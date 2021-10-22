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Новости Агрессия России против Украины Война
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Путин сформулировал причины, почему РФ будет продолжать агрессию против Украины, "миротворцам" из ОП стоило бы это прочитать, - Бутусов

Путин сформулировал причины, почему РФ будет продолжать агрессию против Украины,

Украина должна стать суверенным и независимым от России во всех вопросах безопасности государством.

Об этом в Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Президент РФ выступил с очередной речью для обоснования почему РФ надо противостоять США и всему цивилизованному миру и демократическим странам. Но при этом Путин сформулировал причины, почему Россия будет продолжать агрессию против Украины несмотря на любые уступки, и почему Украина должна продолжать стрелять по российским оккупантам несмотря на любое давление Кремля, и это стоило бы внимательно прочитать "миротворцам" из Офиса Президента", - отметил журналист.

"Прежде война, проигранная одной стороной, означала победу другой, которая и брала на себя ответственность за происходящее. Сейчас все иначе: кто бы ни взял верх, война не прекращается, она лишь меняет форму. Условный победитель, как правило, не хочет или не может обеспечить мирное строительство, а только усугубляет хаос и углубляет опасный для мира вакуум. ... Тем более нельзя кому-то или что-то навязывать, будь то принципы общественно-политического устройства или ценности, которые кто-то по своим соображениям назвал универсальными. Ведь очевидно, что, когда приходит настоящий кризис, остается только одна универсальная ценность - человеческая жизнь, и, как ее защитить, каждое государство решает самостоятельно, исходя из своих возможностей, культуры, традиций", - сказал Путин.

По словам Бутусова, президент страны-агрессора прав в нескольких принципах, если отталкиваться от его слов.

"Война в Украине не прекращается и не прекратится до полного освобождения Донбасса и Крыма, война постоянно меняет форму. Россия после захвата Донбасса и Крыма неспособна "обеспечить мирное строительство", и сам Путин "усугубляет хаос". Украина должна стать суверенным и независимым от России во всех вопросах безопасности государством, и только после этого мы победим в войне, чтобы стать суверенными, нам надо избавиться от всех зависимостей от РФ", - подчеркнул журналист.

Бутусов добавил, что никакие уступки войну не остановят, поскольку любые уступки усиливают решимость Путина уничтожить Украину полностью.

Отметим, что на заседании клуба "Валдай" в своей речи Путин заявил, что страны Запада проводят "обратную дискриминацию" большинства в интересах меньшинств.

"Кто-то в западных странах уверен, что агрессивное вымарывание целых страниц собственной истории, "обратная дискриминация" большинства в интересах меньшинств или требование отказаться от привычного понимания таких базовых вещей, как мама, папа, семья или даже различие полов – это, по их мнению, и есть вехи движения к общественному обновлению. ... Это их право, мы не лезем туда. Мы просим только в наш дом особенно не лезть", - сказал президент РФ.

Автор: 

