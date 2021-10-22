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"Угольное дело" против Порошенко - это огромный перечень лжи, который должен прикрыть провалы Зеленского, - нардеп "ЕС" Сюмар

Власть Зеленского пытается отвлечь внимание общества от офшорного скандала, "вагнергейта" и кризиса в энергетике и медицине. Именно поэтому силовые органы по указанию Офиса Президента актуализировали так называемое "угольное дело" против Порошенко за события 2014 года.

Об этом в эфире Прямого канала заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, которая в 2014 году была заместителем Секретаря СНБО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Она опровергла фейки, из которых слеплен этот сценарий Банковой.

"Я слышала этот пресс-брифинг Генерального прокурора и председателя Службы безопасности. Их так хорошо организовали под ток-шоу Шустера. Я думаю, это специально было сделано, чтобы перевести внимание от офшорного скандала, который уже услышали украинцы. Все то, что там прозвучало - это огромный перечень лжи", - отмечает Сюмар.

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Она, в частности, напомнила, что банковские учреждения на временно оккупированных территориях ОРДЛО еще в июлея 2014 года были закрыты.

"Это было одно из обвинений, оказывается "высшее руководство государства дало указание открыть банковские учреждения на неподконтрольных Украине территориях". Это не соответствует действительности, так как наоборот еще в июле 2014 года было принято решение о том, что эти учреждения за один день должны быть закрыты. Потому что там банально убивали. Это - банковские учреждения, там находились деньги. Боевики, захватившие помещение, мечтали захватить деньги. Работники Нацбанка, которые там работали, получили сигнал за очень короткий срок уничтожить денежную массу. Их буквально уничтожали, резали, заливали маслом, краской, чтобы эти средства не получили оккупанты. Поэтому это обвинение - это сплошной абсурд", - отмечает Сюмар.

"Как и то обвинения, что оказывается нужно было уголь покупать в ЮАР - это была такая "диверсификация". Уголь из ЮАР был в два раза дороже. Он стоил 109 долларов. А уголь, который мы покупали на украинских шахтах на украинских территориях, стоил вдвое дешевле", - напомнила Сюмар.

Она также показала экспертизу, согласно которой качество угля из ЮАР было ниже, чем предполагали требования контракта.

"Уголь из ЮАР, от которого Украина отказалась, не горел. Он оказался некачественным. В контракте есть такой показатель как зольность, там допускалось 26% зольности. Я могу продемонстрировать экспертизу научно-исследовательского института судебных экспертиз. Эксперты официально установили, что зольность этого угля была более 30%", - отмечает Виктория Сюмар.

"А в контракте написано, что при зольности 30% и выше этот контракт должен быть расторгнут", - констатирует депутат.

"Когда фактически было отказано в закупке этого угля из ЮАР - прекратили очень серьезную коррупционную аферу, которая бы стоила бюджету очень серьезных средств. Поэтому эти обвинения звучат совершенно дико", - отмечает она.

"Когда рассказывают - "там СБУ наличку возила". Возили их сами государственные предприятия. Но СБУ, как и другие правоохранительные органы, должны были гарантировать пересечение линии соприкосновения. Это война, и в 2014 году - горячая фаза этой войны. Тогда была создана группа, которая состояла из правоохранительных органов. Это была и ГФС, и пограничники, полиция, Нацгвардия, Служба безопасности. И их задача была гарантировать, чтобы шахта из Украины могла спокойно привезти деньги, заплатить своим украинским работникам, украинским шахтерам", - объясняет Виктория Сюмар.

"До сих пор Украина платит там пенсионерам пенсию", - напомнила она.

"Я считаю, мы очень достойно пережили 2014 год. Я боюсь, что сейчас мы попадем в худшую зависимость после того, как за семь лет сделали все условия для того, чтобы от этой зависимости избавиться", - резюмирует Сюмар.

"Страна с 2014 года очень тяжело работала на то, чтобы получить энергетическую независимость. Сейчас это действительно очень напоминает то, что можно назвать российским энергетическим реваншем. Потому что газ Украина получит в обмен на большое количество политических условий Владимира Путина. И, фактически, вынуждена будет все их удовлетворить. Я думаю, что это и вопрос реализации "формулы Штайнмайера", и проведение выборов. Когда украинская власть фактически пойдет на эти договоренности, Россия наконец-то избавится от того, что мешает ее экономике - санкций, которые были огромным дипломатическим успехом предыдущей украинской власти", - резюмирует Сюмар.

