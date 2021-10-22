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Новости Коронавирус и карантин
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Опасность "дельта"-штамма коронавируса видят все, кроме "ковидиотов и антивакцинаторов", - Ляшко

Опасность

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отмечает, что опасность штамма "Дельта" видят все, кроме "ковидиотов и антивакцинаторов".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Минздрава заявил в ходе часа вопросов к правительству.

"Штамм "Дельта", который сегодня бушует в Украине, имеет особенность - он непредсказуем. Как в распространении на территории страны, так и в течении болезни, которую он провоцирует. Это отмечают во всем мире и это видят все, кроме ковидиотов и антивакцинаторов", - сказал Ляшко.

По словам министра, потребление кислорода на одного пациента, госпитализированного с "Дельтой", возросло в 5-6 раз.

Также читайте: Если мы вакцинируем более 70% населения, то можем пойти путем Великобритании и скандинавских стран, которые уже сегодня отменяют карантинные ограничения, - Ляшко

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Ну если нарид клоуна презом выбрал, чего от него ожидать? Хорошо хоть мочу не пьют как в 90-е.
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22.10.2021 12:27
+6
ой ой какой вумный Ляшко а не много ли на себя берешь то нелох-дохтур- клоун????..... будет смешное то что ты принявший самые крутые прививки заболеешь от Ковида и сдохнешь.... а мы которые задаем НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ВАКЦИНАЦИЯМ-- а не НЕ выступаем против-вакцин вообще--требюуем-- информации- которой а власть пошла во все тяжкие наплевав на законы и Конституцию только- вместо информации тебе- ноль и выкручиваем руки-но иди и колись... а куда вывезет-- мы не знаем --это не лечение --это концлагерь понуждение что запрещается в медицине.... геноцид фашизм.... да что угодно.... но не медицина... так что как знать --кто и над кем будет проповедь читать заупокойную...еще тот вопрос
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22.10.2021 12:47
+5
Предлагаю запретить антивакцинаторам платить налоги - побегут в пункты вакцинации как миленькие
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22.10.2021 12:28
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Правила форума Совет форумчан
Ну если нарид клоуна презом выбрал, чего от него ожидать? Хорошо хоть мочу не пьют как в 90-е.
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22.10.2021 12:27 Ответить
Вы уже проверили, что же находится в мРНК пфайзера?
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22.10.2021 12:27 Ответить
а шо там "не так"? в Европе и Америке уже "в курсе"??))))))))))))))
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22.10.2021 12:32 Ответить
Я не знаю. И ты не знаешь.
Я могу только догадываться о качестве вакцины для страны третьего мира.
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22.10.2021 12:34 Ответить
кто вам сказал, что "Pfizer" вакцина для "стран третьего мира"????
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22.10.2021 12:38 Ответить
Кто вам сказал, что в Украину завезли пфайзер? Ведь никто даже состав не проверял.
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22.10.2021 12:42 Ответить
????? вы "состав" "цитрамона", что купили в ближайшей аптеке проверяете???
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22.10.2021 12:47 Ответить
Если там мел, то я не умру точно. Не мели ерунды
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22.10.2021 12:52 Ответить
А если таки не мел??
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22.10.2021 13:17 Ответить
Тогда я могу подать в суд, и выиграть,
А ты попробуй подай в суд из-за последствий от прививки, которая является экспериментальной, и ты сам подписываешь согласие и отказ от претензий.
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22.10.2021 13:19 Ответить
сотни миллионов(!) не самых глупых и абсолютно не бедных людей в Америке и Европе привились этими вакцинами, чувствуют себя превосходно и только в нищей Украине, "умники" этого делать "не желают" по причине "отсутствия состава" вакцины))))))))))) думаю в данном конкретном случае уместно изречение - "баба з возу - кобыле легче"! от себя бы добавил - что б сии граждане, по простоте душевной, не разносили заразу меж людей, должно им максимально сузить "ореол обетания" и лечения - пусть выживают как то сами. они сделали свой выбор!
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22.10.2021 13:34 Ответить
"не разносили заразу меж людей" а ты типа не разносишь???

Американцы делают для американцев качественный продукт, тем более с их государственным контролем качества.

