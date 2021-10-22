Ткаченко о "Суспільном": "За такие деньги другие каналы добиваются намного больших рейтингов"

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет, что Общественный вещатель финансируется в полном объеме, но к его рейтингам есть вопросы.

"Что касается финансирования "Суспільного". Финансирование происходит в полном объеме, который предусмотрен в государственном бюджете, а это миллиарды гривен", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В свою очередь, министр культуры подтвердил, что "Суспільне" финансируется в полном объеме, "хотя есть вопросы относительно рейтингов".

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"За такие деньги другие каналы добиваются намного больших рейтингов. И речь идет не только о доверии, но и об ответственности за потраченные средства", - добавил Ткаченко.

Напомним, ранее "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента.