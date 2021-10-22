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Новости Коронавирус и карантин
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Наибольший процент противников вакцинации среди электората ОПЗЖ и "Батькивщины", - опрос УИБ. ИНФОГРАФИКА

Наибольший процент противников вакцинации среди электората ОПЗЖ и

Украинский институт будущего провел исследование уровня вакцинации от коронавируса среди электората партий, которые проходят 5% барьер.

Соответсвующую информацию на своей странице в Фейсбук опубликовал Виктор Андрусив, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если вдруг вам интересно у кого больше антивакцинаторов среди сторонников, сентябрь", - написал Андрусив

Наибольший процент противников вакцинации среди электората ОПЗЖ и Батькивщины, - опрос УИБ 01

Также читайте: Минздрав планирует в следующем году провести ревакцинацию от COVID-19 двумя дозами, – Кузин


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Автор: 

карантин (16729) прививка (191) Батькивщина (2013) Андрусив Виктор (13) Оппозиционная платформа - За жизнь (453) Украинский институт будущего (24) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+22
Я всегда говорил про это! Что избиратель Порошенко думает головой в отличие от избирателя клоуна-наркомана который если и думает то жопой!
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22.10.2021 17:40
+16
а хтось сумнівався?
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22.10.2021 17:35
+13
Если Спутником, то будешь сра...ть паренной репой и кислыми щами
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22.10.2021 17:47
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а хтось сумнівався?
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22.10.2021 17:35 Ответить
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22.10.2021 21:29 Ответить
слугам тут обидно стало, что они не первые среди дебилов
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22.10.2021 17:40 Ответить
Кто-то удивлен?
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22.10.2021 17:40 Ответить
Я всегда говорил про это! Что избиратель Порошенко думает головой в отличие от избирателя клоуна-наркомана который если и думает то жопой!
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22.10.2021 17:40 Ответить
Ну да, вот только жаль, что процент их везде высокий...
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23.10.2021 08:46 Ответить
Що за маячня, та ще й з "силою та честю" смешка-мертвячука-гандона?
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22.10.2021 17:41 Ответить
Если вакцинироваться Пфайзером то во сне к тебе придёт Билл Гейтс и потребует перепрошить ДНК и обновить драйвера хромосом.
Если Астра Зенекой, то присниться королева Виктория и заставит ездить по левой стороне.
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22.10.2021 17:41 Ответить
А если Спутником?
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22.10.2021 17:43 Ответить
Если Спутником, то будешь сра...ть паренной репой и кислыми щами
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22.10.2021 17:47 Ответить
если Спутником-будешь молится на *****
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22.10.2021 18:37 Ответить
спалили онуфрия...
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22.10.2021 17:43 Ответить
и почему не удивлен?
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22.10.2021 17:46 Ответить
Но круче всех сторонники гади савченко.
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22.10.2021 17:47 Ответить
очередная порция лапиши на уши
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22.10.2021 17:52 Ответить
На решение электората ОПЗЖ повлияла наверное РПЦ, а на решение электората Батькивщины лекции Надежды Жолобак.
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22.10.2021 17:52 Ответить
Да я вас умоляю лохоторат ОПЗЖ в бога не верят и если даже завтра попы им скажут вакцинироваться то они попов камнями забъют вот их бог ***** говорит вакцинируйтесь а им пох!
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22.10.2021 17:56 Ответить
как раз в самом начале пандемии московские попы и православная **** Новинский говорили что коронавируса нет и вакцинация-от лукавого!
с тех пор фанаты русскага мира свято в ето верят!
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22.10.2021 18:40 Ответить
Сектанты филиала РПЦ-ФСБ в Украине практически все поголовно клинические ватники и на всех выборах за рыгов голосуют, был бы кто-то еще более прокацапский голосовали бы за них, но они скорей рыгов камнями забьют если те вдруг начнут призывать их вакцинироваться. На ***** рука конечно у них не поднимется, но мнение мракобесных рпцшных попов для них все равно авторитетней.
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22.10.2021 18:44 Ответить
А всё время говорил что от ковида вата дохнет но меня пытались убедить что политические предпочтения тут не причем как видим что очень даже причем!
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22.10.2021 17:54 Ответить
вот и хорошо!
пандемия-ето естественный отбор: Украина очиститься от ваты
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22.10.2021 18:42 Ответить
Основные ваксы - ЗЕбиллы?
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22.10.2021 17:57 Ответить
Опорос....
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22.10.2021 18:00 Ответить
Всё правильно. Вата и упорыши Воной.
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22.10.2021 18:04 Ответить
