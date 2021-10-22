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Новости Тарифы ЖКХ
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Тариф для "Киевтеплоэнерго" повысили на 47%, но стоимость отопления в Киеве для населения не изменится, - КГГА (обновлено)

Тариф для

Тарифы коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" выросли с началом отопительного сезона, однако для населения тариф не изменится. Решение приняла Киевская городская государственная администрация (КГГА) 19 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Решение вступает в силу с даты опубликования и будет действовать до 30 сентября 2022 года.

Согласно документу, тариф для "Киевтеплоэнерго" на тепловую энергию установлен на уровне 2381,54 грн за 1 Гкал (с НДС). Это на 47,7% больше, чем тариф, который действовал до этого времени (1 616,48 грн за 1 Гкал).

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Вместе с тем, в КГГА отметили, что в отопительном сезоне 2021/2022 тарифы на тепло для населения останутся на уровне прошлого года. Стоимость 1 Гкал тепла - 1654,41 грн с НДС.

"При увеличении затрат предприятия из-за роста стоимости газа, тарифы на тепло КП "Киевтеплоэнерго" для категории "население" повышать не будут. Киевский городской совет принял решение об увеличении размера уставного капитала коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" на 2 млрд гривен. Это один из необходимых шагов, чтобы стабильно пройти отопительный сезон и не допустить роста тарифов на тепло для населения", - говорится в сообщении.

Кроме того, тариф на поставку горячей воды для населения в течение отопительного сезона установлен на уровне 97,89 грн за 1 кубометр (с НДС). Это меньше, чем действующий тариф - 99,79 грн за 1 кубометр (с НДС). Однако он вырастет до 119,83 гривен сразу после окончания отопительного сезона.

Напомним, тарифы коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" для юрлиц выросли почти на 80%. Тариф на услугу по поставке тепловой энергии для бюджетных организаций установлен на уровне 2 732,04 грн за 1 Гкал (с НДС). Это на 78% больше, чем тариф, который действовал до этого времени (1 616,48 грн за 1 Гкал). Тариф для других потребителей повышен до 2 876,71 гривен, для религиозных организаций - до 2 689,51 гривен.

Автор: 

КГГА (2989) Киев (25663) Тарифы на отопление (721)


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Топ комментарии
+32
Фух,ну Слава богу,эпоха бедности закончилась.
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22.10.2021 15:23
+23
Это все Порошенко виноват
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22.10.2021 15:23
+19
Зеленский обязал снизить тарифы для украинцев уже до декабря этого года.30 ****. 2019/ / Хуже уже не будет, кричали два года назад пессимисты. Будет хуже, будет, им возражали оптимисты. Оптимисты не ошиблись.

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22.10.2021 15:24
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...ліпєцкая фабріка...ліпєцкая фабріка...
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22.10.2021 15:52 Ответить
пи*орасы! еще неделю назад и Шмыгаль, и Зеленое Чмо вещали, что газа немеряно и тарифы поднимать не будут.
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22.10.2021 15:52 Ответить
https://kte.kmda.gov.ua/taryfy-****************-na-teplo-dlya-naselennya-v-opalyuvalnomu-sezoni-2021-2022-zalyshatsya-nezminnymy/

Читайте внимательно
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22.10.2021 16:40 Ответить
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22.10.2021 15:54 Ответить
https://kte.kmda.gov.ua/taryfy-****************-na-teplo-dlya-naselennya-v-opalyuvalnomu-sezoni-2021-2022-zalyshatsya-nezminnymy/ https://kte.kmda.gov.ua/taryfy-****************-na-teplo-dlya-naselennya-v-opalyuvalnomu-sezoni-2021-2022-zalyshatsya-nezminnymy/


В опалювальному сезоні 2021/2022 тарифи на тепло для населення залишаться на рівні минулого року. Вартість 1 Гкал тепла - 1654,41 грн з ПДВ. Такий тариф затверджено розпорядженням КМДА від 19 жовтня 2021 року № 2176.

