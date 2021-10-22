Глава правления "Общественного" Чернотицкий: Ткаченко манипулирует, когда говорит о рейтингах UA:Перший
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко манипулирует, упрекая Общественного вещателя в низких рейтингах при большом финансировании.
Об этом пишет в Фейсбуке глава правления "Общественного" Николай Чернотицкий, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что министр сказал неправду, заявив о полном финансировании телеканала UA:Перший. По словам Чернотицкого, на этот год канал профинансирован на 85% от предусмотренного законом, на следующий заложено 76%.
"Манипуляция вторая: рейтинги. Общественное - это не один UA:Перший, и господин министр это точно знает. Это и три канала Украинского радио, это и 23 региональных тв-канала в областях, и каналы "Культура" и "Крым", это и диджитал-платформа. Выхватывать один актив и оценивать по нему работу всего холдинга - это то же самое, что оценивать работу Министерства культуры по деятельности одного структурного подразделения и говорить, что на него уходит весь бюджет", - заявил Чернотицкий.
Он также отметил, что доля телесмотрения канала растет. По словам Чернотицкого, в 2020 году она выросла на 30%, а по состоянию на 1 сентября 2021 года - на 20% по сравнению с прошлым периодом.
Напомним, ранее, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко упрекнул Общественного вещателя, что при таком финансировании другие каналы добиваются гораздо больших рейтингов.
Ранее "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента.
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Недалеченькі блиЗЕнькі | ЗЕралаш N°26-Чекалкін
Дії Зеленського, в тому числі щодо Медведчука, образили Путіна. Він, натхненний "Північним потоком-2", хоче покарати Київ. І стаття Медведєва - застереження, вважає Костянтин Еггерт
https://www.dw.com/uk/stattia-medvedieva-personalnyi-liapas-putina-zelenskomu/a-59477842
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По суті, йдеться про створення максимальних проблем для української економіки, щоб або примусити Зеленського до радикальних поступок, або не допустити його переобрання в 2024 році. Кремль готовий припинити газовий транзит через Україну в 2024 році, коли закінчується нинішній контракт, або навіть раніше, якщо з'явиться (або вдасться знайти) слушний привід. Путін переконаний, що може підвищувати ставки в грі з лякливими європейцями, оскільки американці не прийдуть до них на допомогу з поставками свого газу - через бажання заручитися підтримкою з боку Путіна в боротьбі з талібами та його нейтралітету в американо-китайському конфлікті.
Путін вважає, що Україні ніхто не допомагатиме. Якщо він переконається, що це справді так, то статтями й газом справа може не обмежитися.
У МЕНЕ ПИТАННЯ - ДЛЯ КОГО ВОВА БУДУЄ ДОРОГИ , ЗАРОБЛЯЮЧИ ЯК ПЕРЕД РОСТОВОМ , плюючи на страшні виклилки - на ковід, економіку, зиму без палива ...
Если что, узнал о существовании шлака под названием "зворотний видлик" от Лещенко. Если бы не он, то и не знал бы, что на ГОСУДАРСТВЕННОМ ТВ разводят такую ватно-олигархическую шнягу. Причем оплачивает этот шабаш Народ!