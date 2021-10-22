РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11351 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
7 113 53

До конца года ожидается поставка в Украину 15 млн доз вакцин Pfizer, - Кузин

До конца года ожидается поставка в Украину 15 млн доз вакцин Pfizer, - Кузин

Украина не испытывает дефицита вакцин в условиях роста количества прививок в последние дни.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очень приятно, что сейчас развернутая инфраструктура по вакцинации выходит на свои максимальные мощности, ведь изначально она была рассчитана на 250-300 тыс. прививок в течение суток. Уже второй-третий день подряд мы бьем рекорды по количеству проведенных иммунизаций. Каждая проведенная вакцинация - это защищенная жизнь, и это действительно хорошие новости", - отметил главный санврач.

По его словам, риска в нехватке вакцин или прерывании вакцинальной кампании в Украине нет. Кроме того, ожидаются новые поставки препаратов.

"До конца года мы ожидаем еще 15 млн доз вакцин Pfizer, согласно тем контрактам, которые были подписаны. Сейчас нет перебоев в поставках вакцин как на центральные склады, так и на областные склады", - рассказал Кузин.

Кроме того, ожидаются поставки вакцин в рамках инициативы COVAX, скорее всего, это будет вакцина Moderna, отметил чиновник.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
т.е. на 3-й дозе останавливаться никто не собирается !? мда...жгите исче мля...
показать весь комментарий
22.10.2021 18:39
+9
Давайте обсудим три варианта. Первый: Вы правы и вакцина спасает жизнь. Всех вакцинировали и все выжили. Второй вариант: вы не правы всех вакцинировали и все умерли от осложнений. Третий вариант: не важно кто прав, остались жить или вакцинированы или не вакцинированые. Так может лучше разложить яйца в разные корзины, чем загубить не проверенной вакциной все население. Каждый должен сам сделать свой выбор. Никто не должен принуждать. Насильно людям операции не делают, всегда решает человек или его родственники, если он недееспособный.
показать весь комментарий
22.10.2021 18:25
+8
Суспільне стоїть завжди вище індивідуального.

Десь я це вже бачив. Потім незгодних із "лінією партії" командирували у Сибір ліс валити, або у божевільню.
показать весь комментарий
22.10.2021 19:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
22.10.2021 18:04 Ответить
Реакция одержимого демоном, на которого брызнули святой водой
показать весь комментарий
22.10.2021 18:27 Ответить
Давайте обсудим три варианта. Первый: Вы правы и вакцина спасает жизнь. Всех вакцинировали и все выжили. Второй вариант: вы не правы всех вакцинировали и все умерли от осложнений. Третий вариант: не важно кто прав, остались жить или вакцинированы или не вакцинированые. Так может лучше разложить яйца в разные корзины, чем загубить не проверенной вакциной все население. Каждый должен сам сделать свой выбор. Никто не должен принуждать. Насильно людям операции не делают, всегда решает человек или его родственники, если он недееспособный.
показать весь комментарий
22.10.2021 18:25 Ответить
Демагогия.
показать весь комментарий
22.10.2021 18:31 Ответить
Вариант четвёртый - пустить всё на самотёк, пусть разбирается природа (естественный отбор). Те кто восприимчив к этому вирусу и его мутациям - пусть умирают страшной смертью от пытки многочасовым удушьем, а через пару сотен лет останутся только те, кто болезнь переносит легко.
показать весь комментарий
22.10.2021 18:33 Ответить
Суспільне стоїть завжди вище індивідуального.
Може я не хочу щоб президентом був чмо -зеленський і що від того ?
показать весь комментарий
22.10.2021 18:44 Ответить
Суспільне стоїть завжди вище індивідуального.

