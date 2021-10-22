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Ткаченко о "Суспільном": "За такие деньги другие каналы добиваются намного больших рейтингов"

Ткаченко о

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет, что Общественный вещатель финансируется в полном объеме, но к его рейтингам есть вопросы.

"Что касается финансирования "Суспільного". Финансирование происходит в полном объеме, который предусмотрен в государственном бюджете, а это миллиарды гривен", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В свою очередь, министр культуры подтвердил, что "Суспільне" финансируется в полном объеме, "хотя есть вопросы относительно рейтингов".

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"За такие деньги другие каналы добиваются намного больших рейтингов. И речь идет не только о доверии, но и об ответственности за потраченные средства", - добавил Ткаченко.

Напомним, ранее "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента.

Автор: 

журналистика (3312) Министерство культуры и информационной политики (778) СМИ (3840) Ткаченко Александр (429) финансирование (1804) НОТУ (132) Шмыгаль Денис (2721)


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Топ комментарии
+22
Просто на УТ1 немає тупих серіалів і тупих талант-шоу... Зате є документальні фільми і науково-популярні передачі, які бидло-люмпен не дивиться...

До речі, до приходу Бєні документальні фільми і науково-популярні передачі були і на Ткаченковому 1+1!
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22.10.2021 12:02
+14
Другие каналы крутят скотов и говнокварталы круглые сутки.... а это новостной канал....
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22.10.2021 11:58
+12
наприклад, "Дом"
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22.10.2021 11:58
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гы а сам(ткаченко) НЕ воровать не пробовал!??
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22.10.2021 11:58 Ответить
пробовал . не понравилось
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22.10.2021 12:04 Ответить
наприклад, "Дом"
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22.10.2021 11:58 Ответить
рейтингам не допомагає навіть хайп окремих журналістів під соусом тиску з боку влади, яка фінансує їх діяльність)
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22.10.2021 11:58 Ответить
Просто на УТ1 немає тупих серіалів і тупих талант-шоу... Зате є документальні фільми і науково-популярні передачі, які бидло-люмпен не дивиться...

До речі, до приходу Бєні документальні фільми і науково-популярні передачі були і на Ткаченковому 1+1!
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22.10.2021 12:02 Ответить
завдання олігархічних каналів вирощувати імбецилів, яким какаяразніца, які вірять у потойбічні сили. Таким болотом легше керувати, але щось путнього вони не збудують.
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22.10.2021 12:46 Ответить
А потім ці імбецили про чіпування і 5G розказують...
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22.10.2021 12:50 Ответить
"яка фінансує їх діяльність"

зебильониш, твоя обосраная влада фінансує только твои вскукареки по 15 гривен. А Суспільний финансируют налогоплательщики - усеки это на своем зебильноми носу.
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22.10.2021 13:45 Ответить
Другие каналы крутят скотов и говнокварталы круглые сутки.... а это новостной канал....
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22.10.2021 11:58 Ответить
І фейків на інших каналах менше, на відміну від Г+Г, яким керував сам Ткаченко, шістка каломойши.
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22.10.2021 12:04 Ответить
Есть достаточно новостных каналов с гораздо более высокими рейтингами, чем у Суспильного при меньших вложениях. Суспильный - откровенно слабенький телеканал с очень слабой командой.
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22.10.2021 14:52 Ответить
Ну почнем з того, що бюджет всього Суспільного все ж менший, ніж у плюсів чи Нового... Але плюси чи Новий - це окремі канали, а тут розподіляють бюджет між каналом Уа-Перший, обласними каналами, трьома каналами державного радіо і регіональними радіостанціями.

Тобто Ткаченко порівнює бюджет одного каналу з бюджетом групи із кількох десятків каналів ТБ і радіо!

