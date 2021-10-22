В тюрьмах заключенным разрешат платные телефонные разговоры и пользование интернетом, - Минюст

Министерство юстиции запустило новую услугу для заключенных - платные телефонные разговоры и пользование сетью Интернет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом прес-служба министерства сообщила на странице в Фейсбуке.

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При этом пользование Интернетом будет при условии ограниченного контента. Минюст обнародовал будущие расценки:

ГУ "Киевский следственный изолятор":

▪️ 15 минут разговора - 10 гривен

▪️ телефонные разговоры в месяц - 345 гривен

▪️ Интернет в месяц (планшет) - 575 гривен.

ГУ "Львовское учреждение исполнения наказаний (№ 19)":

▪️ 15 минут разговора - 17,5 гривен

▪️ телефонные разговоры в месяц - 1070,6 гривен

▪️ Интернет в месяц (планшет) - 282,6 гривен.

ГУ "Харьковский следственный изолятор":

▪️ 15 минут разговора - 14,63 гривен

▪️ телефонные разговоры в месяц - 487,52 гривен

▪️ Интернет в месяц (планшет) - 228,6 гривен.

ГУ "Житомирское учреждение исполнения наказаний (№ 8)":

▪️ 15 минут разговора - 4 грн

▪️ телефонные разговоры в месяц - 690 грн

▪️ Интернет в месяц (планшет) - 685 грн.

ГУ "Хмельницкий следственный изолятор":

▪️ 15 минут разговора - 7 грн

▪️ телефонные разговоры в месяц - 683,3 грн

▪️ Интернет в месяц (планшет) - 407,5 грн.

ГУ "Одесский следственный изолятор":

▪️ 15 минут разговора - 9,11 грн

▪️ телефонные разговоры в месяц - 662,4 грн

▪️ Интернет в месяц (планшет) - 508,8 грн.

ГУ "Черкасский следственный изолятор":

▪️ 15 минут разговора - 4,1 грн

▪️ телефонные разговоры в месяц - 532,14 грн

▪️ Интернет в месяц (планшет) - 481,58 грн.

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Отмечается, что со следующей недели услуга также заработает в следственных изоляторах Запорожья, Мариуполя, Кривого Рога, Ривного, Черткова и Чернигова.

Все разговоры заключенных будут автоматически записываться.

В Минюсте заявили, что этим нововведением предоставляют возможность заключенным общаться с родными (что сверхважно для ресоциализации), убирают коррупцию на "контрабандных" телефонах, пополняют средства спецфонд, обеспечивают соблюдение прав человека, а также уменьшают спрос на физические свидание, что важно из соображений борьбы с пандемией.