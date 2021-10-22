Застреленная Болдуином во время съемок фильма в США Хатчинс имела гражданство Украины: консульство выясняет обстоятельства, - МИД

Кинооператор Галина Хатчинс, погибшая во время съемок фильма в США, имела гражданство Украины, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"МИД Украины получил подтверждение принадлежности Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок фильма в США, к украинскому гражданству. Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет обстоятельства и взаимодействует с американскими правоохранителями в контексте расследования", - сказал он "Интерфакс-Украина" в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Николенко отметил, что консулы также устанавливают связь с родными украинки, чтобы оказать необходимую консульскую и правовую помощь.

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Ранее СМИ сообщили, что во время съемок фильма в США погибла кинооператор Галина Хатчинс, после того, как в нее выстрелил из реквизитного оружия голливудский актер Алек Болдуин.