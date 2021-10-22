Один воин ранен и один получил травмы в результате обстрела войсками РФ, с начала суток российские наемники 9 раз открывали огонь на Донбассе, - ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток девять раз открывали огонь по позициям воинов ООС. Один военнослужащий получил ранения, а другой - боевое травмирование.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
Возле Золотого-4 войска РФ дважды вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Красногоровки наемники РФ осуществили обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм.
В сторону Катериновки оккупанты два раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе Новолуганского российские войска обстреляли дважды позиции украинских воинов, используя крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы.
Возле Новозвановки враг применил противотанковый ракетный комплекс. Возле Луганского обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих - удовлетворительное.
Чтобы заставить оккупантов прекратить огневую активность наши защитники открывали огонь, не применяя запрещеное минскими договоренностями вооружение.
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Рашоорки выдвинулись на позиции для прицельной стрельбы, дали залп, и спокойно ушли под трескотню из стрелкового оружия...
Где сообщения о зашкваренных рабсейских обезьянах?
@Jose_Pinoche
· 33 хв
В #ордо минус шахта(им. Засядько). Как минимум до весны, а возможно и навсегда. Она добывала дефицитный коксующийся уголь, но сейчас тонет после пожара. Рядом с воздухоподающим стволом на окраине Яковлевки у #роа позиции для обстрела ВСУ под Авдеевкой.
давно не выпинал гордо побритую грудку, пугая врага и самого себя своей мощью телесной и словами бездуховными о "перестать стрелять" и 100500 днем перемирного перемирия...
может все же потыкать его палкой...вдруг опять в нирване...