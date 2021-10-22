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В тюрьмах заключенным разрешат платные телефонные разговоры и пользование интернетом, - Минюст

В тюрьмах заключенным разрешат платные телефонные разговоры и пользование интернетом, - Минюст

Министерство юстиции запустило новую услугу для заключенных - платные телефонные разговоры и пользование сетью Интернет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом прес-служба министерства сообщила на странице в Фейсбуке.

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При этом пользование Интернетом будет при условии ограниченного контента. Минюст обнародовал будущие расценки:

ГУ "Киевский следственный изолятор":
▪️ 15 минут разговора - 10 гривен
▪️ телефонные разговоры в месяц - 345 гривен
▪️ Интернет в месяц (планшет) - 575 гривен.

ГУ "Львовское учреждение исполнения наказаний (№ 19)":
▪️ 15 минут разговора - 17,5 гривен
▪️ телефонные разговоры в месяц - 1070,6 гривен
▪️ Интернет в месяц (планшет) - 282,6 гривен.

 ГУ "Харьковский следственный изолятор":
▪️ 15 минут разговора - 14,63 гривен
▪️ телефонные разговоры в месяц - 487,52 гривен
▪️ Интернет в месяц (планшет) - 228,6 гривен.

ГУ "Житомирское учреждение исполнения наказаний (№ 8)":
▪️ 15 минут разговора - 4 грн
▪️ телефонные разговоры в месяц - 690 грн
▪️ Интернет в месяц (планшет) - 685 грн.

ГУ "Хмельницкий следственный изолятор":
▪️ 15 минут разговора - 7 грн
▪️ телефонные разговоры в месяц - 683,3 грн
▪️ Интернет в месяц (планшет) - 407,5 грн.

ГУ "Одесский следственный изолятор":
▪️ 15 минут разговора - 9,11 грн
▪️ телефонные разговоры в месяц - 662,4 грн
▪️ Интернет в месяц (планшет) - 508,8 грн.

ГУ "Черкасский следственный изолятор":
▪️ 15 минут разговора - 4,1 грн
▪️ телефонные разговоры в месяц - 532,14 грн
▪️ Интернет в месяц (планшет) - 481,58 грн.

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Отмечается, что со следующей недели услуга также заработает в следственных изоляторах Запорожья, Мариуполя, Кривого Рога, Ривного, Черткова и Чернигова.

Все разговоры заключенных будут автоматически записываться.

В Минюсте заявили, что этим нововведением предоставляют возможность заключенным общаться с родными (что сверхважно для ресоциализации), убирают коррупцию на "контрабандных" телефонах, пополняют средства спецфонд, обеспечивают соблюдение прав человека, а также уменьшают спрос на физические свидание, что важно из соображений борьбы с пандемией.

Минюст (1756) тюрьма (825)


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Топ комментарии
+11
И перепрофилируют в call-центры?
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22.10.2021 14:56
+7
Ще повій треба б і медичний канабіс.
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22.10.2021 14:59
+5
Воно і раніше було неофіційно: всі ці разводи з "родичем в поліції" і т.п. - роги звідси ростуть. Але менти прикривають цей "бізнес", бо менти і є бандюки в погонах, особливо вертухаї
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22.10.2021 15:08
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Еще и начальник тюрьмы станцует и наркоты с проститутками доставит если преступник хорошо грабанул и ничего не сдал
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22.10.2021 14:55 Ответить
Воно і раніше було неофіційно: всі ці разводи з "родичем в поліції" і т.п. - роги звідси ростуть. Але менти прикривають цей "бізнес", бо менти і є бандюки в погонах, особливо вертухаї
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22.10.2021 15:08 Ответить
Вертухай Андрюшенька- это ты. Ты и тебе подобные моральные уроды. Типы, которые вообще "не в теме" но зато с длинным и мерзким языком. И в принципе, тебе пофигу на кого лаять- кто на язык попадется. Смешал в кучу разные и раздельные службы, обобщил и понес... И ни слова, даже намека каким ты к тому краем- просто просрался.
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22.10.2021 15:28 Ответить
ЩЕ РАЗ ПЕРЕЧИТАЙ НАПИСАНЕ. ОСОБИСТО ДЛЯ ТЕБЕ, ПРОЦИТУЮ: "ОСОБЛИВО ВЕРТУХАЇ", ТОБТО ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА. МЕНШЕ МЕНТІВ СЕРЕД ПАТРУЛЬНИХ, В КРИМІНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ БІЛЬШІСТЬ ЗАРОБЛЯЮТЬ НА ЗАКРИТТІ СПРАВ. САДЯТЬ, ЗДЕБІЛЬШОГО ТИХ, ХТО ЗАПЛАТИТИ НЕ МОЖЕ.
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22.10.2021 16:00 Ответить
Мы обсуждаем что? Разводы с "родичами в полиции" это менты или пенитенциарии? Ментов, которые каким то краем прикрывают "базары по телефону" или интернет в зоне? Службу охраны в той же зоне? Для тебя специально- тех людей, которые стоят на стрелково- наблюдательных вышках? Уж они то действительно, все на свете прикрывают, крышуют и прочее "заробляють". Но ты- ты свалил все в кучу и обосрал... И еще имеешь наглость вякать.
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22.10.2021 17:08 Ответить
Ми обсуждаємо процент "ментів" в поліції, які порушують закон. На жаль, таких критично високий відсоток. Недозволено високий відсоток для нормальної країни. Ти ще прибиральницю бабу Варю, що підлоги миє в райвідділку згадай. Чого розхвилювався, твоє зачепив ?
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22.10.2021 19:20 Ответить
Да, Андрюша- ты точно мудак. Не"мы обсуждаем" а ты высрался. Не по теме, не к месту и обобщенно.Так вот тебе так же обобщенно, раз ты делишь на две категории, то отвечаешь за одну из них. Третьей, голимо-критиканской тебе не быть. Ни за что или ни за кого не отвечающей... Тебе той же монетой- чего так розхвилювався? Зечара? Твое зацепило?
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22.10.2021 21:43 Ответить


