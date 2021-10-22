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Новости Коронавирус и карантин
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На следующей неделе в Раде начнет работу пункт вакцинации, привиться смогут и нардепы, и журналисты, - "слуга народа" Радуцкий

На следующей неделе в Раде начнет работу пункт вакцинации, привиться смогут и нардепы, и журналисты, -

Глава комитета здравоохранения Верховной Рады Михаил Радуцкий назвал "отмазкой" позицию некоторых своих коллег, которые не желают вакцинироваться и в то же время хотят свободно проходить в здание парламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Парламентарий напомнил, что завтра, или в крайнем случае, на внеочередном заседании ВР, будет принято постановление, которым запретят всем - депутатам, работникам аппарата, посетителям, заходить в здание ВР Украины, если они не вакцинированы.

"Вход в ВР без сертификата о вакцинации будет запрещен", - сказал он.

Также Радуцкий добавил, что точной информации, сколько нардепов вакцинированы, он не имеет, но это примерно 60-65%.

Радуцкий рассказал, что со следующей недели в здании парламента заработает пункт вакцинации для всех, кто имеет право зайти в ВР - от депутатов до охраны и журналистов.

Нардеп он раскритиковал своих коллег, которые не желают вакцинироваться и говорят, что никто не может им запретить посещать Раду без вакцины, потому что это - препятствование их депутатской деятельности. Он напомнил, что есть статья 3 Конституции, которая говорит, что жизнь человека является высшей ценностью. А такую позицию коллег назвал отмазкой, которая не сработает.

Читайте: Спад новой волны COVID-19 начнется в лучшем случае не раньше января, - "слуга народа" Радуцкий

Автор: 

вакцина (3815) ВР (29272) карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
На депах можно Спутник проверить, всеравно пользы от них ноль.
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22.10.2021 09:45
+2
Всех на фиг на вокзал или в торговый центр - в общую очередь!
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22.10.2021 09:51
+2
привиться смогут и нардепы/Управлять значит предвидеть. Провидцы правящего Украиной кодлана Коломойского о коронавирусе. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны: Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов.Секретарь в теме: он работал ветеринаром в «Зооуголке» городского парка./ Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс! - депутат от СН Богуцкая./ Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса заняться борьбой с демографическим кризисом. И: "Мендель рассказала о реакции Зеленского на слухи о ее беременности от него".
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22.10.2021 09:55
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На депах можно Спутник проверить, всеравно пользы от них ноль.
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22.10.2021 09:45 Ответить
Зелені кнопки заслуговують тільки на Спутнік.
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22.10.2021 09:51 Ответить
Краще отрута, ту що в США колять засудженим на смерть
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22.10.2021 10:01 Ответить
А від сказу прививати дєпутанів не будуть?
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22.10.2021 10:12 Ответить
Вот и бумеранг долетает до наших депутатов, быстро и качественно. Прямо в Раде будут колоть.)
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22.10.2021 09:55 Ответить
Да ничего не будет, сбрехали как всегда
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22.10.2021 10:06 Ответить
Брешут конечно для лохов, но все же тенденция есть, если кто умный, то задумается. Радуцкий наступает.
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22.10.2021 10:13 Ответить
Всех на фиг на вокзал или в торговый центр - в общую очередь!
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22.10.2021 09:51 Ответить
мудрий нарид дождался таки очередь. стояние в очереди - наша народная забава. ведь очередь обозначает, что дают что то нужное и на всех не хватит. а это основа государственной политики большевиков
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22.10.2021 10:05 Ответить
Проффеессорра Киву нужно вакцинировать кислыми щами
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22.10.2021 09:52 Ответить
Коронаваком их! одним будет про что писать, другим - за контроль закупок, а третьей стороне, тобишь нам - посмотреть что с ними будет и реклама вакцинации хорошая!
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22.10.2021 09:53 Ответить
Там аргументація трішки неправильна - "не пускать" не тому що вони - "рознощики зарази" а тому що невакциновані хворіють у важкій формі і на тривалий час не зможуть виконувать свої депутатські обов"язки А це заважатиме діяльності Верховної Ради!
От і побачимо - наскільки "камельчуки" - "патріоти"
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22.10.2021 09:55 Ответить
привиться смогут и нардепы/Управлять значит предвидеть. Провидцы правящего Украиной кодлана Коломойского о коронавирусе. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны: Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов.Секретарь в теме: он работал ветеринаром в «Зооуголке» городского парка./ Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс! - депутат от СН Богуцкая./ Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса заняться борьбой с демографическим кризисом. И: "Мендель рассказала о реакции Зеленского на слухи о ее беременности от него".
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22.10.2021 09:55 Ответить
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22.10.2021 10:28 Ответить
С этого начинать надо было.Эту шоблу-****,привить в первую очередь.
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22.10.2021 10:37 Ответить
В сховищах немає газу, на складах вугілля, в лікарнях ліжок, на цвинтарі місць, в крематорії черги. - «Хужє нє будєт!»
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22.10.2021 11:06 Ответить
 
 