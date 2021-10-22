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Глава правления "Общественного" Чернотицкий: Ткаченко манипулирует, когда говорит о рейтингах UA:Перший

Глава правления

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко манипулирует, упрекая Общественного вещателя в низких рейтингах при большом финансировании.

Об этом пишет в Фейсбуке глава правления "Общественного" Николай Чернотицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что министр сказал неправду, заявив о полном финансировании телеканала UA:Перший. По словам Чернотицкого, на этот год канал профинансирован на 85% от предусмотренного законом, на следующий заложено 76%.

"Манипуляция вторая: рейтинги. Общественное - это не один UA:Перший, и господин министр это точно знает. Это и три канала Украинского радио, это и 23 региональных тв-канала в областях, и каналы "Культура" и "Крым", это и диджитал-платформа. Выхватывать один актив и оценивать по нему работу всего холдинга - это то же самое, что оценивать работу Министерства культуры по деятельности одного структурного подразделения и говорить, что на него уходит весь бюджет", - заявил Чернотицкий.

Смотрите: ОП на нас не влияет, "слугам народа" невозможно давать указания, какие каналы можно посещать, а какие - нет, - Тищенко. ВИДЕО

Он также отметил, что доля телесмотрения канала растет. По словам Чернотицкого, в 2020 году она выросла на 30%, а по состоянию на 1 сентября 2021 года - на 20% по сравнению с прошлым периодом.

Напомним, ранее, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко упрекнул Общественного вещателя, что при таком финансировании другие каналы добиваются гораздо больших рейтингов.

Ранее "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента.

Автор: 

свобода слова (1170) Ткаченко Александр (429) финансирование (1807) телевидение (900) НОТУ (132) Чернотицкий (5)


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Топ комментарии
+7
криворогий осел и бородатый козел - шестерки фиКАЛОмойского

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22.10.2021 19:03
+6
Правильно каже - якщо Ткаченко порівнює бюджети, то хай порівнює бюджет Суспільного з бюджетом всього холдінга Бєні (1+1, 2+2, ТЕТ, Плюс-плюс, УНІАН) чи холдінга Пінчука (ICTV, СТБ, Новий, QTV), чи Ахметова (ТРК Україна, канали Футбол 1,2,3, газета Сєводня)...
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22.10.2021 18:56
+4
https://www.youtube.com/watch?v=oYdMkNk5iwc https://www.youtube.com/watch?v=oYdMkNk5iwc


Недалеченькі блиЗЕнькі | ЗЕралаш N°26-Чекалкін
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22.10.2021 19:04
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ДИВИМОСЯ ШОУ МИРОСЛАВИ ТА КАЗАРІНА !!!
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22.10.2021 18:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oYdMkNk5iwc https://www.youtube.com/watch?v=oYdMkNk5iwc


Недалеченькі блиЗЕнькі | ЗЕралаш N°26-Чекалкін
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22.10.2021 19:04 Ответить
Правильно каже - якщо Ткаченко порівнює бюджети, то хай порівнює бюджет Суспільного з бюджетом всього холдінга Бєні (1+1, 2+2, ТЕТ, Плюс-плюс, УНІАН) чи холдінга Пінчука (ICTV, СТБ, Новий, QTV), чи Ахметова (ТРК Україна, канали Футбол 1,2,3, газета Сєводня)...
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22.10.2021 18:56 Ответить
Два миллиарда это мало, чтобы сделать если не канал, то хоть одно приличное ток-шоу? ОЧЕНЬ сомневаюсь! А исходя из того, что они аыпускают- ЛЮБЫЕ день, как в песок!
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22.10.2021 19:31 Ответить
А чим їх ток-шоу кардинально відрізняється від шоу Шустера? А нічим, по суті!
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22.10.2021 19:38 Ответить
І так, врахуйте, що сумарно на цих каналах ТБ і радіо по всій Україні пашуть мабуть кілька тисяч людей - в рази більше, ніж в інших медіа-холдингах... Там тільки на зарплату великий кусок з цих 2 млрд. піде (2 млрд - це всього лиш 75 млн. баксів) і це при тому, що зарплати на суспільному НИЖЧІ, ніж на комерційних каналах!
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22.10.2021 20:28 Ответить
криворогий осел и бородатый козел - шестерки фиКАЛОмойского

