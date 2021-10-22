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Новости Коронавирус и карантин
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Больные COVID-19 в реанимации признаются в покупке поддельных сертификатов о вакцинации и называют тех, кто их продал, – Ляшко

Больные COVID-19 в реанимации признаются в покупке поддельных сертификатов о вакцинации и называют тех, кто их продал, – Ляшко

Находясь в реанимации под кислородными масками, украинцы признаются в покупке поддельных справок о вакцинации от COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Читайте также: Если мы вакцинируем более 70% населения, то можем пойти путем Великобритании и скандинавских стран, которые уже сегодня отменяют карантинные ограничения, - Ляшко

"Каждый поддельный тест и COVID-сертификат уносит жизни украинцев. Если вы выбираете умирать, терять близких, покупая поддельные документы, это ваше право, но, как показывает опыт, с кислородной маской в реанимации пациенты признаются, что не были вакцинированы, и называют имена тех, кто продал им поддельную справку", - отметил он.

Также он напомнил, что за подделку справок о тестировании на COVID-19 Национальная полиция начала 732 уголовных производства, 349 лицам сообщено о подозрении, 281 производство направлено в суд.

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+29
Ага...я прям представляю...как человек в кислородной маске ..в реанимации лежит...а вокруг него толпа ментов и следователей записывают признание....
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22.10.2021 12:27
+22
если снять с пациента кислородную маску, можно узнать кто же на самом деле убил Кеннеди.
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22.10.2021 12:32
+21
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22.10.2021 12:35
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Страница 2 из 2
Разве на улицах украинских городов валяются трупы, а по улицам идут бесконечные похоронные процессии ? Вы всё же отличайте настоящие пандемии и эпидемии от постановочных телевизионных шоу со слабыми актёрами типа Комаровского. Да и Ляшко плохо выглядит. Всё ж так врать долго и упорно - крыша поехать может.
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22.10.2021 12:59 Ответить
Предлагаю тебе съездить к клиникам которые сейчас "обслуживают" больных короной, чтобы потом херни тут не писал... А то что ты уже хотел увидеть - будет крахом всего
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22.10.2021 13:09 Ответить
И что я должен увидеть у клиник ? Гору трупов ?
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22.10.2021 13:10 Ответить
таким же успехом можно сказать, разве на нас напала расеюшка, если на улицах твоего города не скачут ихтамнеты?
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22.10.2021 16:32 Ответить
бла-бла-бла. мастер спорта по борьбе с ковидлой.
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22.10.2021 13:01 Ответить
я думаю надо показывать, как люди умирают в полном сознании, не имея возможности вдохнуть, потому что на месте их легких - уже пустота, их нет, они сгорели...
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22.10.2021 13:04 Ответить
Вакцинированые тоже умирают,кому показывать?
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22.10.2021 13:08 Ответить
Давай, начни прямо здесь о море среди вакцинированных с конкретикой.
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22.10.2021 13:11 Ответить
Та не, мы шляшку верим 146%, он врать не будет!
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22.10.2021 13:14 Ответить
тоже показывать, а как же, но с обязательной статистикой и обязательно уточнять, купленный сертификат или настоящий... + показывать статистику умерших от вакцины и умерших от ковида, т.е просто нужны цифры и факты, реальные, а не брат соседа моей тещи слышал, что от прививок в одной деревне НеПомнюЕеНазвания, все умерли в 1 день...
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22.10.2021 14:33 Ответить
Давай показывай, не стесняйся.
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22.10.2021 13:14 Ответить
Пацієнтам нада ісчо паяльнік в ачко, вони і не таке скажуть)
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22.10.2021 13:05 Ответить
Який сором, цей Ляшко офіційно визнає, що його підлеглі корупціонери, а ще потрібно визнати, що примусова вакцинація поза законом і суперечить резолюції ООН, та рекомендаціям ВОЗ, кому цікаво, подивіться передачу на Live- вакцинація обов'язкова чи примусова...
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22.10.2021 13:19 Ответить
Вона суперечить і КУ і Законам. І вимагати ковід-сертифікат у вас ніхто (поки) не має права, навіть поліція.

