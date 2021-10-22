Решение о снятии Железняка с поста главы фракции "Голос" было принято еще в июле, но его блокировал Разумков, - нардеп Устинова

Решение о снятии Ярослава Железняка с должности главы фракции "Голос" было принято ее большинством еще в июле.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады глава депутатского объединения "Справедливость" Александра Устинова.

По ее словам, это решение "блокировалось экс-спикером Дмитрием Разумковым, потому что он – близкий друг Железняка": "Есть письмо регламентного комитета, которое четко говорит о нарушении Регламента, то есть закона Украины. Потому что, когда Ярослав Железняк был назначен на должность (главы фракции. – Ред.) он был заместителем главы налогового комитета. Это единственный руководитель фракции, который параллельно занимает две должности. Это нарушение закона. … Разумков нарушил Регламент и назначил Железняка, потому что назначение происходит в момент, когда спикер об этом оглашает (на заседании ВРУ. – Ред.)".

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По ее словам, за решение о снятии Железняка с поста главы фракции проголосовали 11 из 20 ее членов. Отвечая на уточняющий вопрос, достаточно ли этого количества, чтобы решение было легитимным политик отметила: "Если вы говорите о 14 (членах фракции. – Ред.), то у нас есть четкий перечень вопросов, для которых нужно 14 голосов. Они прописаны в положении о нашей фракции. Увольнение или снятие с должности руководителя фракции в этот перечень не входит".

Устинова рассказала, что на следующей пленарной неделе будет проведено заседание фракции "Голос", где будет избрано ее новое руководство.

Напомним, 22 октября спикер Руслан Стефанчук на заседании Рады зачитал письмо об увольнении главы фракции "Голос". Врио главы будет Александра Устинова. Ярослав Железняк заявил о ничтожности данного решения. В партии заявили, что попытки отстранить Железняка с должности председателя фракции "Голос" не имеют юридической силы.

Ранее 11 нардепов Голоса" создали объединение "Справедливость", в партии просят его игнорировать. Вместе с тем, нардеп "Голоса" из объединения "Справедливость" Александра Устинова заявила, что Железняк должен сложить с себя полномочия главы фракции "Голос", поскольку это нарушение закона.