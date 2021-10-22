Некоторые поправки к законопроекту об олигархах могут быть переголосованы на следующей неделе, - "слуга народа" Корниенко

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук может на следующей пленарной неделе (2-5 ноября) предложить народным депутатам переголосовать некоторые поправки к законопроекту об олигархах.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа", первый заместитель спикера Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Есть 131 статья регламента, она предусматривает, что при подготовке законопроекта на подпись председателю Верховной Рады, если возникли неточности, противоречия, влияющие на текст закона, возможность его применения, председатель может инициировать такую процедуру как переголосование определенных неточностей в новой редакции. И это, конечно, базируется на выводах комитета. Комитет как раз сегодня (22 октября - ред.) предоставил такие выводы в своём решении, что там есть некоторые неточности. И в дальнейшем председатель будет, наверное, в зале предлагать это к переголосованию на следующей пленарной неделе", - сказал Корниенко на брифинге по случаю открытия офиса Киевской городской парторганизации "Слуги народа".

Как сообщалось, в пятницу утром народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") проинформировал, что комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки принял решение переголосовывать ряд правок в законопроект №5599 про олигархов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады рекомендовал устранить противоречия в трех статьях закона об олигархах: переголосовывать в целом его не будут, - "слуга народа" Вениславский