Зараз (поки що) у громадян України є права. Право мати свої погляди і переконання стосовно будь чого. Дивно, що самі люди підтримують беззаконня і утиски прав інших, коли самі можуть опинитись на їхньому місці.
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22.10.2021 13:36 Ответить
Дуже мене веселять кухонні "філософи" та гаражні "юристи". Такі кумедні .
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22.10.2021 13:46 Ответить
Диванні юристи вам багато чого можуть розповісти. І те, що вакцинація під час пандемії не проводиться; і що ця вакцина є експерементальною (що визнано документально нашим урядом); і що у США вона навіть не пройшла повноціннихї випробувань і не схвалена FDA ( https://leohohmann.com/2021/08/27/boom-major-law-firm-confirms-fda-deceived-america-with-its-confusing-approval-of-pfizer-vax/ ) і використовується "for emergency use"; що у модерни і астразенеки є суттєві побічки (серце, судини і тд.) через які багато передових країн припиняли вакцинацію останніми; і навіть виробники вакцин НЕ несуть відповідальність за ваше каліцтво або смерть після вакцинації бо з них ця відповідальність законодавчо знята ( https://www.slovoidilo.ua/2021/03/27/novyna/suspilstvo/vyrobnykiv-vakcyn-covid-19-znyaly-vidpovidalnist ) і т.д. До слова: навіть штраф за відмову носити маску легко скасовується судом бо правова колізія, варто спробувати.
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22.10.2021 18:52 Ответить
Антивакцерів можна слухати , головне їх не лікувати . Як тільки перестануть лікувати невакцигованих - все зразу стане на свої місця . Заодно і лікарні спорожніють . І лікарі зітхнуть з полегшенням .
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22.10.2021 23:02 Ответить
Та взагалі усіх хто вам не подобається згідно ВАШИХ переконань не потрібно лікувати. Навіщо витрачати кошти? Історія дивна річ: ваші слова можуть обернутись проти вас.
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23.10.2021 06:02 Ответить
Прав у громадян (і не лише України) вже нема.
І так, ті, хто радо це все вітає і підтримує (та закликає до ще більших утисків та дискримінації), просто не знає, що їх чекає.

Тут писали, що за ті права, що ми МАЛИ, доводилося боротися, вони не були подаровані.
І якщо наївно-блаженні вірують, що це все їм повернуть, як ОБІЦЯЮТЬ - то вони глибоко помиляються.
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22.10.2021 20:46 Ответить
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22.10.2021 13:38 Ответить
Браво !!! Тепер продавців липових ковід-сертифікатів можна позбавити всього майна , ще й заставити безкоштовно працювати років 15 . А покупців - просто оштрафувати . Тисяч на 30 $. На закупівлю вакцин і розвиток медицини .
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22.10.2021 13:44 Ответить
надо таких дебилов сразу выписывать, ведь "ковида на самом деле не существует"
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22.10.2021 14:11 Ответить
признаются очень просто, в приемное привозят пятерых тяжелых, а место в реанимации одно(только что остыло), врач спрашивает - кто вакцинирован, и тут начинается шапито- потому что врач положит тяжелого невакцинированного, а те кто купил сертификат быстро начинают плакать и каяться, что мол купил, спасите, помогите...положите меня...
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22.10.2021 14:41 Ответить
Пишут что :
COVID-19: Украина - третья в мире по смертности

Власть как это будет расценивать ? Хоть в чем-то не последние?
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22.10.2021 14:53 Ответить
Власть закупила вакцину . Розумному цього достатньо , а дурного не шкода .
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22.10.2021 23:05 Ответить
идиоты предпочитают умирать. ну ок.
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22.10.2021 15:17 Ответить
земрази развлекаются
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22.10.2021 15:39 Ответить
Я не понимаю, почему этих антивакцинаторов лечат бесплатно?
Когда не хватало вакцин, я ещё понимаю, что не все могли вакцинироваться. Но сейчас...

