Украина готова уже сейчас транспортировать объемы газа, на которые рассчитан "Северный поток-2, - директор "Оператора ГТС" Макогон

Украина готова уже сейчас транспортировать объемы газа, на которые рассчитан "Северный поток-2".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

"Время сбрасывать маски. Шантаж и реальные намерения "Газпрома" становятся очевидны. Украина готова уже сейчас транспортировать объемы газа, на которые рассчитан "Северный поток-2". Никакой дополнительной ценности СП2 для Европы не создает", - написал он.

Читайте также: Вторую нитку "Северного потока 2" заполнят газом в декабре, - Путин

Позже он напомнил, что на текущей неделе два ведущих мировых издания Bloomberg и FT вышли со статьями о шантаже и давлении, осуществляемых Кремлем для запуска Северного Потока 2:

"Искусственно созданный кризис на рынке газа в ЕС, максимальные цены на газ, уменьшенные объемы поставок газа, незаполненные ПХГ в ЕС - все это является примером использования газа в качестве оружия.

Поэтому, согласно декларации Германии и США, эти страны должны принять соответствующие меры. Мораторий на запуск Северного Потока 2 и дополнительные санкции США на компанию Nord Stream 2 AG до внедрения норм 3го энергетического пакета на все газопроводы между РФ и ЕС, момента ликвидации монополии Газпрома на экспорт газа из РФ и подписания соглашения на транзит газа через Украину на следующие 15 лет".

Читайте также: Оператор ГТС подал заявку на участие в сертификации "Северного потока - 2"