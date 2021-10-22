РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9861 посетитель онлайн
Новости
9 114 131

Львов отказался отдать останки советского диверсанта Кузнецова для перезахоронения в РФ: "Мы не сотрудничаем с оккупантами"

Львов отказался отдать останки советского диверсанта Кузнецова для перезахоронения в РФ:

Ранее Кассационный административный суд обязал горсовет Львова разрешить перезахоронение, потому что родственники советского диверсанта Николая Кузнецова якобы имеют все необходимые для этого документы.

Мэрия Львова в очередной раз не разрешила эксгумацию останков советского диверсанта Николая Кузнецова, который в 1960 году был перезахоронен на Холме Славы. За такое решение единогласно проголосовали все члены исполкома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Исполнительный комитет рассматривал этот вопрос по требованию Кассационного административного суда, который обязал горсовет разрешить перезахоронение, потому что якобы родственники Кузнецова имеют все необходимые для этого документы. Однако все члены исполкома проголосовали против.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд обязал горсовет Львова отдать останки советского диверсанта Кузнецова родственникам для перезахоронения в РФ

"Пока граждане нашего государства, которые находятся в заключении на оккупированных территориях и на территории Российской Федерации не вернутся домой, данное решение не будет иметь поддержки на исполнительном комитете Львовского горсовета. А не хочет ли Россия вернуть нам 121 гражданина Украины, которые сегодня находятся в тюрьме по политическим и религиозным мотивам на территории их страны, а также 296 человек, которые пребывают в нечеловеческих условиях на оккупированных территориях? Наша позиция однозначна - мы не сотрудничаем с оккупантами! И напоследок - истцом по этому делу с 2008 года является гражданка РФ Маргарита Брюханова. Кто-то когда-то интересовался, как у нее дела?",- категорически заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

Напоминаем, Николай Кузнецов - советский диверсант-разведчик, агент НКВД, погиб в марте 1944 г. в селе Боратин Бродовского района на Львовщине. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Кузнецова в 1960 году перезахоронили на Холме Славы во Львове. Могила Кузнецова во Львове неоднократно подвергалась актам вандализма, а в марте 2019 г. неизвестные похитили бронзовый барельеф с нее.

Автор: 

