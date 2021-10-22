"Угольное дело" против Порошенко - это огромный перечень лжи, который должен прикрыть провалы Зеленского, - нардеп "ЕС" Сюмар
Власть Зеленского пытается отвлечь внимание общества от офшорного скандала, "вагнергейта" и кризиса в энергетике и медицине. Именно поэтому силовые органы по указанию Офиса Президента актуализировали так называемое "угольное дело" против Порошенко за события 2014 года.
Об этом в эфире Прямого канала заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, которая в 2014 году была заместителем Секретаря СНБО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Она опровергла фейки, из которых слеплен этот сценарий Банковой.
"Я слышала этот пресс-брифинг Генерального прокурора и председателя Службы безопасности. Их так хорошо организовали под ток-шоу Шустера. Я думаю, это специально было сделано, чтобы перевести внимание от офшорного скандала, который уже услышали украинцы. Все то, что там прозвучало - это огромный перечень лжи", - отмечает Сюмар.
Она, в частности, напомнила, что банковские учреждения на временно оккупированных территориях ОРДЛО еще в июлея 2014 года были закрыты.
"Это было одно из обвинений, оказывается "высшее руководство государства дало указание открыть банковские учреждения на неподконтрольных Украине территориях". Это не соответствует действительности, так как наоборот еще в июле 2014 года было принято решение о том, что эти учреждения за один день должны быть закрыты. Потому что там банально убивали. Это - банковские учреждения, там находились деньги. Боевики, захватившие помещение, мечтали захватить деньги. Работники Нацбанка, которые там работали, получили сигнал за очень короткий срок уничтожить денежную массу. Их буквально уничтожали, резали, заливали маслом, краской, чтобы эти средства не получили оккупанты. Поэтому это обвинение - это сплошной абсурд", - отмечает Сюмар.
"Как и то обвинения, что оказывается нужно было уголь покупать в ЮАР - это была такая "диверсификация". Уголь из ЮАР был в два раза дороже. Он стоил 109 долларов. А уголь, который мы покупали на украинских шахтах на украинских территориях, стоил вдвое дешевле", - напомнила Сюмар.
Она также показала экспертизу, согласно которой качество угля из ЮАР было ниже, чем предполагали требования контракта.
"Уголь из ЮАР, от которого Украина отказалась, не горел. Он оказался некачественным. В контракте есть такой показатель как зольность, там допускалось 26% зольности. Я могу продемонстрировать экспертизу научно-исследовательского института судебных экспертиз. Эксперты официально установили, что зольность этого угля была более 30%", - отмечает Виктория Сюмар.
"А в контракте написано, что при зольности 30% и выше этот контракт должен быть расторгнут", - констатирует депутат.
"Когда фактически было отказано в закупке этого угля из ЮАР - прекратили очень серьезную коррупционную аферу, которая бы стоила бюджету очень серьезных средств. Поэтому эти обвинения звучат совершенно дико", - отмечает она.
"Когда рассказывают - "там СБУ наличку возила". Возили их сами государственные предприятия. Но СБУ, как и другие правоохранительные органы, должны были гарантировать пересечение линии соприкосновения. Это война, и в 2014 году - горячая фаза этой войны. Тогда была создана группа, которая состояла из правоохранительных органов. Это была и ГФС, и пограничники, полиция, Нацгвардия, Служба безопасности. И их задача была гарантировать, чтобы шахта из Украины могла спокойно привезти деньги, заплатить своим украинским работникам, украинским шахтерам", - объясняет Виктория Сюмар.
"До сих пор Украина платит там пенсионерам пенсию", - напомнила она.
"Я считаю, мы очень достойно пережили 2014 год. Я боюсь, что сейчас мы попадем в худшую зависимость после того, как за семь лет сделали все условия для того, чтобы от этой зависимости избавиться", - резюмирует Сюмар.
