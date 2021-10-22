12 977 0
Экс-футболист и эксперт телеканала "Футбол" Сергей Морозов умер от последствий COVID-19
Украинский футболист, тренер и эксперт телеканала Футбол Сергей Морозов ушел из жизни.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил директор телеканала Александр Денисов, передает Цензор.НЕТ.
На телеканале уточнили, что причиной смерти Сергея Морозова стали последствия коронавирусной болезни.
Цензор.НЕТ выражает свои соболезнования родным и близким Сергея Морозова.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль