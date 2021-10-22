Нардепы поддержали обращение к Зеленскому о введении санкций против корпорации Roshen

Народные депутаты поддержали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с запросом о введении санкций против предприятий кондитерской корпорации "Рошен" из-за финансирования бюджета России.

Как информирует Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 153 народных депутата.

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Автором запроса к президенту о введении санкций против корпорации "Рошен" из-за финансирования бюджета государства-агрессора - Российской Федерации является нардеп от фракции "Слуга народа" Владлен Неклюдов.

Корпорация "Рошен" входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод в Украине, а также Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия).