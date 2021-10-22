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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 может не исчезнуть никогда, но мы можем вернуться к нормальной жизни, - Ляшко

COVID-19 может не исчезнуть никогда, но мы можем вернуться к нормальной жизни, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что COVID-19 может не исчезнуть никогда, но "мы можем вернуться к нормальной жизни".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Ляшко заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте.

"Прошло 20 месяцев с начала эпидемии коронавирусной болезни в Украине и объявления пандемии в мире. Все уже истощены, всех интересует ответ на один и тот же вопрос: когда это все закончится. Неприятная новость в том, что COVID-19 может не исчезнуть никогда. Хорошая новость - мы можем вернуться к нормальной жизни с циркуляцией вируса между нами", - отметил Ляшко.

Он добавил, что все больше ученых отмечают, что COVID-19 станет эндемическим заболеванием, а это "потребует от нас новых противоэпидемических мер, которые отличаются от тех, что были в начале эпидемии".

Кроте этого министр заявил, что Украина из-за COVID-19 потеряла 62 тыс. граждан.

"Это население таких городов как Борисполь, Первомайск, Коломыя", - подчеркнул министр.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
звісно не щезне...золота жила і лохторат можна в вузді тримати.
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22.10.2021 11:26
+5
Коронавирус известен ученым более 50 лет, конечно он не исчезнет и вся эта свистопляска вокруг него - только театр абсурда ради уколизации.
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22.10.2021 11:34
+4
Да это было ясно еще 2 года назад...помню я тогда на цензоре нацарапал такое...Афера на Века и крутой бизнес-проэкт на триллионы долларов...
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22.10.2021 11:29
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звісно не щезне...золота жила і лохторат можна в вузді тримати.
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22.10.2021 11:26 Ответить
Коронавирус известен ученым более 50 лет, конечно он не исчезнет и вся эта свистопляска вокруг него - только театр абсурда ради уколизации.
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22.10.2021 11:34 Ответить
Надо просто перестать тестировать? - в выходные например тестов меньше и смертей в два раза меньше соответственно ( официально)
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22.10.2021 11:28 Ответить
Да это было ясно еще 2 года назад...помню я тогда на цензоре нацарапал такое...Афера на Века и крутой бизнес-проэкт на триллионы долларов...
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22.10.2021 11:29 Ответить
Тебе как фанату чЛенина должно быть известно что он топил за мировую революцию а ковид это и есть мировая проблема а не местная и если это была бы выдумка или чья то сознательная диверсия то исключительно мировой заговор а не местных властей.
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22.10.2021 11:32 Ответить
Ты ошибка Чувак...Мировую революцию придумали Макс и Энгельс..а калмык чЛенин крутой баран... написавший 55 тонн макулаиуры ни о чем... в смысле Томов
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22.10.2021 11:34 Ответить
Таких как ты не верующих недоумков необходимо наказывать общественными работами в ковидных больницах,что бы сам увидел как и в каких мучениях погибают люди.Особенно сейчас ,без кислорода и отсутствием мест.,просто лежат по коридорам или в больничном морге .Для чего у нас службы которые должны выявлять таких провокаторов,я не знаю.
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22.10.2021 12:11 Ответить
Ляя, всякая манд*авошь мнит себ явеликим вирусологом.
Дядя, ті никто и звать тебя никак. Не отсвечивай.
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22.10.2021 11:29 Ответить
Другого лучшего у нас видимо нет раз ему эту должность дали.
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22.10.2021 11:33 Ответить
оооо... как обнадеживающе ))))
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22.10.2021 11:31 Ответить
Новичок новичок,какой Новичок?гражданин Жеглов...нету у вас методов против Кости Сапрыкина и Боширова с Петровым...
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22.10.2021 11:32 Ответить
Прошло 20 месяцев с начала эпидемии коронавирусной болезни в Украине и объявления пандемии в мире

А как же ковид - 19? Через 2 месяца 2022й год. 22 - 19 = 3 ???????

И тут брешит?
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22.10.2021 11:32 Ответить
Ну и с гриппом живем, и что, истерить по этому поводу? Грипп тоже никуда не исчез , как и коррупция.
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22.10.2021 11:40 Ответить
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22.10.2021 11:41 Ответить
Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что COVID-19 может не исчезнуть.

а может и исчезнуть, здесь как карта ляжет.
Ну просто пророк.
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22.10.2021 11:51 Ответить
Первой о короновирусе заговорила Ксения Собчак 31 марта 2019 года,потому что сама переболела этим вирусом в декабре 2018 года...
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22.10.2021 11:41 Ответить
А тоді вже китайці - через рік після Ксєнії?
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22.10.2021 11:45 Ответить
Нет. Не китайцы. С августа 2019 года по США прокатилась волна смертей от легочной патологии, которую списали на электронные сигареты. В начале сентября электронные сигареты запретили в штате Мичиган. А к концу сентября электронные сигареты запретили в Индии (за нарушение до 3 лет тюрьмы). Остальной мир не понял и просто обложил электронные сигареты налогами.
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22.10.2021 12:13 Ответить
Потом волна стіхла до вєсни, іспугавшись, што запрєтят айкос))
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22.10.2021 16:12 Ответить
Закончится когда бабки выделенные на эту афёру закончатся.
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22.10.2021 11:42 Ответить
Ну а если быть точным... то Корону впервые зафиксировали в 2002 году...его тогда назвали вирус SARS CoV...
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22.10.2021 11:46 Ответить
Кто идет? Мы идем.
Кто поет? Мы поем.
Кто шагает дружно в ряд ?
Наш потыканный отряд.
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22.10.2021 11:50 Ответить
ПесТня дореволюционная...

На РАБссии,слух прошел

Фюрер Путлер с ума сошел...

Ляля лялялаа...лалала

Продолжение следует....
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22.10.2021 11:54 Ответить
Это уже прямым текстом: "Дэнги давай "
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22.10.2021 12:36 Ответить
главное, что б ляшко исчез.....
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22.10.2021 13:26 Ответить
Вполне вероятно что вирус пришел надолго, а может навсегда. Тем более что он так мутирует быстро что медицина за ним не поспевает ( то что говорили раньше о сроках пандемии в 2-3 года, это все оглядка на эпидемию " испанки". Но это совершенно другое) Поэтому понятно что человечество как то научится сожительствовать с вирусом ковида, сколько при этом ковид заберет на "урожай" вопрос дискуссионный некоторые говорят о 20-25 миллионах. Но когда то человечество ( как и говорит "знаток" вирусологии Ляшко, не тот что с вилами.. хотя разница не велика) начнет жить "нормальной жизнью". Вопрос только что скрывается за этим словосочетанием. Ведь может мы со временем будем считать "нормальной жизнью" это постоянное круглогодичное , круглосуточное ношение масок, противогазов, спец костюмов, дистанция, обработка рук и поверхностей, прививки от разных болезней ( включая и ковид) раз в квартал, а может раз в месяц.. И мы уже будем считать это нормальной жизнью. Все ведь в этом мире меняется. А фантасты судя по книгам и фильмам видимо все таки что то предвидят с дальнейшей жизнью на планете Земля.
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22.10.2021 13:38 Ответить
Пята прививка дає безсмертя, тільки не визначено, пята в рік чи пята в місяць.. Вчені працюють на цим, хоч краще б працювали над ліками а не над вакцинами - захворів, а вони тебе вилікували....
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22.10.2021 14:15 Ответить
"Гениально, Карл" - ****, хохли обрати собі ідіотів у владу з випадковим набором фраз.
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22.10.2021 17:23 Ответить
 
 