Большинство контрабандистов, против которых СНБО ввел санкции, возобновили свою деятельность, - ГБР. ВИДЕО

Государственное бюро расследований установило, что большинство лиц, в отношении которых СНБО в 2021 году применило специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), летом текущего года возобновили свою противоправную деятельность путем перераспределения контрабандных потоков.

По оперативной информации, для восстановления функционирования схем незаконного перемещения товаров через таможенную границу Украины "контрабандисты" привлекли к своей противоправной деятельности новые юридические лица, не вошедшие в санкционные списки, сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

С целью прекращения деятельности преступной схемы по незаконному перемещению товаров и иных предметов через таможенную границу Украины, 22 октября 2021 работники ГБР провели ряд обысков по месту жительства "контрабандистов" и их подельников, которые восстановили противоправную деятельность на территории Одесской, Киевской областей и города Киева.

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Работники ГБР получили доказательства причастности к преступной схеме должностных лиц Государственной таможенной службы и лиц в отношении которых наложены санкции.

Изъяты черновые записи, мобильные телефоны, планшеты, флэш-носители информации, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Кроме этого ГБР будет инициировать проведение во взаимодействии с иностранными правоохранительными органами ряда совместных мероприятий по установлению активов указанных лиц за рубежом.