Десь я це вже бачив. Потім незгодних із "лінією партії" командирували у Сибір ліс валити, або у божевільню.
показать весь комментарий
22.10.2021 19:14 Ответить
То вас за відмову вже засудили на довічне?
І як там в Сибіру?
показать весь комментарий
22.10.2021 19:43 Ответить
Якщо людина впритул не бачить незаконні обмеження прав та свобод незгодних з цирком який зветься вакцинацією, а я в цьому вже неодноразово впевнився, то діалог в принципі неможливий. Па па.
показать весь комментарий
22.10.2021 19:53 Ответить
Ви маєте право робити, що заманеться. Але ви не можете посилатись на обмеження своїх прав, якщо ваша дія чи бездіяльність обмежує права інших.
показать весь комментарий
22.10.2021 20:01 Ответить
Їм просто пропонують сидіти вдома і не з'являтись у вакцинованому суспільстві.
показать весь комментарий
23.10.2021 09:05 Ответить
Лайк. Десь в інший гілці я пропонував відсторонити від роботи усіх невакцинованих хоча б на підприємствах критичної інфраструктури, та лікарнях і звісно замінити їх вакцинованими. Ну щоб ми сиділи дома і не з'являлися у вакцинованому суспільстві. А відповідь була що я займаюся кацапською пропагандою. Невже ви також?
показать весь комментарий
23.10.2021 09:54 Ответить
Коли йдеться про виживання нації - то так.
Ви якось випускає з виду факт, що можете заразити, а то і вбити інших людей.
Хочете стати вбивцею ? Вас совість не мучить ?
показать весь комментарий
23.10.2021 09:03 Ответить
Та що ж ви завжди ігноруєте той факт що вакциновані також є переносниками та розповсюджувачами вірусу, і також можуть заразити, а то і вбити інших людей.
показать весь комментарий
23.10.2021 09:48 Ответить
А де вакцинований може взяти вірус ? Від кого ?
Від вас же !
показать весь комментарий
23.10.2021 10:00 Ответить
Невже вакцинований не може заразитися від вакцинованого? Зламаю ваш світ. Навіть невакцинований може заразитися від вакцинованого.
показать весь комментарий
23.10.2021 10:07 Ответить
время показало, что второй вариант полностью немощный, третий минимум на 95% немощный.
показать весь комментарий
22.10.2021 19:39 Ответить
Людей навіть не реанімують проти їхньої волі.
показать весь комментарий
23.10.2021 02:42 Ответить
Реанімація стосується конкретної людини.
Не треба тут балаболити.
показать весь комментарий
23.10.2021 09:06 Ответить
Вообще вопросов ноль. Не хочешь - не делай, только не ходи на работу/учебу и общайся с окружающими (изоляция) пока пик не пройдет.
показать весь комментарий
23.10.2021 08:38 Ответить
Поправочка: "не общайся"
показать весь комментарий
23.10.2021 08:39 Ответить
Спамлять люто, кляті антиваксери.

Мабуть це ті, хто вже зробив собі дві ворожих американських пфайзера, має медичну страховку та ще отримує гроші за антиваксерну кремлівську пропаганду. Деякі геть спалили контору та лайкають лише ольгинських.
показать весь комментарий
23.10.2021 02:55 Ответить
Я навіть здогадуюсь хто це поспамив.
показать весь комментарий
23.10.2021 09:07 Ответить
Осталось только уговорить 7,5 млн "антивакцинаторов"
показать весь комментарий
22.10.2021 18:08 Ответить
Нет, отсоединиться от идиотов, таких как эти "генетики" из секты московского сатаната:

показать весь комментарий
22.10.2021 18:17 Ответить
с такой скоростью вакцинирования разве что флаконы с вакцинами по могилкам разложить.
показать весь комментарий
22.10.2021 18:16 Ответить
Эти прививки должны быть куплены еще год назад. Но зебилам нужно было прибарахлится на китайском фуфломицине. Сейчас уже поздновато
показать весь комментарий
22.10.2021 18:29 Ответить
Хм... а я от китайському Сіноваку чомусь більше довіряю. На підсвідомому рівні...
показать весь комментарий
22.10.2021 19:23 Ответить
Синовак не имеет почти никакой побочки, но и эффективность ее относительно слабенькая.
показать весь комментарий
22.10.2021 22:01 Ответить
Доверять можешь чему угодно, но вот с китайскими вакцинами в Европу особо не попадешь ибо начался движ против Китая. И если таки "дома" не сидишь, то это тоже важно.
показать весь комментарий
23.10.2021 08:50 Ответить
Год назад их не хватало и в США, они просто не продавались.
показать весь комментарий
22.10.2021 21:59 Ответить
А год назад они были доступны, когда все страны пытались вакцинировать именно СВОЕ население? Смешной
показать весь комментарий
23.10.2021 08:51 Ответить
т.е. на 3-й дозе останавливаться никто не собирается !? мда...жгите исче мля...
показать весь комментарий
22.10.2021 18:39 Ответить
Так вони це вже офіційно підтвердили вчора.

