Во двор замглавы ОП Жовквы кинули бутылку с "коктейлем Молотова". Злоумышленник задержан, полиция работает над установлением заказчика
В результате происшествия пострадавших нет. Правоохранители устанавливают личность и мотивы заказчика преступления.
Сегодня около 4:00 утра в Дарницком районе Киева, оперативники Нацполиции и СБУ задержали мужчину, который бросил бутылку с легковоспламеняющейся смесью во двор дома заместителя Председателя Офиса Президента Украины, ответственного за направление европейской интеграции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.
"Установлено, что злоумышленник - 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания. Родом из поселка Косари, Каменского района Черкасской области. Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома неизвестного ему человека. По его словам, адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через мессенджер "Telegram". Обещали заплатили 4000 долларов США после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ. Мотивы заказчика ему не известны", - говорится в сообщении.
Сейчас киберполиция и другие оперативные службы работают над установлением заказчика преступления. Правовая квалификация события - ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении подозрения задержанному.
По данным источников Цензор.НЕТ речь идет о нападении на дом замглавы ОП Игоря Жовквы.
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Бросили во двор. Никому вреда не причинили Еще страховку получит
Стреляли по МАШИНЕ!!! шифера.Опять же страховка
А пиара!!пиара!!
"Установлено, что злоумышленник - 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания. Родом из поселка Косари, Каменского района Черкасской области.
Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома неизвестного ему человека.
По его словам, адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через мессенджер "Telegram". Обещали заплатили 4000 долларов США после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ. Мотивы заказчика ему не известны", - говорится в сообщении."
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