А в Украине какой контроль качества?
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22.10.2021 13:40 Ответить
Вот ты и вскрылся кацапский пропагандон.
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22.10.2021 14:15 Ответить
Ты головой не бился об твердые предметы сегодня или вчера?
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22.10.2021 14:23 Ответить
Кацапский пропагандон пытается хамить.
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22.10.2021 14:24 Ответить
Ну таки вы можете быть правы , нарид забыл скандал в Германии год назад когда выяснилось,что вакцины от гриппа для просто немцев и для правительства с депутатами были совсем таки не идентичны
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22.10.2021 15:09 Ответить
а что вы,свинособаки,мочей спутником отказываетесь колоться?
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22.10.2021 12:39 Ответить
А кто вам сказал, что я не привит модерной? Это у вас осложнение наверно пошло, раз вы такая агрессивная.
Или параноя разыгралась на фоне боязни к непривитым?
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22.10.2021 12:45 Ответить
Говном путлера ты привит.
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22.10.2021 12:52 Ответить
Откуда в свинособачии модерна )))
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22.10.2021 13:01 Ответить
Я не знаю, я там не был. А вам бы к психотерапевту сходить не помешало.
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22.10.2021 13:08 Ответить
"... качестве вакцины для страны третьего мира. "

та тому, шо в капіталізмє інгридієнти з фабрики крадуть так само, як і совки. Пам'ятаєш, ван'я, як в Савєцкам Саюзє - лайно для совка, а те що трохи кращє лайна - то на експорт.

А якщо серйозго, то ван'я, я тобі повідомляю, що наприклад, панадол в "странах_пєрвава_міра" такий самий, як і в Україні.
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22.10.2021 12:48 Ответить
Два человека в Японии умерли после прививок вакциной Moderna с примесями Источник:

Тоже не проверяли японцы качество, пока их люди не поумирали.
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22.10.2021 13:04 Ответить
"в Японии "

І шо, Японія - "страна_трєт'єва_міра"? У вас, ван'я, каша в мізках.
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22.10.2021 14:05 Ответить
в японии, стране первого мира, умерло 2 человека и они устроили тотальную проверку.
В Украине никто официально от вакцины не то, что не умер, даже не пострадал.

Ты дурачком прикидываешься или нет? Где я утверждал " шо, Японія - "страна_трєт'єва_міра"? "

Когда человек читает:
"Два человека в Японии умерли после прививок вакциной Moderna с примесями ",
и задает вопрос:
"І шо, Японія - "страна_трєт'єва_міра"?",
то у меня возникают подозрения, что человек не очень умный.
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22.10.2021 17:38 Ответить
"Moderna с примесями "

то були не "прімєсі", а частки нержавіючої сталі, які потрапили в наслідок виходу пакувального обладнання з ладу. Це немає жодно стосунку до вакцини Модерна, як такої. Наприклад, в 2009 році в Рф в результаті надзвичайної події на заводі ЗАО «ФармФирма Сотекс», яка виробляла препарат Мілдронат (Мєльдоній) для Grindex Co. , було відвантажено цілу серію анаестетика, випадково промаркованого як Мілдронат, і загинули люди під час внутрішньовенниї ін'єкцій від зупинки серця. Так яким боком тут Мідронат до технічної недбалості?

кончєний, ти само писало, що в тебе є великі страхи від того, що до зоопарку, де тебе тримають, навмисно постачають неякістні ліки.
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24.10.2021 04:14 Ответить
Я говорю, что нет контроля качества, а ты не можешь понять. Но тупой я. Бог с тобой.
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24.10.2021 06:27 Ответить
"Я говорю, что нет контроля качества"

Та звідки тобі у Мухасранську відомо де є "кантроль_качєства" а де його нема?

Спочатку ти писало отаке:

"Я могу только догадываться о качестве вакцины для страны третьего мира."

Далі ти вже писало отаке:

"Два человека в Японии умерли "

Ти б радше піклувалося "качєством" бояришніка.
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24.10.2021 08:03 Ответить
Не совсем такой если сами фармацевты говорят,что разница в очистке и поэтому французские ( к примеру одни из) дают меньше вредных побочек
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22.10.2021 15:14 Ответить
"фармацевты говорят ... в очистке"