"Сегодня Путин иммет преимущество - космическую цену на газ и все шансы избавиться от санкций. А это значит, что российская экономика пойдет вверх и Россия получит все инструменты для продолжения агрессии и уничтожения Украины", - предостерегает народный депутат.

Автор: 

Зеленский Владимир (20769) Порошенко Петр (19615) уголь (1001) Сюмар Виктория (422)


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Топ комментарии
+25
Зебилам пофуй, им Пороха на тарелке подавай. А в результате не получат ни Пороха, ни тарелки, да еще и без своей тарелки останутся. Так оно всегда работает: копаешь яму другому, попадаешь в нее сам.
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22.10.2021 09:07
+18
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22.10.2021 09:06
+17
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22.10.2021 09:04
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22.10.2021 09:04 Ответить
Регионал Тарас Черновил для кого-то является признанным авторитетом...
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22.10.2021 09:57 Ответить
а ти в першу чергу оціни факти, які там наведені. А вже потім того, хто їх наводить.
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22.10.2021 10:39 Ответить
Прежде, чем оценивать факты, надо оценить источник информации. Насколько ему можно доверять и можно ли вообще?
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22.10.2021 10:46 Ответить
- Ты не гони мне Сеня, не гони, здесь Уголовный Розыск, а не баня, нема ни голых, ни дурных. Там отпечатки, Сеня, отпечатки, как клопы по всем шкафам.
- Сеня, друг, не дай бог конечно. Шо ты мне истерику мастеришь. Посмотри вокруг и трезво содрогнись. Ты уже наговорил на вышку. Теперь тяни на пролетарское снисхождение суда. Мудрое, но несговорчивое.
- Сёма, верни награбленное в мозолистые руки, тебе же с них еще кушать, сам подумай.(с)
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22.10.2021 12:20 Ответить
конечно нет. а для тебя лоха73 авторитеты эти пархатые ублюдки
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22.10.2021 11:12 Ответить
"Остапа понесло"©
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22.10.2021 11:55 Ответить
вже цікаво
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22.10.2021 09:04 Ответить
Правительства Яценюка и Гройсмана спасли Украины от дефолта,причем тут Порошенко если это не его компетеция?Это типа Бигус и Гнап с Лещенкой и прочими Мосейчками тогда лили дерьмо,типа Порошенко не президент а премьер Украины...бараны долбанные.. .
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22.10.2021 09:05 Ответить
Знаки препинания очень помогают понять написанное. Даже если это бред.
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22.10.2021 09:09 Ответить
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22.10.2021 09:06 Ответить
Зебилам пофуй, им Пороха на тарелке подавай. А в результате не получат ни Пороха, ни тарелки, да еще и без своей тарелки останутся. Так оно всегда работает: копаешь яму другому, попадаешь в нее сам.
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22.10.2021 09:07 Ответить
зебилье - наглые и тупые обезьяны
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22.10.2021 09:09 Ответить
Только сейчас всплывают факты как оно было , пока остальной нарид ушами хлопал и ей помои г+г , смотря на «пермоги» бравых выращенных и выхолощенных на каналах бени борцунов парасюков, семенченов и тд и имя им Легион было ибо из каждого утюга шла битва с режимом «барыги на крови» Так вот
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22.10.2021 09:10 Ответить
Торнадівцям це розкажи,які вагони з вуглем зупиняли...
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22.10.2021 11:37 Ответить
ну і ? як мінімум користні ідіоти якщо не відверта праця на русню
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22.10.2021 12:06 Ответить
Каждый отвечал за свой участок работы в министерствах,ведомствах,бизнес-проектах, и т.д.,помощь волонтеров также была неоценимой в экстремальной ситуации,к тому же страны НАТО сильно "помогли" на поставки техники и вооружений в Украину наложили свое сраное ВЕТО...,Порох выстоял...
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22.10.2021 09:11 Ответить
Порошенко с Вам несогласен. О волонтерах: "И без этого вклада мы все равно победили бы." Источник:
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22.10.2021 10:45 Ответить
Одесі кожен має право настоювати на своєму ... Особисто Роза Марківна настоює на горобині. А ЗЕвова на Порошенку. але ще немає в продажі "Настоянка на Порошенку"
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22.10.2021 09:13 Ответить
вот же ЗЕвыродки конченые.
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22.10.2021 09:13 Ответить
Та оно понятно шо в крадивництве, офшорах и предательстве Зеленского виноват Порошенко
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22.10.2021 09:13 Ответить
Без сумніву по цій "вугільній справі" Порошенка так "посудять" як і Медведчука, просто "білий шум".
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22.10.2021 09:14 Ответить
Вона все правильно каже. Вугілля українське і з українських територій. Окупована частина Донбасу - це ж Україна. Тут питання в іншому - чи можна торгувати з ворогом? Тодішня влада вважала, що можна, а ті, хто заблокував залізничне сполучення - ні. А я от дивлюся - в "Епіцентрі" немало товарів із Росії. 2-3 роки назад, коли хотів купити великий перфоратор, синій професійний "Бош" був тільки виробництва Росії.
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22.10.2021 09:16 Ответить
Тобто, у Вас проблеми з полварєніком не існувало, і весь негатив правління "бариг на крові" заключався у наявності російських товарів в торгових мережах, власники яких відверто не приховували свою торчящюю скрєпу?
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22.10.2021 09:29 Ответить
Ви букви в слова нездатні скласти.
З яким ворогом торгували, закупаючи вугілля з шахт, зареєстрованих на підконтрольній території і опримуючи з них податки, з яких платили і пенсії пенсіонерам з Дири?

