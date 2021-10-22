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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия продолжает блокировать прогресс в переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу, - США

Россия продолжает блокировать прогресс в переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу, - США

Россия продолжает блокировать прогресс в реализации мер по безопасности на переговорах в Трехсторонний контактной группе.

Об этом заявила временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета этой организации в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия продолжает блокировать прогресс в отношении мер безопасности в рамках Трехсторонней контактной группы. Почему Россия не продемонстрирует, что заботится о людях, живущих на подконтрольной ей территории, и не выполнит Дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, которые спасают жизни и ничего не стоят России?", - заявила она.

Дипломат США также призвала Россию и возглавляемые ею силы "открыть пять контрольных пунктов въезда-выезда, которые действовали до пандемии, а также пункты пропуска в Счастье и Золотом".

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"Это не только продемонстрировало бы политическую волю России придерживаться своих обязательств по Минским соглашениям. Повторное открытие пунктов пропуска окажет большое положительное влияние на жизнь гражданского населения, которое стремится свободно передвигаться в своей стране, Украине", - заявила представительница миссии США при ОБСЕ.

Кроме того, она призвала Россию к переговорам в рамках ТКГ по разминированию территорий.

"СММ может следить за этим конфликтом, но не может его прекратить - это может сделать только Россия. Мы призываем Россию прекратить препятствовать СММ и позволить ей выполнять мандат миссии и осуществлять мониторинг по всей территории Украины, включая Крым", - заявила Кортни Остриен.

Автор: 

ОБСЕ (4882) россия (96057) США (27061) Донбасс (26956) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+2
А может уже пора перестать мечтать что они куда то уберутся?
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22.10.2021 10:08
+1
А что вы хотели от страны изгоя - агрессора?
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22.10.2021 09:48
+1
Зачем открывать дополнительные пункты если ковид в разгаре? Амерам пофигу, сказала и уехала, а тут хоть подыхайте все.
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22.10.2021 09:50
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А что вы хотели от страны изгоя - агрессора?
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22.10.2021 09:48 Ответить
Стране агрессору уже надоели эти безтолковые встречи и просто забили болт.
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22.10.2021 09:52 Ответить
А может стране агрессору убраться за поребрик? И все проблемы решаться без неё.
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22.10.2021 10:06 Ответить
А может уже пора перестать мечтать что они куда то уберутся?
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22.10.2021 10:08 Ответить
Израильская разведка говорит об начале активной наступательной захватнической войне РФ с Украиной, которую Путин планирует начать с 5 - 10 ноября. Евреи вроде бы покидают Украину, выезжая заграницу. Так же говорят, что Харьковская еврейская диаспора предаст Украину за путинское финансирование. Новости аховые. А Рада занимается хренью, готова ли наша армия отражать наступление, готов ли Зеленский и что он вообще думает по этому поводу и кого он слушает , чьи интересы представляет - украинского народа или международного правительства, которое всем рулит и все начинает? Хотелось бы его услышать и о его планах по поводу путинской агрессии.
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22.10.2021 10:08 Ответить
Вести-Крым от 14 октября 2021, более 2 тыс спецназовцев были переброшены с Краснодарского края в Крым. Есть над чем задуматься наши военным и главнокомандующему, которому думать нужно, но нечем.
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22.10.2021 10:28 Ответить
Зачем открывать дополнительные пункты если ковид в разгаре? Амерам пофигу, сказала и уехала, а тут хоть подыхайте все.
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22.10.2021 09:50 Ответить
https://holodilnik.d3.ru/pobeditel-terrorizma-2210824/ Победитель терроризма

Россия приближается к принятию решения об исключения «Талибана» (радикальная террористическая организация, запрещенная в РФ) из списка террористических организаций, однако в первую очередь сделать это должен Совет безопасности ООН. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Дело в том, что эти решения приняты на уровне ООН», - https://www.znak.com/2021-10-22/putin_rossiya_podhodit_k_isklyucheniyu_talibov_iz_spiska_terroristov сказал *****.
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22.10.2021 09:50 Ответить
Меньше всего интересуют какие то талибы
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22.10.2021 09:55 Ответить
какой прогресс там увидели зелёные?
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22.10.2021 10:02 Ответить
На РАБссии всегда Прогресс, даже на МКС а эпоха Короновируса то шутка по изменению климата и Глобального потепления в Мире....
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22.10.2021 10:17 Ответить
Так Росія блокує і спостерегачів ОБСЄ на Донбасі, а не тільки прогрес в роботі ТКГ, так що ці "заклики"їй до "лампочки".
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22.10.2021 10:21 Ответить
 
 