в "очісткє" від чого, віж сивушних масел?
І де ви таке підслухали, напевно в туалеті тоді, коли "фармацевти" вийшли на перекур.
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22.10.2021 15:28 Ответить
Збоченець мабуть? Кому щє таке в макитру може прийти ,дитинство навіює спогади?
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22.10.2021 15:44 Ответить
лівацке сміття, приберися на смітник.
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24.10.2021 03:58 Ответить
Ты дурачок слушай тех кто умнее тебя, но ты не сможешь понять тех кто тебя умнее потому, что ты дурачок. Проблема неразрешима для тебя
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24.10.2021 08:46 Ответить
"кто умнее тебя"
ти не можеш бути "умнєє" лише чере те, що ти мешкаєш у зоопарку. А той, хто мешкає у зоопарку, не може бути "умньім" a priori. As simple as that.
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24.10.2021 10:35 Ответить
Предлагаю запретить антивакцинаторам платить налоги - побегут в пункты вакцинации как миленькие
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22.10.2021 12:28 Ответить
Ох, и д*ун.
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22.10.2021 12:28 Ответить
Пан министр, как вы думаете, почему никогда никому не приходило в голову отрицать существование чумы, холеры, оспы, столбняка, туберкулёза, гонореи, сифилиса, полиомиелита и массы других заболеваний ? Может потому что они настоящие, а не выдуманные ?
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22.10.2021 12:33 Ответить
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22.10.2021 12:35 Ответить
Хорошая шутка, и все же что же находится в мРНК пфайзера? Может вам известно?
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22.10.2021 12:47 Ответить
А что же там находится?
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22.10.2021 14:17 Ответить
А я откуда знаю? спрашиваю у всех, никто не ответил мне пока. Может ты знаешь?
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22.10.2021 14:24 Ответить
Зачем опускаться в объяснениях до уровня идиота.
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22.10.2021 14:27 Ответить
а на вопрос ты не по-идиотски можешь ответить? или ты только можешь "опускаться в объяснениях до уровня идиота"?
Просто если ты знаешь ответ - напиши по умному, я погуглю если что.
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22.10.2021 14:34 Ответить
У нищих слуг нет, кацапский пропагандон.
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22.10.2021 14:37 Ответить
На вопрос ответь, балабол
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22.10.2021 14:55 Ответить
Тебе уже ответили, но ты из-за своей тупиковости развития не понял.
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22.10.2021 14:58 Ответить
в верховнуюЗраду уже пускают только по ковид-сертификатам????
в министерсвах и ведомствах тоже ???
а не открыть ли при них пункты вакцинации (как некоторые вокзалы)))
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22.10.2021 12:38 Ответить
Вообще-то процесс лишения депутата его мандата имеет строго юридический характер, и не может иметь отношения ни к каким вирусам. Депутат - это выборная должность, это человек представляющий интересы своих избирателей. Запрет депутату парламента на вход в здание парламента эквивалентен попытке государственного переворота.
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22.10.2021 12:41 Ответить
согласен.. но тогда и препятствовать пассажиру попасть в поезд согласно купленному билету - противоречит какой-то норме точно...и ничо! не пускают...
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22.10.2021 12:43 Ответить
Естественно, всё происходящее является абсолютно противозаконным, де-факто фашистским переворотом.
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22.10.2021 12:47 Ответить
Вумный аж страшно.
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22.10.2021 14:18 Ответить
Я не є противником вакцинації, але будь-які питання щодо обмежень на транспорті - це лише після введення надзвичайного стану. Бо в Конституції прямо прописано, що обмеження пересування можливе ЛИШЕ під час надзвичайного чи воєнного стану!

Але ж це питання не до лікарів і не до виробників вакцин, а до зебільної влади, яка нам в Києві закрила метро ще до винайдення цих вакцин!
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22.10.2021 13:57 Ответить
у нас, в Дніпрі, "червона зона"... і в транспорті "тільки ті хто сдить" а на зупинках по 200-300 людей, яким не має чим більше добратися на роботу (або ввечері додому)... і це тільки в "тупику" (остання або перша зупинки), бо далі - ваще без шансів попасти (один вийшов - один зайшов! а якщо ніхто не вийшов до слідуючого тупика - то маршрутка ніде більше й не зупиняється)... а таксі - не вихід (не наїздися)... то виходить сердиті і знервовані люди, натовпом, впритул один до іншого... на холоді або під дощем зовсім не вражаються коронавірусом???
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22.10.2021 14:15 Ответить
Ну так в нормальних країнах (Франція, Італія) вводили режим надзвичайного стану і лише потім обмежували пересування людей транспортом.