И кто ж, интересно, у нас соврамши? Цензор или сайт Киевтеплоэнерго?
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22.10.2021 15:59 Ответить
На сайте КМДА, куда ведет ссылка, в прилагаемом ПДФ-документе новые тарифы, именно такие о которых пишет Цензор.
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22.10.2021 16:21 Ответить
Страница 14 в том документе о котором вы пишете, там тариф на услугу отопления
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22.10.2021 16:35 Ответить
Гундосый не виноват. Он хотел в двое снизить тарифы. Это все Порошенко.
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22.10.2021 16:06 Ответить
Зебилы с вами несогласны. Им дали команду гадить на Кличко.
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22.10.2021 16:19 Ответить
Не то кличкарасты усе тепло съели.
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22.10.2021 16:36 Ответить
Хуже не будет, извините....😁😁😁😁
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22.10.2021 16:07 Ответить
почему в странах Восточной Эвропы давно поставили счетчики на батареи при вертикальной разводке! люди экономили бы, а так что? батареи греют мы открываем окна, почему об этом никто не думает...
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22.10.2021 16:14 Ответить
Зарплату многим знакомым не повышали уже лет 8. Чем они думают будут платить люди?
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22.10.2021 16:21 Ответить
Это плата не за отопление,это плата за тупость,безграмотность,наивность весны 19го года.Поделом нам.
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22.10.2021 16:22 Ответить
100%
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22.10.2021 16:24 Ответить
Не то аднатуравый фирташараст.
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22.10.2021 16:37 Ответить
Більшість з них на субсідіях, а ми будемо платити
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22.10.2021 18:10 Ответить
"Зє, ти же абіщаль"
Зелений дегенерат продовжує справу сивочолого
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22.10.2021 16:26 Ответить
Это ,сивочелый,, виноват что вы тупые лохи?
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22.10.2021 17:53 Ответить
Пельку стули. Лохи ті, хто голосував за життя по-новому і за какаяразніца
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22.10.2021 20:43 Ответить
Беда в том, что расплачиваемся мы все поголовно
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23.10.2021 09:41 Ответить
Честное слово, есть знакомая бабулька, одна живёт в 2-х комнатной на 3 эт. 5-ти этажки.

Наружные стены в пенопласте. В квартире свой котёл.

Уже 4 года она только гор воду потребляет, а на отопление котёл не включает ибо от соседних квартир через стены обогрев приходит, и ниже 17 град у неё не бывало.

Говорит, ну а нафига включать-то котёл на отопление? - ей терпимо и так.
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22.10.2021 16:34 Ответить
Вы правы, у нас таже фигня. Дом как термос. Проверял прошлой зимой, жену а малую отправил к теще - 19 градусов стабильно, без отопления.
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22.10.2021 16:42 Ответить
СПАСИБО, очень дорогие 73% !!!
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22.10.2021 16:36 Ответить
И аднатуравым кличкарастам спассыба.
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22.10.2021 16:39 Ответить
Тобто зегнида просрав закупівлі газу і тепер ми купуємо газ для опалення вдвічі дорожче, а винен Кличко?))) Де вас таких роблять?)))
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22.10.2021 16:45 Ответить
Там иде стикляные масты и любителев пасасать рашен.
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22.10.2021 16:47 Ответить
Тобто відповісти нема чого))) все з тобою ясно.
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22.10.2021 16:49 Ответить
Ясно то у мардвы, шота партянками заваняла.
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23.10.2021 00:42 Ответить
Написав персонаж, що у кількох попередніх коментарях взагалі незрозуміло якою мовою писав. Ти троляка подоляки?
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23.10.2021 00:49 Ответить
А эта хто.
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23.10.2021 01:01 Ответить
Спасибо ЗЕбилам!!!!!

Смотрите зебобы на свой рейтинг и готовьтесь на Ростов!!!
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22.10.2021 16:40 Ответить
Надо было на 80% повышать, нечего зебила баловать!
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22.10.2021 16:42 Ответить
Не на 100%, шоп кличкарастам типло была.
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22.10.2021 16:48 Ответить
Немцы Украину кинули, а сами по 220$ покупают.
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22.10.2021 17:21 Ответить
Нікополь, Марганець, Покров Дніпропетровської області - всі дома на автономному опаленні.
Люди економлять чи зовсім не включають опалення. 2 732,04 грн за 1 Гкал . При расході десь 200 м3 газу взимку у квартирі це буде коштувати десь 2800 грн за опалення 50 м2 жилої площі в місяць.
На щастя климат теплішає.
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22.10.2021 18:06 Ответить
по этой осени я бы не сказал. Жуть какая холодища с сентября.
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22.10.2021 22:09 Ответить
Уроды
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22.10.2021 20:46 Ответить
КАКАЯ РАЗНИЦА?
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23.10.2021 09:05 Ответить
и статью не читал!!так как похоже это зелёным зелёная ,,метка"прислана!!чтоб читали как:на 47% повысили а по факту это снижено!!(так как могли и все 147% завинтить!!) гы! гы!!
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23.10.2021 11:47 Ответить
Так че не пишут, кто разницу в ценах будет компенсировать? Чудес в природе не бывает, будут компенсировать за счет бюджета Киева, т.е за счет тех же людей. Секономят в других местах, недодадут каким то категориям. В общем те же яйца в профиль...
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23.10.2021 13:06 Ответить
Загнали Народ в этот отопительно тепловой колхоз,теперь лавка захлопнулась,ну этот сезон еще пройдет Украина без повышений а что дальше?Отключиться нельзя,счетчик поставить на вертикальную разводку нельзя а если субсидии нет и пенсия мизер это называется одним словом ГЕНОЦИД!
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23.10.2021 14:10 Ответить
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