Регламентный комитет рекомендует Раде отстранить "слугу народа" Третьякову от пяти заседаний парламента, - нардеп "Батькивщины" Евтушок

Сегодня в 9 утра состоялось заседание регламентного комитета парламента, на котором рассматривали вопрос об отстранении нардепа "Слуги народа" Галины Третьяковой от посещения пяти заседаний Верховной Рады.

Об этом в эксклюзивно интервью парламентскому корреспонденту Цензор.НЕТ рассказа народный депутат "Батькивщины", первый заместитель главы регламентного комитета Сергей Евтушок.

По его словам, кроме членов комитета на заседании были некоторые депутаты, которые подписали письмо об отстранении Третьяковой от посещения 5 заседаний, а также сама Третьякова.

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"Она почему-то принципиально не отвечала на вопросы. Например, на мой: "Не считает ли она, что должна была бы сложить полномочия главы комитета?". Она не ответила, начала отвечать вопросом на вопрос. Она спросила, разбираются ли члены комитета в том, что такое моральность и мораль, понимаем ли мы, что такое регламент и регламентные процедуры. Я не знаю, почему она задавала такие вопросы. Спросите ее", - отметил нардеп.

По словам Евтушка, комитет принял решение об отстранении Третьяковой от посещения пяти заседаний Верховной Рады.

"Это будет постановление, которое, согласно регламентным процедурам, не обсуждается. То есть обсуждения не будет. Постановление будет вынесено в сессионный зал Рады и будет голосоваться", - подчеркнул он и добавил, что, скорее всего, этот вопрос попадет в зал на следующей пленарной неделе.

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Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.

Позже Третьякова заявила, что не сожалеет о словах о смерти нардепа Полякова: "Плакать буду только за "слугами народа".

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.