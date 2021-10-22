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Новости Агрессия России против Украины Война
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Столтенберг - Путину: Россия не должна бояться вступления Украины в НАТО - это оборонительный Альянс

Столтенберг - Путину: Россия не должна бояться вступления Украины в НАТО - это оборонительный Альянс

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не видит оснований для того, чтобы Россия боялась вступления Украины в НАТО. Накануне обеспокоенность сближением Украины и НАТО выразил президент России Владимир Путин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Расширение НАТО, произошедшее в течение прошлых десятилетий, укрепляло мир и стабильность во всей Европе. Поэтому нет ни одной причины, почему Россия должна бояться, или иметь какое-то право накладывать вето, или останавливать любое суверенное государство от вхождения в Альянс", - сказал он.

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По мнению Столтенберга, вступление Украины в НАТО не должно спровоцировать новую агрессию со стороны России.

"Частично потому, что НАТО является оборонительным Альянсом. Отчасти потому, что это дело Украины и 30 стран НАТО - решать, когда Украина будет готова присоединиться к Альянсу. Россия не имеет никакого права вмешиваться или иметь слово в этом процессе", - подчеркнул генсек альянса.

Автор: 

НАТО (10051) путин владимир (31519) членство в НАТО (1527) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+28
Отож...НАТО на відміну від фуйляндії ще ні на кого не нападало.
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22.10.2021 15:55
+18
так того ж він і сходить на гівно, що хоче безкарно вбивати українців
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22.10.2021 15:58
+14
Потому что страны бегут под защитный зонтик НАТО не от хорошей жизни или агрессивных планов, а в надежде защититься от неадекватного, злого, агрессивного соседа. Украина не входила не в один военный союз, по сути нейтральное государство, имела большой договор с РФ, продлевала и продлевала аренду военно морской базы в Севастополе, отказалась от ядерного оружия, практически передала черноморский флот РФ, согласилась на вариант по совместному владению Азовским морем и т.д. и т. п. Ну и что это помогло Украине сохранить территориальную целостность и избежать войны с Рф. Нет. Ну и какие тогда вопросы. ( и тоже могут сказать Молдова, Грузия.. скоро и Азербайджан) А ссылаться на смену режима в странах.. и поэтому денонсацию любых договоров это от лукавого.
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22.10.2021 16:11
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Отож...НАТО на відміну від фуйляндії ще ні на кого не нападало.
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22.10.2021 15:55 Ответить
зараз набіжать тролі розповідати про Бєлград і Тріполі
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22.10.2021 15:59 Ответить
Так шо ж это путька не сможет нападать на соседей ? Их «освобождать», « принуждать к миру» ? Создавать из кусков стран- соседей фейковые народные республики? Красть территории ? Убивать людей? Не.. это путьке не подходит! Вот ему надо вооружаться, что б нападать, а всем остальным нельзя вооружаться, что бы от него же и защититься
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22.10.2021 16:17 Ответить
Пані Ксеня ,може Ви знаєте ,що таке з цензором ?!!!
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22.10.2021 16:22 Ответить
Трында пришла, мабуть, бубочка чмырит.
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22.10.2021 17:27 Ответить
так того ж він і сходить на гівно, що хоче безкарно вбивати українців
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22.10.2021 15:58 Ответить
Ссытся *****) правильно делает
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22.10.2021 15:58 Ответить
***** не ссытся, оно нервничает, что у них "поляну отжимают".
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22.10.2021 16:08 Ответить
Это не их поляна..
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22.10.2021 16:36 Ответить
Но они думают иначе.
Они же ымпэрия!
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22.10.2021 19:47 Ответить
_Очень точная формулировка! НАТО путлер после безответного нападения в 2010 на Польшу и в хер не ставит!
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22.10.2021 21:00 Ответить
Россия не должна бояться вступления Украины в НАТО /Зигзаг истории. Институт Современного Развития - ИНСОР нарисовал будущее нашей( россиян) страны: Россия вступит в НАТО. 3 февраля 2010 .
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22.10.2021 16:04 Ответить
уйло не боись Столтенберг тебя зарежет не больно, только чик и ты в раю.
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22.10.2021 18:15 Ответить
Так Тупину и нужно, чтобы оборонятся соседи не могли )))
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22.10.2021 16:04 Ответить
