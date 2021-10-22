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Нардепы поддержали обращение к Зеленскому о введении санкций против корпорации Roshen

Нардепы поддержали обращение к Зеленскому о введении санкций против корпорации Roshen

Народные депутаты поддержали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с запросом о введении санкций против предприятий кондитерской корпорации "Рошен" из-за финансирования бюджета России.

Как информирует Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 153 народных депутата.

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Автором запроса к президенту о введении санкций против корпорации "Рошен" из-за финансирования бюджета государства-агрессора - Российской Федерации является нардеп от фракции "Слуга народа" Владлен Неклюдов.

Корпорация "Рошен" входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод в Украине, а также Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия).

Зеленский Владимир (20772) санкции (11435) Roshen (103)


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Топ комментарии
+112
Интересно, зебилы уже готовят обоснование, что когда клоун продает туда фильмы - это другое?
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22.10.2021 17:27
+86
За то что корпорация Roshen заплатила за восстановление ПВО Киева?
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22.10.2021 17:28
+84
Во как их колбасит. проснулись. Как бы еще отвлечь от своих офшоров по отмыву бабла украденного Коломойшей из Приватбанка, тарифов, и постоянных зашкваров. ну вобщем полной Жопой в стране.
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22.10.2021 17:28
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Страница 5 из 5
Ой я вас умоляю. У Бени на такие дела деньги всегда будут.
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22.10.2021 20:33 Ответить
дебіли: 161 слуг наркомана, 5 ворогів+зажопів і по одному за майбах, за вереву, які засвітились в "http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=16377 Поіменне голосування про підтримку запиту народного депутата Владлена НЕКЛЮДОВА до Президента України щодо введення санкцій проти підприємств Кондитерської корпорації "Рошен "..." та "http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=16378 Поіменне голосування про направлення запиту народного депутата Владлена НЕКЛЮДОВА до Президента України ...".
Поіменно:
слуги наркомана:
Аліксійчук О.В.
Ананченко М.О.
Бакумов О.С.
Безугла М.В.
Березін М.Ю.
Боблях А.Р.
Богданець А.В.
Богуцька Є.П.
Бондаренко О.В.
Брагар Є.В.
Булах Л.В.
Вагнєр В.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
Василів І.В.
Васильєв І.С.
Ватрас В.А.
Веніславський Ф.В.
Верещук І.А.
Вінтоняк О.В.
Вірастюк В.Я.
Володіна Д.А.
Воронов В.А.
Гайду О.В.
Галушко М.Л.
Гевко В.Л.
Герман Д.В.
Герус А.М.
Гетманцев Д.О.
Горбенко Р.О.
Горенюк О.О.
Горобець О.С.
Гривко С.Д.
Гринчук О.А.
Грищенко Т.М.
Гузенко М.В.
Демченко С.О.
Дирдін М.Є.
Діденко Ю.О.
Драбовський А.Г.
Дунда О.А.
Жупанин А.В.
Заблоцький М.Б.
Забуранна Л.В.
Завітневич О.М.
Загоруйко А.Л.
Задорожний А.В.
Задорожній М.М.
Заремський М.В.
Заславський Ю.І.
Захарченко В.В.
Здебський Ю.В.
Зуб В.О.
Зуєв М.С.
Іонушас С.К.
Кабанов О.Є.
Калаур І.Р.
Камельчук Ю.О.
Каптєлов Р.В.
Качура О.А.
Кириченко М.О.
Кисилевський Д.Д.
Кицак Б.В.
Кінзбурська В.О.
Кісєль Ю.Г.
Клочко А.А.
Коваль О.В.
Ковальов А.В.
Ковальчук О.В.
