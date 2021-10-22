COVID-19 может не исчезнуть никогда, но мы можем вернуться к нормальной жизни, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что COVID-19 может не исчезнуть никогда, но "мы можем вернуться к нормальной жизни".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Ляшко заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте.

"Прошло 20 месяцев с начала эпидемии коронавирусной болезни в Украине и объявления пандемии в мире. Все уже истощены, всех интересует ответ на один и тот же вопрос: когда это все закончится. Неприятная новость в том, что COVID-19 может не исчезнуть никогда. Хорошая новость - мы можем вернуться к нормальной жизни с циркуляцией вируса между нами", - отметил Ляшко.

Он добавил, что все больше ученых отмечают, что COVID-19 станет эндемическим заболеванием, а это "потребует от нас новых противоэпидемических мер, которые отличаются от тех, что были в начале эпидемии".

Кроте этого министр заявил, что Украина из-за COVID-19 потеряла 62 тыс. граждан.

"Это население таких городов как Борисполь, Первомайск, Коломыя", - подчеркнул министр.

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