фуфлогон цей столтенберг, вчера же леша сказочник сказал, шо без украины нато ничто, о чем натовский секретарь явно не догадал
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22.10.2021 16:05 Ответить
как же тогда Путлер сможет пакостить? Поэтому и ссыт Х.йло что тогда отмашка будет по самые гланды кремлю.... Чмошное государство Швондеров и Шариковых...
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22.10.2021 16:07 Ответить
Да он это знает. Он боится, что ему нападать на других из-за НАТО не получится.
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22.10.2021 16:08 Ответить
россия боится НАТО как преступник, отговаривающий ставить сигнализацию и видеокамеры на обьект!
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22.10.2021 16:10 Ответить
Потому что страны бегут под защитный зонтик НАТО не от хорошей жизни или агрессивных планов, а в надежде защититься от неадекватного, злого, агрессивного соседа. Украина не входила не в один военный союз, по сути нейтральное государство, имела большой договор с РФ, продлевала и продлевала аренду военно морской базы в Севастополе, отказалась от ядерного оружия, практически передала черноморский флот РФ, согласилась на вариант по совместному владению Азовским морем и т.д. и т. п. Ну и что это помогло Украине сохранить территориальную целостность и избежать войны с Рф. Нет. Ну и какие тогда вопросы. ( и тоже могут сказать Молдова, Грузия.. скоро и Азербайджан) А ссылаться на смену режима в странах.. и поэтому денонсацию любых договоров это от лукавого.
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22.10.2021 16:11 Ответить
100 в гору, году в 2000 или раньше, любому кто бы начал "шарманку" про то что москали нападут на Украину, и отожмут крым как минимум у виска покрутили... А оказалось не все так однозначно в этом мире, и эти же "мыжебратья" могут и начать заниматься херней со всей своей идиотией "руського мира"...
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22.10.2021 16:41 Ответить
Вопрос о Крыме возник сразу же... с 1991 года.. Потом Украина пошла на уступки создав из Крымской области, Крымскую республику. Базу в Севастополе оставили ( как будто не было понятно что это постоянная угроза) Но главный звоночек прозвучал в Крыму во время так называемого конфликта у острова Тузла ( при Кучме) в 2003. Это была по сути репетиция агрессии. И это еще не считать того что Украина прощелкала Приднестровье.. а нужно было блокировать их совместно с Молдовой и требовать вывода российской армии.. Потом война в Чечне ( две) когда стало понятно что Раша если что может бомбить и Воронеж если понадобится, потом агрессия против Грузии и захват Абхазии и Юж. Осетии, военные действия на других территориях Грузии. Выступление Путина на мюнхенском саммите НАТО 2007. Ну какие еще нужны были предупреждения Украине,. Нужна была только политическая воля и отказ от попыток как то договориться ( что по сути невозможно, потому что для Путина все пространство СССР, Российской империи это его " вотчина" а все кто отделились это просто сепаратисты.
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22.10.2021 18:17 Ответить
Так і було насправді. СССР -- це й була російська імперія, а весь світ називав її Росією.
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22.10.2021 19:00 Ответить
Оно может и так. Но мы то ее называли СССР. ( а Россия это больше из учебников истории).
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22.10.2021 19:38 Ответить
Все правильно написано, но к сожалению мы народ, и большую часть времени заняты своими проблемами, а тем кому было положено эту ситуацию на пять ходов вперед просчитать или не захотели, или реально "провтыкали" и по итогу имеем то что имеем на выходе, со всеми вытекающими.
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22.10.2021 21:15 Ответить
да у россосиянцев дымоход горит от одного упоминания что Украина есть Украина...
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22.10.2021 16:16 Ответить
одновременный залп всех эсминцев типа Росс и Портер - 6 тыс. ракет в том числе с ядерными боеголовками
только этих эсминцев у Нато штук 70, во всех морях...
поэтому вывод верный : паРаша не должна бояться вступления Украины в НАТО
ибо в случае чего, указанный шаг- не слишком повлияет на её пи z дес !
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22.10.2021 16:20 Ответить
Немного истории Московии: - Название речек, протекающих по территории Москвы - Кровянка, Нищенка, Язвенка, Горячка, Нищенка, Самотыга, Кабаниха, Жеребенка, Таракановка, Чернушка, Гнилушка. Было и Сукино болото, сейчас под застройками, а настоящее название "Чистые пруды" раньше назывались Погаными прудами.
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22.10.2021 16:23 Ответить
Благорастворение, по простому Смердуны © два расейских автор
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22.10.2021 16:41 Ответить
А як тоді росія зможе напасти, якщо Україна буде в НАТО?
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22.10.2021 16:28 Ответить
как "шахтеры" и "трактористы" в 2014 году "боролись за свои права" https://youtu.be/DRVo-ovMA00

