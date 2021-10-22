Киев на пороге "красной" зоны: Какие ограничения ждут жителей столицы. СПИСОК

После перехода Киева в "красную" зону карантина посещать заведения питания, спортзалы и гостиницы можно будет только при наличии ПЦР-теста или COVID-сертификата

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Так, по словам Кличко, в случае перехода в "красную зону" карантина будут введены следующие ограничения:

Заведения питания могут принимать посетителей только при условии наличия у них и сотрудников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.

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Прекращается деятельность учреждений гостиничной сферы. Разрешается только при условии наличия у клиентов и работников заведения негативного ПЦР-теста или COVID-сертификата.

Посещение семьей и посторонними лицами учреждений социальной защиты разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста или COVID-сертификата.

Работа спортзалов и фитнес-центров разрешена также при наличии у посетителей и сотрудников ПЦР-теста и COVID-сертификата. Разрешается посещение фитнес-центров и спортзалов спортсменам национальных сборных команд Украины и их тренерам.

Проведение массовых мероприятий разрешено только при наличии ПЦР-теста и COVID-сертификата. Также разрешается проведение спортивных мероприятий без зрителей.

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Посещать помещения ЦПАУ, управлений труда и социальной защиты населения, управлений пенсионного фонда можно при условии наличия у посетителей и работников негативного ПЦР-теста или COVID-сертификата.

"Общественный транспорт продолжает работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства", - говорится в сообщении.

По словам Кличко, школы Киева уходят на двухнедельные каникулы. Детсады продолжают свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала. Работают и другие учебные заведения, все работники которых получили сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19.

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