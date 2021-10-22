КГГА о подорожании проезда в транспорте: Это не будет 20 грн, будем искать компромиссы

В КГГА, анонсируя повышение стоимости проезда в общественном коммунальном транспорте, заявили, что "это не будет 20 гривен", - будут искать компромиссы.

Об этом "Громадському радіо" рассказал первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы получили документы от перевозчиков, ими должны заняться экономисты, чтобы понять, насколько и когда повышать тарифы на перевозку в общественном транспорте. Я не избегаю сумм, но они должны быть расчитаны. Себестоимость пассажира в метро, ​​электрическом и автомобильном транспорте сейчас составляет более 20 грн, в городской электричке - более 71 грн. Сейчас должны сложить все вместе: и возможности бюджета, и возможности платить за перевозку, после общественного обсуждения должны перейти к определению тарифа", - сказал представитель КГГА.

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Он напомнил, что последнее повышение стоимости проезда в Киеве было в июле 2018 года.

"Электроэнергия, которую учитывают при расчете стоимости проезда для метро, ​​в начале года стоила 1,9 грн, а сейчас - 3 грн 60 копеек. Поэтому надо все эти составляющие учесть и выйти с предложением по повышению цен. Однозначно, это не будет 20 грн, но будем искать компромиссы - между возможностью компенсировать эту разницу из бюджета и способностью пассажиров платить, чтобы предприятия вывести из кризиса", - заверил Поворозник.