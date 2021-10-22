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Застреленная Болдуином во время съемок фильма в США Хатчинс имела гражданство Украины: консульство выясняет обстоятельства, - МИД

Застреленная Болдуином во время съемок фильма в США Хатчинс имела гражданство Украины: консульство выясняет обстоятельства, - МИД

Кинооператор Галина Хатчинс, погибшая во время съемок фильма в США, имела гражданство Украины, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"МИД Украины получил подтверждение принадлежности Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок фильма в США, к украинскому гражданству. Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет обстоятельства и взаимодействует с американскими правоохранителями в контексте расследования", - сказал он "Интерфакс-Украина" в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Николенко отметил, что консулы также устанавливают связь с родными украинки, чтобы оказать необходимую консульскую и правовую помощь.

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Ранее СМИ сообщили, что во время съемок фильма в США погибла кинооператор Галина Хатчинс, после того, как в нее выстрелил из реквизитного оружия голливудский актер Алек Болдуин.

Автор: 

кино (1536) МИД (6987) США (27061) убийство (6504) Николенко Олег (301) Хатчинс (1) Болдуин Алек (7)


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Топ комментарии
+3
зато цвет имеет. была бы она негром - тогда бы да, извинения, компенсации, митинги. а так действительно, гражданство значения не имеет
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22.10.2021 14:09
+2
Вряд ли госдеп отреагирует на несчастный случай во время съёмок какого то фильма .
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22.10.2021 11:42
+2
Если там по сценарию два или более выстрелов подряд....причем без прицеливания а просто нажать на спуск...то можно и не понять...
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22.10.2021 12:08
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Цікава інфа.. Оцікую не реакцію Госдепа США..
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22.10.2021 11:39 Ответить
Вряд ли госдеп отреагирует на несчастный случай во время съёмок какого то фильма .
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22.10.2021 11:42 Ответить
Він її застрелив не за національною ознакою, тому реакція буде тільки від суду.
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22.10.2021 11:42 Ответить
Ты еще подожди реакцию Совета Безопасности ООН, а ысчо получшее Лиги Защиты Евреев и Политсовета Партии Любителей Пить Пиво Стоя, угу.. ***
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22.10.2021 11:45 Ответить
И также интересна реакция ОБСЕ, ООН, Пасе и ЮНЕСКО.
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22.10.2021 11:48 Ответить
А что, гражданство убиенной имеет в даном случае какое-то особое значение😳 А если бы она имела гражданство Науру или Габона 😎
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22.10.2021 11:43 Ответить
зато цвет имеет. была бы она негром - тогда бы да, извинения, компенсации, митинги. а так действительно, гражданство значения не имеет
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22.10.2021 14:09 Ответить
Бардак... за реквизит отвечают дилетанты холостой от боевого не различают
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22.10.2021 11:46 Ответить
Одного выстрела, чтоб понять что не холостые, недостаточно!?
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22.10.2021 12:04 Ответить
Если там по сценарию два или более выстрелов подряд....причем без прицеливания а просто нажать на спуск...то можно и не понять...
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22.10.2021 12:08 Ответить
Если актер знал, что пистолет боевой, тогда это убийство в чистом виде,
если ему сказали, что это реквизит, тогда убийца тот, кто это сказал,
наконец если актеру ничего не говорили, но он решил сам, что пистолет бутафорский и застрелил девушку, тогда это тоже убийство,
есть правило, никогда не наводи на человека оружие и не нажимай на курок (разве что кроме врага), даже если думаешь, что оно не заряжено.
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22.10.2021 12:29 Ответить
На сьемках боевиков стреляют по сценарию
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24.10.2021 16:47 Ответить
имела гражданство
принадлежность к гражданству

Просто жахіття. Яке нещастя складає ці тексти ?
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23.10.2021 02:52 Ответить
Вона була громадянкою України формально, вирісла на Півночі Кацапстана, що вона робила під час Майдану та перших років війни, може волонтером була? Ні вона робила кар'єру в США, ну зробила молодець, але не пощастило жінці - "земля пухом", нам яке діло. Зачем бесконечно полоскать в новостях эту жертву карьеризма, когда новый этап войны уже на пороге Украины
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15.11.2021 08:55 Ответить
 
 