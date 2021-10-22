Глава правления "Общественного" Чернотицкий: Ткаченко манипулирует, когда говорит о рейтингах UA:Перший

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко манипулирует, упрекая Общественного вещателя в низких рейтингах при большом финансировании.

Об этом пишет в Фейсбуке глава правления "Общественного" Николай Чернотицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что министр сказал неправду, заявив о полном финансировании телеканала UA:Перший. По словам Чернотицкого, на этот год канал профинансирован на 85% от предусмотренного законом, на следующий заложено 76%.

"Манипуляция вторая: рейтинги. Общественное - это не один UA:Перший, и господин министр это точно знает. Это и три канала Украинского радио, это и 23 региональных тв-канала в областях, и каналы "Культура" и "Крым", это и диджитал-платформа. Выхватывать один актив и оценивать по нему работу всего холдинга - это то же самое, что оценивать работу Министерства культуры по деятельности одного структурного подразделения и говорить, что на него уходит весь бюджет", - заявил Чернотицкий.

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Он также отметил, что доля телесмотрения канала растет. По словам Чернотицкого, в 2020 году она выросла на 30%, а по состоянию на 1 сентября 2021 года - на 20% по сравнению с прошлым периодом.

Напомним, ранее, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко упрекнул Общественного вещателя, что при таком финансировании другие каналы добиваются гораздо больших рейтингов.

Ранее "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента.