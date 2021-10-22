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Во двор замглавы ОП Жовквы кинули бутылку с "коктейлем Молотова". Злоумышленник задержан, полиция работает над установлением заказчика

Во двор замглавы ОП Жовквы кинули бутылку с
Фото: bituk.media

В результате происшествия пострадавших нет. Правоохранители устанавливают личность и мотивы заказчика преступления.

Сегодня около 4:00 утра в Дарницком районе Киева, оперативники Нацполиции и СБУ задержали мужчину, который бросил бутылку с легковоспламеняющейся смесью во двор дома заместителя Председателя Офиса Президента Украины, ответственного за направление европейской интеграции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

"Установлено, что злоумышленник - 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания. Родом из поселка Косари, Каменского района Черкасской области. Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома неизвестного ему человека. По его словам, адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через мессенджер "Telegram". Обещали заплатили 4000 долларов США после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ. Мотивы заказчика ему не известны", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Во двор черкасского депутата бросили бутылки с "коктейлем Молотова". ФОТО

Сейчас киберполиция и другие оперативные службы работают над установлением заказчика преступления. Правовая квалификация события - ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении подозрения задержанному.

По данным источников Цензор.НЕТ речь идет о нападении на дом замглавы ОП Игоря Жовквы.

Автор: 

задержание (6686) нападение (2227) Нацполиция (16550) коктейль Молотова (45) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+26
Дайте угадаю ФИО заказчика: Порошенко П.А.)
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22.10.2021 10:38
+15
цікаво би побачити сирітську хатинку цього хвункціонера.
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22.10.2021 10:41
+12
Во двор он кинул... МАЗИЛА!!!
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22.10.2021 10:41
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Дайте угадаю ФИО заказчика: Порошенко П.А.)
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22.10.2021 10:38 Ответить
коктейль на кондитерском коньяке
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22.10.2021 10:41 Ответить
Может, исполнитель?
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22.10.2021 11:30 Ответить
Во двор он кинул... МАЗИЛА!!!
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22.10.2021 10:41 Ответить
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22.10.2021 10:42 Ответить
цікаво би побачити сирітську хатинку цього хвункціонера.
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22.10.2021 10:41 Ответить
Мабуть була хата-мазанка. Глина ж не горить, а була б хонка то згоріла б нах**
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22.10.2021 11:07 Ответить
Блин - народный подряд! Пензики со всей Троенщины по гривне скидывались!
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22.10.2021 10:42 Ответить
все фейки
Бросили во двор. Никому вреда не причинили Еще страховку получит
Стреляли по МАШИНЕ!!! шифера.Опять же страховка
А пиара!!пиара!!
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22.10.2021 10:43 Ответить
Если трусы застрахованы, от обсеру, то получит конечно.
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22.10.2021 10:52 Ответить
Чергова вистава від квартальних.

"Установлено, что злоумышленник - 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания. Родом из поселка Косари, Каменского района Черкасской области.
Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома неизвестного ему человека.
По его словам, адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через мессенджер "Telegram". Обещали заплатили 4000 долларов США после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ. Мотивы заказчика ему не известны", - говорится в сообщении."

Источник:
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22.10.2021 10:43 Ответить
Лоханулся исполнитель)) за такую работу минимум 50% предоплата)
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22.10.2021 10:43 Ответить
Просто член партії СН повинен отримати оплату по факту виконаної роботи
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22.10.2021 11:07 Ответить
Бутылку со спиртом выдали на проходной фабрики Рошен.
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22.10.2021 10:44 Ответить
Крутят шоу как им тяжело и опасно обкрадывать страну
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22.10.2021 10:50 Ответить
Замовників шукати потрібно в ОП. В них зараз всі варіанти на столі, треба рятувати шапітолій та глав.клоуна від падіння рейтингів
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22.10.2021 10:52 Ответить
Ліца блізкіє к бившему президенту? Вгадав?
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22.10.2021 10:53 Ответить
Ну надо же поднимать то, что упало на 10%
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22.10.2021 10:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=p8PEMI_xyoI Ньет молотоф
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22.10.2021 10:55 Ответить
та гранаты уже пора. гранаты
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22.10.2021 10:56 Ответить
ПІАР Зелених-подоляків самі себе заказали а вийдуть на того кого самі захочуть. Сволота не вірю нікому із влади
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22.10.2021 10:57 Ответить
Это такой же теракт как и "покушение" на Шефира.. ;4 утра, но нац. полиция и СБУ сразу задержала злодея . То ли бомжа, то ли БИЧа, . Ни жилья, ни работы зато с интернетом . Короче, хреново у клоунов с сценарием,
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22.10.2021 10:58 Ответить
Так СБУшники его сами и наняли через Телеграм...
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22.10.2021 11:17 Ответить
То зажди перед зимою певним особам, яким перезимувати ніде, йдуть на державне "бюджетне забезпечення"
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22.10.2021 11:02 Ответить
Ещё не раскрыли замах на шифер а уже на следующего решили сделать, ща нелох опять видосик запишет с угрозами неизвестно кому
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22.10.2021 11:09 Ответить
один застрелив ногу шофера шефіра, другий підпалив держак лопати жовкви, що ж це твориться, люди добрі?
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22.10.2021 11:20 Ответить
Балаган, фарс, пародия... Нужное подчеркнуть.
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22.10.2021 11:26 Ответить
та шо его искать
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22.10.2021 11:27 Ответить
Когда хотят что то сделать, делают так что никто не находит кинувшего. А если нашли обычный пиар да и ещё смешной. Клоуны продолжают веселить
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22.10.2021 11:28 Ответить
Вже почалося?
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22.10.2021 11:30 Ответить
Напевне замовник той самий, який замовляв Шефіра (чи шофера). 😊 Швидше за все це людина, яка сидить з Бовквою якщо не в одному кабінеті, то в одному приміщенні точно. Але зелені скажуть, що то таки Порошенко.
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22.10.2021 11:35 Ответить
нашел на сайте work.ua?
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22.10.2021 13:31 Ответить
Писати не буду, але тут і так відомо хто замовник. Навіть логічно відомо де взяли виконавця. Якусь кількість лохторату відволікли від зашкварів офшорів, рейтингу Наймогутнішого, але інших не обдурите. Хто злив спецоперацію по "вагнерівцях"?
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22.10.2021 15:40 Ответить
 
 