Мне вот теперь интересно - уже сколько кацапов признания дали сами на видео, хоть кто-то начал по этому поводу какие-то телодвижения в сторону судов в Украине, инициировать суд в Гааге или еще что? Или надо еще 100 дней подождать?
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22.10.2021 16:29 Ответить
Поэтому и боится. А как нападать, если тебе отвечать будут? Гопник не умеет действовать при сопротивлении.
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22.10.2021 16:33 Ответить
Пыне нужен внешний враг иначе Россия загнётся без него...
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22.10.2021 16:36 Ответить
Ну так кацапо-фашисты из-за этого и визжать!
Они нападаль на нас не смогут!

А то что с ними Балтийские страны в НАТО уже давно.куйло и кацапов не волнует
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22.10.2021 16:36 Ответить
волнует, но укусить уже не могут))
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22.10.2021 20:32 Ответить
Расскажи это Качиньскому и иже с ним.
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22.10.2021 21:06 Ответить
Та кому ви пояснюєте? Старому, нікчемному параноїку?
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22.10.2021 16:48 Ответить
Сам-то понял, что что сказал?! Да ***** ничего так сильно не боится, как просрать Украину и потерять возможность силой принудить ее к братской любви!
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22.10.2021 16:49 Ответить
Не розуміє Столтенберг що ***** боїться не того що після вступу в НАТО Україна нападе,а того що на Україну не зможе нападати.
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22.10.2021 17:07 Ответить
А кто теперь муйлуше доктор, пусть и дальше боится... Кремлядь свой шанс (быть в друзьях Украине и НАТО) потеряла, бо во время становления НАТО, СэРэСэР был приглашен в качестве соучредителя. Но кремлядь выбрала иной путь , путь эскалации... Дидываивально развоображались... Пусть и дальша пышаются собов, до полного развала.
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22.10.2021 17:36 Ответить
Потішай себе думкою й далі, що ти розумієш більше, ніж Столтенберг ))
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22.10.2021 19:08 Ответить
то пан ударился в сарказм.
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22.10.2021 19:17 Ответить
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22.10.2021 19:29 Ответить
Сильной стране не нарушающей мировой правопорядок,вообще бояться нечего.Из чего следует,що як що Рашка боится,то она слабая антиправовая,античеловеческая страна терпил со шваброй в заднице,пытающаяся казаться сильной
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22.10.2021 17:27 Ответить
рф-ия не боится, она возмущается, потому как присутствие НАТО или Украина в НАТО - это ущемляет ее "законные" права нападать, угнетать и грабить
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22.10.2021 20:29 Ответить
Ну, и для чего в таком случае Украина лаптестану? Га?
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22.10.2021 17:55 Ответить
Еще раз вас спрошу, мол, для чего Украина лаптестану???
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22.10.2021 18:57 Ответить
Ну да НАТО Такой божий Одуванчик
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22.10.2021 17:57 Ответить
Точно.Югославия,Ливия и многие другие подтвердят
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22.10.2021 18:59 Ответить
старого ****** Милошевича уговаривали не творить геноцид ДВА ГОДА!

