чтобы перевести внимание от офшорного скандала, который уже услышали украинцы. Все то, что там прозвучало - это огромный перечень лжи", - отмечает Сюмар.

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Она, в частности, напомнила, что банковские учреждения на временно оккупированных территориях ОРДЛО еще в июлея 2014 года были закрыты.

"Это было одно из обвинений, оказывается "высшее руководство государства дало указание открыть банковские учреждения на неподконтрольных Украине территориях". Это не соответствует действительности, так как наоборот еще в июле 2014 года было принято решение о том, что эти учреждения за один день должны быть закрыты. Потому что там банально убивали. Это - банковские учреждения, там находились деньги. Боевики, захватившие помещение, мечтали захватить деньги. Работники Нацбанка, которые там работали, получили сигнал за очень короткий срок уничтожить денежную массу. Их буквально уничтожали, резали, заливали маслом, краской, чтобы эти средства не получили оккупанты. Поэтому это обвинение - это сплошной абсурд", - отмечает Сюмар.

"Как и то обвинения, что оказывается нужно было уголь покупать в ЮАР - это была такая "диверсификация". Уголь из ЮАР был в два раза дороже. Он стоил 109 долларов. А уголь, который мы покупали на украинских шахтах на украинских территориях, стоил вдвое дешевле", - напомнила Сюмар.

Она также показала экспертизу, согласно которой качество угля из ЮАР было ниже, чем предполагали требования контракта.

"Уголь из ЮАР, от которого Украина отказалась, не горел. Он оказался некачественным. В контракте есть такой показатель как зольность, там допускалось 26% зольности. Я могу продемонстрировать экспертизу научно-исследовательского института судебных экспертиз. Эксперты официально установили, что зольность этого угля была более 30%", - отмечает Виктория Сюмар.

"А в контракте написано, что при зольности 30% и выше этот контракт должен быть расторгнут", - констатирует депутат.

"Когда фактически было отказано в закупке этого угля из ЮАР - прекратили очень серьезную коррупционную аферу, которая бы стоила бюджету очень серьезных средств. Поэтому эти обвинения звучат совершенно дико", - отмечает она.

"Когда рассказывают - "там СБУ наличку возила". Возили их сами государственные предприятия. Но СБУ, как и другие правоохранительные органы, должны были гарантировать пересечение линии соприкосновения. Это война, и в 2014 году - горячая фаза этой войны. Тогда была создана группа, которая состояла из правоохранительных органов. Это была и ГФС, и пограничники, полиция, Нацгвардия, Служба безопасности. И их задача была гарантировать, чтобы шахта из Украины могла спокойно привезти деньги, заплатить своим украинским работникам, украинским шахтерам", - объясняет Виктория Сюмар.

"До сих пор Украина платит там пенсионерам пенсию", - напомнила она.

"Я считаю, мы очень достойно пережили 2014 год. Я боюсь, что сейчас мы попадем в худшую зависимость после того, как за семь лет сделали все условия для того, чтобы от этой зависимости избавиться", - резюмирует Сюмар.

"Страна с 2014 года очень тяжело работала на то, чтобы получить энергетическую независимость. Сейчас это действительно очень напоминает то, что можно назвать российским энергетическим реваншем. Потому что газ Украина получит в обмен на большое количество политических условий Владимира Путина. И, фактически, вынуждена будет все их удовлетворить. Я думаю, что это и вопрос реализации "формулы Штайнмайера", и проведение выборов. Когда украинская власть фактически пойдет на эти договоренности, Россия наконец-то избавится от того, что мешает ее экономике - санкций, которые были огромным дипломатическим успехом предыдущей украинской власти", - резюмирует Сюмар.

"Сегодня Путин иммет преимущество - космическую цену на газ и все шансы избавиться от санкций. А это значит, что российская экономика пойдет вверх и Россия получит все инструменты для продолжения агрессии и уничтожения Украины", - предостерегает народный депутат.