Стефанчук на заседании Рады зачитал письмо об увольнении главы фракции "Голос". Врио главы будет Устинова. Железняк заявил о ничтожности данного решения

Спикер Руслан Стефанчук на заседании Верховной Радой зачитал письмо, которое на его имя написали часть депутатов фракции "Голос" о снятии с должности ее главы Ярослава Железняка.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Стефанчука, в письме идет речь о том, что решение об отстранении Железняка приняло большинство фракции "Голос". Кроме того, он указал, что согласно документу, временно исполняющим обязанности главы фракции будет Александра Устинова.

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Спикер дал слово для реплики Железняку, который заявил, что такое решение должны были принять 14, а не 11 членов фракции "Голоса".

"Это заявление базируется или на поддельных документах, или ничтожных. Ни глава фракции "Голос", ни его заместители, ни политический совет фракции "Голос" не принимали никаких решений по этому вопросу", - акцентировал Железняк.

Ранее 11 нардепов Голоса" создали объединение "Справедливость", в партии просят его игнорировать. Вместе с тем, нардеп "Голоса" из объединения "Справедливость" Александра Устинова заявила, что Железняк должен сложить с себя полномочия главы фракции "Голос", поскольку это нарушение закона.