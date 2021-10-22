Столтенберг - Путину: Россия не должна бояться вступления Украины в НАТО - это оборонительный Альянс
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не видит оснований для того, чтобы Россия боялась вступления Украины в НАТО. Накануне обеспокоенность сближением Украины и НАТО выразил президент России Владимир Путин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Расширение НАТО, произошедшее в течение прошлых десятилетий, укрепляло мир и стабильность во всей Европе. Поэтому нет ни одной причины, почему Россия должна бояться, или иметь какое-то право накладывать вето, или останавливать любое суверенное государство от вхождения в Альянс", - сказал он.
По мнению Столтенберга, вступление Украины в НАТО не должно спровоцировать новую агрессию со стороны России.
"Частично потому, что НАТО является оборонительным Альянсом. Отчасти потому, что это дело Украины и 30 стран НАТО - решать, когда Украина будет готова присоединиться к Альянсу. Россия не имеет никакого права вмешиваться или иметь слово в этом процессе", - подчеркнул генсек альянса.
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Они же ымпэрия!
только этих эсминцев у Нато штук 70, во всех морях...
поэтому вывод верный : паРаша не должна бояться вступления Украины в НАТО
ибо в случае чего, указанный шаг- не слишком повлияет на её пи z дес !
Мне вот теперь интересно - уже сколько кацапов признания дали сами на видео, хоть кто-то начал по этому поводу какие-то телодвижения в сторону судов в Украине, инициировать суд в Гааге или еще что? Или надо еще 100 дней подождать?
Они нападаль на нас не смогут!
А то что с ними Балтийские страны в НАТО уже давно.куйло и кацапов не волнует
осознаешь, набутылочник лишнехромосомный?
если бы ты за каждую подмену понятий получал лопатой по **** - тебя бы монголы уже принимали за своего!