показать весь комментарий
22.10.2021 19:03 Ответить
давно понятно, что этот цирк очень надолго, если не навсегда. Тот же Кузин уже сказал, что в 2022 году всем торчкам придется колоться еще раз, и так каждый год. Ну и + масочка будьласочка и красные зоны, куда же без них
показать весь комментарий
22.10.2021 19:03 Ответить
хм. тут вопрос только в одном - а у торчков здоровья хватит на каждый новый укол !?
показать весь комментарий
22.10.2021 20:05 Ответить
А это никого не интересует, партия сказала надо - торчки ответили есть! (если они не агенты кремля)

И да, каждый год надо будет проходить полный повторный курс, то есть 2 укола, а может и 3
показать весь комментарий
22.10.2021 20:17 Ответить
Важко зупинитися, коли заробіток хороший йде в кишеню. Мова про фармакологічні компанії
показать весь комментарий
22.10.2021 20:06 Ответить
чем им задумываться? им что говорят, то и повторяют как попуги! от страха ...кипятком , за свои никчемные жизни!
показать весь комментарий
22.10.2021 19:04 Ответить
А знаете в чём разница между теми, кто обосцался и по глупости вколол себе экспериментальную жижу и теми, кто ещё в здравом рассудке и отказался от т.н. вакцинации, - вторые вполне могут представить то, что с ними может быть и к чему нужно подготовится, а вот первые сейчас очень смутно представляют своё будущее, ибо оно уже не в их власти.
показать весь комментарий
22.10.2021 19:01 Ответить
Это побочка от проверенных (дешевых) индийских вакцин (от разных болячек), которые кололи (раньше и сейчас) всем кому только можно или сам к этому пришел?
показать весь комментарий
23.10.2021 08:55 Ответить
Ну все... готуємось до того, що нещеплених взагалі під замок посадять. 15 млн доз просто так не спишеш. А через рік - під замком будуть сидіти ті, хто не піде на ревакцинацію бустерними дозами... і так далі
показать весь комментарий
22.10.2021 19:18 Ответить
"НАЦПЛАН ВАКЦИНАЦИИ УКРАИНЫ" провален с треском! По апрельскому варианту на 31.10 должны были сделать всего 37млн.прививок, по июльскому варианту плана итог на 31.10 = 31млн. и потом по 8,5млн.прививок в ноябре и декабре с выходом к 31.12.21г. на итог в 48млн.прив. = 24млн.чел. = 70% взрослого насел. Реально к 31.10 будет всего 16-17млн.прививок. ОЧЕРЕДНОЙ ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ПОЛНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВАЛ, но кто из них помнит, тем более, выполняет свои обещания??? Ноль чести, ноль совести, ноль морали, ноль знаний, ноль ответственности за слова. Только беспредельные тупость, жадность, хамство и наглость...
показать весь комментарий
22.10.2021 19:19 Ответить
Даже здесь, на ЦЕНЗОРЕ - толпы платных лубянских антивациков! Уроды, из-за вас кто-то отложит вакцинацию, заразится и потеряет жизнь. Осознание этого факта лично вам остаток жизни не испортит? Ах да, для вас же деньги не пахнут, даже если это запах украинской крови на лубянских рублях...
показать весь комментарий
22.10.2021 19:25 Ответить
Ты сам лично вакцинировался ?
показать весь комментарий
22.10.2021 20:06 Ответить
Я вот не пойму, почему некоторые так топят за вакцинацию? вы же уже наверняка вакцинировались, вам должно быть все равно? Мое мнение - тотальная вакцинация выгодна государству, не только нашему, всем. Экономика страдает, вот и начали нагнетать панику. а вот отдельно взятому человеку эта вакцинация может как помочь так и в могилу отправить. но как кто то говорил, человек это всего навсего винтик в гос. машине. или как то так
показать весь комментарий
22.10.2021 19:31 Ответить
А где можно найти информацию кто импортирует вакцину в Украину ?
показать весь комментарий
22.10.2021 20:02 Ответить
засекречено специально принятыми законами Украины, никакой отвественности ни изготовители ни поставщики не несут!
показать весь комментарий
22.10.2021 20:32 Ответить
 
 