"Страна с 2014 года очень тяжело работала на то, чтобы получить энергетическую независимость. Сейчас это действительно очень напоминает то, что можно назвать российским энергетическим реваншем. Потому что газ Украина получит в обмен на большое количество политических условий Владимира Путина. И, фактически, вынуждена будет все их удовлетворить. Я думаю, что это и вопрос реализации "формулы Штайнмайера", и проведение выборов. Когда украинская власть фактически пойдет на эти договоренности, Россия наконец-то избавится от того, что мешает ее экономике - санкций, которые были огромным дипломатическим успехом предыдущей украинской власти", - резюмирует Сюмар.
"Сегодня Путин иммет преимущество - космическую цену на газ и все шансы избавиться от санкций. А это значит, что российская экономика пойдет вверх и Россия получит все инструменты для продолжения агрессии и уничтожения Украины", - предостерегает народный депутат.
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- Сеня, друг, не дай бог конечно. Шо ты мне истерику мастеришь. Посмотри вокруг и трезво содрогнись. Ты уже наговорил на вышку. Теперь тяни на пролетарское снисхождение суда. Мудрое, но несговорчивое.
- Сёма, верни награбленное в мозолистые руки, тебе же с них еще кушать, сам подумай.(с)
З яким ворогом торгували, закупаючи вугілля з шахт, зареєстрованих на підконтрольній території і опримуючи з них податки, з яких платили і пенсії пенсіонерам з Дири?
Після блокади Грішина шахти перейшли у власніть Курченка і бюджет України не отримував вже нічого, а пенсії ордловцям все одно платити мусили з бюджету України.
І це дуже не подобалось лугандонцям та їхнім кураторам з паРаші.
Так а що стосовно торгівлі на крові Зєлі?
Ето_другоє?
Це не торгівля на крові?
Убеждать самого СЕБЯ, что СЕЙЧАС в холодильнике пусто и СЕЙЧАС в квартире холодно, потому, что Порошенко ШЕСТЬ ЛЕТ НАЗАД что-то там сделал или что-то там не сделал, довольно ПРОБЛЕМАТИЧНО!
На это способны только в конец психически нездоровые индивидуумы.
Украине просто повезло,что президентом в июне 2014 года стал Порошенко,мы по факту просрали Донбасс... и Новороссию от Харькова до Одессы...
И на счет "зашквари не містять складу злочину" ... Вагнергейт, например, это классическое предательство интересов Украины. Офшоры Зеленского копнуть поглубже - 100% криминал. Разворовывание бюджета ... Это так, первое что пришло в голову.
Но есть еще колоссальное разворовывание народных денег на т.н. большой стройке. Но опять же законы: Если будет доказано что эту работу можно было выполнить в 2 раза дешевле и в 5 раз быстрее ... И тут начинаются вопросы: Кем доказано? Кому это надо? СБУ? ГБР? НАБУ? Как доказано? Почему судьи беспределят в Украине? Потому что количество и качество доказательного материала такое, что судьи выносят оправдательные приговоры ничем, по сути, не рискуя.
По "вагнергейту" категорически с вами не согласен. Изучал мировой опыт подобных операций. У этой операции были все шансы на успех. И в результате мы бы получили бесценный фактаж участия РФ в войне на Донбасе и еще более бесценный обменный фонд. Т.е. Зеленский, Ермак и вся эта свора не просто предали интересы Украины, они оставили в застенках Кремля десятки, если не сотни, наших патриотов. Есть ли тут криминальная статья за предательство ....?
Это мое мнение. Я, конечно же, не профессионал в таких делах.
А у вас есть мнение профессионала, который анализировал и сказал, что был большой риск смерти обычных пассажиров?
Дивно дивитись на диванних експертів, які не маючи доступу до матеріалів кп встановлюють винних та невинних.
Пропонуйте вже тоді вирішувати дані питання без суду, на мітингах чи форумах.
Так от,тут не треба бути ніяким експертом. Треба лише мати здоровий глузд, щоб не мати сумнівів який це треш.
Дебілам зручніше повірити, що Порошенко все вкрав...