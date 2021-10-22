Поправки к Госбюджету-2022 – это не спам. Никто не рассчитывал, что пойдем по такой процедуре, - Разумков

Экс-спикер Дмитрий Разумков не считает поправки оппозиции к проекту Госбюджета на следующий год спамом.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Это точно не поправочный спам. Я не готов сказать о всех трех тысячах, надо анализировать, но 90% — это реальные правки", - отметил нардеп.

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По словам Разумкова, рассмотрение поправок к Госбюджету – это не затягивание процесса.

"Никто глобально не рассчитывал, что пойдем по такой процедуре. С 2016 года это постановление голосовалось за основу и, поскольку фракции и группы не возражали, ставилось на голосование в целом. И мы получали результат, который давал Кабинету Министров возможность дальше работать и готовить бюджет на следующий год", - добавил он.

Напомним, что со среды парламентарии рассматривают поправки и предложения народных депутатов к проекту Госбюджета-2022.