"Мы обсуждаем что?" - не тільки з логікою, але й з пам'ятю не склалось. Що там казати, якщо із банальним аналізом написаного в тебе проблеми. Я знав, що мусора не вирізняються розумовими здібностями, що беруть "наглістю - сестрою таланту", так і ти своїми ляпами тільки-но підтвердив загально-відому думку. Давай шуруй на "Битви екстрасексів" - там таких "гадалок" треба різних, тільки мову підучи трохи, бо кастінг не пройдеш, ментяра
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22.10.2021 22:00 Ответить
Ну и пошел ты нах, дерьмоед. Подтвердил расхожую истину- все критиканы суть чмырье. По жизни ничтожества, ничего не стоят, ничего не значат, ничего не могут и толком ничего не понимают, да и не хотят. А потому в соцсетях понтуются, раздают прозвища и развешивают ярлыки. Хоть так, унижая кого то безнаказанно, себя почухают хоть немного круче... Хоть так никчемное мнение станет известно другим...
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22.10.2021 22:54 Ответить
Смішний, що ти зробив тільки що ? Визначив та "наліпив ярлик" на мене, назвавши "критіканом" тощо. Продовжуй "гадати"- гадити далі на форумах (різницю з соцмережами хоч розумієш?). Що-що, а думка ментяри "з вишки" мене менше всього хвилює. Тому прощавай, мусор - вашою натурою здалека тхне, не хочу прованятись, вибач
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23.10.2021 07:41 Ответить
- « Остапа удержать было нельзя. Его несло. Великий комбинатор чувствовал вдохновение - упоительное состояние перед выше‑средним шантажом.» (с)
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22.10.2021 15:08 Ответить
И перепрофилируют в call-центры?
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22.10.2021 14:56 Ответить
через какое-то время ожидаю от зебуинов запрос к Грузии на отбывание "наказания" карлсоном здесь... в вип-палате со всеми удобствами и регулярными экскурсиями по всей Украине.
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22.10.2021 14:57 Ответить
Ще повій треба б і медичний канабіс.
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22.10.2021 14:59 Ответить
Думаю до цього все і прямує
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22.10.2021 15:04 Ответить
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22.10.2021 15:00 Ответить
Зря Михуил в фургоне с молочной от нас сдрыстну. Тут ему сидеть было бы комфортнее. Хотя воздух родины, аромат хачапури и всё такое....
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22.10.2021 15:04 Ответить
Зелёные хитрые, наняли малюську, чтобы он им все условия после конца каденции обеспечил
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22.10.2021 15:07 Ответить
У нас и без того половина менеджеров и служб безопасности банков на зонах базируются. Теперь с них просто начнут деньги брать? А раньше они типа бесплатно впахивали, с хозяином не делились, да?
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22.10.2021 15:09 Ответить
а казино с блэкджэком и шлюхами? - недоработал моллюська.
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22.10.2021 15:18 Ответить
заключенным разрешат платные телефонные разговоры .-Беги, Малюська, беги! Не крохоборничай! На продаже тюрем и СИЗО уже хорошо нагрелся! Жадность-она фраеров губит!
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22.10.2021 15:21 Ответить
Зелена Малюска буде розпихували бабло по кишенях за платний дозвіл на користування телефонами та інтернетом, а злодії будуть обдирати прастой_нарід.

"У колонії на Рівненщині поліцейські викрили групу з двох чоловіків, яких підозрюють в телефонному шахрайстві.
Їм могла допомагати також жінка, яка на волі. Як повідомили у поліції, вони представлялись працівниками фінустанов. Наразі встановлюють, кого могла обдурити група та на яку суму."

https://suspilne.media/85608-durili-ludej-z-turmi-na-rivnensini-policia-vikrila-grupu-telefonnih-sahraiv/

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22.10.2021 15:28 Ответить
Не пожалейте отдельную карточку для домашнего клиент-банка.
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22.10.2021 15:33 Ответить
баб,цыган.... усюсю?
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22.10.2021 15:35 Ответить
Тюрьма-место для наказания преступников, совершивших злочинные действия против людей, а не место их поощрения на новые преступления. Тюрьма не должна быть местом для повышения "квалификации" для иродов и убийц, чем сейчас она и является.
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22.10.2021 15:47 Ответить
Брать деньги с грабителей и убийц, это всё равно что быть их соучастниками. Как то не очень этично.
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22.10.2021 15:58 Ответить
Количество колл-центров увеличится в разы! Це перемога!
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22.10.2021 16:10 Ответить
Полный дурдом. В казне нет денег и всем министерствам сказали крутитесь как хотите. Плять, но мозг-то должен при этом присутствовать!
Любые платные услуги в тюрьмах создают огромнейшее коррупционное и социальное напряжение.
Когда авторитеты начинают выбивать деньги с остальных сидельцев. А это всегда заканчивается понажовщиной! Когда вертухаи предлагают те же самые услуги, но в 2 раза дешевле. И пр. и пр.
Что дальше? Девочки по вызову?
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22.10.2021 16:27 Ответить
 
 