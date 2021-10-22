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Новости Скандалы в Слуге народа Умер нардеп Поляков
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Регламентный комитет рекомендует Раде отстранить "слугу народа" Третьякову от пяти заседаний парламента, - нардеп "Батькивщины" Евтушок

Регламентный комитет рекомендует Раде отстранить

Сегодня в 9 утра состоялось заседание регламентного комитета парламента, на котором рассматривали вопрос об отстранении нардепа "Слуги народа" Галины Третьяковой от посещения пяти заседаний Верховной Рады.

Об этом в эксклюзивно интервью парламентскому корреспонденту Цензор.НЕТ рассказа народный депутат "Батькивщины", первый заместитель главы регламентного комитета Сергей Евтушок.

По его словам, кроме членов комитета на заседании были некоторые депутаты, которые подписали письмо об отстранении Третьяковой от посещения 5 заседаний, а также сама Третьякова.

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"Она почему-то принципиально не отвечала на вопросы. Например, на мой: "Не считает ли она, что должна была бы сложить полномочия главы комитета?". Она не ответила, начала отвечать вопросом на вопрос. Она спросила, разбираются ли члены комитета в том, что такое моральность и мораль, понимаем ли мы, что такое регламент и регламентные процедуры. Я не знаю, почему она задавала такие вопросы. Спросите ее", - отметил нардеп.

По словам Евтушка, комитет принял решение об отстранении Третьяковой от посещения пяти заседаний Верховной Рады.

"Это будет постановление, которое, согласно регламентным процедурам, не обсуждается. То есть обсуждения не будет. Постановление будет вынесено в сессионный зал Рады и будет голосоваться", - подчеркнул он и добавил, что, скорее всего, этот вопрос попадет в зал на следующей пленарной неделе.

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Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.

Позже Третьякова заявила, что не сожалеет о словах о смерти нардепа Полякова: "Плакать буду только за "слугами народа".

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.

Автор: 

ВР (29272) Евтушок Сергей (18) Третьякова Галина (118) Поляков Антон (111)


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Топ комментарии
+8
Пропоную її каструвати, щоб запобігти розмноженню неякісних зелених макак.))
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22.10.2021 10:11
+6
Щось ця клуша багато собі дозволяє.
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22.10.2021 10:10
+6
Охренели ублюдки. Её с волчьим билетом из Рады! Эта тварь...Так как она относится к людям, так вся шобла Зеленского и его офис относится к Нам!
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22.10.2021 10:17
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Щось ця клуша багато собі дозволяє.
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22.10.2021 10:10 Ответить
Може тому, що її ківа аналить? Сорі, кришує.
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22.10.2021 10:14 Ответить
Перший варіант кращий
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22.10.2021 10:18 Ответить
"ЧелАвек" дерьмака.
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22.10.2021 10:40 Ответить
Печально известная нардеп от «Слуги народа» Галина Третьякова сегодня в кулуарах Рады порассуждала на тему смерти: «Отношения человека со смертью - очень интересная тема. У меня с Лизой Богуцкой есть законопроект. Он касается эвтаназии», - заявила Третьякова.

Ещё раз. Глава комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов считает, что лучшим средством социальной помощи населению при этой власти является... эвтаназия. Я правильно понял посыл?

Или она просто перечитала Мартти Ларни, который писал, что "лучшее средство от перхоти - гильотина", или их на пару с Богуцкой пора отправить в психушку. С возможностью поэкспериментировать на себе все положения законопроекта.

UPD. Проблема эвтаназии может и назрела к рассмотрению, но это точно не вопрос Главы комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов.
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22.10.2021 10:56 Ответить
Мене шокує сам факт того, що цей тупорилий лантух лайна вважає себе надлюдиною. Схоже на якусь збочену версію ефекту Даннінга- Крюгера.
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22.10.2021 11:18 Ответить
Пропоную її каструвати, щоб запобігти розмноженню неякісних зелених макак.))
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22.10.2021 10:11 Ответить
Ну все, тогда кирдык будет законотворчеству в Украине!
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22.10.2021 10:13 Ответить
Тут в комментариях вато-троли тоже на неудобные вопросы часто "отвечают" вопросами не по теме.
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22.10.2021 10:14 Ответить
Главное, чтобы она не пропустила заседачек по социальным и гуманитарным вопросам. Тут ей равных нет. Одна только убедительная просьба: пусть все ее гестаповские идеи распространяются на те 73%, которые эту цацу выбирали.
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22.10.2021 10:14 Ответить
Охренели ублюдки. Её с волчьим билетом из Рады! Эта тварь...Так как она относится к людям, так вся шобла Зеленского и его офис относится к Нам!
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22.10.2021 10:17 Ответить
это типа в отпуск отправили в Оман? серьёзное такое "наказание"
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22.10.2021 10:20 Ответить
Ну вообще то для зелёной саранчи это довольно серьёзное наказание,ведь они так сказать "на хозрасчёте",то есть зарабатывают конверты когда голосуют. А там схема 20-30-50,это значит что рядовая зелёная шавка за "правильное" голосование получает конверт с 20 000 долляров",шавка сидящая чуть повыше получает уже 30 000 а ещё выше уже 50 000. Эта самка сидит на второй ступеньке а это значит что её конверт с 30 000 долларов ей не будет дан. А это уже посерьёзней чем лишиться месячной зарплаты нардепа какие то "жалкие гроши" в 30-35 тысяч гривен.
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22.10.2021 10:36 Ответить
Эта ***** ещё и премию-компенсацию от Зе-Ермака получит!
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22.10.2021 10:51 Ответить
Ещё можно 5 минут аяяй...и 10 минут в углу постоять......
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22.10.2021 10:21 Ответить
Что, курва, скажет насчет эвтаназии на добровольных началах? Всем хорошо: и ей, и остальным.
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22.10.2021 10:21 Ответить
А може відразу евтаназію, навіщо так "мучити"?
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22.10.2021 10:29 Ответить
Люто наказали...люто...изверги...
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22.10.2021 10:30 Ответить
Охрініть. Оце то покарання.
Зняти неякісну, хочаб, з керівництва комітетом, кишка тонка?
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22.10.2021 10:44 Ответить
А эта зЕбилка, могла бы уже пол года провести на нарах или в псих больнице на обследовании, за нацистскую агитацию! Надеюсь в тюрьме, под гепой оно, сколько лет "проработало"?
Странно, а зЕлохам нравится...
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22.10.2021 11:11 Ответить
Ну і що? Відпочине трохи від "трудів непосильних", пошвендяє по ресторанчикам,салУнам і т.ін. Зряплата із доплатами все однд "капає". Як там казав дідусь Глібов: "...І щуку кинули у річку".
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22.10.2021 11:24 Ответить
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22.10.2021 11:29 Ответить
Ну раз "зеленые" за нее так держаться значит для них она ценный кадр как и Коля "катлета".
Только вот нормальные люди при встрече с такими особями переходят на другую сторону улицы.
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22.10.2021 12:02 Ответить
Вот это наказание - можешь не ходить на работу .
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22.10.2021 12:15 Ответить
 
 