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Новости Коронавирус и карантин
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Минобразования рекомендует вузам и училищам с 25 октября перейти на дистанционное обучение

Минобразования рекомендует вузам и училищам с 25 октября перейти на дистанционное обучение

Министерство образования и науки рекомендует ввести дистанционное обучение в учреждениях профессионального перед высшими, высшего, последипломного образования с 25 октября по 15 ноября.

"Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19, учитывая консультации Министерства здравоохранения Украины, МОН рекомендует ввести дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября заведениям профессиональной перед высшими, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Также отмечается, что обучение в школах со следующей недели будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе.

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Автор: 

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И от ковида можно "спрятаться" и на отоплении сэкономить. ( последнее видимо даже важнее).
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22.10.2021 13:26 Ответить
Да на кой нужно министерство, которое не берет на себя ответственность, а рекомендует. Типа: если что - мы рекомендовали. Все вузы сейчас стараются, пока не очень холодно, продлить очное обучение. До первого умершего студента от Ковида, родители которого подадут в суд за преступную бездеятельность. Полномочия предполагают ответственность. Если государственный орган "рекомендует" - на его содержание бюджетные деньги выделяют зря.
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22.10.2021 13:26 Ответить
Виші зараз відповідно до закону самоврядні установи, тому МОН може лише рекомендувати. Це як раз і дає можливість вишам перекласти відповідальність на МОН: мовляв ми зробили так, як рекомендував МОН.
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22.10.2021 17:12 Ответить
 
 