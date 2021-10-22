На следующей неделе в Раде начнет работу пункт вакцинации, привиться смогут и нардепы, и журналисты, - "слуга народа" Радуцкий

Глава комитета здравоохранения Верховной Рады Михаил Радуцкий назвал "отмазкой" позицию некоторых своих коллег, которые не желают вакцинироваться и в то же время хотят свободно проходить в здание парламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Парламентарий напомнил, что завтра, или в крайнем случае, на внеочередном заседании ВР, будет принято постановление, которым запретят всем - депутатам, работникам аппарата, посетителям, заходить в здание ВР Украины, если они не вакцинированы.

"Вход в ВР без сертификата о вакцинации будет запрещен", - сказал он.

Также Радуцкий добавил, что точной информации, сколько нардепов вакцинированы, он не имеет, но это примерно 60-65%.

Радуцкий рассказал, что со следующей недели в здании парламента заработает пункт вакцинации для всех, кто имеет право зайти в ВР - от депутатов до охраны и журналистов.

Нардеп он раскритиковал своих коллег, которые не желают вакцинироваться и говорят, что никто не может им запретить посещать Раду без вакцины, потому что это - препятствование их депутатской деятельности. Он напомнил, что есть статья 3 Конституции, которая говорит, что жизнь человека является высшей ценностью. А такую позицию коллег назвал отмазкой, которая не сработает.

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