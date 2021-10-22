До конца года ожидается поставка в Украину 15 млн доз вакцин Pfizer, - Кузин

Украина не испытывает дефицита вакцин в условиях роста количества прививок в последние дни.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очень приятно, что сейчас развернутая инфраструктура по вакцинации выходит на свои максимальные мощности, ведь изначально она была рассчитана на 250-300 тыс. прививок в течение суток. Уже второй-третий день подряд мы бьем рекорды по количеству проведенных иммунизаций. Каждая проведенная вакцинация - это защищенная жизнь, и это действительно хорошие новости", - отметил главный санврач.

По его словам, риска в нехватке вакцин или прерывании вакцинальной кампании в Украине нет. Кроме того, ожидаются новые поставки препаратов.

"До конца года мы ожидаем еще 15 млн доз вакцин Pfizer, согласно тем контрактам, которые были подписаны. Сейчас нет перебоев в поставках вакцин как на центральные склады, так и на областные склады", - рассказал Кузин.

Кроме того, ожидаются поставки вакцин в рамках инициативы COVAX, скорее всего, это будет вакцина Moderna, отметил чиновник.