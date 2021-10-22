РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13179 посетителей онлайн
Новости
14 239 41

Большинство контрабандистов, против которых СНБО ввел санкции, возобновили свою деятельность, - ГБР. ВИДЕО

Государственное бюро расследований установило, что большинство лиц, в отношении которых СНБО в 2021 году применило специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), летом текущего года возобновили свою противоправную деятельность путем перераспределения контрабандных потоков.

По оперативной информации, для восстановления функционирования схем незаконного перемещения товаров через таможенную границу Украины "контрабандисты" привлекли к своей противоправной деятельности новые юридические лица, не вошедшие в санкционные списки, сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

С целью прекращения деятельности преступной схемы по незаконному перемещению товаров и иных предметов через таможенную границу Украины, 22 октября 2021 работники ГБР провели ряд обысков по месту жительства "контрабандистов" и их подельников, которые восстановили противоправную деятельность на территории Одесской, Киевской областей и города Киева.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский подписал Указ о санкциях против одного из крупнейших контрабандистов Акста. ДОКУМЕНТ

Работники ГБР получили доказательства причастности к преступной схеме должностных лиц Государственной таможенной службы и лиц в отношении которых наложены санкции.

Изъяты черновые записи, мобильные телефоны, планшеты, флэш-носители информации, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Кроме этого ГБР будет инициировать проведение во взаимодействии с иностранными правоохранительными органами ряда совместных мероприятий по установлению активов указанных лиц за рубежом.

Большинство контрабандистов, против которых СНБО ввел санкции, возобновили свою деятельность, - ГБР 01
Большинство контрабандистов, против которых СНБО ввел санкции, возобновили свою деятельность, - ГБР 02
Большинство контрабандистов, против которых СНБО ввел санкции, возобновили свою деятельность, - ГБР 03
Большинство контрабандистов, против которых СНБО ввел санкции, возобновили свою деятельность, - ГБР 04
Большинство контрабандистов, против которых СНБО ввел санкции, возобновили свою деятельность, - ГБР 05

Автор: 

