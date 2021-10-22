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Попытки отстранить Железняка с должности председателя фракции "Голос" не имеют юридической силы, - заявление партии

Попытки отстранить Железняка с должности председателя фракции

В заявлении партии "Голос" сказано, что попытки депутатов из группы "Справедливость" отстранить Ярослава Железняка от руководства фракцией не имеют юридической силы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление партии обнародовано в Фейсбуке.

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"Сегодня председательствующий на пленарном заседании Верховной Рады Руслан Стефанчук огласил письмо отдельных народных депутатов, которые были исключены из рядов политической партии "Голос". Это письмо не имеет никакой юридической силы, является грубым нарушением законодательства и направлено ​​исключительно на отвлечение внимания от позорных решений депутатов так называемой группы "Справедливость".

Согласно положению о депутатской фракции политической партии "Голос" в Верховной Раде девятого созыва, решение о выражении недоверия председателю фракции принимается не менее ⅔ голосов от состава фракции, что составляет 14 голосов народных депутатов. Ни фракция "Голос" в парламенте, ни Политсовет партии не принимали решения о выражении недоверия и увольнения Железняка с должности председателя фракции. Ярослав Железняк остается председателем фракции в Верховной Раде, а заместителем председателя фракции - Роман Костенко".

В отличие от так называемой группы "Справедливость", "Голос" строго соблюдает правила и положения о фракции, а также закона "О регламенте Верховной Рады Украины" и закона "О статусе депутатов Верховной Рады", - говорится в обращении.

Также отмечается, что ни Офис президента, ни председатель Верховной Рады не имеют права вмешиваться в дела конкретной партии и фракции в парламенте, тем более назначать или отзывать председателя фракции по собственному усмотрению через "карманного" спикера парламента.

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В заявлении партии группу "Справедливость" обвинили в подыгрывании Офису президента. В частности упоминаюся:

"поддержка грубого нарушения Регламента ВРУ монобольшинством, голосование за позорный закон 5599 об узурпации власти президентом, голосование за противоправное отстранение, а затем и увольнение спикера ВР в угоду Офиса президента, умышленное блокирование рассмотрения "дела вагнеровцев" и подыгрывание власти".

фракция (278) Голос партия (499) Железняк Ярослав (431)


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З 20 депутанів Галасу, 8 плюс Желєзняк одна група, 11 депутатів друга група.
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22.10.2021 14:37 Ответить
Фишка тут в другом...

Святослав Вакарчук пару раз вас всех кинул...причем красиво и за нехилое бабло своего спонсора...типа зятя Данилыча,Пинчука... не надо меня лечить чуваки...не успеетье подуммать а я знаю Результат... комбинаций банды Кучмы....
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22.10.2021 14:46 Ответить
Навіщо триматися крісла голови фракції як воша кожуха, якщо ти не можеш провести жодного свого рішення?
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22.10.2021 14:49 Ответить
Зеля без КУЧМЫ и Пинчука полный ноль....,болваны блин хрюкните шось про Коломойского и его бабло...
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22.10.2021 14:52 Ответить
Ідіть голосити десь подалі і не морочте голову людям.
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22.10.2021 14:54 Ответить
На следущих выборах Вакарчук прокукарекает про очередноне свое дерьмо... зуб даю...а сам удерет петь свои песенки про патриотов Галичины....,но третьего раза не будет...ВАКАРЧУК ..тебя просит блогер и журналист Сенатор из Харькова...не мути воду в политике...в которой ты полный БАРАН...
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22.10.2021 14:58 Ответить
 
 