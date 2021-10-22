Впервые с конца апреля в Киеве умерли более 40 человек от коронавируса, выявили 1 323 новых случая, - Кличко

За сутки в больницы Киева госпитализировали 132 человека с диагнозом коронавирус.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так за минувшие сутки выявили 1 323 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего 249 021 случаев с начала пандемии).

Среди заболевших 757 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 428 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет, 55 девочек от 1 месяца до 17 лет и 83 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Кроме того, за сутки от коронавируса умерли 44 жителя Киева (всего 5 824 умерших). Среди умерших за минувшие сутки 21 женщина от 46 до 93 лет и 23 мужчины от 49 до 93 лет.

В последний раз более 40 человек за сутки умирали в конце апреля.

В то же время за сутки госпитализировали 132 пациента с дигнозом коронавирус. А 525 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

277 жителей столицы побороли коронавирус (всего 225 605 выздоровевших).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (282), Деснянском (239) и в Днепровском (138).

Также читайте: Школы Киева идут на карантин на две недели, - КГГА