Після блокади Грішина шахти перейшли у власніть Курченка і бюджет України не отримував вже нічого, а пенсії ордловцям все одно платити мусили з бюджету України.
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22.10.2021 09:29 Ответить
Ну. а те, що Ахметов рації бойовикам переправляв - то таке. Та і дерево, яке туди йшло, могло не тільки в шахтах застосовуватися, але і в побудуванні бліндажів. Крім цього, ви такі наївні, що вірите в цю брехню, що податки сплачувалися тільки Україні? "Впрочем, обозреватели, комментирующие тему угля с временно оккупированных территорий уже более двух лет, всегда признавали, что эти же предприятия, очевидно, платят определенные налоги и в казну "ДНР" и "ЛНР", - иначе они вряд ли до сих пор работали бы." https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-38894906
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22.10.2021 09:39 Ответить
Те, що вони платили податки в український бюджет, факт.
І це дуже не подобалось лугандонцям та їхнім кураторам з паРаші.

Так а що стосовно торгівлі на крові Зєлі?
Ето_другоє?
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22.10.2021 09:45 Ответить
що рижа мразь возила терористам - то окрема справа. Але вона нічим не пов'язана з тим вугіллям. До речі, факапів у минулій владі вистачає; і за те, чому припинилося розслідування справи тої "гуманітарки рінаха" - от за це треба питати по повній, і знайти винуватців. Навіть якщо і Порох наказав припинити - то за це йому закидати. Якщо, звісно, сам наказав, а не, приміром, Шокін...
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22.10.2021 10:31 Ответить
А чиї шахти були на Донбасі, не Ахметова? Він же зі своїх шахт возив дешеве вугілля, яке потім уже по формулі "Роттердам +" враховував в формуванні ціни ТЕС на електроенергію. Чому і ціна виросла з 90 копійок до 1, 68. Ахметов, хоть і "рижа мразь", але, тим не менше, бізнесмен і найбільше заробити - то його кредо, як і інших. Тільки чому держава в особі НКРЄКП, де головою був бувший менеджер з "Рошену", Вовк, сприяла цьому - ось у чому питання. І чому "рижа мразь" досить непогано себе почувала після Революції Гідності - теж питання. Після першого Майдану, наскільки я пам'ятаю, він втікав із країни. Те, що йому непогано живеться і при Зеленському, вказує лише на те, що все це одна банда і в країні до цих пір панує олігархічна система, яку ніхто не думає змінювати.
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22.10.2021 11:32 Ответить
І Зєля в той час знімав серіали, отримуючи дотації з рашенського бюджету.
Це не торгівля на крові?
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22.10.2021 09:34 Ответить
Ви плутаєте РФ та ОРДЛО! З РФ торгівля не припинялась.
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22.10.2021 11:47 Ответить
Вчора Сюмар була на ПРЯМОМУ і розносила найкоротшого вщент.
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22.10.2021 09:16 Ответить
Короткий англ. short-чорт. Тобто найкоротший - найчортіший.
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22.10.2021 09:21 Ответить
Не знаєш агліцької. sh-ш, а ч-ch. Шорт.
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22.10.2021 09:27 Ответить
А чого ти Зєлєнскава захищаєш?
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22.10.2021 09:46 Ответить
Все меньше и меньше Зе-тыпилов, которые веруют, что Порошенко гадит в ИХ штаны.
Убеждать самого СЕБЯ, что СЕЙЧАС в холодильнике пусто и СЕЙЧАС в квартире холодно, потому, что Порошенко ШЕСТЬ ЛЕТ НАЗАД что-то там сделал или что-то там не сделал, довольно ПРОБЛЕМАТИЧНО!
На это способны только в конец психически нездоровые индивидуумы.
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22.10.2021 09:20 Ответить
Ти не повіриш, але таких дохуа! Вони просто увірували у мантру (і транслюють її) що "анівсєадінакави" Як думаєш, кого з представників фауни це стало йолопів обере на наступних виборах?
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22.10.2021 09:31 Ответить
Можливо треба працювати щоб в холодильнику і голові щось було?!
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22.10.2021 11:44 Ответить
С месяц назад известный РАБссиянский хмырь Гиркин-Стрелко сказал просто и доступно...