Колісник А.С.
Колюх В.В.
Копанчук О.Є.
Копиленко О.Л.
Копитін І.В.
Корявченков Ю.В.
Костін А.Є.
Костюх А.В.
Красов О.І.
Крейденко В.В.
Криворучкіна О.В.
Кривошеєв І.С.
Крячко М.В.
Кузбит Ю.М.
Культенко А.В.
Куницький О.О.
Лаба М.М.
Леонов О.О.
Лис О.Г.
Литвиненко С.А.
Літвінов О.М.
Лічман Г.В.
Любота Д.В.
Мазурашу Г.Г.
Мандзій С.В.
Маріковський О.В.
Марченко Л.І.
Марчук І.П.
Маслов Д.В.
Медяник В.А.
Мезенцева М.С.
Мельник П.В.
Мисягін Ю.М.
Михайлюк Г.О.
Мовчан О.В.
Мотовиловець А.В.
Мошенець О.В.
Мулик Р.М.
Мурдій І.Ю.
Нагаєвський А.С.
Нагорняк С.В.
Негулевський І.П.
Неклюдов В.М.
Нікітіна М.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Одарченко А.М.
Остапенко А.Д.
Павліш П.В.
Павлюк М.В.
Пасічний О.С.
Пивоваров Є.П.
Підласа Р.А.
Припутень Д.С.
Радіна А.О.
Радуцький М.Б.
Рєпіна Е.А.
Саладуха О.В.
Салійчук О.В.
Семінський О.В.
Скрипка Т.В.
Сова О.Г.
Совгиря О.В.
Соломчук Д.В.
Соха Р.В.
Стернійчук В.О.
Стефанчук М.О.
Стріхарський А.П.
Сушко П.М.
Тарасов О.С.
Тимофійчук В.Я.
Тищенко М.М.
Тістик Р.Я.
Ткаченко О.М.
Торохтій Б.Г.
Третьякова Г.М.
Устенко О.О.
Федієнко О.П.
Фролов П.В.
Халімон П.В.
Хоменко О.В.
Чернявський С.М.
Чорний Д.С.
Швачко А.О.
Швець С.Ф.
Шипайло О.І.
Штепа С.С.
Шуляк О.О.
Юнаков І.С.
Янченко Г.І.
Яременко Б.В.
Корнієнко О.С.
Стефанчук Р.О.
Юрченко О.М.
та інші згадані:
Волошин О.А.
Загородній Ю.І.
Лукашев О.А.
Німченко В.І.
Аксьонов А.А.
Чайківський І.А.
Вацак Г.А.
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22.10.2021 20:32 Ответить
список кретинов-самоубийц
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22.10.2021 22:50 Ответить
Убогое,ты хоть само поняло,что накалякало?Иди проспись,авосьполегчает.
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22.10.2021 22:13 Ответить
Зелемойских ждет Америка и это не важно будут ли Кучмисты править балом следующие 50 лет...
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22.10.2021 20:36 Ответить
Прокуратура США работает лучше швейцарских часов,если говорят что 470 ярдов долларов намыли Зелемойские только в США,значит докаждут это в Суде...
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22.10.2021 20:39 Ответить
Это капздец как уничтожить экономику на раз два а давай вводить санкции кто нам не заносить или просто он нам не нравится
Мудилы а Вы не подумали о тех тысячах работников и их семей которых вы лишите дохода и просто выбросите за борт жизни насколько эта власть цинична и тупа кроме своего кармана и параноидальной мании держаться за власть любой ценой попьют они крови людской по полной
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22.10.2021 20:57 Ответить
Що за маячня???
Яким чином Рошен фінансує фєдєрашку???
От закуповуючи вугілля та електрику у фєдєрашке зелений офшорний барига Зеленський справді фінансує ворога.
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22.10.2021 21:17 Ответить
За ліпецьку фабричку забув? Вчора народився?
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22.10.2021 21:32 Ответить
І що з нею???
Ти хоч в курсі???
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22.10.2021 23:25 Ответить
"А займы липецкой фабрике пришлось взять, чтобы рассчитаться с претензиями налоговой службы. 660 миллионов рублей пришлось уплатить по налоговым распоряжениям и требованиям, еще 333 миллиона составили налоги от текущей деятельности.

В итоге получается, что общая сумма платежей липецкой кондитерской фабрики "Рошен" в бюджет России за 2016 год составила почти миллиард рублей."

