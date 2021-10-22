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КГГА о подорожании проезда в транспорте: Это не будет 20 грн, будем искать компромиссы

КГГА о подорожании проезда в транспорте: Это не будет 20 грн, будем искать компромиссы

В КГГА, анонсируя повышение стоимости проезда в общественном коммунальном транспорте, заявили, что "это не будет 20 гривен", - будут искать компромиссы.

Об этом "Громадському радіо" рассказал первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы получили документы от перевозчиков, ими должны заняться экономисты, чтобы понять, насколько и когда повышать тарифы на перевозку в общественном транспорте. Я не избегаю сумм, но они должны быть расчитаны. Себестоимость пассажира в метро, ​​электрическом и автомобильном транспорте сейчас составляет более 20 грн, в городской электричке - более 71 грн. Сейчас должны сложить все вместе: и возможности бюджета, и возможности платить за перевозку, после общественного обсуждения должны перейти к определению тарифа", - сказал представитель КГГА.

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Он напомнил, что последнее повышение стоимости проезда в Киеве было в июле 2018 года.

"Электроэнергия, которую учитывают при расчете стоимости проезда для метро, ​​в начале года стоила 1,9 грн, а сейчас - 3 грн 60 копеек. Поэтому надо все эти составляющие учесть и выйти с предложением по повышению цен. Однозначно, это не будет 20 грн, но будем искать компромиссы - между возможностью компенсировать эту разницу из бюджета и способностью пассажиров платить, чтобы предприятия вывести из кризиса", - заверил Поворозник.

Автор: 

КГГА (2989) Киев (25660) проезд (309) подорожание (131) Поворозник Николай (123)


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Топ комментарии
+3
19.75
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22.10.2021 15:10
+3
Это будет 25
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22.10.2021 15:10
+3
"чем ближе ты к концу эпохи бедности, тем выше цены за проезд"
(из трускавецких методик по экономике)
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22.10.2021 15:21
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19.75
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22.10.2021 15:10 Ответить
19.99
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22.10.2021 15:23 Ответить
49 - тоже не 20.
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22.10.2021 15:49 Ответить
Угу...Сначала надо загнуть да так что бы зашкалило..., оказывается это перевозчики требуют. а потом "хероически" спасая киевлян и гостей снизить раза в два! И медаль себе!
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22.10.2021 15:10 Ответить
Это будет 25
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22.10.2021 15:10 Ответить
25 это не так и дорого, у нас стоит 1.5 евро проезд. Правда для жителей города проезд бесплатный.
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22.10.2021 15:16 Ответить
У тебя тоже зарплата 250 баксов в месяц?
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22.10.2021 15:23 Ответить
У меня конечно нет, но и у вас 250 баксов далеко не все получают. А у нас есть те кто за 600 евро работают. ХЗ как они выживают, но такие есть .
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22.10.2021 15:31 Ответить
250-300 получает подавляющее большинство. По крайней мере в регионах.
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22.10.2021 16:53 Ответить
Один раз был в жизни был в Киеве(и в Украине в целом), году так в 2011. Почувствовал себя нищебродом, толпы народа в дорогущих ресторанах, толпы народа в торговом центре где цены в 3 раза выше чем у нас. Дешёвое было разве что метро.
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22.10.2021 18:32 Ответить
У нас, по аналогии с рашкой, столица сильно отличается от остальной страны, где живет почти все население. У нас конечно, ситуация не настолько вопиющая, как у кацапов, но минимум в 2 раза разрыв есть. У рф разрыв между москвой и регионами раза в 3.
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23.10.2021 10:08 Ответить
Да причём тут РФ? Ты ещё с Гондурасом сравни. Только пустоголовые приводят худшие примеры. Адекваты равняются на тех кто лучше. Ты равняешься на худшее, вот и делай вывод ко ты.
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23.10.2021 11:05 Ответить
Не знаю чо там у вас, а вот по Праге поговаривают проездной на год на всё 3650 крон, тоесь 4000 гривен дето.
12 грн в день на всё. Ну как?
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22.10.2021 15:44 Ответить
Был в Праге, 1,5 часовой билет стоил 25 крон вроде, на гривны сами переводите.
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22.10.2021 17:19 Ответить
Угу.Будет 19 грн.Компромисс найден.
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22.10.2021 15:10 Ответить
19.99
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22.10.2021 15:15 Ответить
инфляция она такая
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22.10.2021 15:16 Ответить
Нельзя итти на поводу у перевозчиков, перевозчики должны итти на поводу у громады. Получается, что мы сдаём собственные интересы барыгам за рулём.
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22.10.2021 15:17 Ответить
пусть покупают в трое дороже и в кредит под 50% годовых новые автобусы и троллейбусы!
Тогда и 60грн мало будет! Ублюдки!
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22.10.2021 15:20 Ответить
"чем ближе ты к концу эпохи бедности, тем выше цены за проезд"
(из трускавецких методик по экономике)
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22.10.2021 15:21 Ответить
По мере приближеня к коммунизму классовая борьба будет нарастать.
Зелені йдуть вслід червоним
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22.10.2021 15:31 Ответить
Хоч одна приємна новина сьогодні
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22.10.2021 15:24 Ответить
Это типа в соетском сраном и вонючем МЕТРО советское быдло платило 5 копеек...,но на замену рельсов,шпалов и прочих медных проводов надо 50 долларов за метр любой детали в Метро..., к примеру в Метро New-Yorka проезд 550 долляров.... за 20 см пути...,проклятые Капиталисты...
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22.10.2021 15:25 Ответить
На РАБссии слух прошел...

Фюрер Путлер с ума сошел...

Нету мяса масла,нету сил...

Не поможет Девясил...
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22.10.2021 15:32 Ответить
Явно идет прокладка дороги на Гамбург действующему мэру. ( политика одним словом, ничего личного).
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22.10.2021 15:38 Ответить
Фишка тут видимо в другом...,чем дешевле китайский Юань,тем сильнее Ыканомика РАБссии... Кстати Дэнсяопин послал китайских коммунистов воровать технологии США и Германии и Британии не от хорошей жизни...кормить 1 миллиард 500 миллионов стада баранов было нечем...,единственный выход был тогда... Воровство западных технологий...,но товаристч Дэн не учел 1 вещи...им показали устаревшие модели советского дерьма.... на которых американцы всего лишь моделировали запуск реле на вентиляторе...
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22.10.2021 15:45 Ответить
Кличко вообще там ******** ? Даются взнаки старые травмы.
Нашли время перед зимой.
Как они "заботятся" о людях !
Виталя, дорогой, чтоб ты поскорее ЗДОХ !
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22.10.2021 16:13 Ответить
Что перевозчики на китайских рикшах, кучера на лошадях и таксисты скажут, то КГГА и напишет...Рыночная Ыканомика действует даже в Буркина-Фасо и Вяликай Британии...
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22.10.2021 16:25 Ответить
китайская Рикша
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22.10.2021 16:27 Ответить
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22.10.2021 16:28 Ответить
Рикша бандеровская 5 км дороги 20 долларов
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22.10.2021 16:31 Ответить
Запомните! Вы платите проезд не только за себя, а и за пенсионера. Все пенсионеры ездят нашару. А как вы знаете, шары не бывает. За их проезд платим и мы, раотающие люди. Уже давно отменили бесплатный проезд пенсам и в России и в Белоруссии, и только у нас пенсы сидят на шее у трудящихся, ещё и голосуют за всякую мразь, как не за комуняк то за Медведчука.
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22.10.2021 18:01 Ответить
и за Зелю
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22.10.2021 18:11 Ответить
 
 