Если мы вакцинируем более 70% населения, то можем пойти путем Великобритании и скандинавских стран, которые уже сегодня отменяют карантинные ограничения, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко уверяет, что в Украине есть вакцины от коронавируса.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.
По словам Ляшко, и в дальнейшем в Украину будут поступать вакцины от коронавируса.
Министр призвал украинцев вакцинироваться, поскольку все видят, какая ситуация с количеством заболевших в Украине.
"Если мы сегодня вакцинируем более 70% взрослого населения полным курсом вакцинации, то можем пойти путем Великобритании, Дании, скандинавских стран, которые отменяют карантинные ограничения уже сейчас. Учитывая, что у нас волна началась в осенне-зимний период, то возможно будет и второй пик заболеваемости в начале 2022 года, но мы можем этого не ждать, а сделать все возможное от каждого из нас – прийти в пункт вакцинации и вакцинироваться, и уменьшить количество госпитализируемых", - заявил министр здравоохранения.
По мнению главы МОЗ, в средине июля в Украине появилось такое количество вакцин от коронавируса, которое позволило наращивать темпы вакцинации. Ляшко пообещал, что Минздрав будет делать все возможное, чтобы наращивать темпы вакцинации.
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Заврались так, что спасет только еще более циничная и беспринципная ложь, которая только усугубляет положение вруна!
October 21 (GMT)
Updates
52,009 new cases and 115 new deaths
Что, тебе скромность помешала написать, что в Британии в 5,3 раза ниже смертность от ковида, чем в Украине, хотя население там в 1.7 раза больше?
А вакцина защищает в основном именно от тяжелых случаев.
Даже красивое название для этого дерьма придумали - вакцина для маломобильных групп населения.
Это для тех, кто упокоился?
Смирительная рубашка и двухведерная клизма три раза в день.
Немного уменьшит зуд графомании, но не более того.
Первая клизма сработала.
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В Великобритании распространяется новый штамм коронавируса AY.4.2 - вариант известного штамма «дельта», сообщила газета Financial Times.
Эта мутация может быть на 10-15% более заразной, чем индийский штамм, предупредили эксперты из Института Сенгера в Кембридже и Института генетики в Университетском колледже Лондона.
По их словам, на новый вариант приходится 10% всех случаев заражения в Великобритании. Он активно распространяется, но пока все же медленнее, чем первоначальный дельта-вариант, когда его завезли в страну из Индии в начале года.
Число заразившихся коронавирусом вновь начало расти в Великобритании с середины сентября. За минувшие сутки в стране выявили 44,6 тыс. новых инфицированных, умерли 57 человек, следует из данных Всемирной организации.
Или -Если мы сегодня вакцинируем более 70% взрослого населения полным курсом вакцинации, то МОЖЕМ пойти путем Великобритании.
Он как Нострада́мус или Ванга.
Так может министром здравоохранения нуужно было назначить какого нибудь мольфара. (Мольфа́р - в культурі гуцулів так називають наділену надприродними здібностями людину, на зразок знахаря, чарівника або народного мага.)
Это просто говорящая голова.
А я двічі вакцинований Пфайзером.
October 21 (GMT)
677 new cases and 6 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
October 20
1,058 new cases and 7 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
October 19
1,112 new cases and 13 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
https://youtu.be/1pscbl5Owhw?t=72
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Тупой дибил ляхохер.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10654-021-00808-7.pdf