І то в них метро ніколи повністю не закривали, а у нас закривали і без надзвичайного стану (і тоді, коли це було непотрібно, бо навесні 2020 хворих було менше сотні в день).
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22.10.2021 14:22 Ответить
Тот случай когда я согласен чинушей.
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22.10.2021 12:41 Ответить
Настоящие ковидиоты это ляшки, которые громко визжат о пандемии и ничего не делают для увеличения финансирования институтов молекулярной биологии и физиологии. Под это дело уже можно было бы выпустить облигации внутреннего займа. Но кроме визгов ничего.
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22.10.2021 12:45 Ответить
Наверное он имел в виду тех медработников, работников мед учреждений разных форм собственности которые не хотят вакцинироваться ( и которых министр, как он сказал не может заставить, потому что их отстранение от работы приведет к коллапсу мед. системы страны( цитата).
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22.10.2021 12:46 Ответить
Они все переболели, и получили иммунитет. Как ты думаешь, что лучше, иммунитет, полученный с помощью экспериментальной прививки или в следствии выздоровления после болезни?
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22.10.2021 12:50 Ответить
Ну во первых это не так. Иначе бы он так не говорил. Во вторых почему при обязательной прививке совершенно не учитывается ( для других категорий) что они уже переболели ковидом. Да и иммунитет после того как человек переболел ( как теперь утверждают ученые) тоже не длительный от трех до шести месяцев. Так что все относительно. Медперсонал должен быть вакцинирован на 100% тремя дозами ( как на сейчас) и сдавать тесны как минимум еженедельно(так как вакцина не в состоянии полностью защитить от заражения и превращения в разносчика вируса) Кстати что лучше вакцинация или иммунитет в следствии перенесенного заболевания ( опять же с недавнего заявления того же Ляшко), сказал что лучше и надежнее иммунитет в результате вакцинации.. Что меня например удивило, всегда думал что естественно приобретенный иммунитет более надежен. Но им "академикам" виднее.
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22.10.2021 13:10 Ответить
Если от болезни не вырабатывается иммунитет - человек умирает. "не так" быть не может.

А Ляшко иммунолог? Или один из членов зеленой шоблы? Я спрашиваю, потому что не знаю, можно ли верить словам Ляшка.
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22.10.2021 13:15 Ответить
Никому из сегодняшней власти верить нельзя.
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22.10.2021 14:27 Ответить
ой ой какой вумный Ляшко а не много ли на себя берешь то нелох-дохтур- клоун????..... будет смешное то что ты принявший самые крутые прививки заболеешь от Ковида и сдохнешь.... а мы которые задаем НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ВАКЦИНАЦИЯМ-- а не НЕ выступаем против-вакцин вообще--требюуем-- информации- которой а власть пошла во все тяжкие наплевав на законы и Конституцию только- вместо информации тебе- ноль и выкручиваем руки-но иди и колись... а куда вывезет-- мы не знаем --это не лечение --это концлагерь понуждение что запрещается в медицине.... геноцид фашизм.... да что угодно.... но не медицина... так что как знать --кто и над кем будет проповедь читать заупокойную...еще тот вопрос
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22.10.2021 12:47 Ответить
Гадав, що цей Ляшко просто тупа підстава, щоб спіхнути усі провали медицини після другої хвилі. А воно, як з"ясовується, ще й хамовите...
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22.10.2021 12:52 Ответить
этот идиот кроме балабольства собирается заниматься своими прямыми обязанностями?
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22.10.2021 13:06 Ответить
На-до-ел!
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22.10.2021 13:16 Ответить
реальный даун!!!!!!!
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22.10.2021 13:37 Ответить
Ніт!
В онлайн-cловнику слів та фраз англомовного сленгу Urban Dictionary на тлі епідемії коронавірусу з'явився новий термін Covidiot. Зафіксований він у словнику 16 березня.
У словнику зафіксоване таке основне визначення терміну Covidiot: той, хто ігнорує застереження щодо здоров'я громадян чи безпеки.
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22.10.2021 13:59 Ответить
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22.10.2021 14:19 Ответить
Коли "діячі", типу, політики та усілякі чинуші у своїх спічиках "на благо" людства опускаються до подібної лексики та взагалі емоцій, вони виглядають жалюгідно і не професійно.

Це відбувається лише через брак аргументів.
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23.10.2021 04:04 Ответить
 
 