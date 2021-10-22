Если мы вакцинируем более 70% населения, то можем пойти путем Великобритании и скандинавских стран, которые уже сегодня отменяют карантинные ограничения, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко уверяет, что в Украине есть вакцины от коронавируса.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.

По словам Ляшко, и в дальнейшем в Украину будут поступать вакцины от коронавируса.

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Министр призвал украинцев вакцинироваться, поскольку все видят, какая ситуация с количеством заболевших в Украине.

"Если мы сегодня вакцинируем более 70% взрослого населения полным курсом вакцинации, то можем пойти путем Великобритании, Дании, скандинавских стран, которые отменяют карантинные ограничения уже сейчас. Учитывая, что у нас волна началась в осенне-зимний период, то возможно будет и второй пик заболеваемости в начале 2022 года, но мы можем этого не ждать, а сделать все возможное от каждого из нас – прийти в пункт вакцинации и вакцинироваться, и уменьшить количество госпитализируемых", - заявил министр здравоохранения.

По мнению главы МОЗ, в средине июля в Украине появилось такое количество вакцин от коронавируса, которое позволило наращивать темпы вакцинации. Ляшко пообещал, что Минздрав будет делать все возможное, чтобы наращивать темпы вакцинации.