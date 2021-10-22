Тариф для "Киевтеплоэнерго" повысили на 47%, но стоимость отопления в Киеве для населения не изменится, - КГГА (обновлено)

Тарифы коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" выросли с началом отопительного сезона, однако для населения тариф не изменится. Решение приняла Киевская городская государственная администрация (КГГА) 19 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Решение вступает в силу с даты опубликования и будет действовать до 30 сентября 2022 года.

Согласно документу, тариф для "Киевтеплоэнерго" на тепловую энергию установлен на уровне 2381,54 грн за 1 Гкал (с НДС). Это на 47,7% больше, чем тариф, который действовал до этого времени (1 616,48 грн за 1 Гкал).

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Вместе с тем, в КГГА отметили, что в отопительном сезоне 2021/2022 тарифы на тепло для населения останутся на уровне прошлого года. Стоимость 1 Гкал тепла - 1654,41 грн с НДС.

"При увеличении затрат предприятия из-за роста стоимости газа, тарифы на тепло КП "Киевтеплоэнерго" для категории "население" повышать не будут. Киевский городской совет принял решение об увеличении размера уставного капитала коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" на 2 млрд гривен. Это один из необходимых шагов, чтобы стабильно пройти отопительный сезон и не допустить роста тарифов на тепло для населения", - говорится в сообщении.

Кроме того, тариф на поставку горячей воды для населения в течение отопительного сезона установлен на уровне 97,89 грн за 1 кубометр (с НДС). Это меньше, чем действующий тариф - 99,79 грн за 1 кубометр (с НДС). Однако он вырастет до 119,83 гривен сразу после окончания отопительного сезона.

Напомним, тарифы коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" для юрлиц выросли почти на 80%. Тариф на услугу по поставке тепловой энергии для бюджетных организаций установлен на уровне 2 732,04 грн за 1 Гкал (с НДС). Это на 78% больше, чем тариф, который действовал до этого времени (1 616,48 грн за 1 Гкал). Тариф для других потребителей повышен до 2 876,71 гривен, для религиозных организаций - до 2 689,51 гривен.