контрабанда (2410) санкции (11433) СНБО (4440) ГБР (3034)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
вот вам и вся работа зеленого придурка.....
показать весь комментарий
22.10.2021 13:43
+9
и о чем это говорит?
что санкции так себе... показушные )))
показать весь комментарий
22.10.2021 13:40
+5
Значит эти "санкции" нужны были чтобы сесть на потоки. Контрабанда продолжится, а бабулесы теперь в нужном месте для бородатой бабушки зеледента будут оседать.
показать весь комментарий
22.10.2021 13:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и о чем это говорит?
что санкции так себе... показушные )))
показать весь комментарий
22.10.2021 13:40 Ответить
вот вам и вся работа зеленого придурка.....
показать весь комментарий
22.10.2021 13:43 Ответить
Бо святий
показать весь комментарий
22.10.2021 14:50 Ответить
серйозно?
то купіть собі словник та розширюйте свій словниковий запас.
окрім того, бути вдячним особі, яка обіймає посаду президента, за те, що ви дізналися нове слово, це якась тупня, вам не здається?
показать весь комментарий
23.10.2021 11:52 Ответить
Наверно надоел своими намёками на одно массовое изделие сталепрокатной промышленности--но ещё раз позволю. А арматуркой рифлёнкой не пробовали решать тему крепкую---из-за угла удобно, не забрызгаешься.
показать весь комментарий
22.10.2021 13:44 Ответить
Какая неожиданность
показать весь комментарий
22.10.2021 13:46 Ответить
показать весь комментарий
22.10.2021 13:47 Ответить
Значит эти "санкции" нужны были чтобы сесть на потоки. Контрабанда продолжится, а бабулесы теперь в нужном месте для бородатой бабушки зеледента будут оседать.
показать весь комментарий
22.10.2021 13:49 Ответить
Ну так и понятно было, что это шоу СНБО, только для замыливания глаз.
показать весь комментарий
22.10.2021 13:49 Ответить
Как вообще можно остановить контрабанду личными санкциями? Само определение намекает, что деятельность как бы не законная. А значит максимум что какие то документы оформят на других подельников.
показать весь комментарий
22.10.2021 13:51 Ответить
Чого ж, таки "налякали" бабу товстим членом!
показать весь комментарий
22.10.2021 13:52 Ответить
Просто обилетили и сказали сколько и куда заносить в Офис Зе и Ермаку...дл язарплат депутатью ручному.
показать весь комментарий
22.10.2021 13:53 Ответить
Да что ж этого найвеликого так все игнорируют.
показать весь комментарий
22.10.2021 13:54 Ответить
Вива, зачем ты убил моих юрлиц? Твой отец был другом моего отца, возвращайся в Педжент!
показать весь комментарий
22.10.2021 13:54 Ответить
бери у дЄрьмака... Та він і так по гланди із ним...
показать весь комментарий
23.10.2021 02:17 Ответить
у меня встречный вопрос к гбр - А ЧЕМ БЛИН, ТОГДА ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ?????
показать весь комментарий
22.10.2021 13:55 Ответить
як і всі хто в темі - бабло качають...
показать весь комментарий
22.10.2021 16:12 Ответить
ну нормально. главное прокукарекать санкции.
показать весь комментарий
22.10.2021 14:03 Ответить
Т, что взращивалось, холилось и лелеялось 30 лет не победишь за раз... Ну разве, что Парашенка возьмётся!
показать весь комментарий
22.10.2021 14:17 Ответить
Так люмпену же втирали, что надо простое решение и именно сразу можно.
показать весь комментарий
22.10.2021 14:23 Ответить
Да потому что введение санкций против граждан, живущих в стране - это нонсенс. Плюс нарушение конституционного права под названием "презумпция невиновности". Есть доказательства преступной деяытельности - следствие, суд, приговор. Нет? Идете нахрен.
показать весь комментарий
22.10.2021 14:20 Ответить
Как на меня, то это скандалище ! Ни в криминальном кодексе,ни в конституции,ни в таможенном кодексе про санкции против своих граждан ничего не сказано. Зарывать надо ооочень многих-тех кто это придумал,осуществляет, раз уж знают фамилии и практически бездействуют.
показать весь комментарий
22.10.2021 21:09 Ответить
Просто переосідлали потоки.
показать весь комментарий
22.10.2021 14:21 Ответить
як завжди - як при всіх ...-нічого нового
показать весь комментарий
22.10.2021 16:10 Ответить
Замість того щоб саджати тих покидьків, Шмаркля лише імітує боротьбу з ними. Вочевидь, він і харчується з їхніх рук, аж тріщить за вухами.
показать весь комментарий
22.10.2021 15:15 Ответить
ага - все боролись 30-ть лет ...- кто "боролся" тот и нажился ...- все остальное для лохов и терпил
показать весь комментарий
22.10.2021 16:09 Ответить
Простите, а они что, прекращали ее?
показать весь комментарий
22.10.2021 17:00 Ответить
санкції показали ...... ЩО ДІЛИТИСЬ ТРЕБА, бо по іншому не дають
показать весь комментарий
22.10.2021 17:08 Ответить
Якщо контрабанда припиниться, все стане в декілька разів дорожче, причому для братів-поляків теж. Наша контрабанда на імпорті, допомагає виживати нам, а на експорті европейцям. І враховуючи те, що у них за це теж хтось відповідає з посадовців, це вигідно для всіх учасників ринку. Тому контрабанда вічна, треба просто час від часу робити імітацію боротьби з нею, щоб вдавати з себе тих, ким ми не є.
показать весь комментарий
22.10.2021 17:52 Ответить
значит пусть гос-ство тарифы на импорт- экспорт регулирует, а не потакает контраба су..
показать весь комментарий
22.10.2021 18:11 Ответить
С таким ************ и рнбо, мы, бандисты, каждый день в портянках от версаче домой ходим. Цена вопроса - два часа работы в месяц - отдать щеленскому - так с гоем ещё можно и торговаться - берёт всё - даже шоколад Рошен. Урод.
показать весь комментарий
22.10.2021 18:19 Ответить
фуфло лохам в уши
показать весь комментарий
22.10.2021 18:49 Ответить
все кто запишеться и кровью розпишеться за "слуг народа" - зеленьій коридор в своей деятельности. вот такі дела малята . . .
показать весь комментарий
22.10.2021 20:56 Ответить
А членограй в курсе? Пусть очередной победный видосик для лохов запишет...
показать весь комментарий
22.10.2021 21:51 Ответить
Я у митники піду, хай мене научать.
показать весь комментарий
23.10.2021 09:08 Ответить
Либо ЗЕ!шобла в очередной раз обосралась, либо деньги от контрабанды потекли в правильные офшоры
показать весь комментарий
23.10.2021 09:29 Ответить
Вчора ВРУ прийняла Закон "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні".
Виникає питання, а кому потрібен даний закон?
Швидше за все даний закон потрібен Зєлє. Адже коли його будуть виносити з Банкової то це зєлєнь буде подавати, як антисемітизм.
Хоча скоро зєлєнь розбіжиться, як щурі по норах.
показать весь комментарий
23.10.2021 09:39 Ответить
Тому, що злочинці мають сидіти не на банковій а у вязниці.
показать весь комментарий
23.10.2021 09:49 Ответить
 
 