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Новости Коронавирус и карантин
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Киев на пороге "красной" зоны: Какие ограничения ждут жителей столицы. СПИСОК

Киев на пороге

После перехода Киева в "красную" зону карантина посещать заведения питания, спортзалы и гостиницы можно будет только при наличии ПЦР-теста или COVID-сертификата

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Так, по словам Кличко, в случае перехода в "красную зону" карантина будут введены следующие ограничения:

Заведения питания могут принимать посетителей только при условии наличия у них и сотрудников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.

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Прекращается деятельность учреждений гостиничной сферы. Разрешается только при условии наличия у клиентов и работников заведения негативного ПЦР-теста или COVID-сертификата.

Посещение семьей и посторонними лицами учреждений социальной защиты разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста или COVID-сертификата.

Работа спортзалов и фитнес-центров разрешена также при наличии у посетителей и сотрудников ПЦР-теста и COVID-сертификата. Разрешается посещение фитнес-центров и спортзалов спортсменам национальных сборных команд Украины и их тренерам.

Проведение массовых мероприятий разрешено только при наличии ПЦР-теста и COVID-сертификата. Также разрешается проведение спортивных мероприятий без зрителей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Через 5 дней Киев может оказаться в "красной" зоне карантина, - КГГА

Посещать помещения ЦПАУ, управлений труда и социальной защиты населения, управлений пенсионного фонда можно при условии наличия у посетителей и работников негативного ПЦР-теста или COVID-сертификата.

"Общественный транспорт продолжает работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства", - говорится в сообщении.

По словам Кличко, школы Киева уходят на двухнедельные каникулы. Детсады продолжают свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала. Работают и другие учебные заведения, все работники которых получили сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19.

Также читайте: Впервые с конца апреля в Киеве умерли более 40 человек от коронавируса, выявили 1 323 новых случая, - Кличко

Автор: 

карантин (16729) Киев (25660) Кличко Виталий (4650) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Уже год прошел с начала вакцинации.Сколько лет Вам надо, что бы понять это вопросы?
1. Вакцина непонятная. 2. Контроль качества сомнителен. 3. Состояние человека в момент укола неизвестно. 4. Неясна инд реакция на вакцину. 5. Проседание иммунитета на мес-два на пике эпидемии. И кто тут с Нас самоубийца?
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22.10.2021 13:18
+9
1. А в чём заключается "понятность" вакцины? Какая вакцина для тебя "понятна"?

2. В чём "сомнительность" контроля качества? В контроле качества какой вакцины ты уверен?

3. Как влияет "состояние человека" на результаты вакцинирования?

4. На какую вакцину "инд реакция" для тебя ясна?

5. Писали, что ощутимое проседание иммунитета через полгода...

Как прокомментируешь факт, что практические все, умирающие от COVID невакцинированы?
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22.10.2021 14:07
+8
Что Хозяева в методичке приказали, то он и делает.
Такая хрень сейчас по всему миру творится. "Медицинский" апартеид.
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22.10.2021 13:11
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к бар'єру, зєбурєтка!

Мирослава Барчук запросила президента на «державне телебачення»

Ведуча чекає у студії «Зворотного відліку» і народних депутатів від «Слуги народу». За її словами, це їхній обов'язок ходити на ефіри.

📍 Більш детально про це тут: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstv.detector.media%2Fspilnota%2Fread%2F6891%2F&h=AT1vpqlNpuEJKeVhA721iq1k9DorW1vEF6s1XZQNikciPnT7CFrcvQ1Njyf3M6Os1iQFqRb_5LyVhqwNjTSs9u5MlhvUO0Y0HCq7C2-cBz-1yaqUHs2LidvtPRe16-btK9HCNGBogORgNG5GhCCj5w6b16wiJG0aHY02t5K2o7dsmbI3f7k https://stv.detector.media/spilnota/read/6891/
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22.10.2021 13:05 Ответить
А шо оно такое Мирослава Барчук?
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22.10.2021 13:59 Ответить
Треба терміново переводити всіх по можливості на дистанційку! Учнів, студентів, соц працівників... Канікули закінчуються - знову понесуть вірус учні додому! Обмежити зібрання - штрафи для тих начальників, які порушують і влаштовують збори колектиів, масові заходи....
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22.10.2021 14:58 Ответить
Пофег какта. Ну вот воще.

А транспорт чё, уже слабо прикрыть? А болеют уже покруче, чем весной, когда эти шоу устраивались, не говоря уже про прошлогоднюю весну.
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22.10.2021 13:09 Ответить
"Общественный транспорт продолжает работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства", - говорится в сообщении. Источник:

Тобто тієї дурні із перевезенням кількості пасажирів відповідно кількості сидячих місць - не буде?
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22.10.2021 13:10 Ответить
Что Хозяева в методичке приказали, то он и делает.
Такая хрень сейчас по всему миру творится. "Медицинский" апартеид.
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22.10.2021 13:11 Ответить
Майдан пора опять собирать.
Эти боксёры и писюнисты - хуже Янука в сто раз.
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22.10.2021 13:12 Ответить
На Майдан только с сертификатом или только без?
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22.10.2021 13:27 Ответить
Думаю что если эта зелёная банда доведёт дело до Майдана, там уже никто ни о чём никого спрашивать не будет.
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22.10.2021 13:31 Ответить
Да нет уж, кто его выбирал, те пусть идут и майданят. И все они, как правило, оголтелые антиваксеры. Им самое время собраться всем в одном месте. Да только они все ссыкуны, на майдан не способны.
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22.10.2021 13:45 Ответить
Я не знаю кто такие антиваксеры. Я знаю кто такие анти-скаммеры (anti-scammers)
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22.10.2021 13:50 Ответить
Уже год прошел с начала вакцинации.Сколько лет Вам надо, что бы понять это вопросы?
1. Вакцина непонятная. 2. Контроль качества сомнителен. 3. Состояние человека в момент укола неизвестно. 4. Неясна инд реакция на вакцину. 5. Проседание иммунитета на мес-два на пике эпидемии. И кто тут с Нас самоубийца?
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22.10.2021 13:18 Ответить
1. А в чём заключается "понятность" вакцины? Какая вакцина для тебя "понятна"?

