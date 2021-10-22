Россия продолжает блокировать прогресс в переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу, - США
Россия продолжает блокировать прогресс в реализации мер по безопасности на переговорах в Трехсторонний контактной группе.
Об этом заявила временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета этой организации в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россия продолжает блокировать прогресс в отношении мер безопасности в рамках Трехсторонней контактной группы. Почему Россия не продемонстрирует, что заботится о людях, живущих на подконтрольной ей территории, и не выполнит Дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, которые спасают жизни и ничего не стоят России?", - заявила она.
Дипломат США также призвала Россию и возглавляемые ею силы "открыть пять контрольных пунктов въезда-выезда, которые действовали до пандемии, а также пункты пропуска в Счастье и Золотом".
"Это не только продемонстрировало бы политическую волю России придерживаться своих обязательств по Минским соглашениям. Повторное открытие пунктов пропуска окажет большое положительное влияние на жизнь гражданского населения, которое стремится свободно передвигаться в своей стране, Украине", - заявила представительница миссии США при ОБСЕ.
Кроме того, она призвала Россию к переговорам в рамках ТКГ по разминированию территорий.
"СММ может следить за этим конфликтом, но не может его прекратить - это может сделать только Россия. Мы призываем Россию прекратить препятствовать СММ и позволить ей выполнять мандат миссии и осуществлять мониторинг по всей территории Украины, включая Крым", - заявила Кортни Остриен.
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«Дело в том, что эти решения приняты на уровне ООН», - https://www.znak.com/2021-10-22/putin_rossiya_podhodit_k_isklyucheniyu_talibov_iz_spiska_terroristov сказал *****.