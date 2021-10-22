Опасность "дельта"-штамма коронавируса видят все, кроме "ковидиотов и антивакцинаторов", - Ляшко

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отмечает, что опасность штамма "Дельта" видят все, кроме "ковидиотов и антивакцинаторов".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Минздрава заявил в ходе часа вопросов к правительству.

"Штамм "Дельта", который сегодня бушует в Украине, имеет особенность - он непредсказуем. Как в распространении на территории страны, так и в течении болезни, которую он провоцирует. Это отмечают во всем мире и это видят все, кроме ковидиотов и антивакцинаторов", - сказал Ляшко.

По словам министра, потребление кислорода на одного пациента, госпитализированного с "Дельтой", возросло в 5-6 раз.

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