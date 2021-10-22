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Новости Коронавирус и карантин
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Если мы вакцинируем более 70% населения, то можем пойти путем Великобритании и скандинавских стран, которые уже сегодня отменяют карантинные ограничения, - Ляшко

Если мы вакцинируем более 70% населения, то можем пойти путем Великобритании и скандинавских стран, которые уже сегодня отменяют карантинные ограничения, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко уверяет, что в Украине есть вакцины от коронавируса.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.

По словам Ляшко, и в дальнейшем в Украину будут поступать вакцины от коронавируса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19 может не исчезнуть никогда, но мы можем вернуться к нормальной жизни, - Ляшко

Министр призвал украинцев вакцинироваться, поскольку все видят, какая ситуация с количеством заболевших в Украине.

"Если мы сегодня вакцинируем более 70% взрослого населения полным курсом вакцинации, то можем пойти путем Великобритании, Дании, скандинавских стран, которые отменяют карантинные ограничения уже сейчас. Учитывая, что у нас волна началась в осенне-зимний период, то возможно будет и второй пик заболеваемости в начале 2022 года, но мы можем этого не ждать, а сделать все возможное от каждого из нас – прийти в пункт вакцинации и вакцинироваться, и уменьшить количество госпитализируемых", - заявил министр здравоохранения.

По мнению главы МОЗ, в средине июля в Украине появилось такое количество вакцин от коронавируса, которое позволило наращивать темпы вакцинации. Ляшко пообещал, что Минздрав будет делать все возможное, чтобы наращивать темпы вакцинации.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4902) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Шо он несёт ? В Британии на этой неделе ежедневно 50000+ больных согласно Worldometers. Да ещё и к тому же новый штам нашли.
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22.10.2021 12:11
+9
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22.10.2021 12:17
+6
Это уже похоже на психическое заболевание!

Заврались так, что спасет только еще более циничная и беспринципная ложь, которая только усугубляет положение вруна!
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22.10.2021 12:18
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Правила форума Совет форумчан
10% в год .....сколько лет будем вакцинироваться?
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22.10.2021 12:10 Ответить
Шо он несёт ? В Британии на этой неделе ежедневно 50000+ больных согласно Worldometers. Да ещё и к тому же новый штам нашли.
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22.10.2021 12:11 Ответить
Это уже похоже на психическое заболевание!

Заврались так, что спасет только еще более циничная и беспринципная ложь, которая только усугубляет положение вруна!
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22.10.2021 12:18 Ответить
В Британии

October 21 (GMT)

