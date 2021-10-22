РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10726 посетителей онлайн
Новости Бюджет-2022
6 367 2

Поправки к Госбюджету-2022 – это не спам. Никто не рассчитывал, что пойдем по такой процедуре, - Разумков

Поправки к Госбюджету-2022 – это не спам. Никто не рассчитывал, что пойдем по такой процедуре, - Разумков

Экс-спикер Дмитрий Разумков не считает поправки оппозиции к проекту Госбюджета на следующий год спамом.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Это точно не поправочный спам. Я не готов сказать о всех трех тысячах, надо анализировать, но 90% — это реальные правки", - отметил нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада может принять госбюджет-2022 в первом чтении 2 ноября, - Стефанчук

По словам Разумкова, рассмотрение поправок к Госбюджету – это не затягивание процесса.

"Никто глобально не рассчитывал, что пойдем по такой процедуре. С 2016 года это постановление голосовалось за основу и, поскольку фракции и группы не возражали, ставилось на голосование в целом. И мы получали результат, который давал Кабинету Министров возможность дальше работать и готовить бюджет на следующий год", - добавил он.

Напомним, что со среды парламентарии рассматривают поправки и предложения народных депутатов к проекту Госбюджета-2022.

Автор: 

бюджет (4838) ВР (29273) госбюджет (1187) Разумков Дмитрий (1522)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мне вот интересно было бы посмотреть статистику потребления продукции корпорации "Рошен" по годам. Как влияло на наше население обилие медиа-помоев на голову Порошенко в разные периоды после получения бубочкой гетьманской булавы.
показать весь комментарий
22.10.2021 11:12 Ответить
Без Разумкова партия превратилась в зеленую секту и судьба ее печальная..
показать весь комментарий
22.10.2021 12:02 Ответить
 
 