Хай тоді порівнює бюджет Суспільного з сумарним бюджетом всіх каналів Бєні (1+1, 2+2, ТЕТ, Плюс-плюс) чи всіх каналів Пінчука (СТБ, Новий, ICTV, QTV)
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22.10.2021 12:00 Ответить
Ага конечно. Когда подсерайло Коломойши на 1+1 за Украденные деньги Приватбанка вещает всякую хвалебную хрень за "Зе вяликого"...узурпатора с шоблой воровитых недоумков.
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22.10.2021 12:00 Ответить
На ютубе у телеанала зебилов - дом - по 50-100 просмотров ролика, при этом стоимость сепарского тв для украинских роботяг обходится в миллион гривен в день! О каких успехах говорит зебил ткаченко?!
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22.10.2021 12:02 Ответить
О и министр подключился рейтинг поднимать.
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22.10.2021 12:02 Ответить
І воно (т-ко) тявкнуло.
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22.10.2021 12:16 Ответить
В "Суспильном" не платят по 40 миллионов в офшоры ,которые не проходят через налоги и бухгалтерию .
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22.10.2021 12:03 Ответить
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22.10.2021 12:03 Ответить
Другие телеканалы крутят то, что хочет видеть быдлятина, при чем с утра до ночи.
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22.10.2021 12:06 Ответить
что бы увеличить рейтинг нужно крутить по вечерам "Скоты" и звать на эфиры Кыву и Верещалку
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22.10.2021 12:06 Ответить
Коли мова йде про виховання покоління моральних дегенератів, що цікавляться мильними серіалами, "сватами" та кварталами, то це не про Суспільне. Його аудиторія-це люди, які можуть, а головне хочуть МИСЛИТИ! А таких, як показують "рейтинги" не дуже то й багато...
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22.10.2021 12:09 Ответить
Тут ще такий нюанс, що чимало людей, які хочуть мислити, вже давно викинули телевізор... Це теж впливає на рейтинги небагатьох адекватних каналів.
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22.10.2021 12:13 Ответить
Бенин холуй рассказывает про рейтинги...
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22.10.2021 12:09 Ответить
Я б порадив журналістам Суспільного концепцію каналу для тих, хто зараз перестав дивитися телевізор. Можна навіть це в слоган УТ1 вивести!

Бо в Україні конче потрібен канал для інтелектуалів, де більше серйозних ток-шоу, документалок, науково-популярних передач, а ще авторське артхаусне кіно - для цього великий бюджет і не потрібен! Головне, щоб цей контент був якісний.

Ну і спортивні трансляції, хоча для цього потрібні спонсори уже. Біатлон на УТ1 на ура йде, взимку рейтинги каналу зразу ростуть. Для літнього періоду було б непогано футбол на УТ1 повернути (він ж до приходу Яника до влади якраз на УТ1 і йшов), бо зараз нормально не можна подивитися навіть чемпіонат України, який у 90х і 2000-х завжди на УТ1 показували.
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22.10.2021 12:18 Ответить
Нехай би він іще порівняв рейтинги попсових концертів із концертами класичної музики, кількість коштів витрачених на квитки на Квартал 95 з витраченими коштами на купівлю книжок. Більшість наріду ********** примітивні шоу, де думати не треба ...Тому й обрали президента свого рівня, який призначає міністра культури зі світоглядом торгаша...
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22.10.2021 12:19 Ответить
думати, це ще та морока, голова болить.
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22.10.2021 12:48 Ответить
Пусть на детище *********** «дурДом» посмотрит , казлина
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22.10.2021 12:51 Ответить
гнида
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22.10.2021 13:06 Ответить
Олігархічна гнида.
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22.10.2021 13:22 Ответить
суспильне не выпускает для быдла сватов и слуг. на нем вещают умные люди типа казарина, быдлу это скучно)))
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22.10.2021 14:32 Ответить
Хлопці! Ви не думаєте над тим , що ви лиєте зі с своїх каналів, думка українців зовсім інша. Опустіться на землю, зегімно відповість за свої злочини і по закону, не тому, що прийме його зелена більшість, а по нашому народному закону
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22.10.2021 14:38 Ответить
Руки геть від СУСПІЛЬНОГО !!!, хоч один канал не довбе чим не попадя, а лагідно спілкується, не засірає мізки дурними серіалами і дуркуватими ток-шоу.
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22.10.2021 14:41 Ответить
На рахунок трансляцій спортивних трансляцій - всі лише -за, бо щоб подивитись футбол в нас треба Ахметову заплатити, щоб повболівати за футбольну чи іншу національну команду. Такого в світі ніде немає.
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22.10.2021 16:39 Ответить
 
 