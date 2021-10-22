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"Главная цель СНБО - поддержать кровавый режим Лукашенко за счёт украинцев, которые заплатят за электроэнергию", - экс-секретарь СНБО Данилюк

Кризис в энергетике заставит украинские власти покупать электроэнергию у режима Лукашенко в Беларуси, хотя ранее противе него вводились санкции.

Такое мнение на своей странице в Фейсбук высказал экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Людям можно рассказывать сказки о борьбе с олигархами и устраивать образцово-показательное шоу "Борьба с контрабандой", но если цены в платежках увеличатся - то наступит мгновенное прозрение. А если начнутся отключения - то одним прозрением не ограничится.

В клубе иллюзионистов на Банковой это прекрасно понимают, и поэтому сейчас там отчаянно ищут решение проблемы с энергоносителями. Нет угля - меньше объемы генерации электроэнергии, нет газа - растет спрос на электричество. Ядерка - на пределе", - наисал Данилюк.

Данилюк считает, что "основная цель сегодняшнего СНБО - это аргументировать необходимости закупки электроэнергии у Беларуси".

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"Представьте себе, сначала наша власть обвиняла Бацьку в ущемлении демократии и вводила против него санкции. А сейчас, из-за собственной тупости и недальновидности, власть будет предлагать поддержать кровавый режим Лукашенко за счет украинцев, которые будут платить за электроэнергию. И реально альтернативы нет - потому что кризис уже неизбежен", - отметил экс-секретарь СНБО.

Главная цель СНБО - поддержать кровавый режим Лукашенко за счёт украинцев, которые заплатят за электроэнергию, - экс-секретарь СНБО Данилюк 01
Главная цель СНБО - поддержать кровавый режим Лукашенко за счёт украинцев, которые заплатят за электроэнергию, - экс-секретарь СНБО Данилюк 02

Автор: 

Беларусь (7918) СНБО (4440) Данилюк Александр (469) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+9
та хуже не будет, ахахахах, выбирайте на второй срок ****** и будет вам счастье
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22.10.2021 19:32
+7
Я так і казав що зелені недоумки нас поставить перед фактом що все просрали і потрібно імпортувати електрику і газ.
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22.10.2021 19:31
+7
А может не надо было собственную энергетику убивать 2,5 года?

До ЗЕ таких проблем не было.
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22.10.2021 19:37
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Может не в тему, но сегодня прошла информация от белорусов, что там маски отменили и вакцинация только по большому желанию.
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22.10.2021 19:27 Ответить
А чим вакцинують ?
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22.10.2021 19:29 Ответить
Поцілунками світого Луки.
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22.10.2021 19:35 Ответить
Вкраденою в англійців Астрозенекою. Формула англійська, назва рюська.
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22.10.2021 19:38 Ответить
Крестом животворящим.
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22.10.2021 19:37 Ответить
так все ж зебилы знают что ковид лечит от гриппа, онкологии и любых заболеваний!(с)лукашенко

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22.10.2021 19:30 Ответить
На чисельні прохання телеглядачів- епічний виступ криворізького прокурора, безкомпромісного борця з шоколадом.
Тут все за методичкою кремля - фОшисти, що розбомбили фабрику, голодні повоєнні кияни, які потом і кров'ю її відновлювали, злобний Петро, який годує українців ГМО і трансгендерамі. Послухайте, що в голові у влади, коли країна летить в прірву.
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/videos/265543382171006
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22.10.2021 19:31 Ответить
А еще в Беларуси Ковидом рак лечат.