У нас друг летом умер от короновируса. Эта смерть была страшной - ему нечем было дышать. Задохнулся. Человек, который раньше никогда не жаловался на здоровье.
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22.10.2021 15:46 Ответить
Лікують - бо дурні . Не мають де гроші подіти . Ковіду ж не існує .
Просто нада пєрєстать лєчіть невакцинованих .
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22.10.2021 23:09 Ответить
Ляшко влаштовує допит з тортурами у реанімації?
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22.10.2021 16:18 Ответить
Вакцинируйтесь от ковида! Не слушайте идиотов-антиваксеров! Альтернатива вакцинации болезнь или Смерть...
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22.10.2021 16:41 Ответить
Сказал из страны, где умирает 60% уколотых.
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22.10.2021 16:53 Ответить
Дійсно:

https://ourworldindata.org/grapher/covid-vaccinations-vs-covid-death-rate?country=SWE~ISR https://ourworldindata.org/grapher/covid-vaccinations-vs-covid-death-rate?country=SWE~ISR

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22.10.2021 18:39 Ответить
100%
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22.10.2021 23:10 Ответить
Багаті, виявляється, в нас пєнси, мабуть, тому тарифи підіймають, думають - не збідніють.
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22.10.2021 17:11 Ответить
В жопу вакцину. Болел 2 раза. Первый раз средняя тяжесть, второй раз - типа ОРЗ. Иммунитет не может забыть ковид, другой штамм просто займет некоторое время на выпуск нужных антител, вакцина для переболевших - это тупость. Есть Исследования Израиля - там это уже подтвердили. А лить нечто склепанное за год - я не собираюсь. Я делаю прививки, но не те которые, сначала не болеешь - но болеешь, потом типа легче болеешь - но ты тяжелый тяжелых, потом не умирают - но помер))
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22.10.2021 18:27 Ответить
проба...раз...два...
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22.10.2021 19:41 Ответить
Що писати дурням антиваксерам? В них не вмирали знайомі. Вони самі не були на крок від смерті. Вони не сприймали своє одужання за ДИВО і потім не оговтувались від наслідків щонайменше місяці зо три.

Грайте далі з вірусом у "російську рулетку".
ВАМ ПОВЕЗЕ. Ви ОБРАНІ. ВИ НЕВМИРУЩІ!
Дарвін чекає на вас.
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22.10.2021 22:56 Ответить
А потім родичі ковтають соплі в лікарнях , благають:врятуйте нашого улюбленого антиваксера , ви ж бачите що він помирає.
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22.10.2021 23:20 Ответить
А ви не граєте у рулетку беручи участь у медичному експериметті? Бо усі ці вакси є експериментальні. На вас досліджують нові поствакцинальні реакції, як сказано у інструкції до файзера: " ... These may not be all the possible side effects of the vaccine. Serious and unexpected
side effects may occur. The possible side effects of the vaccine are still being studied in
clinical trials. ... Under the EUA, it is your choice to receive or not receive the vaccine. Should you
decide not to receive it, it will not change your standard medical care." У них навіть нормальної акредитації немає. І, раптом, якщо з вами щось станеться - виробник не несе відповідальності (ніякої), бо ви самі погодились на експеримент.

І не треба розкидатись тут штампами такими як "антиваксери" - це ВИБІР кожного. Я особисто знаю людей у яких діти після "звичайних" календарних вакцин отримали каліцтва (і знаю людей у яких дитя померло) і відповідальності за це ніхто не поніс. Як таким батькам не бути "антиваксерами"?
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23.10.2021 05:58 Ответить
І перехворів. І вакцінувався. І відчув, що при першому уколі вакцини "знайомі" по вірусу відчуття. Зрозумів, що зробив ПРАВИЛЬНО. І за потреби зроблю так ще.
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23.10.2021 08:22 Ответить
І я перехворів. Лікарі з 30-літнім стажем порадили не вакцинуватись, кажуть: "краще від природно отриманого імунітету нічого немає". І таких спеців зараз майже немає бо молодь не хоче лікувати людей, а тільки бабки складати у тумбу. Сиділи сімейними у поліклініці, як раптом бац і вже половина ФОПи.
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23.10.2021 13:05 Ответить
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