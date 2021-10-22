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Новости Агрессия России против Украины Война
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Один воин ранен и один получил травмы в результате обстрела войсками РФ, с начала суток российские наемники 9 раз открывали огонь на Донбассе, - ООС

Один воин ранен и один получил травмы в результате обстрела войсками РФ, с начала суток российские наемники 9 раз открывали огонь на Донбассе, - ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток девять раз открывали огонь по позициям воинов ООС. Один военнослужащий получил ранения, а другой - боевое травмирование.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Возле Золотого-4 войска РФ дважды вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Красногоровки наемники РФ осуществили обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм.

В сторону Катериновки оккупанты два раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Новолуганского российские войска обстреляли дважды позиции украинских воинов, используя крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы.

Возле Новозвановки враг применил противотанковый ракетный комплекс. Возле Луганского обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих - удовлетворительное.

Чтобы заставить оккупантов прекратить огневую активность наши защитники открывали огонь, не применяя запрещеное минскими договоренностями вооружение.

Также читайте: Путин сформулировал причины, почему РФ будет продолжать агрессию против Украины, "миротворцам" из ОП стоило бы это прочитать, - Бутусов

Автор: 

обстрел (27699) ранение (3394) Донбасс (26956) наемники рф (2090) операция Объединенных сил (6766)


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Чтобы заставить оккупантов прекратить огневую активность наши защитники открывали огонь, не применяя запрещеное минскими договоренностями вооружение.
Рашоорки выдвинулись на позиции для прицельной стрельбы, дали залп, и спокойно ушли под трескотню из стрелкового оружия...
Где сообщения о зашкваренных рабсейских обезьянах?
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22.10.2021 17:21 Ответить
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22.10.2021 17:22 Ответить
Иосиф Пиночет


@Jose_Pinoche

· 33 хв

В #ордо минус шахта(им. Засядько). Как минимум до весны, а возможно и навсегда. Она добывала дефицитный коксующийся уголь, но сейчас тонет после пожара. Рядом с воздухоподающим стволом на окраине Яковлевки у #роа позиции для обстрела ВСУ под Авдеевкой.
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22.10.2021 17:27 Ответить
Читал статью про то как режим Башара Асада казнил 22 человек якобы за поджоги лесов и меня удивило, что на украинском языке 4 комментатора оставили тексты в поддержку казней. Украинцы должны осуждать варварский режим Асада! Украина должна благодарить мусульман и в первую очередь сирийцев ибо они воюют против террористов Путина и они считают Крым частью Украины Украинцы не должны поддерживать казни и убийства сирийцев! Они должны уважать Ислам!!! НЕ ПУТИНСКИМ ГАДКИМ И МЕРЗКИМ ПСАМ ТОПТАТЬ СВЯТУЮ СИРИЙСКУЮ ЗЕМЛЮ ПРОРОКОВ! ГОЛОВЫ ДОЛЖНЫ ЛЕТЕТЬ С ЭТИХ ПУТИНСКИХ ПСОВ И ПУСТЬ ИХ ЧЕРНАЯ И ПОЗОРНАЯ КРОВЬ ТЕЧЕТ РЕКОЙ! АМИНЬ!
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23.10.2021 01:41 Ответить
Швидкого одужання нашим хлопчикам. Бережи вас Господь, рідненькі.
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22.10.2021 17:33 Ответить
А щось типо не лох ,мовчить за Золоте 4 ....
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22.10.2021 18:44 Ответить
а давно не гундосил главноКАКБЫкомандующий про свою стратегию ведения войны с рашей...
давно не выпинал гордо побритую грудку, пугая врага и самого себя своей мощью телесной и словами бездуховными о "перестать стрелять" и 100500 днем перемирного перемирия...
может все же потыкать его палкой...вдруг опять в нирване...
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22.10.2021 19:20 Ответить
 
 