"в апреле 2016 года липецкий "Рошен" заплатил в бюджет Российской Федерации почти 600 млн рублей доначисленных налогов. Платеж был произведен за счет средств холдинга "Рошен". Другими словами, украинские собственники выделили средства липецкой фабрике, чтобы она смогла заплатить налоги в российский бюджет."
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25.10.2021 10:52 Ответить
Чо за )(ерня . Зеленский ты вообще о)( у ел
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22.10.2021 21:17 Ответить
собираются конфеты "Рошен" украинского производсва заменить на экспорт рашистской "Белочки"
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22.10.2021 21:19 Ответить
Пусть цензор блокирует меня , но просто нет цензурных слов
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22.10.2021 21:19 Ответить
Мдя.... Такого дерьма у власти, еще никогда не было. Был откровенный бандит Витька Шапкин, но такого гнилого, как это ничтожество,еще не было.....
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22.10.2021 21:32 Ответить
Госпаді.... Ну перенесе Рошен з України зупинені потужності додатково до Угорщини та Литви. Рошен буде себе чудово почувати і далі (не даремно має "запасний аеродром"). І що далі? Конті Колеснікова завалать Україну шоколадом, чи така пакость підніме рейтинг долбойоба Александровіча? Дійсно, пакості мерзенні.
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22.10.2021 21:35 Ответить
Не смейте трогать Рошен!
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22.10.2021 21:36 Ответить
Після віджиму кондитерських фабрик Порошенка, монобольшинство одновалентных приматов (як сказав Бабченко А.) перейменує їх в "Зєльоный Рашен". І будуть вони випускати продукцію з того, з чого на Расіі коників ліплять.
Toiduahel_Food Chain
https://vimeo.com/271002645
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22.10.2021 21:54 Ответить
" Одновалентныe дeпутаты" Бабченко А.
https://site.ua/arkadiy.babchenko/odnovalentnye-deputaty-i0ew3n3
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22.10.2021 22:04 Ответить
Иловайськ скоро буде "цвєточки":
вибачте, загиблі Воіни, як би не сумно та гірко це не видавалось

Данілов спрогнозував 1000 померлих за добу.
оптиміст - за сьогодні вже маємо 620 небіжчиків

за один день вже маємо два Іловайська, де загинуло 366 Воінів

ЗЕ-лєнський, тебе чекає ще й Коронагейт -
"преступная бездеятельность и воровство во время национальной катастрофы"
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22.10.2021 22:33 Ответить
Как говорил Лавров : "Дебилы, бл....".

Осмеюсь поинтересоваться, а рабочих этих фабрик устроят в Квартал-95 ?
А налоги этих фабрик Зеленский местным бюджетам территориальных общин со своих "оффшоров Коломойского" возместит ?

Ну и так далее . . .
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22.10.2021 22:55 Ответить
А где российская липецкая фабрика в этом списке?
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22.10.2021 23:17 Ответить
Отбой,зебил- на тебя снова зекретин насцал)на портале рады уже выставили,что голосилку провалили...
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22.10.2021 23:48 Ответить


подивись, що розповiв про липецьку фабрику Роман Цимбалюк ще у жовтнi 2018 року
https://www.youtube.com/watch?v=JJRC4wILo_M
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23.10.2021 16:29 Ответить
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23.10.2021 00:24 Ответить
СОвсем ЗЕлескот сбрендил в угарной ненависти к Порошенко .. Рошен заплатил 2 лярда налогов в бюджет..Украины... Щапито 95 ноль целых, хрен десятых,вводить санкции против прибыльного бизнеса.это при том шо Щапито 95 на полную продаёт свои высеры в прокат на Рашку..
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23.10.2021 00:51 Ответить
Липецкое преступление не должно оставаться безнаказанным.
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23.10.2021 01:04 Ответить
А Ростов все ближе и ближе........

