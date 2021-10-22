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Украина готова уже сейчас транспортировать объемы газа, на которые рассчитан "Северный поток-2, - директор "Оператора ГТС" Макогон

Украина готова уже сейчас транспортировать объемы газа, на которые рассчитан

Украина готова уже сейчас транспортировать объемы газа, на которые рассчитан "Северный поток-2".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

"Время сбрасывать маски. Шантаж и реальные намерения "Газпрома" становятся очевидны. Украина готова уже сейчас транспортировать объемы газа, на которые рассчитан "Северный поток-2". Никакой дополнительной ценности СП2 для Европы не создает", - написал он.

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Позже он напомнил, что на текущей неделе два ведущих мировых издания Bloomberg и FT вышли со статьями о шантаже и давлении, осуществляемых Кремлем для запуска Северного Потока 2:

"Искусственно созданный кризис на рынке газа в ЕС, максимальные цены на газ, уменьшенные объемы поставок газа, незаполненные ПХГ в ЕС - все это является примером использования газа в качестве оружия.

Поэтому, согласно декларации Германии и США, эти страны должны принять соответствующие меры. Мораторий на запуск Северного Потока 2 и дополнительные санкции США на компанию Nord Stream 2 AG до внедрения норм 3го энергетического пакета на все газопроводы между РФ и ЕС, момента ликвидации монополии Газпрома на экспорт газа из РФ и подписания соглашения на транзит газа через Украину на следующие 15 лет".

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ГТС (994) Северный поток (1458) Макогон Сергей (54) Оператор ГТС (87)


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Топ комментарии
+4
А вот обязательно целому директору ООО "Оператор ГТС Украины" выглядеть идиотом?
Содержание СП 2 - 0,4 млрд$/год
Платеж за транзит через Украину - 3 млрд$/год
Разница почти в 10 раз! Причем тут объемы прокачки?
Как только его начали строить в 2016 г., дураку было понятно что построят и запустят. Но вы, сцуки, никуя не делали для компенсации потерь для бюджета Украины, а надеялись что "прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете ... А теперь, все вокруг виноваты? Европа, США, Меркель ... Они-то как раз помогали как могли. СП - 2 должны были построить за 2 года. Но нам дали дополнительное время для подготовки и компенсации потерь от транзита. И как мы использовали эти 5 лет?
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22.10.2021 12:14
+2
Так мы газовой независимости не добьемся.
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22.10.2021 12:01
+1
Труба - это народное достояние, закреплённое в конституции Украины
Народным достоянием она и останется .
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22.10.2021 11:52
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Труба - это народное достояние, закреплённое в конституции Украины
Народным достоянием она и останется .
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22.10.2021 11:52 Ответить
Так мы газовой независимости не добьемся.
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22.10.2021 12:01 Ответить
А вот обязательно целому директору ООО "Оператор ГТС Украины" выглядеть идиотом?
Содержание СП 2 - 0,4 млрд$/год
Платеж за транзит через Украину - 3 млрд$/год
Разница почти в 10 раз! Причем тут объемы прокачки?
Как только его начали строить в 2016 г., дураку было понятно что построят и запустят. Но вы, сцуки, никуя не делали для компенсации потерь для бюджета Украины, а надеялись что "прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете ... А теперь, все вокруг виноваты? Европа, США, Меркель ... Они-то как раз помогали как могли. СП - 2 должны были построить за 2 года. Но нам дали дополнительное время для подготовки и компенсации потерь от транзита. И как мы использовали эти 5 лет?
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22.10.2021 12:14 Ответить
Кацапы используют любую возможность в своих целях, и это нормально. Правда получается из этого всегда какая то херня, и конечный результат - обратный, но это их проблемы. А что делаем мы, вот в чем вопрос? Постоянно рефлексируем на изменяющуюся ситуацию? Так для этого много ума не надо, всякая амеба это умеет делать, для чего у нас тогда Правительство, Верховная Рада, Президент?
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22.10.2021 12:16 Ответить
Как говорил Козьма Прутков, зри в корень.
30$ за прокачку в Европу 1000 кубометров Украина берёт себе. СП-2 короче на 1200 км и без посредников. Какой смысл покупателю и продавцу выбирать себе заведомо не выгодный маршрут?
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22.10.2021 12:34 Ответить
Украинская ГТС изначально способна качать весь российский газ, беда только в том, что себестоимость прокачки в старой ГТС в 2+ раза выше, чем в новой, к тому же никто ее не реконструировал за все время работы. На монополизме прокачки в свое время нажилась вся укр. элита по принципу "после нас хоть потоп", с 2004 РФ приняла решение уходить от укр. ГТС и постепенно потоп наступил. Единственно верным решением было отдать трубу или РФ, или Европе с поставкой гарантированного количества газа бесплатно в счет аренды, но это не позволяло воровать и потому не было нужно столпам украинской независимости.
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22.10.2021 12:37 Ответить
Тимошенко в свое время натворила дел, газовая королева, а мы расхлебываем
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22.10.2021 12:47 Ответить
Юля одна из многих, доение трубы - один из главных источников наживы основных патриотов Украины за все время, в т. ч. сейчас.
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22.10.2021 13:36 Ответить
Учитывая, что все СМИ в их лапах и все кандидаты на выборные должности выдвигаются ими, то других избрать невозможно, в этом суть буржуазной демократии, да и любой другой. Удивительно другое - то, что народ так медленно снижает явку на выборы, понимая, что они не имеют смысла.
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22.10.2021 16:34 Ответить
Они что зря трубу гнали, теперь уже ни чего не поделать, у параши все куплено
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22.10.2021 13:26 Ответить
Не так все грустно . Украина через пару-тройку лет нарастит собственную добьічу газа и ГТСУ пригодится для єкспорта украинского газа в ЕС. Будет отличная игра против "Газпрома" , на сглаживание ценовьіх пиков.
Для єтого стоит доверить премьерское кресло Тимошенко , имхо.
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22.10.2021 14:28 Ответить
 
 