Украина в ОБСЕ: Участки разведения на Донбассе превращаются в "горячие точки"

Участки разведения сил и средств в Золотом и Петровском превращаются в "горячие точки".

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Особенно нас беспокоит тот факт, что участки разведения возле Золотого и Петровского превращаются в горячие точки", - заявил он.

Украинский посол указал на отчет СММ о том, что в течение 15-17 октября в Донецкой области было зафиксировано 734 нарушения режима прекращения огня. При этом большинство этих нарушений "произошли на участке разведения Петровского и возле него".

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"В Луганской области за этот же период СММ зафиксировала 78 нарушений режима прекращения огня. Большинство нарушений режима прекращения огня также касались участка разведения в районе Золотого", - заявил Цымбалюк.

Он отметил, что российские оккупационные войска продолжают активно обстреливать позиции ВСУ и населенные пункты, в т.ч. из запрещенного Минскими договоренностями тяжелого вооружения. Кроме того, российская сторона, вопреки Дополнительным мерам о прекращении огня с июля 2020 года, продолжает вести разведывательную деятельность: один из российских разведывательных БПЛА "Гранат 1" был перехвачен украинскими военными на прошлой неделе.

"Последние события в зоне российско-украинского конфликта продемонстрировали, насколько хрупки ситуация с безопасностью и мирный процесс из-за разрушительной позиции Российской Федерации, ее бесконечных попыток навязать так называемый "прямой диалог", а также из-за отсутствия политической воли в Москве к выполнению Минских договоренностей как стороны-подписанта этих договоренностей и стороны конфликта", - подчеркнул глава украинской миссии в ОБСЕ.

Отметим, СММ ОБСЕ зафиксировала во вторник 216 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 53 таких нарушения на Луганщине. В Луганской области почти все нарушения были зафиксированы "к северу, северо-северо-востоку и юго-юго-западу от участка разведения в районе н. п. Золотое".