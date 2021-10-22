"Игра в вакцинацию": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят почему украинцы не хотят вакцинироваться и является ли Зеленский гарантом свободы слова в Украине?

В пятницу, 22 октября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят почему украинцы не хотят вакцинироваться и массово подделывают СOVID-паспорта?

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Среди других тем:

• "Пришло время!": послы США, Великобритании и ЕС в эксклюзивном интервью Савику Шустеру обсудят, что необходимо сделать, чтобы украинские суды стали справедливыми.

• Почему украинцы не хотят вакцинироваться и массово подделывают СOVID-паспорта?

• Нужно ли вводить обязательную вакцинацию в стране?

• И является ли Владимир Зеленский гарантом свободы слова в Украине?

Как Кристина Квин, Матти Маасикас и Мелинда Симмонс официально напомнили Зеленскому о борьбе с коррупцией в судах и продвижении реформы судебной системы. Почему украинские реанимации переполнены больными коронавирусом и кто виноват в том, что мы проигрываем войну ковиду на втором году пандемии? Нужно ли вводить обязательную вакцинацию в стране и как перекрыть канал поддельных СOVID-сертификатов? И адекватна ли реакция Президента на заявление журналистов-телевизионщиков о притеснении свободы слова?

Гости студии:

КРИСТИНА КВИН,

временно поверенная в делах США в Украине;

МАТТИ МААСИКАС,

глава представительства Европейского Союза в Украине;

МЕЛИНДА СИММОНС,

посол Великобритании в Украине;

ВИКТОР ЛЯШКО,

министр здравоохранения Украины;

МИХАИЛ РАДУЦКИЙ,

народный депутат, "СЛУГА НАРОДА",

глава Комитета парламента по вопросам здоровья нации;

ОЛЬГА ГОЛУБОВСКАЯ,

заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца,

заслуженный врач Украины;

ЖАН-ЭЛИ МАЛКИН,

международный консультант по здравоохранению;

БОРИС БРИЛЬ,

Врач-анестезиолог медицинского центра "Рамат Авив",

был ответственный за отделение COVID медицинского центра "Голден Кээр" в Израиле;

ЕКАТЕРИНА НОЖЕВНИКОВА,

Волонтер, руководитель благотворительного фонда "Корпорация монстров";

СЕРГЕЙ ШЕФИР,

первый помощник Президента Украины Владимира Зеленского;

ДАВИД АРАХАМИЯ,

глава фракции партии "СЛУГА НАРОДА";

МИХАИЛ ПОДОЛЯК,

советник главы Офиса Президента;

ОЛЬГА ВАСИЛЕВСКАЯ-СМАГЛЮК,

народный депутат, "СЛУГА НАРОДА";

ДМИТРИЙ ГОРДОН,

основатель интернет-издания "ГОРДОН";

ЮРИЙ БУТУСОВ,

главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";

СВЕТЛАНА КРЮКОВА,

заместитель главного редактора интернет-газеты "Страна.ua";

ТАТЬЯНА КОТЮЖИНСКАЯ,

президент Ассоциации медиа-юристов Украины.