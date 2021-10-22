Путин сформулировал причины, почему РФ будет продолжать агрессию против Украины, "миротворцам" из ОП стоило бы это прочитать, - Бутусов

Украина должна стать суверенным и независимым от России во всех вопросах безопасности государством.

Об этом в Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Президент РФ выступил с очередной речью для обоснования почему РФ надо противостоять США и всему цивилизованному миру и демократическим странам. Но при этом Путин сформулировал причины, почему Россия будет продолжать агрессию против Украины несмотря на любые уступки, и почему Украина должна продолжать стрелять по российским оккупантам несмотря на любое давление Кремля, и это стоило бы внимательно прочитать "миротворцам" из Офиса Президента", - отметил журналист.

"Прежде война, проигранная одной стороной, означала победу другой, которая и брала на себя ответственность за происходящее. Сейчас все иначе: кто бы ни взял верх, война не прекращается, она лишь меняет форму. Условный победитель, как правило, не хочет или не может обеспечить мирное строительство, а только усугубляет хаос и углубляет опасный для мира вакуум. ... Тем более нельзя кому-то или что-то навязывать, будь то принципы общественно-политического устройства или ценности, которые кто-то по своим соображениям назвал универсальными. Ведь очевидно, что, когда приходит настоящий кризис, остается только одна универсальная ценность - человеческая жизнь, и, как ее защитить, каждое государство решает самостоятельно, исходя из своих возможностей, культуры, традиций", - сказал Путин.

По словам Бутусова, президент страны-агрессора прав в нескольких принципах, если отталкиваться от его слов.

"Война в Украине не прекращается и не прекратится до полного освобождения Донбасса и Крыма, война постоянно меняет форму. Россия после захвата Донбасса и Крыма неспособна "обеспечить мирное строительство", и сам Путин "усугубляет хаос". Украина должна стать суверенным и независимым от России во всех вопросах безопасности государством, и только после этого мы победим в войне, чтобы стать суверенными, нам надо избавиться от всех зависимостей от РФ", - подчеркнул журналист.

Бутусов добавил, что никакие уступки войну не остановят, поскольку любые уступки усиливают решимость Путина уничтожить Украину полностью.

Отметим, что на заседании клуба "Валдай" в своей речи Путин заявил, что страны Запада проводят "обратную дискриминацию" большинства в интересах меньшинств.

"Кто-то в западных странах уверен, что агрессивное вымарывание целых страниц собственной истории, "обратная дискриминация" большинства в интересах меньшинств или требование отказаться от привычного понимания таких базовых вещей, как мама, папа, семья или даже различие полов – это, по их мнению, и есть вехи движения к общественному обновлению. ... Это их право, мы не лезем туда. Мы просим только в наш дом особенно не лезть", - сказал президент РФ.