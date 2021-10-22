РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8225 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 277 19

Украина в ОБСЕ: Участки разведения на Донбассе превращаются в "горячие точки"

Украина в ОБСЕ: Участки разведения на Донбассе превращаются в

Участки разведения сил и средств в Золотом и Петровском превращаются в "горячие точки".

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Особенно нас беспокоит тот факт, что участки разведения возле Золотого и Петровского превращаются в горячие точки", - заявил он.

Украинский посол указал на отчет СММ о том, что в течение 15-17 октября в Донецкой области было зафиксировано 734 нарушения режима прекращения огня. При этом большинство этих нарушений "произошли на участке разведения Петровского и возле него".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ за сутки четыре раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применяя запрещенное вооружение. Потерь нет, - штаб ОС

"В Луганской области за этот же период СММ зафиксировала 78 нарушений режима прекращения огня. Большинство нарушений режима прекращения огня также касались участка разведения в районе Золотого", - заявил Цымбалюк.

Он отметил, что российские оккупационные войска продолжают активно обстреливать позиции ВСУ и населенные пункты, в т.ч. из запрещенного Минскими договоренностями тяжелого вооружения. Кроме того, российская сторона, вопреки Дополнительным мерам о прекращении огня с июля 2020 года, продолжает вести разведывательную деятельность: один из российских разведывательных БПЛА "Гранат 1" был перехвачен украинскими военными на прошлой неделе.

"Последние события в зоне российско-украинского конфликта продемонстрировали, насколько хрупки ситуация с безопасностью и мирный процесс из-за разрушительной позиции Российской Федерации, ее бесконечных попыток навязать так называемый "прямой диалог", а также из-за отсутствия политической воли в Москве к выполнению Минских договоренностей как стороны-подписанта этих договоренностей и стороны конфликта", - подчеркнул глава украинской миссии в ОБСЕ.

Отметим, СММ ОБСЕ зафиксировала во вторник 216 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 53 таких нарушения на Луганщине. В Луганской области почти все нарушения были зафиксированы "к северу, северо-северо-востоку и юго-юго-западу от участка разведения в районе н. п. Золотое".

Автор: 

Донбасс (26956) наемники рф (2090) Цымбалюк Евгений (47)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Так попереджали ж, що з тим розведенням "розведуть як котят", так ні, "перемир*я" захотілося.
показать весь комментарий
22.10.2021 09:19
+8
ЗЕленый предатель, когда рекламировал отведение наших сил с позиций осенью 2019 г., как всегда, брехал о том, что если начнутся обстрелы наших позиций, то мы за несколько часов вернемся на оставленные позиции... ЗЕленый оффшорный мародер, как всегда, забыл о своих обещалках ...
показать весь комментарий
22.10.2021 09:37
+5
Зелений клоун барига на крові.
показать весь комментарий
22.10.2021 09:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зелений клоун барига на крові.
показать весь комментарий
22.10.2021 09:19 Ответить
Так попереджали ж, що з тим розведенням "розведуть як котят", так ні, "перемир*я" захотілося.
показать весь комментарий
22.10.2021 09:19 Ответить
вьівсьоврьотє
показать весь комментарий
22.10.2021 09:30 Ответить
Так они и были горячие, солдаты гибли с постоянной периодичностью ..
показать весь комментарий
22.10.2021 09:32 Ответить
ЗЕленый предатель, когда рекламировал отведение наших сил с позиций осенью 2019 г., как всегда, брехал о том, что если начнутся обстрелы наших позиций, то мы за несколько часов вернемся на оставленные позиции... ЗЕленый оффшорный мародер, как всегда, забыл о своих обещалках ...
показать весь комментарий
22.10.2021 09:37 Ответить
Так их сразу разборали ..под присмотром ОБСЕ..так что если что возвращаться уже было тогда ....НЕКУДА!!!
показать весь комментарий
22.10.2021 10:02 Ответить
Це лише підтверждження того, що пілснявий ВАЗеленсьий бреше, свідомо і завжди.
показать весь комментарий
22.10.2021 10:32 Ответить
Так стратег чотирижди не уклоніст Косоворотка зробив свою справу. То це злочин чи ще ні?
показать весь комментарий
22.10.2021 09:38 Ответить
Когда это пытались Зеленскому и Ермаку пояснить, не доходило. Куда там, новая элита.
показать весь комментарий
22.10.2021 09:42 Ответить
Трохи вище дописувач нагадав, про те, як ВАЗеленський обіцяв повернути війська у разі загострення, знаючи, що оборонна лінія буде знищена і повернутись буде нікуди.
Не не доходило, а здавав. Свідомо.
показать весь комментарий
22.10.2021 10:36 Ответить
Не будьте наївними. Єрмак то точно все чудово розумів.
показать весь комментарий
22.10.2021 10:47 Ответить
Это было не понятно только "величайшему лидеру современности, не лоху".
показать весь комментарий
22.10.2021 09:46 Ответить
а ведь предупреждали..., но наша "надежда на лучшую жизнь" был настолько далек от реальности и здравого смысла, что тупо и безоглядно согласился на этот шаг..., сколько жизней это стоило и сколькими еще придется заплатить..., только за это ему уже можно объявлять импичмент...
показать весь комментарий
22.10.2021 09:55 Ответить
Результат главнокомандования Наполеоном с зелеными соплями! Увеличили серую зону до 3 км., когда из-за бруствера или амбразура ничего не контроллируешь кроме зарослей бурьяна.
Ермака с Зеленским и Аристовичем в окопы на наблюдательный пункт!
Хотя с отоплением, запасами газа и ценами не лучше! Но блин Медведчука в суд сводили, а теперь к нему на домашний арест ездят извиняться шо потревожили, наверное...
Дешевая оперетта, во время которой в гардеропе чистят карманы и срезают воротники в пальтах посетителей - в духе Мишки Япончика...
показать весь комментарий
22.10.2021 09:58 Ответить
В нормальной стране автор идеи "разведения войск" должен подать в отставку, или же уволен за профнепригодностью. Но президента-комику в голову не приходит, что он потом ответит за все глупости, которые ему насоветовали "друзья" за бокалом виски в Трускавце...
показать весь комментарий
22.10.2021 10:01 Ответить
Оно и понятно.Главковерх комик и абсолютно не шарит в военном деле,что ему Ермак подсказал,то он и выполнил..Но куда смотрел высший и средний командный состав ВСУ вкупе с ГШ..?
показать весь комментарий
22.10.2021 12:52 Ответить
Ну высший командный состав одной рукой держиться за погоны, а другой щупает памперс в штанах похоже. А смотрит конешно в глаза начальству с собачьей преданностью - поедает преданными глазами вышестоящего военачальника...
показать весь комментарий
22.10.2021 15:41 Ответить
С таким комсоставом,можно и штрафы вводить за "ответку",что главковерх и сотворил...и ВСУ оказалась единственной в своем роде "штрафной"армией ..Но,ежели учитывать за кого большинство наших воинов отдали голоса,то все в рамках"зеленых" правил..
показать весь комментарий
22.10.2021 17:14 Ответить
1) Не надо было разводить
2) не надо было объявлять односторонних перемирий.
показать весь комментарий
22.10.2021 11:31 Ответить
 
 