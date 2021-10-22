Зеленский определился с возможным кандидатом на пост министра обороны, - "слуга народа" Арахамия
Президент Владимир Зеленский определился с возможной кандидатурой на должность министра обороны.
Об этом, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в комментарии журналистам сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Однако Арахамия не захотел называть фамилию кандидата, который может стать следующим министром обороны после того, как будет уволен Андрей Таран, и сказать, мужчина это или женщина.
"Это человек. Мы за равенство всех граждан", - уклонился от ответа глава фракции "Слуга народа".
Говоря о том, когда будет рассмотрена отставка Тарана, нардеп отметил: "Думаю, на протяжении двух-трех недель будем определяться. (На следующей пленарной неделе. - Ред.) это маловероятно. Потому что каждый кадровый вопрос - это приблизительно два часа".
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Така собі характеристика міністра оборони
И вдруг, уже не подходит.
Сказала бородатая абхазская обезьяна, сбежавшая от войны...
- минимум четыре раза откосить от армии
- любить "братский" соседний народ
- иметь бизнес или родственные связи с РФ
- быть пацифистом - типа, не надо стрелять
Все що робить, каже, показує та знімає Зеленський, він робить для свого виборця. В 90 випадках зі 100 це просто картинка. Він навіть дороги почав ремонтувати не з Донецької та Луганських областей, як Порошенко. А там де більше людей їздить. Бориспільска траса туди ж.
- совковый паркетный генерал-тыловик;
- кухарка/массажист Ермака или Татарова;
- просто полезный идиот- ноунейм;
- коррупционер регионал времен януковоща;
- агент страны оккупанта и диверсант;
- выпускник вуза, племянник друзей ЗЕ;
- продюссер Квартала 95