"Смерть смотрела мне в глаза": Заключенный в Крыму журналист Есипенко обратился к президенту США. ДОКУМЕНТ

Незаконно арестованный в оккупированном Крыму журналист Владислав Есипенко передал свое обращение к президенту, правительству и Конгрессу США с призывом усилить давление на Россию с целью освобождения политзаключенных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом супруга журналиста заявила в четверг во время конференции в Посольстве Украины в США, поделившись с изданием копией обращения.

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В письме Есипенко подробно описал пытки, которым он подвергался со стороны российского ФСБ, чтобы заставить его подписать показания против себя и отказаться от адвокатов. Кроме того, журналист поделился информацией о других политзаключенных и призвал США направить РФ "четкий сигнал" о поддержке Украины и возвращении всех политзаключенных домой.

Текст письма в украинской интерпретации:

"Уважаемый господин Президент Байден, члены Конгресса США, наши друзья, американский народ!

Я обращаюсь к вам как к ключевым союзникам в наших усилиях противостоять российской агрессии и сохранить территориальную целостность и суверенитет Украины.

Меня зовут Владислав Есипенко, я журналист Украинской службы "Радио Свобода". Пять последних лет, рискуя своей жизнью и здоровьем, я работал в оккупированном Крыму и освещал социальную и экологическую тематику на полуострове.

10 марта 2021 года, во время моей служебной командировки, меня задержало ФСБ России. Точнее, не задержало, а похитило. Меня вытащили из машины, бросили в подвал и два дня пытали электрическим током, подсоединив провода к голове, угрожали убийством, заставляли свидетельствовать против себя и отказываться от независимых адвокатов.

Смерть смотрела мне в глаза. Под действием электрического тока мозг плавился, а сердце выпрыгивало из груди. Я решил, что это были мои последние минуты, и думал о своей семье и маленькой дочери, считая, что уже никогда их не увижу. Я едва пережил пытки, и уже свой седьмой месяц нахожусь в СИЗО Симферополя.

Галина Довгополая, Константин Ширинг, Валентин Выговский, Владимир Дудка, Алексей Бессарабов и другие - нас здесь больше сотни: украинцев, крымских татар, русских. Все мы были незаконно задержаны и брошены за решетку в определенное время. ФСБ нас назначило шпионами, террористами и перевозчиками оружия. Теперь мы ждем приговора суда. Многих из нас пытали, угрожали физическим уничтожением, шантажировали родными и близкими, чтобы мы только признались в том, чего мы никогда не совершали... и предали нашу страну.

Мы сопротивляемся, как можем, опровергаем сказанное нами под пытками, доносим свою правду на судах и пишем письма на волю, чтобы вы знали: мы не сдадимся.

Но иногда бывает очень трудно. Очень. Нет большего надругательства, когда человека унижают к состоянию бессловесного, бесправного животного. Нет большего ада, чем изо дня в день, из месяца в месяц - и так уже полгода сидеть в четырех стенах, выходить по команде из камеры, чтобы получить глоток свежего воздуха, и заходить в камеру снова, не в силах что-то изменить.

Мы стараемся поскорее заснуть, потому что только в снах мы можем вернуться домой, обнять родных и близких, взять на руки своего ребенка. А когда открываем утром глаза и снова - как обухом по голове - понимаем, что мы в неволе, и единственное, что остается - это верить.

Такое бессилие хуже безумия, и только одно нас вдохновляет - ваше глубокое понимание Украины и заявленное вами намерение объединить демократический мир против агрессии России и приложить усилия к освобождению политзаключенных Кремля.

Я призываю вас направить президенту России Путину четкий сигнал о решимости Америки в поддержке Украины, которая неоднократно требовала от страны-агрессора прекратить нарушения прав человека в Крыму и вернуть всех политзаключенных домой.

Уверен, что Соединенные Штаты никогда не оставят Украину в ее борьбе за свободу.

Свободу политзаключенным Кремля!"

С уважением, Владислав Есипенко".

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Напомним, о задержании Владислава Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акции в честь дня рождения Тараса Шевченко - Елизавету Павленко - задержали на Ангарском перевале.

16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.

5 мая журналисту добавили еще одну статью обвинения.

6 июля подконтрольный России так называемый "райсуд" во временно оккупированном Симферополе продлил на полгода срок ареста незаконно удерживаемого гражданина Украины, журналиста Владислава Есипенко.