Застреленная Болдуином во время съемок фильма в США Хатчинс имела гражданство Украины: консульство выясняет обстоятельства, - МИД
Кинооператор Галина Хатчинс, погибшая во время съемок фильма в США, имела гражданство Украины, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"МИД Украины получил подтверждение принадлежности Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок фильма в США, к украинскому гражданству. Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет обстоятельства и взаимодействует с американскими правоохранителями в контексте расследования", - сказал он "Интерфакс-Украина" в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
Николенко отметил, что консулы также устанавливают связь с родными украинки, чтобы оказать необходимую консульскую и правовую помощь.
Ранее СМИ сообщили, что во время съемок фильма в США погибла кинооператор Галина Хатчинс, после того, как в нее выстрелил из реквизитного оружия голливудский актер Алек Болдуин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
если ему сказали, что это реквизит, тогда убийца тот, кто это сказал,
наконец если актеру ничего не говорили, но он решил сам, что пистолет бутафорский и застрелил девушку, тогда это тоже убийство,
есть правило, никогда не наводи на человека оружие и не нажимай на курок (разве что кроме врага), даже если думаешь, что оно не заряжено.
принадлежность к гражданству
Просто жахіття. Яке нещастя складає ці тексти ?