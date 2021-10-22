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Наибольший процент противников вакцинации среди электората ОПЗЖ и "Батькивщины", - опрос УИБ. ИНФОГРАФИКА
Украинский институт будущего провел исследование уровня вакцинации от коронавируса среди электората партий, которые проходят 5% барьер.
Соответсвующую информацию на своей странице в Фейсбук опубликовал Виктор Андрусив, сообщает Цензор.НЕТ.
"Если вдруг вам интересно у кого больше антивакцинаторов среди сторонников, сентябрь", - написал Андрусив
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+22 Владимир Пономаренко #471653
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Если Астра Зенекой, то присниться королева Виктория и заставит ездить по левой стороне.
с тех пор фанаты русскага мира свято в ето верят!
пандемия-ето естественный отбор: Украина очиститься от ваты
НовичкомСпутником ? желающих станет больше ?
Потом все-таки укололась короноваком, потому что "..им укололся Шуфрич, а ему я верю".
це означає,Що елєкторат рузькеправославний і зомбі юлєчки ОДНАКОВІ