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Решение о снятии Железняка с поста главы фракции "Голос" было принято еще в июле, но его блокировал Разумков, - нардеп Устинова

Решение о снятии Железняка с поста главы фракции

Решение о снятии Ярослава Железняка с должности главы фракции "Голос" было принято ее большинством еще в июле.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады глава депутатского объединения "Справедливость" Александра Устинова.

По ее словам, это решение "блокировалось экс-спикером Дмитрием Разумковым, потому что он – близкий друг Железняка": "Есть письмо регламентного комитета, которое четко говорит о нарушении Регламента, то есть закона Украины. Потому что, когда Ярослав Железняк был назначен на должность (главы фракции. – Ред.) он был заместителем главы налогового комитета. Это единственный руководитель фракции, который параллельно занимает две должности. Это нарушение закона. … Разумков нарушил Регламент и назначил Железняка, потому что назначение происходит в момент, когда спикер об этом оглашает (на заседании ВРУ. – Ред.)".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стефанчук на заседании Рады зачитал письмо об увольнении главы фракции "Голос". Врио главы будет Устинова. Железняк заявил о ничтожности данного решения

По ее словам, за решение о снятии Железняка с поста главы фракции проголосовали 11 из 20 ее членов. Отвечая на уточняющий вопрос, достаточно ли этого количества, чтобы решение было легитимным политик отметила: "Если вы говорите о 14 (членах фракции. – Ред.), то у нас есть четкий перечень вопросов, для которых нужно 14 голосов. Они прописаны в положении о нашей фракции. Увольнение или снятие с должности руководителя фракции в этот перечень не входит".

Устинова рассказала, что на следующей пленарной неделе будет проведено заседание фракции "Голос", где будет избрано ее новое руководство.

Напомним, 22 октября спикер Руслан Стефанчук на заседании Рады зачитал письмо об увольнении главы фракции "Голос". Врио главы будет Александра Устинова. Ярослав Железняк заявил о ничтожности данного решения. В партии заявили, что попытки отстранить Железняка с должности председателя фракции "Голос" не имеют юридической силы.

Ранее 11 нардепов Голоса" создали объединение "Справедливость", в партии просят его игнорировать. Вместе с тем, нардеп "Голоса" из объединения "Справедливость" Александра Устинова заявила, что Железняк должен сложить с себя полномочия главы фракции "Голос", поскольку это нарушение закона.

Автор: 

ВР (29273) фракция (278) Разумков Дмитрий (1522) Голос партия (499) Железняк Ярослав (431) Устинова Александра (112)


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Топ комментарии
+5
А Устінова мала домовленості із Банковою щодо голосування по Разумкову. Порівняно із відносинами із єдиним Разумковим, це зашквар.
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22.10.2021 14:57
+3
не зря засов ей на голову упал

Боженка все видит !
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22.10.2021 15:02
+2
железняк аж из штанов выпрыгивает на каналах ахметки...
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22.10.2021 15:00
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А Устінова мала домовленості із Банковою щодо голосування по Разумкову. Порівняно із відносинами із єдиним Разумковим, це зашквар.
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22.10.2021 14:57 Ответить
не зря засов ей на голову упал

Боженка все видит !
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22.10.2021 15:02 Ответить
Та це олігарх Порошенко підкрутив.
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22.10.2021 15:07 Ответить
Розумков друг Железняка.
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22.10.2021 14:58 Ответить
железняк аж из штанов выпрыгивает на каналах ахметки...
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22.10.2021 15:00 Ответить
Не до конца ее шарабахнуло...эту соросятину шабунинскую.
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22.10.2021 15:02 Ответить
Забродили гівна на різні голоси.
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22.10.2021 15:03 Ответить
Засов таки був важким...
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22.10.2021 15:04 Ответить
Может быть как раз легким?
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22.10.2021 15:07 Ответить
Лапки чешутся порулить.
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22.10.2021 15:06 Ответить
А где сам голос Голоса?.. Пора менять название на Пейсы=)))
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22.10.2021 15:11 Ответить
из всего того Голоса жалко только Костенко, ну может отчасти Совсун еще. Остальные это банальные политические шлюхи, гду Рудык не смогла гешефт с Притулой поровну разделить. И теперь одни на вольных хлебах, а Притулинские добякались с ОП за хорное пение в унисон, может и скидку дали за 10 голосов даже)
Голос охрип, не иначе
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22.10.2021 15:16 Ответить
були б мізки - був би струс
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22.10.2021 15:23 Ответить
Десь так в 2012 році холуї Ібуковича на львівщині зариєстрували на виборах певну "партію" "Батьківщина" . А БЮТівцям відмовили в реістрації на підставі , що мовляв вже є одна "Батьківщина" ...
Пройшли роки ... "Батьківщина" вже 20 років безтерміново перебуває в Раді - єдина така парламентська партія з такої історією . Але де той Ібукович , де РИГоблювотні ?! Бренд "Партія регіонів" зконав може й тому йще , що користував в своїй діяльності тактичні методи свого лідера й його природні схильності до крімінальних , шахрайських схем ...

Устинова й її шайка йще й така , яка не вчить історію . Бо гроши вона проїсть які заробила таким шахермахером .
Але , але , але ... може "Голоса" й не буде в наступній Раді . Скоріше не буде !!! А ось Железняка візьмуть в інші проекти з його реноме . А Устинуву ... може тільки на панель !
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22.10.2021 15:33 Ответить
А как Устинова и Железняк голосовали по анти-алигаторскому закону?
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22.10.2021 15:58 Ответить
А, так и Устинова и Железняк голосовали против олигархического закона.
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22.10.2021 16:01 Ответить
Но Устинова голосовала за устранение Разумкова из ВР. Разумков -ладно, не стоит даже говорить об этом региональном гуано, а вот парламентаризм в Украине продолжают разрушать. Устинова не права.
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22.10.2021 16:06 Ответить
партия питардастов активно практикует камасутру с жабой и гадюкой
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22.10.2021 16:40 Ответить
значить разумков порушив закон ще тоді,про що тут можна ще говорити,вже тоді його мали кОпнути під сраку взагалі з ВР і відкрити кримінальну справу-з того треба починати а не рейтинги житу малювати-це треба людям доносити з телевізорів і так про кожну земразь
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22.10.2021 19:11 Ответить
У неё головка бо бо..
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22.10.2021 23:57 Ответить
 
 