Больные COVID-19 в реанимации признаются в покупке поддельных сертификатов о вакцинации и называют тех, кто их продал, – Ляшко

Находясь в реанимации под кислородными масками, украинцы признаются в покупке поддельных справок о вакцинации от COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

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"Каждый поддельный тест и COVID-сертификат уносит жизни украинцев. Если вы выбираете умирать, терять близких, покупая поддельные документы, это ваше право, но, как показывает опыт, с кислородной маской в реанимации пациенты признаются, что не были вакцинированы, и называют имена тех, кто продал им поддельную справку", - отметил он.

Также он напомнил, что за подделку справок о тестировании на COVID-19 Национальная полиция начала 732 уголовных производства, 349 лицам сообщено о подозрении, 281 производство направлено в суд.