В тюрьмах заключенным разрешат платные телефонные разговоры и пользование интернетом, - Минюст
Министерство юстиции запустило новую услугу для заключенных - платные телефонные разговоры и пользование сетью Интернет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом прес-служба министерства сообщила на странице в Фейсбуке.
При этом пользование Интернетом будет при условии ограниченного контента. Минюст обнародовал будущие расценки:
ГУ "Киевский следственный изолятор":
▪️ 15 минут разговора - 10 гривен
▪️ телефонные разговоры в месяц - 345 гривен
▪️ Интернет в месяц (планшет) - 575 гривен.
ГУ "Львовское учреждение исполнения наказаний (№ 19)":
▪️ 15 минут разговора - 17,5 гривен
▪️ телефонные разговоры в месяц - 1070,6 гривен
▪️ Интернет в месяц (планшет) - 282,6 гривен.
ГУ "Харьковский следственный изолятор":
▪️ 15 минут разговора - 14,63 гривен
▪️ телефонные разговоры в месяц - 487,52 гривен
▪️ Интернет в месяц (планшет) - 228,6 гривен.
ГУ "Житомирское учреждение исполнения наказаний (№ 8)":
▪️ 15 минут разговора - 4 грн
▪️ телефонные разговоры в месяц - 690 грн
▪️ Интернет в месяц (планшет) - 685 грн.
ГУ "Хмельницкий следственный изолятор":
▪️ 15 минут разговора - 7 грн
▪️ телефонные разговоры в месяц - 683,3 грн
▪️ Интернет в месяц (планшет) - 407,5 грн.
ГУ "Одесский следственный изолятор":
▪️ 15 минут разговора - 9,11 грн
▪️ телефонные разговоры в месяц - 662,4 грн
▪️ Интернет в месяц (планшет) - 508,8 грн.
ГУ "Черкасский следственный изолятор":
▪️ 15 минут разговора - 4,1 грн
▪️ телефонные разговоры в месяц - 532,14 грн
▪️ Интернет в месяц (планшет) - 481,58 грн.
Отмечается, что со следующей недели услуга также заработает в следственных изоляторах Запорожья, Мариуполя, Кривого Рога, Ривного, Черткова и Чернигова.
Все разговоры заключенных будут автоматически записываться.
В Минюсте заявили, что этим нововведением предоставляют возможность заключенным общаться с родными (что сверхважно для ресоциализации), убирают коррупцию на "контрабандных" телефонах, пополняют средства спецфонд, обеспечивают соблюдение прав человека, а также уменьшают спрос на физические свидание, что важно из соображений борьбы с пандемией.
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"Мы обсуждаем что?" - не тільки з логікою, але й з пам'ятю не склалось. Що там казати, якщо із банальним аналізом написаного в тебе проблеми. Я знав, що мусора не вирізняються розумовими здібностями, що беруть "наглістю - сестрою таланту", так і ти своїми ляпами тільки-но підтвердив загально-відому думку. Давай шуруй на "Битви екстрасексів" - там таких "гадалок" треба різних, тільки мову підучи трохи, бо кастінг не пройдеш, ментяра
"У колонії на Рівненщині поліцейські викрили групу з двох чоловіків, яких підозрюють в телефонному шахрайстві.
Їм могла допомагати також жінка, яка на волі. Як повідомили у поліції, вони представлялись працівниками фінустанов. Наразі встановлюють, кого могла обдурити група та на яку суму."
https://suspilne.media/85608-durili-ludej-z-turmi-na-rivnensini-policia-vikrila-grupu-telefonnih-sahraiv/
Любые платные услуги в тюрьмах создают огромнейшее коррупционное и социальное напряжение.
Когда авторитеты начинают выбивать деньги с остальных сидельцев. А это всегда заканчивается понажовщиной! Когда вертухаи предлагают те же самые услуги, но в 2 раза дешевле. И пр. и пр.
Что дальше? Девочки по вызову?