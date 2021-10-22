ОБСЕ показала орудия 152 и 122 мм, РСЗО "Град", из которых Россия ведет обстрелы украинских позиций из запрещенных по Минским соглашениям зон. ФОТОрепортаж
СММ ОБСЕ зафиксировала 70 единиц боевой техники вооруженных формирований РФ, размещенных за пределами определенных районов отвода.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская сторона СЦКК со ссылкой на данные СММ ОБСЕ.
Миссии удалось зафиксировать 70 единиц боевой техники вооруженных формирований РФ, размещенных за пределами определенных районов отвода.
Так, в районе Терновое, было выявлено:
- танки - 22 единицы;
- боевые бронемашины - 48 единиц.
"Сосредоточение боевой техники в таком количестве может свидетельствовать о намерениях создания и слаживания двух батальонно-тактических групп с целью усиления подразделений на линии разграничения", - говорится в сообщении.
Марко Энквист в блоге опубликовал фото из отчетов ОБСЕ за последние несколько месяцев.
14 сентября СММ ОБСЕ в Украине показали, что над районом к востоку от оккупированного поселка Терновое войска РФ сосредоточили самоходные гаубицы "Гвоздика", а также 44 бронированные машины.
Также на полигоне возле оккпированной Покровки выявлены реактивные системы залпового огня (БМ-21 Град, 122 мм), а также 13 боевых бронированных машин.
"Стоит отметить, что были предприняты попытки замаскировать обнаруженные 122-мм ракетные установки 9К51, БМ-21 Град под обычные грузовики", - говорится в сообщении.
В августе наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили 3 самоходные гаубицы (2С1" Гвоздика ", 122 мм), 7 танков (вероятно, Т-72) на полигоне у оккупированной Новоселовки.
В районе города Новый выявлены 3 буксируемых гаубицы (2А36 Гиацинт-Б, 152 мм).
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нада просто пєрєстать стрєлять
Союзники во второй мировой маскировались и то лучше)))
Я что-то не замечал акцентов наших европейских друзей на этом, ВАЖНЕЙШЕМ!, факторе войны на Донбассе.
Именно это стыдливое "знаем, но не говорим" и приводит к псевдосанкциям против РФ, запускам северных потоков и т.п.
Респект спостерігачам!
Нашим би повчитись подібному рівню маскування