Ткаченко о "Суспільном": "За такие деньги другие каналы добиваются намного больших рейтингов"
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет, что Общественный вещатель финансируется в полном объеме, но к его рейтингам есть вопросы.
"Что касается финансирования "Суспільного". Финансирование происходит в полном объеме, который предусмотрен в государственном бюджете, а это миллиарды гривен", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В свою очередь, министр культуры подтвердил, что "Суспільне" финансируется в полном объеме, "хотя есть вопросы относительно рейтингов".
"За такие деньги другие каналы добиваются намного больших рейтингов. И речь идет не только о доверии, но и об ответственности за потраченные средства", - добавил Ткаченко.
Напомним, ранее "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
До речі, до приходу Бєні документальні фільми і науково-популярні передачі були і на Ткаченковому 1+1!
зебильониш, твоя обосраная влада фінансує только твои вскукареки по 15 гривен. А Суспільний финансируют налогоплательщики - усеки это на своем зебильноми носу.
Тобто Ткаченко порівнює бюджет одного каналу з бюджетом групи із кількох десятків каналів ТБ і радіо!
Хай тоді порівнює бюджет Суспільного з сумарним бюджетом всіх каналів Бєні (1+1, 2+2, ТЕТ, Плюс-плюс) чи всіх каналів Пінчука (СТБ, Новий, ICTV, QTV)
Бо в Україні конче потрібен канал для інтелектуалів, де більше серйозних ток-шоу, документалок, науково-популярних передач, а ще авторське артхаусне кіно - для цього великий бюджет і не потрібен! Головне, щоб цей контент був якісний.
Ну і спортивні трансляції, хоча для цього потрібні спонсори уже. Біатлон на УТ1 на ура йде, взимку рейтинги каналу зразу ростуть. Для літнього періоду було б непогано футбол на УТ1 повернути (він ж до приходу Яника до влади якраз на УТ1 і йшов), бо зараз нормально не можна подивитися навіть чемпіонат України, який у 90х і 2000-х завжди на УТ1 показували.