Украине просто повезло,что президентом в июне 2014 года стал Порошенко,мы по факту просрали Донбасс... и Новороссию от Харькова до Одессы...
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22.10.2021 09:26 Ответить
Цитуєте терористів?! Майте совість! Ви ображаєте учасників АТО/ООС!
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22.10.2021 11:43 Ответить
Саме через це Петра і намагаються притягти до буцегарні на радість тупому бидлу.
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22.10.2021 11:53 Ответить
этот сумарь хочет нам рассказать что это палЫтические преследования против гения винницкой мыролюбности?
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22.10.2021 09:35 Ответить
Мова йде про дві шахти, Луганськ вугілля і шахта ім. Кисельова. Це державні шахти і тоді вони ще не були "націоналізовані" терористами, а все вугілля постачалось в Україну. Треба відмітити, що всі шахти, які добувають антрацит залишились на окупованих територіях. На антрациті працювали всі електростанції України і тільки у 2017 році перешли на сорти вугілля, які добуваються на підконтрольній Україні території. Тоді ситуація була катастрофічна і виходу іншого не було. Важливіше інше. Чого Зеленський в кінці 2019 та у 2020 роках купував електроенергію для Коломойського в Росії? Три мільярди доларів, таку суму заплатила Україна кацапстану. Ці три мільярди доларів путін пустив на фінансування війни проти України.
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22.10.2021 09:43 Ответить
У Виктории Сюмар есть одна принципиальная ошибка в ее рассуждениях. Когда она говорит, что "Власть Зеленского пытается отвлечь внимание общества от ..." ну и дальше идет перечень от чего именно "пытается отвлечь внимание". Список, мягко говоря, не полный. Фактически, ВСЕ что делает сегодняшняя власть - это зашквар на зашкваре и зашкваром погоняет. Получается что власть "хочет отвлечь внимание" от ВСЕГО что она делает каким-то "угольным делом"? Ну, такое ...
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22.10.2021 10:17 Ответить
Фінансування тероризму особливо тяжкий злочин. Так звані Вами зашквари не містять складу злочину. Далі буде. Майте терпіння.
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22.10.2021 11:39 Ответить
Извините, не совсем понял к чему ваш коммент. Я говорил о том, что это не "отвлечение внимания", а конкретный заказ от Бени. Ибо после того как Порох лишил его Приватбанка, Беня на крови поклялся мстить до гробовой доски.
И на счет "зашквари не містять складу злочину" ... Вагнергейт, например, это классическое предательство интересов Украины. Офшоры Зеленского копнуть поглубже - 100% криминал. Разворовывание бюджета ... Это так, первое что пришло в голову.
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22.10.2021 11:51 Ответить
Владимир, если бы Вы были юрист, думаю, вы бы поняли о чем речь. Если разобраться без эмоций и политической окраски, "зашквары" типа офшоров и прочих раздутых "зрад" старые истории и не содержат состава преступления или даже правонарушения. Педалирование "вагнергейта" говорил лишь о том, что чего-то более существенного на команду зе просто не нашли, как бы кому этого не хотелось. Писал здесь уже по вагнеровцам. Но пост удалили, повторю. Проваленные операции это Илловайск, Дебальцево, крымская история Панова и ко и их пленение. Там есть реальные последствия, смерти, плен, потеря территорий. По сути операция по вагнеровцам была авантюрой, которая могла стоить Украине международного скандала и несоизмеримых рисков для несчастных пассажиров того самого рейса. Сама реализация также вызывает много вопросов. Можно долго спорить о том, что могло или не могло произойти, но факт в том, что реальных последствий от отказа от этой операции нет. И как Вы себе представляете реализацию этой операции? Заметьте, все кто продвигает эту "зраду" уклоняются от объяснения как по их мнению можно было посадить самолет и безопасно арестовать боевиков. Да и сложно поверить, что фсб так просто упустила из виду 30 боевиков и ни один из них не сообщил о поездке своим кураторам. Поэтому говорить о зраде и тем более о преступлении явное преувеличение для хайпа. Руководством страны было принято правильное решение об отказе от рискованной авантюры. Если они могли влиять на этот вопрос, то имели право и отказаться от этой операции. Спасибо за культурный ответ. На этом сайте или банят или матом кроют всех кто не за Петра. Слава Україні!
