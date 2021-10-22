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Опасность "дельта"-штамма коронавируса видят все, кроме "ковидиотов и антивакцинаторов", - Ляшко
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отмечает, что опасность штамма "Дельта" видят все, кроме "ковидиотов и антивакцинаторов".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Минздрава заявил в ходе часа вопросов к правительству.
"Штамм "Дельта", который сегодня бушует в Украине, имеет особенность - он непредсказуем. Как в распространении на территории страны, так и в течении болезни, которую он провоцирует. Это отмечают во всем мире и это видят все, кроме ковидиотов и антивакцинаторов", - сказал Ляшко.
По словам министра, потребление кислорода на одного пациента, госпитализированного с "Дельтой", возросло в 5-6 раз.
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+14 Solomon #418722
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+6 VOLVO XC 70
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+5 Jim Hawkins #494876
показать весь комментарий22.10.2021 12:28 Ссылка
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Я могу только догадываться о качестве вакцины для страны третьего мира.
А ты попробуй подай в суд из-за последствий от прививки, которая является экспериментальной, и ты сам подписываешь согласие и отказ от претензий.
Американцы делают для американцев качественный продукт, тем более с их государственным контролем качества.
А в Украине какой контроль качества?
Или параноя разыгралась на фоне боязни к непривитым?
та тому, шо в капіталізмє інгридієнти з фабрики крадуть так само, як і совки. Пам'ятаєш, ван'я, як в Савєцкам Саюзє - лайно для совка, а те що трохи кращє лайна - то на експорт.
А якщо серйозго, то ван'я, я тобі повідомляю, що наприклад, панадол в "странах_пєрвава_міра" такий самий, як і в Україні.
Тоже не проверяли японцы качество, пока их люди не поумирали.
І шо, Японія - "страна_трєт'єва_міра"? У вас, ван'я, каша в мізках.
В Украине никто официально от вакцины не то, что не умер, даже не пострадал.
Ты дурачком прикидываешься или нет? Где я утверждал " шо, Японія - "страна_трєт'єва_міра"? "
Когда человек читает:
"Два человека в Японии умерли после прививок вакциной Moderna с примесями ",
и задает вопрос:
"І шо, Японія - "страна_трєт'єва_міра"?",
то у меня возникают подозрения, что человек не очень умный.
то були не "прімєсі", а частки нержавіючої сталі, які потрапили в наслідок виходу пакувального обладнання з ладу. Це немає жодно стосунку до вакцини Модерна, як такої. Наприклад, в 2009 році в Рф в результаті надзвичайної події на заводі ЗАО «ФармФирма Сотекс», яка виробляла препарат Мілдронат (Мєльдоній) для Grindex Co. , було відвантажено цілу серію анаестетика, випадково промаркованого як Мілдронат, і загинули люди під час внутрішньовенниї ін'єкцій від зупинки серця. Так яким боком тут Мідронат до технічної недбалості?
кончєний, ти само писало, що в тебе є великі страхи від того, що до зоопарку, де тебе тримають, навмисно постачають неякістні ліки.
Та звідки тобі у Мухасранську відомо де є "кантроль_качєства" а де його нема?
Спочатку ти писало отаке:
"Я могу только догадываться о качестве вакцины для страны третьего мира."
Далі ти вже писало отаке:
"Два человека в Японии умерли "
Ти б радше піклувалося "качєством" бояришніка.
в "очісткє" від чого, віж сивушних масел?
І де ви таке підслухали, напевно в туалеті тоді, коли "фармацевти" вийшли на перекур.
ти не можеш бути "умнєє" лише чере те, що ти мешкаєш у зоопарку. А той, хто мешкає у зоопарку, не може бути "умньім" a priori. As simple as that.
Просто если ты знаешь ответ - напиши по умному, я погуглю если что.
в министерсвах и ведомствах тоже ???
а не открыть ли при них пункты вакцинации (как некоторые вокзалы)))
Але ж це питання не до лікарів і не до виробників вакцин, а до зебільної влади, яка нам в Києві закрила метро ще до винайдення цих вакцин!
І то в них метро ніколи повністю не закривали, а у нас закривали і без надзвичайного стану (і тоді, коли це було непотрібно, бо навесні 2020 хворих було менше сотні в день).
А Ляшко иммунолог? Или один из членов зеленой шоблы? Я спрашиваю, потому что не знаю, можно ли верить словам Ляшка.
В онлайн-cловнику слів та фраз англомовного сленгу Urban Dictionary на тлі епідемії коронавірусу з'явився новий термін Covidiot. Зафіксований він у словнику 16 березня.
У словнику зафіксоване таке основне визначення терміну Covidiot: той, хто ігнорує застереження щодо здоров'я громадян чи безпеки.
Це відбувається лише через брак аргументів.