"Главная цель СНБО - поддержать кровавый режим Лукашенко за счёт украинцев, которые заплатят за электроэнергию", - экс-секретарь СНБО Данилюк
Кризис в энергетике заставит украинские власти покупать электроэнергию у режима Лукашенко в Беларуси, хотя ранее противе него вводились санкции.
Такое мнение на своей странице в Фейсбук высказал экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Людям можно рассказывать сказки о борьбе с олигархами и устраивать образцово-показательное шоу "Борьба с контрабандой", но если цены в платежках увеличатся - то наступит мгновенное прозрение. А если начнутся отключения - то одним прозрением не ограничится.
В клубе иллюзионистов на Банковой это прекрасно понимают, и поэтому сейчас там отчаянно ищут решение проблемы с энергоносителями. Нет угля - меньше объемы генерации электроэнергии, нет газа - растет спрос на электричество. Ядерка - на пределе", - наисал Данилюк.
Данилюк считает, что "основная цель сегодняшнего СНБО - это аргументировать необходимости закупки электроэнергии у Беларуси".
"Представьте себе, сначала наша власть обвиняла Бацьку в ущемлении демократии и вводила против него санкции. А сейчас, из-за собственной тупости и недальновидности, власть будет предлагать поддержать кровавый режим Лукашенко за счет украинцев, которые будут платить за электроэнергию. И реально альтернативы нет - потому что кризис уже неизбежен", - отметил экс-секретарь СНБО.
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Тут все за методичкою кремля - фОшисти, що розбомбили фабрику, голодні повоєнні кияни, які потом і кров'ю її відновлювали, злобний Петро, який годує українців ГМО і трансгендерамі. Послухайте, що в голові у влади, коли країна летить в прірву.
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/videos/265543382171006
Ну и убивают иногда тех, кто не согласен.
Рошена Порошенко порохоботов... эээ.. тлетворное влияние Запада и бежать на вакцинацию!))
До ЗЕ таких проблем не было.
Литовские власти призывали Украину не брать электроэнергию с Белорусской АЭС, и Украина https://thepage.ua/economy/kak-*****************-balansiruet-na-importe-iz-rf-i-belarusi уже ввела запрет на перетоки , а также импорт электроэнергии из Беларуси, https://t.me/gerus_online/119 пишет глава комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус.
«Сама Литва не стала запрещать перетоки белорусской электроэнергии. Хотя по документам это оформлялось как импорт через Латвию, но физически в Литву заходила электроэнергия из Беларуси - все это видели и это понимали, а министр энергетики Литвы признавал публично, что Литва потребляет электроэнергию с Белорусской АЭС», - сообщил Андрей Герус.https://thepage.ua/news/litva-nachala-zakupat-energiyu-iz-belarusi-vopreki-obeshaniyam Половина мощности 1-го энергоблока БелАЭС работает на экспорт в Литву.Кое кому может и не хватить