путин владимир (31519) россия (96057) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+56
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22.10.2021 13:13
+49
Я вижу ситуацию так что Порошенко переиграл Путина, украинская армия проиграла на поле боя но Порошенко переиграл Путина за столом переговоров как результат вместо каких либо ништяков на которые рассчитывал Путин он получил лишь уничтоженный экономически огрызок ОРДЛО который обратно в Украину с особым статусом он так и не смог запихнуть.
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22.10.2021 13:01
+43
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22.10.2021 13:18
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22.10.2021 13:36 Ответить
А чем вам так мил Порошенко? При нём все тарифы взлетели. Посмотрите статистику.
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22.10.2021 13:38 Ответить
Похер на таріфи . А Порошенко нам міл ось чим -
.
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22.10.2021 14:13 Ответить
Дурацкий, порохоботский фейк, растиражированный под предвыборную кампанию Петра. Автор этой «цитаты Путена» известный российский либераст Венедиктов.
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22.10.2021 14:31 Ответить
Яка в хера різниця - казав це ***** , чи не казав ..? Чи вєнєдіктов це казав , чи хоч і Папа Римський .
Незаперечний факт те що - Порошенко для кацапні - лютий вражина . Все інше - не важливо . Головне не сама картинка , а її зміст . А він справжній .
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22.10.2021 15:09 Ответить
Мнение кацапни не имеет никакого значения. Ибо оно синтетическое. Они его не формируют. Им его вкладывают в головы уже готовым. Для рос.пропаганды нужна была демонизация Порошенка. «Народ братский, просто пришла хунта»- вот главная доктрина киселя-соловья в период 14-19 годов. Сейчас эта доктрина не сильно изменилась.
Для Путена же Порошенко личным врагом никогда не был. Пётр типичный постсовецкий воротило-олигарх. Нахапавший когда-то государственных активов за бесценок после крушения совка. У Путена таких десятки при дворе. Он их всех приручил. Петра тоже хотел бы приручит, но Пётр не дурак. У него бОльшая часть активов в Украине, зачем ему тут хаос. Начал юлить, извиваться и просто тянуть время. Так что Петя и Путя, как пел Высоцкий- «и не друг, и не враг, а так…».
Вас дурачит Петро. Всех вас, несчастных порохоботов.
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22.10.2021 15:42 Ответить
Зато Гринпоц честный, неподкупный дальновидный и тоже не имеет активов в нарасии.
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22.10.2021 15:55 Ответить
И сегодня, и до конца каденции, Зеленский будет выглядеть менее токсичным, в сравнении с Порошенко. Да, он уже не выиграет у него выборы так разгромно, как в 19-ом, но он однозначно у него выиграет. Это очевидно любому здравомыслящему человеку, чей ум не затуманен злобой от неразделённых большинством убеждений. Зачем ты занимаешься мазохизмом и продолжать сравнивать этих двух? Хочешь победить Зеленского ищи другой объект для противопоставления и сравнения.
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22.10.2021 17:37 Ответить
В дурдомі забули ком вимкнути?
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23.10.2021 08:43 Ответить
Так ОТО Ж !! Нє смог пріручіть " ,, розумієш Афоня .? Саме через це я його і поважаю . Я поважаю будь кого , кого неможливо - пріручіть ! А тим більш того , кого не може пріручіть паРаша і її царь .
Ну а про " захоплені " Петром активи , не хочу навіть і починати розмову . Мені до цього діла нема ,, його активи працюють в Україні , дають хорошу роботу тисячам людей , з них платяться податки та інше . То ж - мене це влаштовує . Можливо ,якби Порошенко не придбав ті активи , їх би вже давно порізали на металобрухт.
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22.10.2021 18:49 Ответить
Так і є. Уорен Бафет також купляв хворі компанії за безцінь, реорганізовував менеджмент і робив їх сильними, з такими позитивними наслідками для місцевих громад як робочі місця і тд
непросто зробити совковий баласт життєздатним на нової вже не совкової системи
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22.10.2021 21:29 Ответить
Уорен Бафет не йшов у владу щоб збогатитися.
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23.10.2021 12:49 Ответить
ЗЕбанько, а теперь посмотри, какие тарифы и цены стали при этом ЗЕбанутом идиоте бубочке оманском.
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22.10.2021 16:01 Ответить
Не раз пишу
Россия не допустить НАТО на территорию Украины
США будет обещать и говорить готовтесь
Переходите на стандарты НАТО мы будем продавать вам оружие
Делайте все молча /вооружайте армию создавайте своё оружие
вплоть до ядерного /
Давать хорошую ответку не дом басе
Тогда будут считаться /а не последнее 5001 предупреждение /
Посмотрите на КНДР есть ядерное оружие и не трендят на них
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22.10.2021 13:38 Ответить
Може ти не в курсі? Натівські військові знаходяться на Яворівському полігоні на постійній основі. А тепер ще будуть і в Миколаївській обл. Так що своє "нєдопустіт" хай пуйло затасує.... та хочь в дупу віслюкові.
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23.10.2021 08:49 Ответить
Прокидайтеся, НАТО вже активно заходять в Україну, літаки у повітряному просторі, база в одеській області, постійні спільні навчання тощо.
Ніхто в Росії питати не буде, хоче вона то допускати чи ні. Не їх мокшанське діло.
