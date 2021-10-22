Львов отказался отдать останки советского диверсанта Кузнецова для перезахоронения в РФ: "Мы не сотрудничаем с оккупантами"

Ранее Кассационный административный суд обязал горсовет Львова разрешить перезахоронение, потому что родственники советского диверсанта Николая Кузнецова якобы имеют все необходимые для этого документы.

Мэрия Львова в очередной раз не разрешила эксгумацию останков советского диверсанта Николая Кузнецова, который в 1960 году был перезахоронен на Холме Славы. За такое решение единогласно проголосовали все члены исполкома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Исполнительный комитет рассматривал этот вопрос по требованию Кассационного административного суда, который обязал горсовет разрешить перезахоронение, потому что якобы родственники Кузнецова имеют все необходимые для этого документы. Однако все члены исполкома проголосовали против.

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"Пока граждане нашего государства, которые находятся в заключении на оккупированных территориях и на территории Российской Федерации не вернутся домой, данное решение не будет иметь поддержки на исполнительном комитете Львовского горсовета. А не хочет ли Россия вернуть нам 121 гражданина Украины, которые сегодня находятся в тюрьме по политическим и религиозным мотивам на территории их страны, а также 296 человек, которые пребывают в нечеловеческих условиях на оккупированных территориях? Наша позиция однозначна - мы не сотрудничаем с оккупантами! И напоследок - истцом по этому делу с 2008 года является гражданка РФ Маргарита Брюханова. Кто-то когда-то интересовался, как у нее дела?",- категорически заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

Напоминаем, Николай Кузнецов - советский диверсант-разведчик, агент НКВД, погиб в марте 1944 г. в селе Боратин Бродовского района на Львовщине. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Кузнецова в 1960 году перезахоронили на Холме Славы во Львове. Могила Кузнецова во Львове неоднократно подвергалась актам вандализма, а в марте 2019 г. неизвестные похитили бронзовый барельеф с нее.