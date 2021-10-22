Попытки отстранить Железняка с должности председателя фракции "Голос" не имеют юридической силы, - заявление партии

В заявлении партии "Голос" сказано, что попытки депутатов из группы "Справедливость" отстранить Ярослава Железняка от руководства фракцией не имеют юридической силы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление партии обнародовано в Фейсбуке.

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"Сегодня председательствующий на пленарном заседании Верховной Рады Руслан Стефанчук огласил письмо отдельных народных депутатов, которые были исключены из рядов политической партии "Голос". Это письмо не имеет никакой юридической силы, является грубым нарушением законодательства и направлено ​​исключительно на отвлечение внимания от позорных решений депутатов так называемой группы "Справедливость".

Согласно положению о депутатской фракции политической партии "Голос" в Верховной Раде девятого созыва, решение о выражении недоверия председателю фракции принимается не менее ⅔ голосов от состава фракции, что составляет 14 голосов народных депутатов. Ни фракция "Голос" в парламенте, ни Политсовет партии не принимали решения о выражении недоверия и увольнения Железняка с должности председателя фракции. Ярослав Железняк остается председателем фракции в Верховной Раде, а заместителем председателя фракции - Роман Костенко".

В отличие от так называемой группы "Справедливость", "Голос" строго соблюдает правила и положения о фракции, а также закона "О регламенте Верховной Рады Украины" и закона "О статусе депутатов Верховной Рады", - говорится в обращении.

Также отмечается, что ни Офис президента, ни председатель Верховной Рады не имеют права вмешиваться в дела конкретной партии и фракции в парламенте, тем более назначать или отзывать председателя фракции по собственному усмотрению через "карманного" спикера парламента.

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В заявлении партии группу "Справедливость" обвинили в подыгрывании Офису президента. В частности упоминаюся:

"поддержка грубого нарушения Регламента ВРУ монобольшинством, голосование за позорный закон 5599 об узурпации власти президентом, голосование за противоправное отстранение, а затем и увольнение спикера ВР в угоду Офиса президента, умышленное блокирование рассмотрения "дела вагнеровцев" и подыгрывание власти".