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22.10.2021 19:03 Ответить
Минулого тижня Чекалкін у Березовця на ПРЯМОМУ розповідав, як був свідком після якогось спільного заходу з 95-им , а потім як їх угашених рятувала вночі в готелі швидка допомога ,й того самого Маджосова , котрому не дали ПОПЕРЕДИТИ КРАЇНУ ПРО МАЙБУТНЬОГО ЗЕПРЕЗА під час виборчої кампанії
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22.10.2021 19:10 Ответить
Коментар: Стаття Медведєва - персональний ляпас Путіна Зеленському
Дії Зеленського, в тому числі щодо Медведчука, образили Путіна. Він, натхненний "Північним потоком-2", хоче покарати Київ. І стаття Медведєва - застереження, вважає Костянтин Еггерт

https://www.dw.com/uk/stattia-medvedieva-personalnyi-liapas-putina-zelenskomu/a-59477842
...

По суті, йдеться про створення максимальних проблем для української економіки, щоб або примусити Зеленського до радикальних поступок, або не допустити його переобрання в 2024 році. Кремль готовий припинити газовий транзит через Україну в 2024 році, коли закінчується нинішній контракт, або навіть раніше, якщо з'явиться (або вдасться знайти) слушний привід. Путін переконаний, що може підвищувати ставки в грі з лякливими європейцями, оскільки американці не прийдуть до них на допомогу з поставками свого газу - через бажання заручитися підтримкою з боку Путіна в боротьбі з талібами та його нейтралітету в американо-китайському конфлікті.

Путін вважає, що Україні ніхто не допомагатиме. Якщо він переконається, що це справді так, то статтями й газом справа може не обмежитися.

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22.10.2021 19:23 Ответить
ще цитата зі статті Егерта на DW -" Зухвало груба стаття Медведєва (а, насправді, Путіна) - застереження Зеленському: "Жодних контактів не буде, поки не відбудеться явка з повинною!". А якщо не відбудеться, то нарікайте, мовляв, на себе."

У МЕНЕ ПИТАННЯ - ДЛЯ КОГО ВОВА БУДУЄ ДОРОГИ , ЗАРОБЛЯЮЧИ ЯК ПЕРЕД РОСТОВОМ , плюючи на страшні виклилки - на ковід, економіку, зиму без палива ...
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22.10.2021 19:31 Ответить
Я от не розумію, нащо США боротися з Китаєм? Ну ладно Трамп не приховував, не любить китайців, але Байден? Навіщо йому це? У США купа американських заводів - від Форд, Дженерал Моторс, Тесла до різних шмоток типу Колумбії чи там Найка... Сенс сваритися, якщо бізнес іде чудово? Тим більше, китайці по натурі не войовничі, вони якраз більше торговці (були б войовничими як москалі - влізли б давно на Тайвань).
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22.10.2021 19:46 Ответить
ти за деревами лісу не бачиш. штати (не байден)дозволили добудувати ПП-2 для того, щоб лядська ********** переконалась, що кацапи- гомосексуалісти (в гіршому значенні). велика політика, а особливо у виконанні таких гросмейстерів як штати- це мистецтво неможливого. як наслідок пандори пейперс і газової війни маємо наступне: Австрія, Чехія- друзі члєнолікого з тріском пролетіли. шваби змінили риторику, 10 країн ЄС наполягають на ренесансі атомної енергетики, як "найзеленішої"(я знаю про що говорю, я сам енергетик). а китай- їм потрібен тайвань, їхеі технології, так як і наша МОТОР-СІЧ. піднебесна- це просто комуняцька помийка з 1,5млрд населення і тими ж самими імперськими амбіціями.
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22.10.2021 20:24 Ответить
Ціх друзів потихеньку треба с гуано змішувати.
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22.10.2021 19:26 Ответить
Та шо там "манипулировать", если достаточно посмотреть количество просмотров этой лабуды в Ютубе? Ты о чём, дядя? А если ещё учесть объемы финансирования.... Возникает один вопрос: где деньги, дядь?
Если что, узнал о существовании шлака под названием "зворотний видлик" от Лещенко. Если бы не он, то и не знал бы, что на ГОСУДАРСТВЕННОМ ТВ разводят такую ватно-олигархическую шнягу. Причем оплачивает этот шабаш Народ!
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22.10.2021 19:27 Ответить
Нам не звикати до маніпуляцій "рейтингами".
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22.10.2021 19:36 Ответить
Ткаченко мелкий воришка и тупица. Это знают все.
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22.10.2021 19:43 Ответить
 
 