осознаешь, набутылочник лишнехромосомный?
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22.10.2021 20:40 Ответить
К слову, Сирия , сев Африка, Ирак - куда кацапы суют свое свинное рыло, и являются для Запада тем энергетическим буфером, который нужно защищать. 600 лучших ихтамнет в Сирии , ушедшие на фарш, бо муйло от них отказался - тому пример. Война в Сирии, как и в Ираке - это результат того, шо каазлабад не захотел и слышать о "Набукко". Война в Чечне из той же серии. ягелеядные не пожелали платить за транспортировку углеводородов через Чечню... Но оказалось, шо кацапы теперь за это платят Чечне дань.
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22.10.2021 18:06 Ответить
Береш и смотриш в Интернете .Сколько военных баз США в Мире. А Сколько у РФии. И Все становится понятно кто агрессивный Военный Блок.
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22.10.2021 18:11 Ответить
С дуба грохнулись? У нас разговор о НАТО , а не о США. Но хочу вам напомнить... США не захватывают территорию, но там где они присутствуют , жизнь на порядки выше. Йемен советский и Эмираты амерские -углеводороды из одного места(в Йемене - нищета, в Эмиратах - процветание),. Я уже молчу о том, шо от кацапов шарахаются бывшие страны, где были кремлядские военные бвзы(Вьетнам, Куба, Афган, Ангола, Йемен и иже).
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22.10.2021 18:53 Ответить
Чи для вас шо фашисты , шо нацисты - один перец?
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22.10.2021 19:13 Ответить
Не рівняй США і РФ. США, як наймогутніша і демократична країна світу, виконує місію охоронця світового порядку. А РФ -- це брудний і нахабний розбійник, який порушує світовий порядок і має бути покараний.
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22.10.2021 19:28 Ответить
США по твоему - агрессивный военный блок?

если бы ты за каждую подмену понятий получал лопатой по **** - тебя бы монголы уже принимали за своего!
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22.10.2021 20:43 Ответить
Шо вы предлогашь, дупу лизать кремляди - те же симптомы , но через дупу, где в руках даже лайно ржавеет.
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22.10.2021 18:55 Ответить
И ваапше, на вашем месте , я занялся бы самобичеванием, отказался бы от телека, мобилы, иномарки, холодильника - все ненавистно-буржуйско-амерское или же сворованное у них Но через задницу в лаптестане внедренное. Я бы ходил босиком(экономил бы национальную гордость) с бисагами, за спиной лапти висят, которые не модернизировались последние лет 800, (как жигули-фиат), спереди - кошелка-сума з пранцямы.
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22.10.2021 19:07 Ответить
"Собираются Захватить Все Ресурсы Мира." Это полезные ископаемые забрать?
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22.10.2021 19:05 Ответить
А тут расейци хочуть освоїти ресурси всього світу, тому й до Венесуели добралися, бо там є нафта.
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22.10.2021 19:20 Ответить
вам лапшу вешают, а вы уши развесили...
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22.10.2021 19:16 Ответить
Видать столтенберг - дурак, и вот почему - России не нужна свободная Украина, поэтому Украина вооруженная - опасность для РФ
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22.10.2021 19:49 Ответить
"НАТО - это оборонительный альянс" - вот именно этого путило и боится и не хочет: ну как же он тогда сможет без особого риска на Украину нападать?
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22.10.2021 20:26 Ответить
Сейчас для ***** было бы правильно не воевать с Украиной на Донбассе и пытаться воссоздать совок, а красиво уйти оттуда, выставив себя героем, который своим решением, авторитетом повлиял на боевиков и закончил войну в Украине. Ещё б и нобелевскую премию мира получил за это и поднялся бы в глазах мировой общественности... Украину всё равно он себе не подчинит! Никакое ***** Украину на колени не поставит!
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22.10.2021 20:31 Ответить
кацапсина витёк, предлагашь дупу лизать кремляди? продолжай это делать в одиночестве...
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22.10.2021 20:41 Ответить
а воно все рiвно не хоче та обсирається...


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22.10.2021 20:39 Ответить
Таво гляди так Западная демократия дойдет до самых стен кремлёвских узурпаторов, а это капец, но не россиянам, им боятся надо кровавых бандитов и воров в Кремле
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23.10.2021 00:09 Ответить
Поэтому они и боятся потому что оборонительный. Кого они грабить будут?
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23.10.2021 00:09 Ответить
Спасибо нате за добрые слова! Мира и стабильности!
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23.10.2021 01:02 Ответить
Тем более что НАТО-это нееффективный военный союз где ЛЮБОЙ его член может полностью парализовать действия этого блока. Ирак это хорошо показал. Украине в первую очередь нужно свое ЯО и ракеты 1 тыс км дальности. Как компромис: военные базы США по периметру украинской границы. Причем последний вариант хуже первого-учитывая опыт США в Афганистане . Украина нужна только украинцам
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23.10.2021 01:41 Ответить
Большинству украинцев государство надо только для "прибарахлиться, чтоб внукам хватило", потом все вокруг виноваты и приходится "валить из этой страны".
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23.10.2021 02:18 Ответить
 
 