Украина готова уже сейчас транспортировать объемы газа, на которые рассчитан "Северный поток-2, - директор "Оператора ГТС" Макогон
Украина готова уже сейчас транспортировать объемы газа, на которые рассчитан "Северный поток-2".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.
"Время сбрасывать маски. Шантаж и реальные намерения "Газпрома" становятся очевидны. Украина готова уже сейчас транспортировать объемы газа, на которые рассчитан "Северный поток-2". Никакой дополнительной ценности СП2 для Европы не создает", - написал он.
Позже он напомнил, что на текущей неделе два ведущих мировых издания Bloomberg и FT вышли со статьями о шантаже и давлении, осуществляемых Кремлем для запуска Северного Потока 2:
"Искусственно созданный кризис на рынке газа в ЕС, максимальные цены на газ, уменьшенные объемы поставок газа, незаполненные ПХГ в ЕС - все это является примером использования газа в качестве оружия.
Поэтому, согласно декларации Германии и США, эти страны должны принять соответствующие меры. Мораторий на запуск Северного Потока 2 и дополнительные санкции США на компанию Nord Stream 2 AG до внедрения норм 3го энергетического пакета на все газопроводы между РФ и ЕС, момента ликвидации монополии Газпрома на экспорт газа из РФ и подписания соглашения на транзит газа через Украину на следующие 15 лет".
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Народным достоянием она и останется .
Содержание СП 2 - 0,4 млрд$/год
Платеж за транзит через Украину - 3 млрд$/год
Разница почти в 10 раз! Причем тут объемы прокачки?
Как только его начали строить в 2016 г., дураку было понятно что построят и запустят. Но вы, сцуки, никуя не делали для компенсации потерь для бюджета Украины, а надеялись что "прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете ... А теперь, все вокруг виноваты? Европа, США, Меркель ... Они-то как раз помогали как могли. СП - 2 должны были построить за 2 года. Но нам дали дополнительное время для подготовки и компенсации потерь от транзита. И как мы использовали эти 5 лет?
30$ за прокачку в Европу 1000 кубометров Украина берёт себе. СП-2 короче на 1200 км и без посредников. Какой смысл покупателю и продавцу выбирать себе заведомо не выгодный маршрут?
Для єтого стоит доверить премьерское кресло Тимошенко , имхо.