Updates

52,009 new cases and 115 new deaths

Что, тебе скромность помешала написать, что в Британии в 5,3 раза ниже смертность от ковида, чем в Украине, хотя население там в 1.7 раза больше?
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22.10.2021 13:47 Ответить
Это не скромность, это тупая антиваксерская попытка манипуляции.
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22.10.2021 14:42 Ответить
Вот только в Британии при этом в несколько раз меньше людей на аппаратах ИВЛ и в несколько раз меньше умерших, чем в Украине.
А вакцина защищает в основном именно от тяжелых случаев.
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22.10.2021 14:41 Ответить
Если вы будете прлдолжать вакцинацию тем фуфломецином, что сегодня, то уверенно пойдете по пути кацапов с их спутником.
Даже красивое название для этого дерьма придумали - вакцина для маломобильных групп населения.
Это для тех, кто упокоился?
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22.10.2021 12:12 Ответить
Тебе подойдет вакцина от недоумия.
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22.10.2021 12:15 Ответить
Тебя и она не спасет.
Смирительная рубашка и двухведерная клизма три раза в день.
Немного уменьшит зуд графомании, но не более того.
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22.10.2021 12:19 Ответить
Это у тебя постоянная тяга к сочинения ,причем совершенно не зная предмета . Койка в коридоре и очередь в морг тебя успокоит. А фуфломицин про который ты пишешь .будешь всем в больнице обещать ,что привьешся три раз ,только спасите.Ты недоумок не первый,но я бы не переводил вакцину.
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22.10.2021 12:26 Ответить
Ну тебя и пронесло...
Первая клизма сработала.
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22.10.2021 12:33 Ответить
Это все? Ждем на экскурсию в наш морг.
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22.10.2021 12:48 Ответить
всегда поражался стойкому лобби "антивакцинаторов" в Украине! ну ладно росиянам не повезло - их чпокают местной отравой под названием "спутник"! у украинцев есть выбор на любой "вкус"! нет. тупо ждут "петухав в жопу"! не сомневайтесь, он прилетит. и очень скоро.
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22.10.2021 12:12 Ответить
На кой мне вакцина, если я болел неделю назад. Кстати второй раз и он біл НАМНОГО легче первого (декабрь 2020). Вот и все что надо знать про норамльный, приобретенній иммунитет. И лить в меня "на любой вкус" как обязаловка - лично меня оскорбляет.
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22.10.2021 18:45 Ответить
Всі боти відмітилися чи ще ні?
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22.10.2021 12:12 Ответить
В Британії вакцинація без вакцинації коштує 700 Фунтів, а в Польщі 1500 злотих. Чому жеж люди всіма силами відкараскуються від експериментального препарата? Вони тупі. Не розуміють, що Біл Гейтс хоче Світові добра.
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22.10.2021 12:13 Ответить
про "1500 злотих" можно по подробнее?!
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22.10.2021 12:18 Ответить
Jesteś z policji?
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22.10.2021 12:20 Ответить
nie. Jestem taki sam jak ty, pracownik z Ukrainy
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22.10.2021 12:24 Ответить
Jesteś nieuważny.
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22.10.2021 12:31 Ответить
дружище! не корчи из себя "поляка" с гугл переводчиком!
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22.10.2021 12:34 Ответить
все другие "способы" похожи на выстрел себе в ногу...или голову.
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22.10.2021 12:44 Ответить
в Польше вакцинация населения БЕСПЛАТНАЯ от слова совсем! предворительно записываешся. тебе назначают день первой прививки. прививаешся первой дозой. назначают день еще одной дозы. прививаешся. получаешь сертификат. как бы все.
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22.10.2021 12:27 Ответить
Он писал о вакцинации БЕЗ вакцинации) т.е подлог. Вакцинация с уколом везде бесплатная
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22.10.2021 18:43 Ответить
Харе лгать, кацап.
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22.10.2021 14:43 Ответить
Москалю. Йди на )(уйла помолись .
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23.10.2021 03:26 Ответить
Москальско-кацапською брехливою пропагандою тут займаєшся саме ти, перевертню. А тому як би ти не маскувався - кацапом від тебе тхне за кілометр.
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23.10.2021 21:13 Ответить
может ляшка не ведает...там в Великобритании уже другой новый и беспощадный вирус...вернее разновидность... или мутант... короче - AY.4.2.

///
В Великобритании распространяется новый штамм коронавируса AY.4.2 - вариант известного штамма «дельта», сообщила газета Financial Times.
Эта мутация может быть на 10-15% более заразной, чем индийский штамм, предупредили эксперты из Института Сенгера в Кембридже и Института генетики в Университетском колледже Лондона.
По их словам, на новый вариант приходится 10% всех случаев заражения в Великобритании. Он активно распространяется, но пока все же медленнее, чем первоначальный дельта-вариант, когда его завезли в страну из Индии в начале года.
Число заразившихся коронавирусом вновь начало расти в Великобритании с середины сентября. За минувшие сутки в стране выявили 44,6 тыс. новых инфицированных, умерли 57 человек, следует из данных Всемирной организации.
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22.10.2021 12:14 Ответить
Недоумок при населении практически 70 миллионов!! Умерли 57 человек.
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22.10.2021 12:18 Ответить
зеленої дрисні вам у вічі
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22.10.2021 12:15 Ответить
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22.10.2021 12:17 Ответить
Класс !!!
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22.10.2021 12:25 Ответить
Вот что значит жополиз и назначенец. Он не говорит что надо делать. Он не требует жестких мер. Он не предлагает четкий план действий, в т.ч. на законодательном уровне. Он говорит неопределенными формами: "если 70% вакцинируются...." "надо прийти и вакцинироваться..."
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22.10.2021 12:20 Ответить
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22.10.2021 12:21 Ответить
Что тебе в методичке написано, то и будешь делать, коновал.
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22.10.2021 12:24 Ответить
Сімдесят відсотків вакцинованих справді є гарантією національного імунітету...Але тільки тоді,коли вакцинується більше ніж помирає...
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22.10.2021 12:25 Ответить
Почему он всегда говорит - Виктор Ляшко считает, что COVID-19 МОЖЕТ не исчезнуть.
Или -Если мы сегодня вакцинируем более 70% взрослого населения полным курсом вакцинации, то МОЖЕМ пойти путем Великобритании.
Он как Нострада́мус или Ванга.
Так может министром здравоохранения нуужно было назначить какого нибудь мольфара. (Мольфа́р - в культурі гуцулів так називають наділену надприродними здібностями людину, на зразок знахаря, чарівника або народного мага.)
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22.10.2021 12:26 Ответить
Он зачитывает инструкции, полученные от хозяев этой афёры.
Это просто говорящая голова.
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22.10.2021 12:27 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27440436.html Поражены вашей неудачей (с)

