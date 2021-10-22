"Главная цель СНБО - поддержать кровавый режим Лукашенко за счёт украинцев, которые заплатят за электроэнергию", - экс-секретарь СНБО Данилюк

Кризис в энергетике заставит украинские власти покупать электроэнергию у режима Лукашенко в Беларуси, хотя ранее противе него вводились санкции.

Такое мнение на своей странице в Фейсбук высказал экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Людям можно рассказывать сказки о борьбе с олигархами и устраивать образцово-показательное шоу "Борьба с контрабандой", но если цены в платежках увеличатся - то наступит мгновенное прозрение. А если начнутся отключения - то одним прозрением не ограничится.

В клубе иллюзионистов на Банковой это прекрасно понимают, и поэтому сейчас там отчаянно ищут решение проблемы с энергоносителями. Нет угля - меньше объемы генерации электроэнергии, нет газа - растет спрос на электричество. Ядерка - на пределе", - наисал Данилюк.

Данилюк считает, что "основная цель сегодняшнего СНБО - это аргументировать необходимости закупки электроэнергии у Беларуси".

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"Представьте себе, сначала наша власть обвиняла Бацьку в ущемлении демократии и вводила против него санкции. А сейчас, из-за собственной тупости и недальновидности, власть будет предлагать поддержать кровавый режим Лукашенко за счет украинцев, которые будут платить за электроэнергию. И реально альтернативы нет - потому что кризис уже неизбежен", - отметил экс-секретарь СНБО.