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22.10.2021 15:46 Ответить
Отчасти вы правы. Наше законодательство выписано таким образом, что за офшоры (читай - уклонение от налогов) привлечь крайне сложно. Оно и не удивительно: наши законодавцы и есть главные пользователи тех офшоров. А мы же с вами понимаем, что пчелы против меда не бывают.
Но есть еще колоссальное разворовывание народных денег на т.н. большой стройке. Но опять же законы: Если будет доказано что эту работу можно было выполнить в 2 раза дешевле и в 5 раз быстрее ... И тут начинаются вопросы: Кем доказано? Кому это надо? СБУ? ГБР? НАБУ? Как доказано? Почему судьи беспределят в Украине? Потому что количество и качество доказательного материала такое, что судьи выносят оправдательные приговоры ничем, по сути, не рискуя.
По "вагнергейту" категорически с вами не согласен. Изучал мировой опыт подобных операций. У этой операции были все шансы на успех. И в результате мы бы получили бесценный фактаж участия РФ в войне на Донбасе и еще более бесценный обменный фонд. Т.е. Зеленский, Ермак и вся эта свора не просто предали интересы Украины, они оставили в застенках Кремля десятки, если не сотни, наших патриотов. Есть ли тут криминальная статья за предательство ....?
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22.10.2021 16:09 Ответить
Будьте добры, поделитесь мировым опытом проведения подобных операций. Очень интересно почитать. Спасибо.
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22.10.2021 16:35 Ответить
Операции "один в один" как вагнергейт конечно нет. Все подобные операции уникальны. Я читал про израильские и парочку американских по освобождению заложников. Ничего критического, что могло бы привести к смерти обычных пассажиров, я в этой операции не увидел.
Это мое мнение. Я, конечно же, не профессионал в таких делах.
А у вас есть мнение профессионала, который анализировал и сказал, что был большой риск смерти обычных пассажиров?
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22.10.2021 16:46 Ответить
Купувати вугілля у сепарів було необхідно, інакше б путен напав.
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22.10.2021 10:21 Ответить
ты сепар селёдки хочешь...?
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22.10.2021 10:49 Ответить
Селедка и печень трески могут защитить россиян от коронавируса, считает Елена Малышева
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22.10.2021 11:29 Ответить
пусть губы закатают...!
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22.10.2021 12:55 Ответить
Було необхідно, інакше б ти сидів зиму без світла і тепла.
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22.10.2021 11:09 Ответить
Своя в доску прокурорша по наказу блазня зібрала 400 томів справ та багато прослушок і відиків , аби привязати Пороха до Мертвечука . Якщо навіть нічого не буде доказано , то надовго буде плямувати Пороха щоб збити його рейтинг. Адвокатам та прибічникам Порошенко необхідно добре мобілізуватись .
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22.10.2021 10:22 Ответить
Пэтя и рейтинг.... это бред!
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22.10.2021 10:40 Ответить
