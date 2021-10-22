Комитет Рады рекомендовал устранить противоречия в трех статьях закона об олигархах: переголосовывать в целом его не будут, - "слуга народа" Вениславский

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту устранить противоречия и несогласованности в проголосованном законопроекте №5599. Это будет сделано в соответствии со статьей 131 Регламента.

Об этом РБК-Украина сообщил представитель президента в КСУ, председатель рабочей группы по законопроекту об олигархах Федор Вениславский ("Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.

Как отметил Вениславский, комитет проанализировал стенограммы заседаний комитета и пленарного заседания Верховной рады во время рассмотрения и голосования за законопроект N 5599 и выявил несколько противоречий и несогласованностей в статьях 5, 7, 9.

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В частности, в ст. 5 закреплено право лица, в отношении которого рассматривается вопрос о признании его олигархом, подать письменные объяснения и документы, а также право предоставить устные объяснения на соответствующем заседании СНБОУ. Одновременно не было закреплено корреспондирующей обязанности СНБОУ. Также не было закреплено право лица отказаться от дачи устных объяснений во время заседания СНБОУ. В статьях 7 и 9, которыми определен порядок включения в Реестр и исключения из него информации о лицах, которые признаны олигархами и негативные последствия такого включения, были допущены неточности по которым негативные последствия могли быть распространены и на лиц, которые будут подавать декларацию о контактах с олигархами.

"С целью устранения указанных противоречий и несогласованностей, Комитет на своем заседании 22 октября принял решение обратиться к председателю Верховной рады Украины с предложением устранить их в соответствии со статьей 131 закона Украины о Регламенте Верховной рады", - сообщил Вениславский.

Согласно статье 131 Регламента, в случае выявления в поданном на подпись тексте закона редакционных неточностей или явных несогласованностей между его положениями глава Верховной Рады может внести на рассмотрение парламента предложения по их устранению. Обсуждение и голосование каждого из предложений происходит в порядке голосования предложений и поправок. После завершения рассмотрения предложений новое голосование по принятию закона в целом не проводится.

Ранее Разумков поблагодарил Раду за поддержку его правки к закону об олигархах: "Теперь НАПК по обращению спецкомиссии будет вносить лицо в реестр олигархов". Однако выяснилось, что закон об олигархах будут переголосовывать, так как при его принятии учли три правки (396, 398, 406), в том числе и правку Разумкова (398), которые противоречат друг другу.

Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.

Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".