Давний сторонник Батькивщины. Вакцинировался дважды Пфайзером, а до этого в ноябре прошлого года переболел. Неделю назад вторая серия. Но сегодня уже попустило. Слава Богу ни госпитализация ни кислород не потребовались. Если бы не был вакцинирован, то скорее всего сыграл бы в ящик.
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22.10.2021 18:07 Ответить
Шкода, що Суліма в свій час не вакцинувався...
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22.10.2021 18:07 Ответить
і
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22.10.2021 18:42 Ответить
61% от 38% отличается, но не очень сильно.
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22.10.2021 18:10 Ответить
у тебя бедолага что монитор черно-белый ? протри глаза там для тупых еще и буковками подписано
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22.10.2021 18:15 Ответить
ты Апчхи что имеешь в виду ? если процент вакционированных так вам зебилам до ЕС далеко . если в целом по стране рейтинг партий то и его вы активно просераете . что и где смотреть ?
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22.10.2021 19:03 Ответить
Що з дебілів взяти,окрім аналізів? Та і ті нікуди не годні...
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22.10.2021 18:12 Ответить
интересно . а если ОПЗЖешникам предложить уколоться не какой то непроверенной вакциной а например замечательным . качественным Новичком Спутником ? желающих станет больше ?
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22.10.2021 18:13 Ответить
Если им литр бояры поставить то они и новичком вакцинируются!
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22.10.2021 18:35 Ответить
Представьте, да. У меня знакомая категорически отказывалась прививаться. Согласна была только на "лучший в мире" спутник.
Потом все-таки укололась короноваком, потому что "..им укололся Шуфрич, а ему я верю".
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22.10.2021 19:33 Ответить
Уже и партии приплели.Потугам разделить Украину нет предела
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22.10.2021 18:19 Ответить
Кто то ждет " Спутник"
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22.10.2021 18:20 Ответить
петиция про Спутник не набрала и 1000 голосов!
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22.10.2021 18:37 Ответить
есть надежда. что ковид очистит нацию
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22.10.2021 18:39 Ответить
мож вьізд@хают бьістрее
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22.10.2021 18:41 Ответить
Интересное время настало - дебилы самоуничтожаются.
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22.10.2021 18:44 Ответить
Не здумайте помирати, навіть дебіли мають право на життя!
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22.10.2021 19:25 Ответить
С собой разговариваешь?
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22.10.2021 21:02 Ответить
А це зрозуміло, до речі. Не хочуть вакцинуватись якраз дві категоріі людей, найбільш тупі і найбільш розумні, але з абсолютно різних причин.
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22.10.2021 19:23 Ответить
Какая неожиданность...
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22.10.2021 19:30 Ответить
У ЄС найбільший процент тих, хто вакцинувався, це показує загальний (високий ) рівень інтелекту серед виборців цієї партії.
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22.10.2021 20:13 Ответить
СТАТИСТИКУ веде штаб ЄС
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22.10.2021 21:28 Ответить
Я і не сумнівався ! Це показник всього.
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22.10.2021 20:44 Ответить
Естественный отбор никто не отменял...
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22.10.2021 20:48 Ответить
Да, можем наблюдать естественный отбор своими глазами.
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22.10.2021 21:01 Ответить
Исследование, основанное на анализе данных из 14 стран Западной Европы, показало, что антивакцинаторство связано с политическим https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC популизмом : научный сотрудник Отдела глобального здравоохранения Центра первичной медицинской помощи и общественного здравоохранения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F Госпиталя Святого Варфоломея и Лондонской школы медицины и стоматологии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8 Лондонского университета королевы Марии Джонатан Кеннеди обнаружил положительную связь между процентом людей, голосовавших за популистские партии на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(2014) выборах в Европейский парламент в 2014 году, и процентом людей, которые считают, что вакцины не являются важными и эффективнымиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-112 [112] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-113 [113]
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22.10.2021 21:02 Ответить
невже електорат "СН" виявився розумніше за "ЗаЖОП" з "Батькивщина" у цьому питанні?
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22.10.2021 21:03 Ответить
Это в очередной раз подтверждает что избиратели Пороха стоят на высшей ступени эволюционного развития.
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22.10.2021 21:23 Ответить
ні..

це означає,Що елєкторат рузькеправославний і зомбі юлєчки ОДНАКОВІ
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22.10.2021 21:27 Ответить
ЄС як завжди найбільш свідомі і мудрі. Але шкода що є і серед них є частка двбйбів.
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22.10.2021 22:03 Ответить
Показово. Три партії які опираються на дебільний електорат в лідерах антиваксів. Хоча по суті електорат слуг урода, пезеже і йулі мало чим відрізняються. Кончена вата.
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23.10.2021 08:19 Ответить
 
 