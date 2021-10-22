Черноморский регион сохраняет стратегическое значение для НАТО: у нас здесь два очень близких партнера - Грузия и Украина, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО подтвердил, что стабильность в регионе Черного моря продолжает оставаться вопросом стратегической важности для Альянса.
Об этом Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции по итогам первого дня работы Североатлантического совета на уровне министров обороны, который проходит в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы увеличили свое присутствие в Черном море, поскольку регион имеет стратегическую важность для Альянса. Три страны-члена НАТО являются прибрежными государствами, - Турция, Румыния и Болгария. У нас здесь два очень близких партнера - Грузия и Украина. Мы видели незаконную аннексию Крыма и агрессивное поведение России в Черном море. Поэтому мы увеличили наше присутствие в воздухе, на суше и в море. Мы постоянно оцениваем, что можем сделать больше... для повышения способности быстро развертывать войска, если они будут необходимы. Это именно та причина, по которой нам необходимы войска высокой готовности", - подчеркнул Столтенберг.
Как известно, после оккупации Крыма в 2014 году, а также в связи с агрессивным поведением России в Черном и Азовском морях, НАТО последовательно усиливает свое присутствие в регионе. Это проявляется в регулярных заходах кораблей НАТО в Черное море, усилении военных возможностей прибрежных членов и партнеров Альянса, проведении совместных учений, воздушного патрулирования и т. п.
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