2. В чём "сомнительность" контроля качества? В контроле качества какой вакцины ты уверен?

3. Как влияет "состояние человека" на результаты вакцинирования?

4. На какую вакцину "инд реакция" для тебя ясна?

5. Писали, что ощутимое проседание иммунитета через полгода...

Как прокомментируешь факт, что практические все, умирающие от COVID невакцинированы?
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22.10.2021 14:07 Ответить
Не знаю какие ещё слова сказать про этот вирус, матерные закончились.
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22.10.2021 13:22 Ответить
Скажите просто правду: это попытка установления всемирной коммуно-фашистской диктатуры, под фальшивым предлогом.
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22.10.2021 13:32 Ответить
Свинособака, пора тебе в спам.
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22.10.2021 13:40 Ответить
в данном случае он прав,ибо такая херь по всему миру,а не только у нас.
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22.10.2021 13:45 Ответить
С таким же успехом можно сослаться на инопланетян...
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22.10.2021 14:08 Ответить
Инопланетяне не владеют ни газетами, ни телеканалами.
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22.10.2021 14:08 Ответить
Это не доказанный факт...
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22.10.2021 14:10 Ответить
Примеры таких режимов в студию!
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22.10.2021 14:16 Ответить
Да вот у нас в Австралии, в штате Виктория. Банда китайских агентов, полностью обанкротившаяся. Шесть (!) локдаунов, почти 250 дней в сумме. Полиция дубинами мочит всех демонстрантов. Комендантский час. Магазины закрыты, парикмахерские сегодня открылись для проколотых.
Лютое позорище.
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22.10.2021 14:19 Ответить
А Австралия "в жесточайшем кризисе или на грани краха"?
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22.10.2021 14:25 Ответить
Наш штат ? Да. В жесточайшем кризисе. Отменены все плановые операции, люди умирают. Закрылись, по разным оценкам, от 50% до 80% всех малых и средних бизнесов. Население обнищало до такой степени что если раньше в кофейню стояли до 20 человек, то сейчас 1-2.
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22.10.2021 14:29 Ответить
Это вопрос про историю. Когда пишут "обычно", значит, есть много примеров из прошлого...

И это не идеи штата Виктория, вакцинацию активно пропагандируют во всём мире, в Германии он тоже не маленький. И именно при большом уровне вакцинированных локдауны отменяют...
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22.10.2021 14:40 Ответить
Локдауны отменяют по расписанию, которое дали изобретатели "ковида".
И, да, во всём мире это паскудство сейчас.
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22.10.2021 14:42 Ответить
Статистика показывает, что количество заболевших / умерших пропорциональна количеству свободно посещающих общественные места. Риски для вакцинированных гораздо меньше...

"Карантин в штате Виктория решили ослабить, поскольку местные чиновники прогнозируют, что на этой неделе уровень вакцинации против коронавируса в Виктории достигнет 70%."
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22.10.2021 14:56 Ответить
Если провести независимый аудит всех "случаев ковида", вся правящая лейбористская банда немедленно приземлится в тюрьме за подлог. Вы просто не знаете что у нас творится.
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22.10.2021 14:58 Ответить
Так проведи "независимый аудит", опубликуй его результаты. Пока это всё "сам придумал, сам поверил"...
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22.10.2021 15:29 Ответить
Карантин ослабили по одной причине: федералы больше не платят ни цента за это коронабесие. Они платили два года, содержали население сидящее под замком, пока наши власти штата куролесили. Сейчас момент истины наступает: у нашего режима нет денег, а экономика убита в корягу.
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22.10.2021 14:59 Ответить
У тебя просто какой-то монолог под девизом "все козлы, прежде всего, власть". А невыгодные контраргументы ты просто игноришь...
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22.10.2021 15:32 Ответить
На сегодня всё; я спать.
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22.10.2021 15:00 Ответить
А дырявым и вовсе шить ничего не нужно,их издалека видно
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22.10.2021 14:24 Ответить
А как узнать болеют ли с ковид сертификатами посетители?
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22.10.2021 14:25 Ответить
Красота. Вливать в кровь бесплатные неизвестные вещества. Мозгов нет
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22.10.2021 14:33 Ответить
Нас ожидает гиперинфляция всех мировых валют, а значит обнищание основной массы населения . И зачинщики ковидобесия хорошо об этом знают
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22.10.2021 14:39 Ответить
Именно так. Единственная надежда - что республиканцы вернутся к власти, и заберут под свой контроль ФРС.
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22.10.2021 14:40 Ответить
Так вроде при республиканцах начали выдавать бесплатные деньги полтора года назад?
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22.10.2021 15:18 Ответить
Эта песня будет вечной...
https://www.cnbc.com/2021/10/20/uk-doctors-call-for-return-of-covid-restrictions-new-mutation-watched.html
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22.10.2021 15:36 Ответить
 
 