Аа щодо "нє вякаєт нікто на КНДР", то населення КНДР платить за це страшну ціну - знищена під 0 економіка, голод (при нагоді поцікавтеся, що ці горді строітєлі комунізму їдять і звідки воно у них береться, чи ви думаєте керівництво КНДР просто так часто перед усим світом ядерним дрючком трясе?), а ще до цього всі вони є потенційними смертниками від власної ядерної зброї. От би нам таке життя, еге ж?
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23.10.2021 09:13 Ответить
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22.10.2021 13:52 Ответить
Нам надо учиться у Эрдогана: сбитый Су-24 сразу донёс до маленького мозга куйла нужную мысль.
Только мордой об стол.
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22.10.2021 13:54 Ответить
Карфаген, ой, рассея должна быть разрушена.
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22.10.2021 14:00 Ответить
Какие же это общие фразы? Первый абзац, который процитировал Бутусов, прямой посыл на ситуацию с США и Афганистаном. А в целом эта тирада Путена посвящена якобы насильственному экспорту западных ценностей в те места, где есть свои исконные скрепы, дедовоевалы и прочие шариаты.)) Бутусов лишь вывернул смысл в стиле самого Путена- «кто как обзывается…».
А войны в россии нет лишь потому, что она уже была. Но была на столько гибридной, что её мало кто заметил. Окончательный победитель в ней определился в 2012 году, когда Путен и его ОПГ, в прямом смысле слова, окончательно оккупировали территорию, называемую РФ, вместе с её поголовьем. Но поверхностный мир на этой оккупированной территории держится исключительно на грубой силе, деньгах и лжи. Такой мир временный. Таймер истории тикает. И в рашке обязательно рванёт. Это вопрос одного-полутора, десятилетий.
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22.10.2021 15:15 Ответить
На немитій вибухне набагато раніше. Подивіться результати останніх виборів до держдури, не те, хто "переміг", а явку - загальну і по регіонах. Обрана влада - це влада меншості, навіть, значної меншості. Очевидно що низи не хочуть жити по-старому, подивимось - чи зможуть верхи по-старому керувати. Близько трьох років залишилося.
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22.10.2021 18:26 Ответить
Україна в більшості своєї - усвідомила досвід "приднестроввя-абхазії-ю.осетії". але у владі зараз ЗЕ - ******** губернатор малоросії. і стає питання "населення" таки хоче "приднестроввя-2" ? а військові і ті хто допомагав армії-добровольцям-пораненим і сімьям загиблих - ні. Робіть висновки самі що потрібно робити. А я би військовий стан - і хай ті хто не усвідомили - їдуть на батьківшину жуйла пісюн дрочити і ще кудись. Термін півроку. А потім можна і безвіз самим прикрити і працювати на свою долю і захищатись як потрібно у військовий час. При цьому хочу бачити у тюрьмі усіх горлопанів аля Сраакашвілі-Ляшко-Абрамовичі і засідання в Верховій Раді без хайпу на імідж "партії однієї людини" а саме виступи по-ділу - чинно і гідно людям у ВЛАДІ.
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22.10.2021 14:39 Ответить
А підписанти та реалізанти переможних гібридно-мирних Мінських ініціатив про це знали?
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22.10.2021 14:56 Ответить
У підписантів і реалізантів були якісь альтернативи?
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22.10.2021 18:10 Ответить
Як казав колись один Черчилль: хто між війною та ганьбою в один тур обирає мир, той отримує все. Безальтернативно і з гідністю... А в ентузіастів невпинної бротьби противсіх альернативи немає ніколи.
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23.10.2021 00:20 Ответить
А чим тобі ці ініціативи, точніше, домовленості не подобаються? Тим, що за їх невиконання на немиту щопівроку подовжують санкції?
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22.10.2021 18:30 Ответить
Тим, що спроби дотримання тих угод самими підписантами нині вважаються зрадою...
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23.10.2021 00:23 Ответить
Україна дотримується цих угод, тому на неї санкції й не накладають.
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23.10.2021 07:40 Ответить
А хто наклав би якісь санкції на Україну в разі недотримання нею злочинно-переможних угод - Лугандонія, Кримняш, може абхазько-придністровські мировитворювачі з ОБСЄ?
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23.10.2021 14:13 Ответить
Ці можуть накласти лише собі у штани, їхня немита господарка і так наклала на Україну санкції. А, в разі невиконання Україною Мінських угод, санкції на неї наклав би ЄС, або, принаймні, зняв би їх з немитої.
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24.10.2021 12:27 Ответить
Ну, що там Ерефія може, а чого ні Євросоюзники якраз зараз і виясняють. Однак, до Мінських гібридно-переможних угод вони ЖОДНОГО стосунку не мають, як ПАРЄ та ОБСЄ не мають ніякого стосунку до ЄС та NATO. Не мають до тих угод стосунку і США, то ж про якісь "санкції" за їх дотримання/недотримання можуть говорити лише самі підписюонєри, які з гідністю продовжують взаємовигідне співробітництво, незважаючи на ніким не оголошену війну та цілком офіційно оголошену анексію українських територій.
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24.10.2021 17:00 Ответить
Це питання для тебе надто складне. Відступись від нього, бо запобіжники погорять.
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25.10.2021 17:04 Ответить
Це питання просте лиш для тих, хто між війною та ганьбою в один тур з гідністю обрав мир.
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25.10.2021 23:44 Ответить
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22.10.2021 15:03 Ответить
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22.10.2021 15:44 Ответить
Как-то ночью в Мавзолей,
Пробрался одинокий гей,
И теперь у Ильича
Вывих левого плеча....
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22.10.2021 15:45 Ответить
