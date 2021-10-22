Путин сформулировал причины, почему РФ будет продолжать агрессию против Украины, "миротворцам" из ОП стоило бы это прочитать, - Бутусов
Украина должна стать суверенным и независимым от России во всех вопросах безопасности государством.
Об этом в Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Президент РФ выступил с очередной речью для обоснования почему РФ надо противостоять США и всему цивилизованному миру и демократическим странам. Но при этом Путин сформулировал причины, почему Россия будет продолжать агрессию против Украины несмотря на любые уступки, и почему Украина должна продолжать стрелять по российским оккупантам несмотря на любое давление Кремля, и это стоило бы внимательно прочитать "миротворцам" из Офиса Президента", - отметил журналист.
"Прежде война, проигранная одной стороной, означала победу другой, которая и брала на себя ответственность за происходящее. Сейчас все иначе: кто бы ни взял верх, война не прекращается, она лишь меняет форму. Условный победитель, как правило, не хочет или не может обеспечить мирное строительство, а только усугубляет хаос и углубляет опасный для мира вакуум. ... Тем более нельзя кому-то или что-то навязывать, будь то принципы общественно-политического устройства или ценности, которые кто-то по своим соображениям назвал универсальными. Ведь очевидно, что, когда приходит настоящий кризис, остается только одна универсальная ценность - человеческая жизнь, и, как ее защитить, каждое государство решает самостоятельно, исходя из своих возможностей, культуры, традиций", - сказал Путин.
По словам Бутусова, президент страны-агрессора прав в нескольких принципах, если отталкиваться от его слов.
"Война в Украине не прекращается и не прекратится до полного освобождения Донбасса и Крыма, война постоянно меняет форму. Россия после захвата Донбасса и Крыма неспособна "обеспечить мирное строительство", и сам Путин "усугубляет хаос". Украина должна стать суверенным и независимым от России во всех вопросах безопасности государством, и только после этого мы победим в войне, чтобы стать суверенными, нам надо избавиться от всех зависимостей от РФ", - подчеркнул журналист.
Бутусов добавил, что никакие уступки войну не остановят, поскольку любые уступки усиливают решимость Путина уничтожить Украину полностью.
Отметим, что на заседании клуба "Валдай" в своей речи Путин заявил, что страны Запада проводят "обратную дискриминацию" большинства в интересах меньшинств.
"Кто-то в западных странах уверен, что агрессивное вымарывание целых страниц собственной истории, "обратная дискриминация" большинства в интересах меньшинств или требование отказаться от привычного понимания таких базовых вещей, как мама, папа, семья или даже различие полов – это, по их мнению, и есть вехи движения к общественному обновлению. ... Это их право, мы не лезем туда. Мы просим только в наш дом особенно не лезть", - сказал президент РФ.
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Незаперечний факт те що - Порошенко для кацапні - лютий вражина . Все інше - не важливо . Головне не сама картинка , а її зміст . А він справжній .
Для Путена же Порошенко личным врагом никогда не был. Пётр типичный постсовецкий воротило-олигарх. Нахапавший когда-то государственных активов за бесценок после крушения совка. У Путена таких десятки при дворе. Он их всех приручил. Петра тоже хотел бы приручит, но Пётр не дурак. У него бОльшая часть активов в Украине, зачем ему тут хаос. Начал юлить, извиваться и просто тянуть время. Так что Петя и Путя, как пел Высоцкий- «и не друг, и не враг, а так…».
Вас дурачит Петро. Всех вас, несчастных порохоботов.
Ну а про " захоплені " Петром активи , не хочу навіть і починати розмову . Мені до цього діла нема ,, його активи працюють в Україні , дають хорошу роботу тисячам людей , з них платяться податки та інше . То ж - мене це влаштовує . Можливо ,якби Порошенко не придбав ті активи , їх би вже давно порізали на металобрухт.
непросто зробити совковий баласт життєздатним на нової вже не совкової системи
Россия не допустить НАТО на территорию Украины
США будет обещать и говорить готовтесь
Переходите на стандарты НАТО мы будем продавать вам оружие
Делайте все молча /вооружайте армию создавайте своё оружие
вплоть до ядерного /
Давать хорошую ответку не дом басе
Тогда будут считаться /а не последнее 5001 предупреждение /
Посмотрите на КНДР есть ядерное оружие и не трендят на них
Ніхто в Росії питати не буде, хоче вона то допускати чи ні. Не їх мокшанське діло.
Аа щодо "нє вякаєт нікто на КНДР", то населення КНДР платить за це страшну ціну - знищена під 0 економіка, голод (при нагоді поцікавтеся, що ці горді строітєлі комунізму їдять і звідки воно у них береться, чи ви думаєте керівництво КНДР просто так часто перед усим світом ядерним дрючком трясе?), а ще до цього всі вони є потенційними смертниками від власної ядерної зброї. От би нам таке життя, еге ж?
Только мордой об стол.
А войны в россии нет лишь потому, что она уже была. Но была на столько гибридной, что её мало кто заметил. Окончательный победитель в ней определился в 2012 году, когда Путен и его ОПГ, в прямом смысле слова, окончательно оккупировали территорию, называемую РФ, вместе с её поголовьем. Но поверхностный мир на этой оккупированной территории держится исключительно на грубой силе, деньгах и лжи. Такой мир временный. Таймер истории тикает. И в рашке обязательно рванёт. Это вопрос одного-полутора, десятилетий.
Пробрался одинокий гей,
И теперь у Ильича
Вывих левого плеча....
Поривом вітру від кремлівської стіни, бастіону Ху І Ла та символу мордору **********, відірвало зубець!
Україні треба нарощувати своє озброєння і може завести собі крилаті ракети з брудним
ядерним паливом наведеним на Мацкву.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3704380.html Мост в Киеве не достроят - ЗЕлёный клоун обрезал финансирование
Изучая бюджет Украины, выясняешь, какие же мелочные и ничтожные Зеленский с его моносбродом.
Любитель офшоров, и, по совместительству, "величайший политик современности" (по версии Ермака и Мендель), устраивает свои разборки с Кличко, но крайними Зеленский решил сделать киевлян.
И уже видно, как Зеленский, через имеющиеся у него рычаги, создаёт киевлянам дискомфортные условия жизни. Все во имя его хотелок в войне с Кличко.
В Госбюджете на 2022 год, не запланировано финансирование программы достройки железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве (в бюджете 2021г было предусмотрено финансирование в сумме 0,5 млрд. грн.).
Давление власти на Кличко таким методом приведет к замораживанию транспортных проблем столицы, что отразится на качестве жизни простых киевлян.
Но Вову такие мелочи не беспокоят.
Его всегда в кортеже с комфортом и сиренами провезут на госдачу, где он живёт. А киевляне будут и дальше стоять в пробках, ведь мост без денег не достроить.
Цинично и мелочно, но такой уж у нас президент.
Циничный и мелочный. Недогарант.😡
https://youtu.be/S6TvbBvARYc