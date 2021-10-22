"Позиция моей фракции по смерти Полякова импотентная. Третьяковой отомстили, слив ее переписку", - "слуга народа" Яременко

Решение об отстранении народного депутата СН Галины Третьяковой от посещения заседаний Верховной Рады за обнародованную без ее согласия переписку с коллегами по партии несет большую угрозу для парламентаризма и личных свобод граждан.

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил коллега Третьяковой по фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Яременко, информация о смерти нардепа Полякова высвала шок и бурное обсуждение в чате фракции "Слуга народа": "Предлагалось всем прийти с символами траура, собрать средства для материальной помощи семье погибшего и тд. Глава фракции даже поделился информацией, что за несколько дней до трагедии Поляков обсуждал с ним возможность вернуться в парламентское большинство".

По мнению нардепа, резкое высказывание Третьяковой о смерти Полякова адресовалось коллегам по фракции, которые "явно в шоке потеряли чувство меры".

Яременко также сообщил, что также высказался в партийном чате о смерти бывшего коллеги по фракции: "У нас те, кто гибнут на передовой из-за нарушений дисциплины и в состоянии опьянения не получают компенсаций и государственных почестей при погребении. Смерть Полякова - это трагедия для его друзей и родных, но ввиду того, что он занимался информационным киллерством против нашей политической силы, и другие вопросы, которые у нас возникли, коллективные формы траура в заседании Рады с нашей стороны будут восприняты так, что для нас важна депутатская должность, а не то, каким есть или был человек".

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Нардеп считает, что Третьяковой "подло отомстили",передав ее слова другой фракции. По мнению Яременко, это предательство.

"И если наша фракция настолько цинична, что пытается незаконное дисциплинарное взыскание обменять на голоса за бюджет, то вполне уже можно было наказание Третьяковой обменять на информацию о предателе", - добавил "слуга народа".

Яременко заявил, что из-за предателя в рядах фракции покидает чат "слуг народа", и выразил поддержку Третьяковой в условиях "незаслуженного политического буллинга".

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Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.

Позже Третьякова заявила, что не сожалеет о словах о смерти нардепа Полякова: "Плакать буду только за "слугами народа".

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.