Шизофреник, который должен стоять перед консилиумом врачей или перед Гаагским судьёй,рассказывает москалям, как оправдывать собственные преступления.Куда катится мир...
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22.10.2021 15:07 Ответить
Тем (миротворцам)кому война надоела ,кто в глазах убийцы хочет видеть мир,кто устал от войны,кто твердит что в Украине гражданская война им следует прочесть статью этого путина который уже не скрывает свои мысли и свою агрессию против нашей страны.
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22.10.2021 15:09 Ответить
Навіщо "миротворцям" з ОП читати те що вони суки підкацапські самі ж написали?
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22.10.2021 15:49 Ответить
Вже виправили)))
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22.10.2021 16:06 Ответить
Перш за все потрібно виходити з того, що паРаша то імперія, яка умирає в агонії. Смерть імперії відбувається не лише фізично, а і ментально. Кожна імперія має імперську націю, менталітет якої тримається на імперських амбіціях. Ті імперські амбіції ще довго будуть кошмарити сусідні народи.
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22.10.2021 16:32 Ответить
Мастосрань мардвы у приделах мехесрань мудянскава балота.
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22.10.2021 16:46 Ответить
Стесняюсь спросить, муйлуша ща ласты склеит, кому наш Вова будет стремиться заглянуть в глаза?
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22.10.2021 17:16 Ответить
Які глаза? Моніка п дуплам фахівець.
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23.10.2021 08:53 Ответить
Вове интересно и Лукашенко заглянуть в глаз... любому диктатору и узурпатору.
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23.10.2021 12:56 Ответить
Почалось! Кремль почав руйнуватись! Це знак!
Поривом вітру від кремлівської стіни, бастіону Ху І Ла та символу мордору **********, відірвало зубець!
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22.10.2021 17:43 Ответить
Вот так и вся нарабсея держится, до поры до времени, на каких-то подвязках-заплатах...
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22.10.2021 17:51 Ответить
Я б не був таким оптимістичним - кацапи заради імперського статуса кремля готові буквально жерти лайно з дороги, а це дає великий запас міцності цьому болоту. Нажаль це так. Не те щоб мені не хтілось щоб Кремль рухнув, але робити всю ставку на це наївно. При Пороху робили нормальну справу - визволяли потихеньку нашу землю від кацапів, Зе клоун нажаль віддав це назад. Активна боротьба + політична воля України залог успіху, але не при Зе клоуні.
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22.10.2021 23:05 Ответить
Обратная дискриминация большинства - это когда большинству традиционалистов талибов почему-то не дают резать головы меньшинству женщин-спортсменок например. Старый больной на голову ублюдок
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22.10.2021 17:59 Ответить
про зворотню дискримінацію *****, на жаль, правильно сказало
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22.10.2021 18:06 Ответить
ви в сша живете чи з-під впн сидите?
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22.10.2021 18:37 Ответить
Я не понимаю тех 73% хероукраинцев которым в 19 году Порошенко говорил тоже самое. Не могу больше называть 73% мудрым наридом Украины - ****, они теперь, с их слов, стали аполитичны - а по моему - безразличные к Украине скоты и быдло. И этот конченый 95 сегмент кр рога - лысый ты поц и дети твои поцы и лена ваша шлюха и ********** ваш поц - Кисиен мериен тухес - все зелёные и сочувствующие.
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22.10.2021 18:06 Ответить
Навіщо цей окурок напрягає залишки мозку якщо причина дуже проста:існування України- це Росії як серпом по яйцях.
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22.10.2021 18:39 Ответить
Бункерний ********. Воно хоча саме зрозуміло,що "наворотило". Оно, від гніву на нього навіть вітер ************** стіни ламає!
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22.10.2021 19:01 Ответить
"Условный победитель, как правило, не хочет или не может обеспечить мирное строительство, а только усугубляет хаос и углубляет опасный для мира вакуум." - а, ведь это признание: Приднестровье, Абхазия, ордло
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22.10.2021 19:08 Ответить
Путин пошёл ты на ***.Кацапы,забывайте про Украину.НИКОГДА БОЛЬШЕ нормальных отношений НЕ БУДЕТ.
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22.10.2021 20:02 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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22.10.2021 20:08 Ответить
Героям слава !!
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23.10.2021 01:21 Ответить
Мама и папа это промежуточная модель.До нее была полигамия-папа и много мам или наоборот,еще инцест был в порядке вещей.Вот это и есть базовые вещи.Почему бы русне к ним не вернуться?
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22.10.2021 21:59 Ответить
Кремляндія/ Московія/ Расєя вороги України НАЗАВЖДИ доки мають імперську політику.
Україні треба нарощувати своє озброєння і може завести собі крилаті ракети з брудним
ядерним паливом наведеним на Мацкву.
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22.10.2021 23:09 Ответить
ЧЕм больше высокоточных ракет средней и дальней дальности на вооружении будет ВСУ И ВМС тем мощней будет армия, и кацапы не полезут! Нужны ракетные береговые комплексы Нептун, Гром-2 (Сапсан) , Ольха-М. Новое ПВО! Пока ничего ВСУ этого нет. Все печально при Зе.
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23.10.2021 03:33 Ответить

