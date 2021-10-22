РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8300 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 819 29

Ермак обсудил с Нуланд ее визит в Москву: говорили о выполнении Минских соглашений

Ермак обсудил с Нуланд ее визит в Москву: говорили о выполнении Минских соглашений

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел разговор с заместительницей государственного секретаря США по политическим делам Викторией Нуланд, стороны обсудили усиление поддержки США для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Поговорил с Викторией Нуланд. Обсудили итоги ее недавнего визита в Россию и координировали наши дальнейшие совместные усилия по урегулированию ситуации на Донбассе", - написал Ермак в пятницу утром в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

В свою очередь Нуланд также сообщила о разговоре с Ермаком, назвав беседу "хорошей".

"Хороший разговор сегодня с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком о моем недавнем визите в Москву и о том, чтобы усилить поддержку США для полного выполнения Минских соглашений и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ", - написала Нуланд на своей странице в Twitter.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нуланд в Москве обсуждала участие США в переговорах по Донбассу, - Зеленский

Нуланд посетила Москву 11-13 октября. В повестке визита значилась встреча с руководством МИД РФ, а также - с заместителем администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Автор: 

Госдепартамент США (1849) переговоры (5059) россия (96057) США (27061) Нуланд Виктория (314) минские соглашения (3229) Ермак Андрей (1266)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
А при чем тут вице-завхоз Андрей Елдак до международных переговоров?
показать весь комментарий
22.10.2021 10:24
+9
Агент Госдепа РАБссии Козырь не может остановится,лавры Штирлица давят на мозги...
показать весь комментарий
22.10.2021 10:29
+6
Нуланд и Канцелярщик- это сила!
показать весь комментарий
22.10.2021 10:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А при чем тут вице-завхоз Андрей Елдак до международных переговоров?
показать весь комментарий
22.10.2021 10:24 Ответить
Ермак - доверенное лицо президента. А то , что Зеленский вовремя избавился от Богдана , говорит в его пользу.
показать весь комментарий
22.10.2021 14:19 Ответить
а ведь на его месте мог оказаться богдан
показать весь комментарий
22.10.2021 10:33 Ответить
Агент Госдепа РАБссии Козырь не может остановится,лавры Штирлица давят на мозги...
показать весь комментарий
22.10.2021 10:29 Ответить
а эти ублюдки всё минску зраду обговорюють, в стране по 600 чел дохнет, идиоты...
показать весь комментарий
22.10.2021 10:29 Ответить
показать весь комментарий
22.10.2021 10:30 Ответить
А что зЕлох ищет на маацьве? Оплату за проделанную работу?
зЕлох, не будь лохом! Пусть моржовая, ищет встречу в Киеве, хотя бы с призЕдентом Украины, если президента нет...
показать весь комментарий
22.10.2021 10:32 Ответить
Первый пункт минских соглашений : РАБссия выводит свое дерьмо из Украины...,и идет на Чечню в третий раз...,там заваруха канкретная...
показать весь комментарий
22.10.2021 10:32 Ответить
Нуланд и Канцелярщик- это сила!
показать весь комментарий
22.10.2021 10:34 Ответить
Ермак ПРОВЁЛ РАЗГОВОР: стоя навытяжку, выгреб писздюллей
и млча положил трубку, ощутив в штанах предательское тепло,
стекающее по ногам.
показать весь комментарий
22.10.2021 10:39 Ответить
дЕрьмак. не путай
показать весь комментарий
22.10.2021 11:03 Ответить
а президент с ней встречался?
показать весь комментарий
22.10.2021 10:40 Ответить
..с каким только дерьмом, по работе, приходиться общаться Нуланд.. а это дерьмо после ещё и хвастается своими "успехами"
показать весь комментарий
22.10.2021 10:41 Ответить
Не совсем понимаю, нафига с представителем кремля обсуждать результаты встречи в кремле.
показать весь комментарий
22.10.2021 10:44 Ответить
Отоє чмо знову "виповзло" на сонечко. Вже навіть Піонтковський прямо називає його агентом путлера, так ні, у нас із ним все ще панькаються,бо він, бачте, є "найкращщим другом" всесяйного. Допоки будемо терпіти зрадників у вищих ешелонах влади?
показать весь комментарий
22.10.2021 10:59 Ответить
Принижують зам. держсекретаря США, змушуючи вести перемовини з фсбшним завхозом. Ню,ню. Щось мені підказує, що для НЕ стратегів, дерьмака та його Буби, і це буде мати наслідки. В майбутньому.
показать весь комментарий
22.10.2021 10:54 Ответить
заместительгосударственного секретаря США по политическим делам Викторией Нуланд, в курсе,что в Украине в кресле президента"зеленый маникен" ,а посему ведет переговоры с СИО (случайно исполняющим обязанности) президента Украины Ермаком
показать весь комментарий
22.10.2021 10:55 Ответить
показать весь комментарий
22.10.2021 10:59 Ответить
Д"єрьмак Москалевич ***********. Власною персуною. Дозвольте зрекумендуваться (трохи вкрадено із к/ф "За двома зайцями").
показать весь комментарий
22.10.2021 11:04 Ответить
Можно представить себе выражение морды лица элохтората этого инвалида умственного труда🤣
показать весь комментарий
22.10.2021 11:39 Ответить
что за чмырь с *************** *******🧐
показать весь комментарий
22.10.2021 11:38 Ответить
Нуланд опустила Зеленского, переговорив сразу с Дерьмаком.
показать весь комментарий
22.10.2021 11:11 Ответить
А может Зе и рад спустить всю тягомотину международных сношений на своего дружбана..
показать весь комментарий
22.10.2021 13:39 Ответить
Ермак прет дальше заказуху от фсб.
показать весь комментарий
22.10.2021 11:18 Ответить
ну щтаты сьехали,уже с завхозами переговоры ведут
показать весь комментарий
22.10.2021 17:00 Ответить
Вы не знаете кто т акой ермак ? Он уже карандаши заточил ? Веники для техничек купил ? А замок в кладовке с вёдрами поменял уже ?
показать весь комментарий
18.01.2022 19:41 Ответить
 
 