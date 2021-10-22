Нардепы поддержали обращение к Зеленскому о введении санкций против корпорации Roshen
Народные депутаты поддержали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с запросом о введении санкций против предприятий кондитерской корпорации "Рошен" из-за финансирования бюджета России.
Как информирует Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 153 народных депутата.
Автором запроса к президенту о введении санкций против корпорации "Рошен" из-за финансирования бюджета государства-агрессора - Российской Федерации является нардеп от фракции "Слуга народа" Владлен Неклюдов.
Корпорация "Рошен" входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод в Украине, а также Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия).
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Мудилы а Вы не подумали о тех тысячах работников и их семей которых вы лишите дохода и просто выбросите за борт жизни насколько эта власть цинична и тупа кроме своего кармана и параноидальной мании держаться за власть любой ценой попьют они крови людской по полной
Яким чином Рошен фінансує фєдєрашку???
От закуповуючи вугілля та електрику у фєдєрашке зелений офшорний барига Зеленський справді фінансує ворога.
Ти хоч в курсі???
В итоге получается, что общая сумма платежей липецкой кондитерской фабрики "Рошен" в бюджет России за 2016 год составила почти миллиард рублей."
"в апреле 2016 года липецкий "Рошен" заплатил в бюджет Российской Федерации почти 600 млн рублей доначисленных налогов. Платеж был произведен за счет средств холдинга "Рошен". Другими словами, украинские собственники выделили средства липецкой фабрике, чтобы она смогла заплатить налоги в российский бюджет."
Toiduahel_Food Chain
https://vimeo.com/271002645
https://site.ua/arkadiy.babchenko/odnovalentnye-deputaty-i0ew3n3
вибачте, загиблі Воіни, як би не сумно та гірко це не видавалось
Данілов спрогнозував 1000 померлих за добу.
оптиміст - за сьогодні вже маємо 620 небіжчиків
за один день вже маємо два Іловайська, де загинуло 366 Воінів
ЗЕ-лєнський, тебе чекає ще й Коронагейт -
"преступная бездеятельность и воровство во время национальной катастрофы"
Осмеюсь поинтересоваться, а рабочих этих фабрик устроят в Квартал-95 ?
А налоги этих фабрик Зеленский местным бюджетам территориальных общин со своих "оффшоров Коломойского" возместит ?
Ну и так далее . . .
подивись, що розповiв про липецьку фабрику Роман Цимбалюк ще у жовтнi 2018 року
https://www.youtube.com/watch?v=JJRC4wILo_M
Да, ЗЕбобики?
Владлен - грустный член
вибачте, загиблі Воіни, як би не сумно та гірко це не видавалось
Данілов спрогнозував 1000 померлих за добу.
оптиміст - за сьогодні вже маємо 620 небіжчиків
за один день вже маємо два Іловайська, де загинуло 366 Воінів
ЗЕ-лєнський, тебе чекає ще й
Коронагейт -
"преступная бездеятельность и воровство во время национальной катастрофы
https://www.youtube.com/watch?v=JJRC4wILo_M
Таких імбіцилів ще треба пошукати. Це ж скільки людей залишити без роботи... Скільки ущербу економіці нанести та не доотримати податків...
Так же как, через какое-то время - Вова ответит по этой же статье, из-за своих кварталов и всяких других сватов...
А ********* могут идти вместе с этими двумя, в ростов...