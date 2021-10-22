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Минобразования рекомендует вузам и училищам с 25 октября перейти на дистанционное обучение
Министерство образования и науки рекомендует ввести дистанционное обучение в учреждениях профессионального перед высшими, высшего, последипломного образования с 25 октября по 15 ноября.
"Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19, учитывая консультации Министерства здравоохранения Украины, МОН рекомендует ввести дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября заведениям профессиональной перед высшими, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает Цензор.НЕТ.
Также отмечается, что обучение в школах со следующей недели будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе.
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Андерсен #450397
показать весь комментарий22.10.2021 13:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Іван Іванов #225842
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Andr Kar
показать весь комментарий22.10.2021 17:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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