"аби привязати Пороха до Мертвечука"____________это какой то трэш! именно порошенко петя вытащил из нафталина медведчука, дал ему должность, держал у себе ВСЕ ПЯТЬ ЛЕТ несмотря на всеобщее(!) возмущение народа и Армии, а в итоге по версии тупых порохоботов, ихнего "гетьмана" пытаются оказывается "привязать"!
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22.10.2021 11:51 Ответить
Для повного розуміння ситуації, про колапс, що наближається, варто подивитися всю передачу: "https://www.youtube.com/watch?v=6FrH-kvHFPQ СПЕЦЕФІР: ЗИМА 21/22 | Хто винен у енергетичній кризі та хто виправить ситуацію? "
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22.10.2021 10:24 Ответить
Нарцису Парашанке чтобы стать настоящим "святым петром" надо бы пострадать....
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22.10.2021 10:39 Ответить
Про Ющенка те ж саме російськомовні говорили.
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22.10.2021 11:30 Ответить
А как же быть с давлением на телеканалы, вокруг которого подняли поросячий визг?
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22.10.2021 11:01 Ответить
Ви і справді вважаєте відмову ходити на ефіри тиском на телеканали?!
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22.10.2021 11:35 Ответить
геть ваші смердючі клешні від Пороха!
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22.10.2021 11:27 Ответить
Слідство розбереться, чекаємо записи розмов М і П)
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22.10.2021 11:34 Ответить
Та да зза Антоненко теж так казали...
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22.10.2021 11:42 Ответить
Не чув, щоб Антоненка виправдали.
Дивно дивитись на диванних експертів, які не маючи доступу до матеріалів кп встановлюють винних та невинних.
Пропонуйте вже тоді вирішувати дані питання без суду, на мітингах чи форумах.
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22.10.2021 16:45 Ответить
Чув такий вираз - "натягувати сову на глобус"?
Так от,тут не треба бути ніяким експертом. Треба лише мати здоровий глузд, щоб не мати сумнівів який це треш.
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22.10.2021 19:33 Ответить
до чего ж циничные твари - уголь из ЮАР им "не горел"! а мутить "схемы" с оккупантами как раз самое то?!
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22.10.2021 11:44 Ответить
Та хай би позамерзали на радість *****.
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22.10.2021 11:50 Ответить
и эти люди смеют тут рассказывать про "красные линии" зеленскому? p.s. ты видно не в курсе чем это закончилось? когда патриоты перекрыли дороги и заблокировали "торговлю" с террористами и бандитами с одной стороны и петей с подельниками с другой, порошенко начал возмущаться и топать ножкой утверждая как ты "щас все замерзнут", а потом, когда увидел, что еще чуть-чуть и его выволокут с Банковой и начнут бить, "переобулся в прыжке" и..."возглавил" процесс, издав таки указ о запрете торговли с бандитами! и никто "не замерз", прикинь?!
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22.10.2021 12:01 Ответить
Я вкурсі як це було. Не треба мені подоляківських інтерпретацій.
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22.10.2021 19:35 Ответить
Нажаль для бидла це неосяжна для сприйняття інформація, що грунтується на реальних фактах які є у відкритому доступі.
Дебілам зручніше повірити, що Порошенко все вкрав...
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22.10.2021 11:49 Ответить
Капец! Геббельс отдыхает! Хочу заметить что Сюмар нагло врет. А про "в два раза дешевле" это вообще сверхнаглость. Контракт в открытом доступе на сайте УП, цена угля по контракту 86долл. Развернутые комментарии я напишу вечером. Стыдно читать такие статьи, Сюмар когда-то была нормальной, сейчас скатилась до уровня Скабеевой..
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22.10.2021 12:20 Ответить
Виктория опять с'юморила по шІколадному!
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22.10.2021 14:07 Ответить
 
 