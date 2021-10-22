Стефанчук на заседании Рады зачитал письмо об увольнении главы фракции "Голос". Врио главы будет Устинова. Железняк заявил о ничтожности данного решения
Спикер Руслан Стефанчук на заседании Верховной Радой зачитал письмо, которое на его имя написали часть депутатов фракции "Голос" о снятии с должности ее главы Ярослава Железняка.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам Стефанчука, в письме идет речь о том, что решение об отстранении Железняка приняло большинство фракции "Голос". Кроме того, он указал, что согласно документу, временно исполняющим обязанности главы фракции будет Александра Устинова.
Спикер дал слово для реплики Железняку, который заявил, что такое решение должны были принять 14, а не 11 членов фракции "Голоса".
"Это заявление базируется или на поддельных документах, или ничтожных. Ни глава фракции "Голос", ни его заместители, ни политический совет фракции "Голос" не принимали никаких решений по этому вопросу", - акцентировал Железняк.
Ранее 11 нардепов Голоса" создали объединение "Справедливость", в партии просят его игнорировать. Вместе с тем, нардеп "Голоса" из объединения "Справедливость" Александра Устинова заявила, что Железняк должен сложить с себя полномочия главы фракции "Голос", поскольку это нарушение закона.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
это именно он оторвал от Пороха часть патриотического электората и завел предателей из т.н. "Справедливости" (названия ж придумывают !)
Наприклад, за відставку Разумкова.
Борис Філатов:
"Мы все помним 2014 год и этот груз ответственности, который он, в том числе, на себя принял.
Если проверить пересечение границ, то "спаситель Украины от Новороссии" просидел половину этого времени в Швейцарии.
Он создал большой миф, только во время Иловайска он сидел на яхте где-то в Сен-Тропе, например. "
Источник:
Жидобандерівець ніколи не заявив би, що на Донбасі громадянська війна.
"Вооруженное противостояние на Донбассе является гражданским конфликтом. Об этом украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью журналу НВ.
"На Донбассе - это что произошло? ...Это внутренний гражданский конфликт ...никем не инспирированный, никакой Россией", - сказал он."
https://gordonua.com/news/war/kolomoyskiy-zayavil-chto-na-donbasse-vnutrenniy-grazhdanskiy-konflikt-v-kotorom-zainteresovany-ssha-1090817.html
Шістка Ахмєта Шмигаль на посту прем'єр-міністра зовсім не заважає найвеличнішому лідору.
Але це протирічить реальності, Шмигалю на посаді прем'єра.
а мы, было, подумали, что наоборот
більша частина голосу ті, кому не вистачило місця в списку слуг
Вот так, власть и обогащение развращает депутатов ....