Столтенберг - Путину: Россия не должна бояться вступления Украины в НАТО - это оборонительный Альянс

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не видит оснований для того, чтобы Россия боялась вступления Украины в НАТО. Накануне обеспокоенность сближением Украины и НАТО выразил президент России Владимир Путин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Расширение НАТО, произошедшее в течение прошлых десятилетий, укрепляло мир и стабильность во всей Европе. Поэтому нет ни одной причины, почему Россия должна бояться, или иметь какое-то право накладывать вето, или останавливать любое суверенное государство от вхождения в Альянс", - сказал он.

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По мнению Столтенберга, вступление Украины в НАТО не должно спровоцировать новую агрессию со стороны России.

"Частично потому, что НАТО является оборонительным Альянсом. Отчасти потому, что это дело Украины и 30 стран НАТО - решать, когда Украина будет готова присоединиться к Альянсу. Россия не имеет никакого права вмешиваться или иметь слово в этом процессе", - подчеркнул генсек альянса.