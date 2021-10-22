Киев на пороге "красной" зоны: Какие ограничения ждут жителей столицы. СПИСОК
После перехода Киева в "красную" зону карантина посещать заведения питания, спортзалы и гостиницы можно будет только при наличии ПЦР-теста или COVID-сертификата
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Так, по словам Кличко, в случае перехода в "красную зону" карантина будут введены следующие ограничения:
Заведения питания могут принимать посетителей только при условии наличия у них и сотрудников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.
Прекращается деятельность учреждений гостиничной сферы. Разрешается только при условии наличия у клиентов и работников заведения негативного ПЦР-теста или COVID-сертификата.
Посещение семьей и посторонними лицами учреждений социальной защиты разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста или COVID-сертификата.
Работа спортзалов и фитнес-центров разрешена также при наличии у посетителей и сотрудников ПЦР-теста и COVID-сертификата. Разрешается посещение фитнес-центров и спортзалов спортсменам национальных сборных команд Украины и их тренерам.
Проведение массовых мероприятий разрешено только при наличии ПЦР-теста и COVID-сертификата. Также разрешается проведение спортивных мероприятий без зрителей.
Посещать помещения ЦПАУ, управлений труда и социальной защиты населения, управлений пенсионного фонда можно при условии наличия у посетителей и работников негативного ПЦР-теста или COVID-сертификата.
"Общественный транспорт продолжает работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства", - говорится в сообщении.
По словам Кличко, школы Киева уходят на двухнедельные каникулы. Детсады продолжают свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала. Работают и другие учебные заведения, все работники которых получили сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19.
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А транспорт чё, уже слабо прикрыть? А болеют уже покруче, чем весной, когда эти шоу устраивались, не говоря уже про прошлогоднюю весну.
Тобто тієї дурні із перевезенням кількості пасажирів відповідно кількості сидячих місць - не буде?
Такая хрень сейчас по всему миру творится. "Медицинский" апартеид.
Эти боксёры и писюнисты - хуже Янука в сто раз.
1. Вакцина непонятная. 2. Контроль качества сомнителен. 3. Состояние человека в момент укола неизвестно. 4. Неясна инд реакция на вакцину. 5. Проседание иммунитета на мес-два на пике эпидемии. И кто тут с Нас самоубийца?
2. В чём "сомнительность" контроля качества? В контроле качества какой вакцины ты уверен?
3. Как влияет "состояние человека" на результаты вакцинирования?
4. На какую вакцину "инд реакция" для тебя ясна?
5. Писали, что ощутимое проседание иммунитета через полгода...
Как прокомментируешь факт, что практические все, умирающие от COVID невакцинированы?
Лютое позорище.
И это не идеи штата Виктория, вакцинацию активно пропагандируют во всём мире, в Германии он тоже не маленький. И именно при большом уровне вакцинированных локдауны отменяют...
И, да, во всём мире это паскудство сейчас.
"Карантин в штате Виктория решили ослабить, поскольку местные чиновники прогнозируют, что на этой неделе уровень вакцинации против коронавируса в Виктории достигнет 70%."
https://www.cnbc.com/2021/10/20/uk-doctors-call-for-return-of-covid-restrictions-new-mutation-watched.html