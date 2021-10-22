Наибольший процент противников вакцинации среди электората ОПЗЖ и "Батькивщины", - опрос УИБ. ИНФОГРАФИКА

Украинский институт будущего провел исследование уровня вакцинации от коронавируса среди электората партий, которые проходят 5% барьер.

Соответсвующую информацию на своей странице в Фейсбук опубликовал Виктор Андрусив, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если вдруг вам интересно у кого больше антивакцинаторов среди сторонников, сентябрь", - написал Андрусив

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