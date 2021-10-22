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Черноморский регион сохраняет стратегическое значение для НАТО: у нас здесь два очень близких партнера - Грузия и Украина, - Столтенберг

Черноморский регион сохраняет стратегическое значение для НАТО: у нас здесь два очень близких партнера - Грузия и Украина, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО подтвердил, что стабильность в регионе Черного моря продолжает оставаться вопросом стратегической важности для Альянса.

Об этом Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции по итогам первого дня работы Североатлантического совета на уровне министров обороны, который проходит в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы увеличили свое присутствие в Черном море, поскольку регион имеет стратегическую важность для Альянса. Три страны-члена НАТО являются прибрежными государствами, - Турция, Румыния и Болгария. У нас здесь два очень близких партнера - Грузия и Украина. Мы видели незаконную аннексию Крыма и агрессивное поведение России в Черном море. Поэтому мы увеличили наше присутствие в воздухе, на суше и в море. Мы постоянно оцениваем, что можем сделать больше... для повышения способности быстро развертывать войска, если они будут необходимы. Это именно та причина, по которой нам необходимы войска высокой готовности", - подчеркнул Столтенберг.

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Как известно, после оккупации Крыма в 2014 году, а также в связи с агрессивным поведением России в Черном и Азовском морях, НАТО последовательно усиливает свое присутствие в регионе. Это проявляется в регулярных заходах кораблей НАТО в Черное море, усилении военных возможностей прибрежных членов и партнеров Альянса, проведении совместных учений, воздушного патрулирования и т. п.

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НАТО (10048) Черное море (1486) Столтенберг Йенс (1620)


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россиянский космический аппарат «Космос-2551», запущенный 09.09.2021 в интересах МинОборонки Рашки, 20.10.2021 года сошел с орбиты, и его останки сгорели в плотных слоях атмосферы над северо-востоком США и юго-востоком Канады, сообщили специалисты Американского метеорного общества (AMS)..
Спутник «Космос-2551» это новый головной спутник оптической разведки серии «Разбег», системы оптической разведки МинОбороны РФ..
ПВО Вейшнории на страже мирного космоса! Уряяя!
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22.10.2021 09:30 Ответить
Мабуть амери спалили його лазером.
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22.10.2021 09:37 Ответить
я думаю, что это врожденное скрепное русскае рукажопие..

"по данным независимых астрономических наблюдателей, спутник был выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой около 300 км с наклоном 96,4 град, и для нахождения на данной орбите нуждался в постоянных коррекциях.. Однако с самого начала никаких коррекций орбиты не производилось..
Спутник «Космос-2551» на орбите не произвел никаких маневров и не подавал никаких зафиксированных радиосигналов, то есть, видимо, не функционировал с момента выхода на орбиту, и уже с 11 сентября спутник начал снижение, к 11 октября снизился до примерно 180 км, а 20 октября окончательно сгорел в плотных слоях атмосферы над Северной Америкой"..
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22.10.2021 09:43 Ответить
Дырки на МКС заклеит РАБссия СКОТЧем Димы Рогозина и РАБссия встанеть с кален....
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22.10.2021 09:31 Ответить
Министры обороны стран Альянса на саммите в Брюсселе вчера выступили единодушно в поддержку независимости Украины и ее территориальной целостности,сказал глава Пентагона Ллойд Остин,а это значит стратегические бомбардировщики США В-1 будут присутствовать в акватории Черного моря на постоянной основе...,вчера кстати пара этих красавцев с территории Литвы имитировали атаку на кремлевскую звездочку...
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22.10.2021 09:38 Ответить
бомбер В-1 Lancer
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22.10.2021 09:43 Ответить
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22.10.2021 09:45 Ответить
Грузия может и вьійти из партнерства с США и НАТО , если у власти останутся люди Бидзиньі Иванова , а реформатор Саакашвили будет в тюрьме. В Кремле планируют именно такой сценарий .
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22.10.2021 09:51 Ответить
 
 