Ну и убивают иногда тех, кто не согласен.
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22.10.2021 19:31 Ответить
За лукашенківським віровченням, оскільки вірус не видно неозброєним оком, то його не існує.
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22.10.2021 19:34 Ответить
Санкт-Петербург на два дня 20 и 21 октября стал площадкой для проведения большой конференция на тему "Медицинские, организационные и политические особенности вакцинопрофилактики от COVID-19 в России". Доктор медицинских наук, профессор Александр Редько, подводя итоги, сравнил насаждение процесса вакцинации с тактикой Гитлера.
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22.10.2021 19:43 Ответить
раз кацапам предлагают забить на вакцинирование - значит и зебилам негоже подпадать под влияние Рошена Порошенко порохоботов ... эээ.. тлетворное влияние Запада и бежать на вакцинацию!))
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22.10.2021 19:53 Ответить
И что?
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22.10.2021 19:59 Ответить
Саме це і планує РНБО.
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22.10.2021 19:28 Ответить
Без українського ринку збуту і в Білоруссії і в Россії були би дуже великі проблеми.
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22.10.2021 19:29 Ответить
Думаете лука себе бы бутерброд с икрой не купил....или у вас с Беларусью война? Умные всегда ищут союзников в любой ситуации...а дураки наживают себе врагов.В
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22.10.2021 21:56 Ответить
типа колысь данылюк жил в поясе шахида...
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22.10.2021 19:30 Ответить
Я так і казав що зелені недоумки нас поставить перед фактом що все просрали і потрібно імпортувати електрику і газ.
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22.10.2021 19:31 Ответить
та хуже не будет, ахахахах, выбирайте на второй срок ****** и будет вам счастье
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22.10.2021 19:32 Ответить
Є люди, які критикують, а є такі, які баламутять. Мені здається, Данилюк відноситься до другої категорії. Він був при владі, нічого толкового не зробив, а тепер вякає.
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22.10.2021 19:33 Ответить
Він заробляє гроші на прожиття критикою влади. Хто йому платить, здогадуємося.
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22.10.2021 19:47 Ответить
А може вова виконує вказівку уХйла через статтю Медвєдєва , прискорити розвал й здачу України? Послухайте ту саму бувшу слугиню :котру вони вигнали саме після її заяв проможливу загрозу від влади для України - здатися Рашистам
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22.10.2021 19:34 Ответить
Вона увесь рік волала про вибрики Геруса та витівки ЗЕлених на користь БЄні - не трогали... А коли зробила заяву, що нинішня енергетична ситуація України може зробити її повною рабою Росіїї за одну цю зиму- другого дня вони її викинули.
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22.10.2021 19:37 Ответить
Та что, лучше без света сидеть? У вас то свет точно будет.
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22.10.2021 19:35 Ответить
А может не надо было собственную энергетику убивать 2,5 года?

До ЗЕ таких проблем не было.
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22.10.2021 19:37 Ответить
Україна нещодавно експортувала електроенергію. Що трапилось?Зупинили атомні енергоблоки? Навіщо?
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22.10.2021 19:41 Ответить
Больше половины энергоблоков государственных ТЭС не работают из-за нехватки угля Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/bolshe-poloviny-energoblokov-gosudarstvennyh-tes-ne-rabotayut-iz-za-nehvatki-uglya-792013.html Уголь не подвезли,а тут еще осень неожиданно началась.
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22.10.2021 22:41 Ответить
Задолбали двойные стандарты, почему миллиарды долларов на которые покупается топливо это нормально а если на несколько миллионов купить электроэнергию то это зрада.
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22.10.2021 19:42 Ответить
Купувати електроенергію у тисячу разів дешевше, ніж її виробляти???
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22.10.2021 19:45 Ответить
Да дело не в этом, я просто не понимаю чем финансирование режима Лукашенко при покупке его бензина и солярки отличается покупки электроэнергии.
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22.10.2021 19:50 Ответить
При Порошенку 5 років не купували і все було нормально.
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22.10.2021 19:49 Ответить
На РНБО вирішують, як обі*рати Порошенка. Ліпецька фабрика і т.д.
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22.10.2021 19:46 Ответить
Где ж ты ,такой умный ,раньше был?
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22.10.2021 19:58 Ответить
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22.10.2021 20:10 Ответить
Может Лукашенко продает очень дешево. Не просто же так у него покупают. О таких вещах в Украине почему-то никогда не рассказывают. Вообще уровень украинских журналистов очень низкий.
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22.10.2021 20:32 Ответить
В Беларуси э/ж дороже чем в Украине для физлиц точно ....8,5 баксов за 100 кВ
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22.10.2021 22:04 Ответить
Литва резко увеличила потребление белорусской электроэнергии после запуска первого энергоблока Белорусской АЭС, хотя Украина https://thepage.ua/news/prodlen-zapret-importa-**************-iz-rf-i-belarusi ввела запрет на такие закупки по призыву литовских властей.

Литовские власти призывали Украину не брать электроэнергию с Белорусской АЭС, и Украина https://thepage.ua/economy/kak-*****************-balansiruet-na-importe-iz-rf-i-belarusi уже ввела запрет на перетоки , а также импорт электроэнергии из Беларуси, https://t.me/gerus_online/119 пишет глава комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус.

«Сама Литва не стала запрещать перетоки белорусской электроэнергии. Хотя по документам это оформлялось как импорт через Латвию, но физически в Литву заходила электроэнергия из Беларуси - все это видели и это понимали, а министр энергетики Литвы признавал публично, что Литва потребляет электроэнергию с Белорусской АЭС», - сообщил Андрей Герус.https://thepage.ua/news/litva-nachala-zakupat-energiyu-iz-belarusi-vopreki-obeshaniyam Половина мощности 1-го энергоблока БелАЭС работает на экспорт в Литву.Кое кому может и не хватить
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22.10.2021 22:28 Ответить
 
 