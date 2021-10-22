РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6504 посетителя онлайн
Новости
11 863 62

Зеленский определился с возможным кандидатом на пост министра обороны, - "слуга народа" Арахамия

Зеленский определился с возможным кандидатом на пост министра обороны, -

Президент Владимир Зеленский определился с возможной кандидатурой на должность министра обороны.

Об этом, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в комментарии журналистам сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Однако Арахамия не захотел называть фамилию кандидата, который может стать следующим министром обороны после того, как будет уволен Андрей Таран, и сказать, мужчина это или женщина.

"Это человек. Мы за равенство всех граждан", - уклонился от ответа глава фракции "Слуга народа".

Говоря о том, когда будет рассмотрена отставка Тарана, нардеп отметил: "Думаю, на протяжении двух-трех недель будем определяться. (На следующей пленарной неделе. - Ред.) это маловероятно. Потому что каждый кадровый вопрос - это приблизительно два часа".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Давайте поцелуем Путина во все места": Арахамия и Рабинович устроили перепалку в прямом эфире. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20772) кандидат (1014) Минобороны (9405) Арахамия Давид (990)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+29
Придурошна вєрєщучка під парасолькою?
показать весь комментарий
22.10.2021 17:06
+15
показать весь комментарий
22.10.2021 17:09
+14
показать весь комментарий
22.10.2021 17:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лисий, нє?
показать весь комментарий
22.10.2021 17:04 Ответить
Придурошна вєрєщучка під парасолькою?
показать весь комментарий
22.10.2021 17:06 Ответить
100%
показать весь комментарий
22.10.2021 17:08 Ответить
Краще лишити Тарана на посаді міністра ніж знову призначати непрофесіонала! Таран попри всю критику був кращим міністром ніж його попередник і зробив кілька потужних кроків направлених на збільшення обороноздатності України. Закупка чеських САУ Дана М2 і шасі Татра для Нептуна та інших бойових систем це реальний прорив для ЗСУ, потужний крок направлений на перемогу! Я чесно кажучи не очікував від Тарана такого прогресу в переозброєнні ЗСУ! Витратити гроші на якісні САУ та шасі це потрібно мати яйця! Тепер ми хоча б можемо бути впевненими що артилерія в нас буде і ПКР Нептун зможе доїхати до вогневих позиції без поломок по дорозі.
показать весь комментарий
22.10.2021 17:50 Ответить
думаю будет дефективная куртизанка.. с парасолькой кулючевая фразща ************* ..оца..Хама --все люди равные... хотя успокоило фраза ЭТО человек а я то думал хомячка назначат министром обороны.....
показать весь комментарий
22.10.2021 17:55 Ответить
Люді на фєнє це крадії в законі тому враза Арахамі "єто чєловєк" сприймаєтсья неоднозначно. Взагалі Арахамію пора вже засунути кудись подалі, він реально несе пургу вже не перший раз і своєю не дуже розумною поведінкою дратує виборців.
показать весь комментарий
22.10.2021 17:58 Ответить
Блики на лысине демаскируют.
показать весь комментарий
22.10.2021 17:10 Ответить
Ласточкін
показать весь комментарий
22.10.2021 17:13 Ответить
Собчак
показать весь комментарий
22.10.2021 17:05 Ответить
"Это человек. Мы за равенство всех граждан", - уклонился от ответа глава фракции "Слуга народа".