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3704380.html Мост в Киеве не достроят - ЗЕлёный клоун обрезал финансирование

Изучая бюджет Украины, выясняешь, какие же мелочные и ничтожные Зеленский с его моносбродом.
Любитель офшоров, и, по совместительству, "величайший политик современности" (по версии Ермака и Мендель), устраивает свои разборки с Кличко, но крайними Зеленский решил сделать киевлян.
И уже видно, как Зеленский, через имеющиеся у него рычаги, создаёт киевлянам дискомфортные условия жизни. Все во имя его хотелок в войне с Кличко.
В Госбюджете на 2022 год, не запланировано финансирование программы достройки железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве (в бюджете 2021г было предусмотрено финансирование в сумме 0,5 млрд. грн.).
Давление власти на Кличко таким методом приведет к замораживанию транспортных проблем столицы, что отразится на качестве жизни простых киевлян.
Но Вову такие мелочи не беспокоят.
Его всегда в кортеже с комфортом и сиренами провезут на госдачу, где он живёт. А киевляне будут и дальше стоять в пробках, ведь мост без денег не достроить.
Цинично и мелочно, но такой уж у нас президент.
Циничный и мелочный. Недогарант.😡
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23.10.2021 01:20 Ответить
Життя триває, точиться війна.
https://youtu.be/S6TvbBvARYc
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23.10.2021 10:07 Ответить
Скажіть Путіну, то може він не знає, що там в космосі всі розмовляють Українською.
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24.10.2021 00:57 Ответить
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