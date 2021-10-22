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Стефанчук на заседании Рады зачитал письмо об увольнении главы фракции "Голос". Врио главы будет Устинова. Железняк заявил о ничтожности данного решения

Стефанчук на заседании Рады зачитал письмо об увольнении главы фракции

Спикер Руслан Стефанчук на заседании Верховной Радой зачитал письмо, которое на его имя написали часть депутатов фракции "Голос" о снятии с должности ее главы Ярослава Железняка.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Стефанчука, в письме идет речь о том, что решение об отстранении Железняка приняло большинство фракции "Голос". Кроме того, он указал, что согласно документу, временно исполняющим обязанности главы фракции будет Александра Устинова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Завтра меня могут снять с должности главы фракции "Голос". Руководитель ОПУ и "Справедливость" договорились об этом, - Железняк

Спикер дал слово для реплики Железняку, который заявил, что такое решение должны были принять 14, а не 11 членов фракции "Голоса".

"Это заявление базируется или на поддельных документах, или ничтожных. Ни глава фракции "Голос", ни его заместители, ни политический совет фракции "Голос" не принимали никаких решений по этому вопросу", - акцентировал Железняк.

Ранее 11 нардепов Голоса" создали объединение "Справедливость", в партии просят его игнорировать. Вместе с тем, нардеп "Голоса" из объединения "Справедливость" Александра Устинова заявила, что Железняк должен сложить с себя полномочия главы фракции "Голос", поскольку это нарушение закона.

Автор: 

ВР (29273) Голос партия (499) Стефанчук Руслан (658) Железняк Ярослав (431) Устинова Александра (112)


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Топ комментарии
+5
Устінова і Ко голосують хором із служками Бєні та Ахмєта.
Наприклад, за відставку Разумкова.
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22.10.2021 14:25
+3
Не удивлюсь, если выяснится, что завес с двери ВР упал на голову Устиновой не случайно... Железняк очень славно сработался с олигархами, а тут такая печалька- скинули узурпатора. Не верю в такие совпадения.
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22.10.2021 14:24
+3
На Устінову сьогодні двері напали.
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22.10.2021 14:24
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голос колбасит
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22.10.2021 14:21 Ответить
Вакарчук - подонок !

это именно он оторвал от Пороха часть патриотического электората и завел предателей из т.н. "Справедливости" (названия ж придумывают !)
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22.10.2021 15:14 Ответить
......Я не сдамся без бою.....
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22.10.2021 14:21 Ответить
подонок он
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22.10.2021 15:16 Ответить
Доголосился!
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22.10.2021 14:23 Ответить
Не удивлюсь, если выяснится, что завес с двери ВР упал на голову Устиновой не случайно... Железняк очень славно сработался с олигархами, а тут такая печалька- скинули узурпатора. Не верю в такие совпадения.
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22.10.2021 14:24 Ответить
Устінова і Ко голосують хором із служками Бєні та Ахмєта.
Наприклад, за відставку Разумкова.
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22.10.2021 14:25 Ответить
Ну так я же и говорю- голосовали за закон об олигархах и частично за отставку купленного олигархом ахмэтом Разумкова.
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22.10.2021 14:28 Ответить
Устінова і Ко вирішили, що слухняний для Бєніного Зєлі Стефанчук кращий?
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22.10.2021 14:32 Ответить
Ничего и никого не может быть хуже предателя. А что касается Устиновой и Ко (хотя за отставку Разумкова голосовало всего 6 чел из Голоса, если мне не изменяет память), то да, наверное не решились брызгать желтеньким в глаза своим избирателям, которым они обещали перемены.
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22.10.2021 14:40 Ответить
При Стефанчуку будуть обіцяні Устіновою своїм виборцям "пєрємєни"?
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22.10.2021 14:49 Ответить
Нi. Будуть впроваджуватися змiни, якi пiдтримали 73% виборцiв Украiни та якi саботував зрадник Разумков.
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22.10.2021 15:04 Ответить
Які реформи він відверто саботував?
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22.10.2021 15:14 Ответить
так Беня хоть сепаров гонял, а не в гудок гудел....
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22.10.2021 14:56 Ответить
Де? В Швейцарії?

Борис Філатов:

"Мы все помним 2014 год и этот груз ответственности, который он, в том числе, на себя принял.

