"Игра в вакцинацию": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят почему украинцы не хотят вакцинироваться и является ли Зеленский гарантом свободы слова в Украине?
В пятницу, 22 октября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят почему украинцы не хотят вакцинироваться и массово подделывают СOVID-паспорта?
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Среди других тем:
• "Пришло время!": послы США, Великобритании и ЕС в эксклюзивном интервью Савику Шустеру обсудят, что необходимо сделать, чтобы украинские суды стали справедливыми.
• Почему украинцы не хотят вакцинироваться и массово подделывают СOVID-паспорта?
• Нужно ли вводить обязательную вакцинацию в стране?
• И является ли Владимир Зеленский гарантом свободы слова в Украине?
Как Кристина Квин, Матти Маасикас и Мелинда Симмонс официально напомнили Зеленскому о борьбе с коррупцией в судах и продвижении реформы судебной системы. Почему украинские реанимации переполнены больными коронавирусом и кто виноват в том, что мы проигрываем войну ковиду на втором году пандемии? Нужно ли вводить обязательную вакцинацию в стране и как перекрыть канал поддельных СOVID-сертификатов? И адекватна ли реакция Президента на заявление журналистов-телевизионщиков о притеснении свободы слова?
Гости студии:
КРИСТИНА КВИН,
временно поверенная в делах США в Украине;
МАТТИ МААСИКАС,
глава представительства Европейского Союза в Украине;
МЕЛИНДА СИММОНС,
посол Великобритании в Украине;
ВИКТОР ЛЯШКО,
министр здравоохранения Украины;
МИХАИЛ РАДУЦКИЙ,
народный депутат, "СЛУГА НАРОДА",
глава Комитета парламента по вопросам здоровья нации;
ОЛЬГА ГОЛУБОВСКАЯ,
заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца,
заслуженный врач Украины;
ЖАН-ЭЛИ МАЛКИН,
международный консультант по здравоохранению;
БОРИС БРИЛЬ,
Врач-анестезиолог медицинского центра "Рамат Авив",
был ответственный за отделение COVID медицинского центра "Голден Кээр" в Израиле;
ЕКАТЕРИНА НОЖЕВНИКОВА,
Волонтер, руководитель благотворительного фонда "Корпорация монстров";
СЕРГЕЙ ШЕФИР,
первый помощник Президента Украины Владимира Зеленского;
ДАВИД АРАХАМИЯ,
глава фракции партии "СЛУГА НАРОДА";
МИХАИЛ ПОДОЛЯК,
советник главы Офиса Президента;
ОЛЬГА ВАСИЛЕВСКАЯ-СМАГЛЮК,
народный депутат, "СЛУГА НАРОДА";
ДМИТРИЙ ГОРДОН,
основатель интернет-издания "ГОРДОН";
ЮРИЙ БУТУСОВ,
главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
СВЕТЛАНА КРЮКОВА,
заместитель главного редактора интернет-газеты "Страна.ua";
ТАТЬЯНА КОТЮЖИНСКАЯ,
президент Ассоциации медиа-юристов Украины.
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(Якщо іммунітет не виробився після 2х вакцінацій, виключено факти порушення зберігання, підробки сертифікатів може керівники чогось не знають, може здавали на лікарів екстерном, може просто не кмітливі) Може потрібно перевіряти на наявність захісних антитіл щеплених? Може треба закупити більше чорних мішків, бо білі якось жмурам не лічать, якщо не хочуть міняти очільників, бо риба вже гниє з голови
Перцептивні процеси вписані в заздалегідь вивірену фільтраційну конструкцію здатні формувати сталі константи апперцепції з концептуальними векторами адекватності. Це усім зрозуміло. Але партії НЛС неясно, *****, чому ці прості і перевірені часом засоби впливу на лохобидло використовуються так банально і відверто, що може спалити сам метод. Зрозуміло, що в 1943 році грузинський жид створив ідеологічний підрозділ НКВС під назвою знищеної за дуже короткий термін тисячолітньої парадігми "Православна церква". Зрозуміло, що покидьки і педофіли за фактом, але янгелики на людях, виконують просте завдання чинної влади своїми поганими ротами вигукувати Істини. Простіше: усім відомий злодій співає про заповідь "не укради" і грабує при цьому багатодітну вдову надіваючи їй на шию петлю, і повірити його закликам важкувато, зате виникає стійке бажання відторгнення Істини. У свій час "регіонали" зробили цей трюк назвавши його святим словом Свобода. Результат просто неперевершений, але то окрема тема... Зараз йдеться про вакцінацію і збіговисько стада відданих РПЦ убогих розумом під ВР 19.10.2021. «Вирусы не существуют, а есть нуклеокаписиды - бактериальные генетические яды!», «Примусова вакцинація - це геноцид», «Примусова вакцинація - це медичний експеримент, який поза законом», «Стоп вакцинація! Вакцинація - сукупність семи смертних гріхів», «Стоп вакцинація! Моє тіло - боже діло!» Посперечатися можна тільки з тим, що вірус таки є, вилизаний, живучий, на порядок менш небезпечний ніж решта, але є. Зворотній ефект створює не сама правдива суть інформації, а пропагандистські гнилі кремлівські уста, які відкриті були з подачі українських владних структур, котрі кожної секунди за усі 30 років дещо не по-людськи переймалися українцями. Партія НЛС закликає відповідні таємні органи вигадувати нові "фішки", а не "палити" так тупо козирні методології управління стадом лохів і терпил, бо як останні прозріють, то 100% настане безпрєдєл.
Він цього домагався ?
Тотальна корупція. як ракова пухлина.--паралізувала все... Наша Кіровоградщина впереді всих : і по прихватизації Землі. і по корупції / нас. навіть не ********-- всюди свої люди.../ Очільник Кіровоградщини лісота і його . вщент . зкорумпована підлота-- знущається/ .у Світловодську/ над злидотою. як хочуть!!! І Всюди --- від СОЦЖАХУ і до Н/ ПОШТИ ... В п*яте звертаюся. до ГАРАНТА за допомогою-- марна справа... На Новій/і вже зкорумпованій / ПОШТІ-- змусили розкрити листа / та зоорієнтувалися про що йдеться/ з посилом на в/час... мовляв. чи НЕ готую замах на Президента ??? / І це всуперіч вимогам ст. 31 Конституції України щодо таємниці спілкування / А щоб НЕ було претензій . лист --- оформили . як посилочку... Запеленгувавши звернення щодо злодіянь корумпованого кишла -- останні розпочали свої КДБ-істські витівки : то лист нетуди/випадково/ направили. то прислали СМС--ку --потерпіть...часи непевні у Києві ...А позавчора . взагалі ошелешили : із ОП--поперли кур*єра із моїм листом ... Іце вже майже місяць ЗЕ--чудотворять ... Висновок очевидний : нас . українців. атакують звідусіль !!!