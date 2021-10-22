Один воин ранен и один получил травмы в результате обстрела войсками РФ, с начала суток российские наемники 9 раз открывали огонь на Донбассе, - ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток девять раз открывали огонь по позициям воинов ООС. Один военнослужащий получил ранения, а другой - боевое травмирование.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Возле Золотого-4 войска РФ дважды вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Красногоровки наемники РФ осуществили обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм.

В сторону Катериновки оккупанты два раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Новолуганского российские войска обстреляли дважды позиции украинских воинов, используя крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы.

Возле Новозвановки враг применил противотанковый ракетный комплекс. Возле Луганского обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих - удовлетворительное.

Чтобы заставить оккупантов прекратить огневую активность наши защитники открывали огонь, не применяя запрещеное минскими договоренностями вооружение.

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