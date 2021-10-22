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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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ОБСЕ показала орудия 152 и 122 мм, РСЗО "Град", из которых Россия ведет обстрелы украинских позиций из запрещенных по Минским соглашениям зон. ФОТОрепортаж

СММ ОБСЕ зафиксировала 70 единиц боевой техники вооруженных формирований РФ, размещенных за пределами определенных районов отвода.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская сторона СЦКК со ссылкой на данные СММ ОБСЕ.

Миссии удалось зафиксировать 70 единиц боевой техники вооруженных формирований РФ, размещенных за пределами определенных районов отвода.
Так, в районе Терновое, было выявлено:

- танки - 22 единицы;
- боевые бронемашины - 48 единиц.

"Сосредоточение боевой техники в таком количестве может свидетельствовать о намерениях создания и слаживания двух батальонно-тактических групп с целью усиления подразделений на линии разграничения", - говорится в сообщении.

Марко Энквист в блоге опубликовал фото из отчетов ОБСЕ за последние несколько месяцев.

14 сентября СММ ОБСЕ в Украине показали, что над районом к востоку от оккупированного поселка Терновое войска РФ сосредоточили самоходные гаубицы "Гвоздика", а также 44 бронированные машины.

ОБСЕ показала орудия 152 и 122 мм, РСЗО Град, из которых Россия ведет обстрелы украинских позиций из запрещенных по Минским соглашениям зон 01
ОБСЕ показала орудия 152 и 122 мм, РСЗО Град, из которых Россия ведет обстрелы украинских позиций из запрещенных по Минским соглашениям зон 02

Также на полигоне возле оккпированной Покровки выявлены реактивные системы залпового огня (БМ-21 Град, 122 мм), а также 13 боевых бронированных машин.

ОБСЕ показала орудия 152 и 122 мм, РСЗО Град, из которых Россия ведет обстрелы украинских позиций из запрещенных по Минским соглашениям зон 03
ОБСЕ показала орудия 152 и 122 мм, РСЗО Град, из которых Россия ведет обстрелы украинских позиций из запрещенных по Минским соглашениям зон 04
ОБСЕ показала орудия 152 и 122 мм, РСЗО Град, из которых Россия ведет обстрелы украинских позиций из запрещенных по Минским соглашениям зон 05

"Стоит отметить, что были предприняты попытки замаскировать обнаруженные 122-мм ракетные установки 9К51, БМ-21 Град под обычные грузовики", - говорится в сообщении.

В августе наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили 3 самоходные гаубицы (2С1" Гвоздика ", 122 мм), 7 танков (вероятно, Т-72) на полигоне у оккупированной Новоселовки.

ОБСЕ показала орудия 152 и 122 мм, РСЗО Град, из которых Россия ведет обстрелы украинских позиций из запрещенных по Минским соглашениям зон 06
ОБСЕ показала орудия 152 и 122 мм, РСЗО Град, из которых Россия ведет обстрелы украинских позиций из запрещенных по Минским соглашениям зон 07
ОБСЕ показала орудия 152 и 122 мм, РСЗО Град, из которых Россия ведет обстрелы украинских позиций из запрещенных по Минским соглашениям зон 08

В районе города Новый выявлены 3 буксируемых гаубицы (2А36 Гиацинт-Б, 152 мм).

ОБСЕ показала орудия 152 и 122 мм, РСЗО Град, из которых Россия ведет обстрелы украинских позиций из запрещенных по Минским соглашениям зон 05

Читайте: Россия продолжает блокировать прогресс в переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу, - США

Автор: 

ОБСЕ (4883) оружие (10254) Донбасс (26956) наемники рф (2090)


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Топ комментарии
+22
шахти вже не працюють, а техніку в них все продовжують знаходити
нада просто пєрєстать стрєлять
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22.10.2021 11:09
+15
Касапская маскировка 40-х против технологий 21-го века вы можете увидеть на этих фото
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22.10.2021 11:11
+15
А Байрактары мы зачем купили?
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22.10.2021 11:18
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Правила форума Совет форумчан
Готовятся ехать грабить, точнее спасать ватноголовых
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22.10.2021 11:08 Ответить
шахти вже не працюють, а техніку в них все продовжують знаходити
нада просто пєрєстать стрєлять
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22.10.2021 11:09 Ответить
Касапская маскировка 40-х против технологий 21-го века вы можете увидеть на этих фото
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22.10.2021 11:11 Ответить
Боярка не дает прокачать маскироквку... т.к ум и боярка не совместимы

Союзники во второй мировой маскировались и то лучше)))
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22.10.2021 13:59 Ответить
А Байрактары мы зачем купили?
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22.10.2021 11:18 Ответить
От ты смешной🤣 Что тут непонятного,- чтобы просто перестать летать
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22.10.2021 11:25 Ответить
Величайший еще вглядывается шоколадный глаз Пуйла. Он не может
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22.10.2021 19:50 Ответить
Если в миссию ОБСЕ входит ТОЛЬКО наблюдение, т.е. они не обязаны выяснять ОТКУДА эта вся техника, то возникает законный вопрос: А КТО обязан выяснять происхождение всей этой техники? Это, вообще, кого-то волнует в мировом сообществе (кроме Украины, конечно)?
Я что-то не замечал акцентов наших европейских друзей на этом, ВАЖНЕЙШЕМ!, факторе войны на Донбассе.
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22.10.2021 11:41 Ответить
Знают они все. Что ж они дауны? Нюанс в том что это волнует только Польшу ибо она уже была следующей. А остальные думают что аналог фашизма может быть только в Италии или Германии. А раз там все спокойно, то их это не касается.
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22.10.2021 11:54 Ответить
Знать и озвучивать - это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Именно это стыдливое "знаем, но не говорим" и приводит к псевдосанкциям против РФ, запускам северных потоков и т.п.
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22.10.2021 11:59 Ответить
Не переживайте, це все просто от небажання "ваєвать". Ви що, забули, що нєлох офшорний колись подивився в очі *****?
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22.10.2021 11:55 Ответить
От і з"явилася можливість потренуватися "Байрактарам".
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22.10.2021 13:25 Ответить
Не с этими ослами в руководстве...
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22.10.2021 15:09 Ответить
Ну так Байрактар вперед
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22.10.2021 16:10 Ответить
Гарно маскують - мені як цивільному майже нічого не розгледіти.
Респект спостерігачам!
Нашим би повчитись подібному рівню маскування
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22.10.2021 17:35 Ответить
Наглая ложь ОБСЕ на неприкосновенного, на неофшорного, на лесника с миллиардами высаженных деревьев, на непревзайдённого борца Укроборонпрома - все деньги на оборонку - ни каких дорогих дорог для танков ввз.... нет там ничего у сепаров - у нас МИР.
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22.10.2021 18:13 Ответить
Брехня. Их там нету (с) Как вы посмели возразить самому ботоксному всевышниму?
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22.10.2021 20:17 Ответить
И что вы им сделаете?
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22.10.2021 20:56 Ответить
Хохочу ,не могу!А как вы хотели?In bellum, ut in bello!Путин ясно сказал;-дёрнетесь и писец вашей государственности.Боитесь?Правильно делаете.На днях лечу в Москву,хотите передам привет Путину?
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23.10.2021 06:32 Ответить
 
 