Да, ЗЕбобики?
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23.10.2021 07:19 Ответить
Похоже, что зе-шобла подошла к своему краю. Других аргументов в давлении на Пороха у них не осталось. Мировое сообщество терпело гныднык каломойского только потому, что он не трогал Порошенко, поскольку тот на сегодняшний день является единственным вменяемым политиком первой величины в Украине. Все ключевые вопросы (о членстве в НАТО, ЕС и прочие важные решения) принимались после консультаций иностранных лидеров (лично или через представителей) с Порошенко. Теперь зе-шобла решилась снести последний предохранитель, отделяющий их от возможности беспределить. Хана зелепузым. И каломойскому заодно.
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23.10.2021 12:07 Ответить
Окуеть. А какже Сваты, квартал95. Что за нах. А как торты покупать, так они первые. Перед выходными и на праздники полки рошена остаются пустыми. Цинизм
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23.10.2021 12:25 Ответить
Найвелычнишый говноралиссимус запретил стае ЗЕбанутых депутатов даже близко подходить к витринам с рошенками и теперь они сосут бубочкину пипетку. ЗЕленую.
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23.10.2021 13:06 Ответить
Ну и имя - Владлен.

Владлен - грустный член
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23.10.2021 12:35 Ответить
Скорее висячий.
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23.10.2021 13:07 Ответить
владлен - владимир ленин, мумия
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23.10.2021 13:11 Ответить
И жена его Вилена.Расшифровывается так же.
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23.10.2021 16:03 Ответить
Даздраперма!
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23.10.2021 13:53 Ответить
Совсем в 95-ом идеи кончились....
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23.10.2021 12:42 Ответить
это уже агония))
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23.10.2021 13:53 Ответить
Вові на лову впала бєлочка, тільки не рошенівська
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23.10.2021 13:49 Ответить
ахахаха)) ответка сразу после смены власти)
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23.10.2021 13:53 Ответить
дно просто, они просто поют хором с рашей...
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23.10.2021 13:59 Ответить
Рошен в бюджет хоть деньги приносит и не малые а эти крысы только воровать умеют.
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23.10.2021 14:12 Ответить
Иловайськ скоро буде "цвєточки":
вибачте, загиблі Воіни, як би не сумно та гірко це не видавалось

Данілов спрогнозував 1000 померлих за добу.
оптиміст - за сьогодні вже маємо 620 небіжчиків

за один день вже маємо два Іловайська, де загинуло 366 Воінів

ЗЕ-лєнський, тебе чекає ще й

Коронагейт -
"преступная бездеятельность и воровство во время национальной катастрофы
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23.10.2021 16:03 Ответить
Нардепы от СН уже ипанулись в попытках сделать приятное своему лидеру.
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23.10.2021 16:12 Ответить
Что ни говори- зеля умеет делать рекламу для пети.
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23.10.2021 16:22 Ответить
какое, млять, финансирование?! еще три года назад Роман Цимбалюк снял на эту тему сюжет. интересно слуги об этом знают?!
https://www.youtube.com/watch?v=JJRC4wILo_M
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23.10.2021 16:24 Ответить
Боже, які ж вони гидотні та жалюгідні. Дивлюся на це зелене лайно і не можу собі уявити, що б я міг зневажати та ненавидіти сильніше, аніж цю мразоту..
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23.10.2021 16:27 Ответить
Це перебор.
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23.10.2021 17:08 Ответить
Среди зебилов нет нормальних.
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23.10.2021 17:36 Ответить
Вистріл зелених собі в яйця.

Таких імбіцилів ще треба пошукати. Це ж скільки людей залишити без роботи... Скільки ущербу економіці нанести та не доотримати податків...
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23.10.2021 17:39 Ответить
Понятно было, что Петя, рано или поздно, ответит за финансирование оккупантов, через свою фабрику.

Так же как, через какое-то время - Вова ответит по этой же статье, из-за своих кварталов и всяких других сватов...
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23.10.2021 17:42 Ответить
зажоп мертвечуковський, коли це вже для тебе касапи стали окупантами?
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23.10.2021 18:15 Ответить
ахах, у дякулы/зебила подгорело.

А ********* могут идти вместе с этими двумя, в ростов...
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23.10.2021 18:19 Ответить
земрази
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23.10.2021 17:59 Ответить
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24.10.2021 14:22 Ответить
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