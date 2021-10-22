"Не удивлюсь если это "мои однопартийцы". Слабые, трусливые людишки": нардеп ОПЗЖ Кива подозревает соратников в вандализме. ФОТО

Народный депутат от ПЗЖ Илья Кива подозревает своих однопартийцев в вандализме в отношении мемориальной доски его деду.

Как сообщает Цензор.НЕТ, он написал об этом в Фейсбуке.

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"Сегодня ночью неизвестные в г. Полтаве разбили, памятную доску, моему деду - Герою Советского Союза Киве Филиппу Денисовичу.

Слабые, трусливые людишки воюющие с памятниками и памятью, о тех кто победил фашизм, в стране которая давно превратилась в выгребную яму…

Украина колыбель фашизма!!!

P.S. Не удивлюсь если это сделали "мои однопартийцы" вчера "исключавшие" меня из моей партии", - написал он.