Львов (4597) Садовый Андрей (651) перезахоронение (64) Кузнецов Николай (5)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+36
Браво!
показать весь комментарий
22.10.2021 15:40
+18
Правильно. Ми кацапурам нічого не винні.
Нехай віддають наш Крим і Донбас.
А також всіх полонених.
показать весь комментарий
22.10.2021 15:44
+17
Львов - это не Харьков !
показать весь комментарий
22.10.2021 15:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
...советский диверсант-разведчик, агент НКВД... Если называть вещи своими именами, то скорее не диверсант, а террорист - убийца и провокатор. Убийства немецких офицеров на ход войны не влияли, а только ужесточали карательные акции против местного населения.
показать весь комментарий
22.10.2021 16:26 Ответить
В этом во Львове не сомневался... Браво... Но воровать пора заканчивать
показать весь комментарий
22.10.2021 16:27 Ответить
Пора заканчивать з москальською пропагандою та й говіркою
показать весь комментарий
22.10.2021 19:01 Ответить
1. Виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.
показать весь комментарий
22.10.2021 16:28 Ответить
Не знаю правильно в самой статье все написали, но Исполком и Горсовет это не одно и тоже.
Тобто: "Виконавчий комітет" та "Міська рада"
показать весь комментарий
22.10.2021 20:08 Ответить
Опять пришлют двоих своих этих самых, на этот раз выполнить квест "Могила разоряй, труп доставай!".
показать весь комментарий
22.10.2021 16:33 Ответить
Кстати, на улице, которая раньше называлась Николая Приходько, парня, который профукал разведчика, его имени уже нет.. Теперь всё патриотично.. Хотя.. Лет через 3-5 опять будут переименовывать=))
показать весь комментарий
22.10.2021 16:34 Ответить
Через 3-5 лет ты уже с бутылки встать не сможешь, так что не надейся
показать весь комментарий
23.10.2021 10:25 Ответить
Я взагалі бачила в Рівном на лекції його водія, про то як вони відслежувалі Коха в місті Рівне
показать весь комментарий
22.10.2021 16:48 Ответить
Вся история еще хранится в Краеведческом музее Рівного...
показать весь комментарий
22.10.2021 16:50 Ответить
А я бачив Леніна у мавзолеї.
Ніякий він не "дєдушка Лєнін" - пасивний ******** і безбожник.
показать весь комментарий
22.10.2021 16:51 Ответить
Я не бачив... Але тримати труп незахороненим - ознака сатанізму
показать весь комментарий
22.10.2021 16:52 Ответить
Но зато как он отомстил за брата.
показать весь комментарий
22.10.2021 17:48 Ответить
Да нет, там маман его отомстила царскому двору за отлучение. Вела себя аморально и получмла пинок под зад. В отместку воспитала семейку террористов, которые и снесли царизм.
показать весь комментарий
22.10.2021 21:04 Ответить
Европа признала Сталина таким же диктатором и тираном как и Гитлер.
А советский строй - разновидностью фашизма.
А по многим статьям Сталин хуже Гитлера - неотёсанный уголовник
и отпетый садист.
показать весь комментарий
22.10.2021 16:48 Ответить
Да кто с тобой спорит? Чего ты так мучаешься?
показать весь комментарий
22.10.2021 16:51 Ответить
Это ты возбудился
Как посмели наезжать на сталинского шпиона ?
А вот так.
Легко.
показать весь комментарий
22.10.2021 16:57 Ответить
Я знав, що всі петіни щури довбні.. Не тра мені ще раз це доводити=))))
показать весь комментарий
22.10.2021 17:06 Ответить
гуталин не цаловал деток в пупок -он их трахал -активный *****
«По свидетельству гр-ки ПЕРЕЛЫГИНОЙ было установлено, что Рябой, находясь в ссылке в Курейке, в возрасте 14 лет совратил ее и начал сожительствовать. В связи с этим вызывался к жандарму ЛАЛЕТИНУ для привлечения к уголовной ответственности за сожительство с несовершеннолетней. Гуталин дал слово жениться на ПЕРЕЛЫГИНОЙ, когда она станет совершеннолетней. да и будущую жену употребил в возрасте 15 лет
https://beloedelo.com/researches/article/?172
показать весь комментарий
22.10.2021 18:42 Ответить
Европа,это те кто за дни и часы задались Гитлеру?
показать весь комментарий
22.10.2021 17:47 Ответить
более правильно - продать кацапне за большие деньги. пусть мордва покажет как любит эту мумию или копченые кости.
показать весь комментарий
22.10.2021 16:53 Ответить
Спаліть ці кістки нафуй!
показать весь комментарий
22.10.2021 17:05 Ответить
Львів'яни молодці. Тільки тоді вже навіщо тримати могилу цього сталінського терориста на Пагорбі Слави у славному місті Лева?
показать весь комментарий
22.10.2021 17:21 Ответить
пагорб слави, для таких і призначений, це місце поховання комуністів, з нашою Славою, немає нічого спільного
показать весь комментарий
22.10.2021 20:35 Ответить
Надо поступить так же как советы поступали с останками партизан которые сражались за независимость - Украины ну или стран Балтии, вы не в курсе, просто сжигали тело в печке а пепел развеивали по ветру чтоб родственники и остальные были не в курсе где похоронен человек.

Надо просто отрыть диверсанта, кости размолоть в муку и спустить в унитаз, а потом сказать " а мы не знаем где его останки" - ровно так же как это делают рашисты.
показать весь комментарий
22.10.2021 18:06 Ответить
ГОРЖУСЬ ЛЬВОВОМ!!!!!!!
показать весь комментарий
22.10.2021 18:07 Ответить
Обменять прах врага Кузнецова , на пару десятков наших патриотов находящихся в плену в ОРДЛО или в фашисткой России!
показать весь комментарий
22.10.2021 19:03 Ответить
Только в обмен на всех украинцев, которые находятся в российских тюрьмах по надуманным основаниям!
показать весь комментарий
22.10.2021 19:10 Ответить
пишаюсь тим, що я львів'янин...
показать весь комментарий
22.10.2021 20:32 Ответить
Можливо б спробувать Приходька виміняти, а не цей бреєд писати овощі вишивані
показать весь комментарий
22.10.2021 22:23 Ответить
Зря. Обменяли бы кости на нашего пленного военного. Но пиар для них важнее. Да чем меньше таких памятников в Украине, тем лучше
показать весь комментарий
23.10.2021 11:50 Ответить
Страница 2 из 2
 
 