Больные COVID-19 в реанимации признаются в покупке поддельных сертификатов о вакцинации и называют тех, кто их продал, – Ляшко
Находясь в реанимации под кислородными масками, украинцы признаются в покупке поддельных справок о вакцинации от COVID-19.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.
"Каждый поддельный тест и COVID-сертификат уносит жизни украинцев. Если вы выбираете умирать, терять близких, покупая поддельные документы, это ваше право, но, как показывает опыт, с кислородной маской в реанимации пациенты признаются, что не были вакцинированы, и называют имена тех, кто продал им поддельную справку", - отметил он.
Также он напомнил, что за подделку справок о тестировании на COVID-19 Национальная полиция начала 732 уголовных производства, 349 лицам сообщено о подозрении, 281 производство направлено в суд.
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Зараз (поки що) у громадян України є права. Право мати свої погляди і переконання стосовно будь чого. Дивно, що самі люди підтримують беззаконня і утиски прав інших, коли самі можуть опинитись на їхньому місці.
І так, ті, хто радо це все вітає і підтримує (та закликає до ще більших утисків та дискримінації), просто не знає, що їх чекає.
Тут писали, що за ті права, що ми МАЛИ, доводилося боротися, вони не були подаровані.
І якщо наївно-блаженні вірують, що це все їм повернуть, як ОБІЦЯЮТЬ - то вони глибоко помиляються.
COVID-19: Украина - третья в мире по смертности
Власть как это будет расценивать ? Хоть в чем-то не последние?
Когда не хватало вакцин, я ещё понимаю, что не все могли вакцинироваться. Но сейчас...
У нас друг летом умер от короновируса. Эта смерть была страшной - ему нечем было дышать. Задохнулся. Человек, который раньше никогда не жаловался на здоровье.
Просто нада пєрєстать лєчіть невакцинованих .
https://ourworldindata.org/grapher/covid-vaccinations-vs-covid-death-rate?country=SWE~ISR https://ourworldindata.org/grapher/covid-vaccinations-vs-covid-death-rate?country=SWE~ISR
Грайте далі з вірусом у "російську рулетку".
ВАМ ПОВЕЗЕ. Ви ОБРАНІ. ВИ НЕВМИРУЩІ!
Дарвін чекає на вас.
side effects may occur. The possible side effects of the vaccine are still being studied in
clinical trials. ... Under the EUA, it is your choice to receive or not receive the vaccine. Should you
decide not to receive it, it will not change your standard medical care." У них навіть нормальної акредитації немає. І, раптом, якщо з вами щось станеться - виробник не несе відповідальності (ніякої), бо ви самі погодились на експеримент.
І не треба розкидатись тут штампами такими як "антиваксери" - це ВИБІР кожного. Я особисто знаю людей у яких діти після "звичайних" календарних вакцин отримали каліцтва (і знаю людей у яких дитя померло) і відповідальності за це ніхто не поніс. Як таким батькам не бути "антиваксерами"?