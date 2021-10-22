Зеленский определился с возможным кандидатом на пост министра обороны, - "слуга народа" Арахамия

Президент Владимир Зеленский определился с возможной кандидатурой на должность министра обороны.

Об этом, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в комментарии журналистам сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Однако Арахамия не захотел называть фамилию кандидата, который может стать следующим министром обороны после того, как будет уволен Андрей Таран, и сказать, мужчина это или женщина.

"Это человек. Мы за равенство всех граждан", - уклонился от ответа глава фракции "Слуга народа".

Говоря о том, когда будет рассмотрена отставка Тарана, нардеп отметил: "Думаю, на протяжении двух-трех недель будем определяться. (На следующей пленарной неделе. - Ред.) это маловероятно. Потому что каждый кадровый вопрос - это приблизительно два часа".

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