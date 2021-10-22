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"Не удивлюсь если это "мои однопартийцы". Слабые, трусливые людишки": нардеп ОПЗЖ Кива подозревает соратников в вандализме. ФОТО

Народный депутат от ПЗЖ Илья Кива подозревает своих однопартийцев в вандализме в отношении мемориальной доски его деду.

Как сообщает Цензор.НЕТ, он написал об этом в Фейсбуке.

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"Сегодня ночью неизвестные в г. Полтаве разбили, памятную доску, моему деду - Герою Советского Союза Киве Филиппу Денисовичу.

Слабые, трусливые людишки воюющие с памятниками и памятью, о тех кто победил фашизм, в стране которая давно превратилась в выгребную яму…

Украина колыбель фашизма!!!

P.S. Не удивлюсь если это сделали "мои однопартийцы" вчера "исключавшие" меня из моей партии", - написал он.

Не удивлюсь если это мои однопартийцы. Слабые, трусливые людишки: нардеп ОПЗЖ Кива подозревает соратников в вандализме 01

вандализм (606) Кива Илья (398) Оппозиционная платформа - За жизнь (453)


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Топ комментарии
+28
лучше бы внуку рыло разбили
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22.10.2021 13:14
+19
"Слабые, трусливые людишки воюющие с памятниками и памятью, о тех кто победил фашизм, в стране которая давно превратилась в выгребную яму…

Украина колыбель фашизма!!! "

ну и де чёрт Баканов с 300% своей прокуроршей?
за это не сажать - за это вешать нужно.
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22.10.2021 13:19
+10
Кивич, придурок, ты ж сам ее разбил.
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22.10.2021 13:21
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Тупая голова фрукта ничего не понимать.
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22.10.2021 13:14 Ответить
Вы категорически не правы. Киева докторскую защитил
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22.10.2021 14:05 Ответить
Ха-ха-ха-хаа !!!
- звучить як анекдот :
- Кива захистив "дохторську..."
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22.10.2021 14:39 Ответить
Чому цей покидьок до сих пір на свободі???
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22.10.2021 15:12 Ответить
... ковбасу, від голодних собак.
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22.10.2021 16:39 Ответить
Не докторскую, а кандидатскую. Не защитил, а купил.
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22.10.2021 16:31 Ответить
лучше бы внуку рыло разбили
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22.10.2021 13:14 Ответить
Та іди вже до дєдушки,бо тут ти всіх вже задовбав.
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22.10.2021 13:16 Ответить
шо, Киви, бабло не пахнет?
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22.10.2021 13:16 Ответить
"Слабые, трусливые людишки воюющие с памятниками и памятью, о тех кто победил фашизм, в стране которая давно превратилась в выгребную яму…

Украина колыбель фашизма!!! "

ну и де чёрт Баканов с 300% своей прокуроршей?
за это не сажать - за это вешать нужно.
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22.10.2021 13:19 Ответить
Первыми на месте происшествия как всегда - Раша Тудей?
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22.10.2021 13:20 Ответить
Кивич, придурок, ты ж сам ее разбил.
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22.10.2021 13:21 Ответить
Такое впечатление, шо гопник кива отслегивает продажным журналюшкам за рекламу в интернете, позор.
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22.10.2021 13:23 Ответить
Илья Кива позор своего деда.
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22.10.2021 13:24 Ответить
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22.10.2021 13:24 Ответить
Пед и ки ?!
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22.10.2021 15:10 Ответить
Деградация от дедушки к внуку просматривается по изображениям сразу.
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22.10.2021 13:26 Ответить
А не факт, що ківоподібна істота є фізіологічним нащадком цього діда.
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22.10.2021 13:50 Ответить
Несомненно, это сделал фашист Рабинович)
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22.10.2021 13:28 Ответить
Эта почерк лысого хрена Рабиновича.Кива бей морду ему первому.
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22.10.2021 13:28 Ответить
В кримінальному праві є таке поняття - помилка в об*єкті. В данному випадку - і в суб*єкті, не того били.
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22.10.2021 13:29 Ответить
Що ти пишеш?!!! "Суб"єктом злочину" є не той стосовно котрого вчиняється правопорушення а особа -правопорушник А об"єктом є не те чому спричиняється шкода а "суспільні відносини які цим суб"єктом порушуються (Саме тому об"єктом згвалтування є не "піська" а "статева свобода жінки")
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22.10.2021 13:35 Ответить
Не буду сперечатися з адвокатом, не варто. Всього навсього таким "вивертом" мав на увазі, що не того били і не бачу потреби дискутувати на тему кримінального права.
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22.10.2021 14:01 Ответить
Ну так не пиши будь ласка того в чому не розбираєшся (У мене товариш три роки проходив з кличкою "імпотентний" бо подруга сплутала це слово з словом "імпозантний")
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22.10.2021 14:15 Ответить
Вибачаюся, помилився в суб*єкті дискусії.
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22.10.2021 14:52 Ответить
Колись з"явився вислів: "Природа "відпочиває" на дітях геніїв (талановитих людей)…" Тепер я бачу що на внуках Героїв Радянського Союзу вона ще й "висирається"…
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22.10.2021 13:31 Ответить
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22.10.2021 13:42 Ответить
Лучше бы Кива онанизмом у могилы деда занимался, а не в Верховной Раде. И могила была бы целее, и Рада чище.
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22.10.2021 13:47 Ответить
"Потаскуха была моя бабушка, царство ей небесное, старушке."
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22.10.2021 13:48 Ответить
Ну вот что делать нам с неандертальцем? Оно же позорит страну и общество давно. Похоже зажопинские мудрецы решили избавится от дубодела чуть по хитрому. Вадика-гадика запустили доверили. Но не пошло по сюжету старого прохиндея---там тоже явно видно сдвиги в психике. Бегающий взгляд, смыкается дед не в попад фразы. Нервно оглядывается---как срать ищет где бы. Утопить бы всех по перволёдью! Баблом заманить на средину. А по серьёзному пора лишить гражданства и в трое суток выслать из страны всех этих тварей.
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22.10.2021 13:56 Ответить
Вот дебил...профессор Киева. Фашисты были в Италии. Ни один советский солдат в Италии не воевал.
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22.10.2021 14:02 Ответить
разбили за то что дед презервативами не пользовался
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22.10.2021 14:07 Ответить
Как у такого деда может быть такой тупорылый внук.......
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22.10.2021 14:18 Ответить
звание героя советского союза еще не говорит об умственных способностях награжденного. дед, скорее всего, был таким же долбо%бом....
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22.10.2021 16:05 Ответить
,хрена лысого, запричитал о своем диденапалке,дедырасстреляли,,
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22.10.2021 14:23 Ответить
А кто и где её повесил? Может этот недолоботомированый сам её торжественно вешал, сам и разбил ради очередного хайпа?
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22.10.2021 14:41 Ответить
Кива видать поменял дилера. Прет не по детски. На гранитяжких.
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22.10.2021 15:20 Ответить
Не здивуюсь якщо виявитья, що то справа рук самого деграданта і психопата "кандидата непонятних наук" Ківи - сьогодні розбив, завтра урочисто повісив нову, і все в присутності запрошених журналісів. Політика - діло брудне, а політики підлі люди, на ще й не таке здатні.
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22.10.2021 15:51 Ответить
кивину надо табличку разбивать, а не шакалить по мелочи.
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22.10.2021 15:56 Ответить
Видел бы дед, во что ты превратился, сам бы тебя удавил. И, скорее всего, получил бы еще и Героя Украины.
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22.10.2021 16:33 Ответить
 
 