Если проверить пересечение границ, то "спаситель Украины от Новороссии" просидел половину этого времени в Швейцарии.
Он создал большой миф, только во время Иловайска он сидел на яхте где-то в Сен-Тропе, например. "

Источник:
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22.10.2021 15:02 Ответить
а жидобандоровцем, кто был...?
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22.10.2021 15:05 Ответить
Його фото у футболці "жидобандерівець" - фейк.
Жидобандерівець ніколи не заявив би, що на Донбасі громадянська війна.

"Вооруженное противостояние на Донбассе является гражданским конфликтом. Об этом украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью журналу НВ.

"На Донбассе - это что произошло? ...Это внутренний гражданский конфликт ...никем не инспирированный, никакой Россией", - сказал он."

https://gordonua.com/news/war/kolomoyskiy-zayavil-chto-na-donbasse-vnutrenniy-grazhdanskiy-konflikt-v-kotorom-zainteresovany-ssha-1090817.html
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22.10.2021 15:20 Ответить
это потом он поменял позицию, но все же в то тяжелое время он был полезен....а, вот попутчик революции всегда был прокацапским...так, что как не крути, а ахметка хуже...
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22.10.2021 15:43 Ответить
Якась притягнута за вуха версія.
Шістка Ахмєта Шмигаль на посту прем'єр-міністра зовсім не заважає найвеличнішому лідору.
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22.10.2021 15:46 Ответить
я ни где про лидера не писал...да и нет у нас ни какого лидера...
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22.10.2021 15:57 Ответить
Так. Це не ваша версія. User таку вкидає. Про борутьбу з олігархом Ахметом.
Але це протирічить реальності, Шмигалю на посаді прем'єра.
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22.10.2021 16:16 Ответить
ну да краще бені підголосовувати
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22.10.2021 14:34 Ответить
Не Бене, а С Беней- Зеленскому.
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22.10.2021 14:42 Ответить
не случайно, а справедливо...
а мы, было, подумали, что наоборот
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22.10.2021 15:51 Ответить
На Устінову сьогодні двері напали.
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22.10.2021 14:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dl_VicWpJGg Они там знают: на кого нападать.
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22.10.2021 14:31 Ответить
"Голос" пустив "півня"?
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22.10.2021 14:24 Ответить
опустив
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22.10.2021 14:38 Ответить
Де Славік потрібна його позиція як могло статися що більша частина Голосу на підтанцьовці у Слуг
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22.10.2021 14:29 Ответить
Славик пляшет на сцене. Свои обязы перед олигархом Пипчуком он выполнил.
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22.10.2021 14:43 Ответить
Порівняно із паяцем Зеленським на Банковій, Славік займається своєю справою на сцені.
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22.10.2021 15:01 Ответить
Из мацквы стричишь про "паяца Зеленского"? Хватит уже доказывать Народу, что Порошенко=Мертвечук. Мы это давно уже поняли.
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22.10.2021 15:07 Ответить
Ви це зрозуміли, коли разом із уклоністом втікли від призову?
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22.10.2021 15:08 Ответить
адже славік ішов у депутати з журі ,,голос країни,, на каналі 1+1...
більша частина голосу ті, кому не вистачило місця в списку слуг
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22.10.2021 15:55 Ответить
После того, как шандарахнулась головой, стала достойной должности в ВР.
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22.10.2021 14:30 Ответить
Да ваша никчемная партия всем своим составом нафиг не нужна. Здуйте вслед вашим певцом-предателем.
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22.10.2021 14:31 Ответить
Не партія, а якась мутна секта.
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22.10.2021 14:32 Ответить
сраная продажная шавка голос, не стоит той бумаги, на которой зарегистрирована
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22.10.2021 14:57 Ответить
Зелені волєвим рішенням партію "Голос" розділили на два звука "Голос" і "Зелений крик". Хіба можна перечити імператору?
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22.10.2021 15:35 Ответить
Крысы в банке... Когда вы уже все перегрызётесь? Не рада, а чистая зрада!!!
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22.10.2021 16:00 Ответить
так це, мабуть, Железняк тюкнув Устинову по голові. Жах
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22.10.2021 16:26 Ответить
Пора Устиновой перейти к Слугам ..... ее группа голосует законы единогласно со Слугами.....
Вот так, власть и обогащение развращает депутатов ....
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22.10.2021 17:12 Ответить
 
 