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22.10.2021 12:26 Ответить
За сегодня? 70%? Во заврался
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22.10.2021 12:49 Ответить
Вы для начало организуйте само проведение вакцинации. А то либо нужно идти в больницу к своему так сказать семейному " врачу", ну от туда ты уж точно выйдешь больным ( зараженным), потому что больница это рассадник различных вирусов ( включая внутрибольничных), включая и ковидных и грипозных. Или записывайся через " Дию" и т.п. типа люди от 55 и старше что то в этом поймут и разберутся. Прививочные пункты нужно делать отдельно от больниц, с записью просто по телефону и предъявлять нужно только паспорт.Там же получать справку о вакцинации и назначение на вторую дозу. Не допускать скопления людей.И обо всем этом нужно больше информировать население. Сделать все более доступным и понятным. Да и по срокам все это нужно было делать в период когда болезнь "затихла" с мая по сентябрь. Вероятно в крупных городах что то подобное есть.. Но это единицы и скорее всего областные центры. Но и судя по тому что мы видим с ТВ экранов в подобных центрах тоже людей как селедок в банке.. дистанция 10 см и маски одеты у кого как ...И что в итоге. Сколько процентов что ты успешно вакцинируешься или наоборот заразишься. Может я и не прав в чем то но видится именно так.
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22.10.2021 13:00 Ответить
в израиле вакцинированы более 70% населения. как болели, так и болеют.
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22.10.2021 13:10 Ответить
Кацапы полностью вакцинировали 50 миллионов...
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22.10.2021 13:23 Ответить
У кацапов дебилов, покупающих справки о вакцинации еще больший процент, чем у нас, к тому же кацапы вакцинируются непонятным шмурдяком. Да и 50 млн - это не 70%, а всего 40% населения, то есть - меньшинство даже с учетом фальшиво вакцинированных.
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22.10.2021 14:48 Ответить
У кацапів населення 89 мільйонів.
А я двічі вакцинований Пфайзером.
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22.10.2021 21:50 Ответить
Вакцинация 70% населения не является гарантией не-заболевания, однако она переводит Ковид по последствиям в разряд заурядного вируса без большой летальности.
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22.10.2021 14:47 Ответить
Так болеть, как болеют в Израиле, нам пока только мечтать, даже в пересчете на наше население

October 21 (GMT)

677 new cases and 6 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

October 20

1,058 new cases and 7 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

October 19
1,112 new cases and 13 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
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22.10.2021 15:27 Ответить
умирают меньше
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22.10.2021 22:29 Ответить
ну где таких идиотов находят????????
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22.10.2021 13:34 Ответить
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22.10.2021 13:54 Ответить
сегодня вакцинированых бритов умерло в несколько раз больше нежели невакцинированых,так о чем "говорун" вагарит ?
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22.10.2021 14:06 Ответить
Блаженны верующие...
https://youtu.be/1pscbl5Owhw?t=72
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22.10.2021 14:39 Ответить
Нє, 70% не буде. Московські попи та тролі-антиваксери не дозволять.
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22.10.2021 15:19 Ответить
Та не робіть цього - продовжуйте будувати дороги, а то зупиняться бюітумні заводи на расєї, а воно вам потрібно?
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22.10.2021 15:37 Ответить
****. Ви країну нижче Гондурасу опустили. Про Великобританії "воно" каже. Долюойоби.
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22.10.2021 17:14 Ответить
Каким путем говоришь ???
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Тупой дибил ляхохер.
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22.10.2021 18:38 Ответить
Тільки що опублікували дослідження гарвардських вчених щодо ефективності вакцинування. Так от: на базі статистики 68 країн не знайдено жодної кореляції між рівнем вакцинації населення та рівнем захворювань. Хто дружить з англійською - читайте в оригіналі.

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10654-021-00808-7.pdf
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22.10.2021 19:36 Ответить
важна смертность
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22.10.2021 22:30 Ответить
Хочешь жить - придется колоться каждый год до смерти. Пропустишь укол - добро пожаловать под вентилятор.
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23.10.2021 00:34 Ответить
если иммунитет всего лишь 6 мес, то колоться надо через 6 мес, иначе под вентилятор через 6 мес.
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23.10.2021 00:38 Ответить
 
 