Така собі характеристика міністра оборони
показать весь комментарий
22.10.2021 17:05 Ответить
Шойгу не пробовали запросити?
показать весь комментарий
22.10.2021 17:19 Ответить
І скоріш за все ,баба.
показать весь комментарий
22.10.2021 17:31 Ответить
Бєзмозглая?
показать весь комментарий
22.10.2021 17:36 Ответить
на зонтике
показать весь комментарий
22.10.2021 17:58 Ответить
Маруся Звіробій
показать весь комментарий
22.10.2021 17:40 Ответить
это может быть и оно
показать весь комментарий
22.10.2021 17:06 Ответить
Аграхамія?
показать весь комментарий
22.10.2021 17:37 Ответить
Как же так, ведь нынешний - профессионал высшей пробы, с большой буквы...
И вдруг, уже не подходит.
показать весь комментарий
22.10.2021 17:06 Ответить
показать весь комментарий
22.10.2021 17:07 Ответить
показать весь комментарий
22.10.2021 21:30 Ответить
верещук хочет..
показать весь комментарий
22.10.2021 17:08 Ответить
Тєчьот...
показать весь комментарий
22.10.2021 17:38 Ответить
Якщо це буде Верещук то наступні Президентські вибори він точно виграє.
показать весь комментарий
22.10.2021 18:58 Ответить
попробовать
показать весь комментарий
22.10.2021 20:01 Ответить
заглядываешь такой через 2 года, а они всё кровати двигают, мешает им все чето
показать весь комментарий
22.10.2021 17:09 Ответить
А кто у лакеев кремля самый главный воен? Не Коля Сракотряс?
показать весь комментарий
22.10.2021 17:09 Ответить
давид бубезяна с топливом
показать весь комментарий
22.10.2021 17:10 Ответить
Ну смотрите, чтобы вас окончательно на смех не подняли и народ не озверел от этих вечных по-приколу назначений, ничего не соображающих в конкретном деле назначенцев
показать весь комментарий
22.10.2021 17:09 Ответить
показать весь комментарий
22.10.2021 17:09 Ответить
показать весь комментарий
22.10.2021 17:18 Ответить
красівоє!
показать весь комментарий
22.10.2021 17:24 Ответить
Вы чё, псы позорные...
показать весь комментарий
22.10.2021 17:09 Ответить
Я за Киву! А шо, прекрасный кандидат. Не просто заглядывает в очко путину, но и активнейшим образом вылизывает. Из ОПЗЖопы выгоняют, примату надо искать новую кормовую базу.
показать весь комментарий
22.10.2021 17:11 Ответить
Он имел неосторожность не лизать бородатой бабушке зеледента. Она и назначает теперь силовых министров. А монобыдло за это в туалете откупные получают.
показать весь комментарий
22.10.2021 17:16 Ответить
Владимир Иванец,я понимаю Ваш сарказм,но это жестковато,поймите правильно!
показать весь комментарий
22.10.2021 17:16 Ответить
Корабельну сосну в міністри оборони ????
показать весь комментарий
22.10.2021 17:11 Ответить
и доступ к телу всех желающих
показать весь комментарий
22.10.2021 17:15 Ответить
показать весь комментарий
22.10.2021 17:13 Ответить
"Это человек. Мы за равенство всех граждан"
Сказала бородатая абхазская обезьяна, сбежавшая от войны...
показать весь комментарий
22.10.2021 17:14 Ответить
Жаль.. Вова оказался обычным жадным мудаком...
показать весь комментарий
22.10.2021 17:14 Ответить
А мне не жаль! Вову надо было понять на уровне идиотских шуток!
показать весь комментарий
22.10.2021 17:20 Ответить
Надеюсь не транс-адмирала какого-нибудь назначат. Это будет чересчур.
показать весь комментарий
22.10.2021 17:15 Ответить
Кадры решают всё. Главный кадровик Украины Коломойский и министры обороны. Данилюк трижды(!) предлагал мне возглавить Минобороны Украины, - Виндман. Это при Наеве и Кривоносе. Виндман-киевский еврей, слившийся в США. Виндман сразу сообразил что министр обороны воюющей страны это не директор Украинского института национальной памяти, стрёмно, и трижды отказался. Загороднюк- владелец компании по производству буровых установок для РФ . Таран уволен из СЦКК по подозрению в госизмене - СНБО.13 июля 2015.

показать весь комментарий
22.10.2021 17:19 Ответить
По ходу этот не названый претендент должен, по мнению преЗедента, отвечать следующим критериям:
- минимум четыре раза откосить от армии
- любить "братский" соседний народ
- иметь бизнес или родственные связи с РФ
- быть пацифистом - типа, не надо стрелять
показать весь комментарий
22.10.2021 17:21 Ответить
Все куда проще. У этих только один критерий - он должен быть "чегоизволите"
показать весь комментарий
22.10.2021 17:25 Ответить
Если такие залетные фрукты , типа ара хам определяют для Украины министра обороны, то нас ждёт катастрофа.
показать весь комментарий
22.10.2021 17:22 Ответить
или,скорее,их..
показать весь комментарий
22.10.2021 17:26 Ответить
шото среднее меж коцабой и малюськой....
показать весь комментарий
22.10.2021 17:22 Ответить
Роман Донік




Все що робить, каже, показує та знімає Зеленський, він робить для свого виборця. В 90 випадках зі 100 це просто картинка. Він навіть дороги почав ремонтувати не з Донецької та Луганських областей, як Порошенко. А там де більше людей їздить. Бориспільска траса туди ж.
показать весь комментарий
22.10.2021 17:25 Ответить
Соломатин? Юзик? Неужели великий лысый адвокат, ученый и дрочер?!
показать весь комментарий
22.10.2021 17:36 Ответить
"Что ни делает дурак, все он делает не так.Начинает не сначала, а кончает как попало." (с)
показать весь комментарий
22.10.2021 17:53 Ответить
ну точно мери попинс будут двигать
показать весь комментарий
22.10.2021 18:15 Ответить
Пля, не дай Бог зеленое гуано усльішит здешнего главреда и поменяет человека Ермака на дерьмо под зонтиком
показать весь комментарий
22.10.2021 18:33 Ответить
Арахламідія саме на це і натякає.
показать весь комментарий
22.10.2021 20:03 Ответить
Ось це мені ну дуже не подобається. ЗСУ навряд чи зможе прийняти цю неадекватную потвору.
показать весь комментарий
22.10.2021 20:11 Ответить
https://bykvu.com/ua/show/prodovzhennja-fleshmobu-batko-nash-bandera-procishin-zrobiv-parodiju-na-zelenskogo/
показать весь комментарий
22.10.2021 19:04 Ответить
Хоть где-то определился, и даже без особистого контроля!
показать весь комментарий
22.10.2021 19:31 Ответить
Хто б не був, але не сподіваюся, що буде кращий за попередника.
показать весь комментарий
22.10.2021 19:53 Ответить
Шо? Верещук? Ой-вей...
показать весь комментарий
22.10.2021 20:10 Ответить
рашистские агенты в ОП определили для"зе" министра обороны(участница АТО(авто- техническое обслуживание "зеленого" автопарка" )
показать весь комментарий
22.10.2021 21:26 Ответить
ЗЕлень может предложить не много вариантов:

- совковый паркетный генерал-тыловик;
- кухарка/массажист Ермака или Татарова;
- просто полезный идиот- ноунейм;
- коррупционер регионал времен януковоща;
- агент страны оккупанта и диверсант;
- выпускник вуза, племянник друзей ЗЕ;
- продюссер Квартала 95
показать весь комментарий
23.10.2021 12:23 Ответить
 
 