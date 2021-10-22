Во двор замглавы ОП Жовквы кинули бутылку с "коктейлем Молотова". Злоумышленник задержан, полиция работает над установлением заказчика

В результате происшествия пострадавших нет. Правоохранители устанавливают личность и мотивы заказчика преступления.

Сегодня около 4:00 утра в Дарницком районе Киева, оперативники Нацполиции и СБУ задержали мужчину, который бросил бутылку с легковоспламеняющейся смесью во двор дома заместителя Председателя Офиса Президента Украины, ответственного за направление европейской интеграции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

"Установлено, что злоумышленник - 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания. Родом из поселка Косари, Каменского района Черкасской области. Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома неизвестного ему человека. По его словам, адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через мессенджер "Telegram". Обещали заплатили 4000 долларов США после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ. Мотивы заказчика ему не известны", - говорится в сообщении.

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Сейчас киберполиция и другие оперативные службы работают над установлением заказчика преступления. Правовая квалификация события - ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении подозрения задержанному.

По данным источников Цензор.НЕТ речь идет о нападении на дом замглавы ОП Игоря Жовквы.