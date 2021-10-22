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"Позиция моей фракции по смерти Полякова импотентная. Третьяковой отомстили, слив ее переписку", - "слуга народа" Яременко

Решение об отстранении народного депутата СН Галины Третьяковой от посещения заседаний Верховной Рады за обнародованную без ее согласия переписку с коллегами по партии несет большую угрозу для парламентаризма и личных свобод граждан.

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил коллега Третьяковой по фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Яременко, информация о смерти нардепа Полякова высвала шок и бурное обсуждение в чате фракции "Слуга народа": "Предлагалось всем прийти с символами траура, собрать средства для материальной помощи семье погибшего и тд. Глава фракции даже поделился информацией, что за несколько дней до трагедии Поляков обсуждал с ним возможность вернуться в парламентское большинство".

По мнению нардепа, резкое высказывание Третьяковой о смерти Полякова адресовалось коллегам по фракции, которые "явно в шоке потеряли чувство меры".

Яременко также сообщил, что также высказался в партийном чате о смерти бывшего коллеги по фракции: "У нас те, кто гибнут на передовой из-за нарушений дисциплины и в состоянии опьянения не получают компенсаций и государственных почестей при погребении. Смерть Полякова - это трагедия для его друзей и родных, но ввиду того, что он занимался информационным киллерством против нашей политической силы, и другие вопросы, которые у нас возникли, коллективные формы траура в заседании Рады с нашей стороны будут восприняты так, что для нас важна депутатская должность, а не то, каким есть или был человек".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Третьякова о смерти Полякова: Меня упрекают, что я ненавижу людей, но это не так. Лао-цзы писал - не занимайся местью, а жди, когда враг проплывет мимо тебя

Нардеп считает, что Третьяковой "подло отомстили",передав ее слова другой фракции. По мнению Яременко, это предательство.

"И если наша фракция настолько цинична, что пытается незаконное дисциплинарное взыскание обменять на голоса за бюджет, то вполне уже можно было наказание Третьяковой обменять на информацию о предателе", - добавил "слуга народа".

Яременко заявил, что из-за предателя в рядах фракции покидает чат "слуг народа", и выразил поддержку Третьяковой в условиях "незаслуженного политического буллинга".

Также читайте: Регламентный комитет рекомендует Раде отстранить "слугу народа" Третьякову от пяти заседаний парламента, - нардеп "Батькивщины" Евтушок

Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.

Позже Третьякова заявила, что не сожалеет о словах о смерти нардепа Полякова: "Плакать буду только за "слугами народа".

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.

Позиция моей фракции по смерти Полякова импотентная. Третьяковой отомстили, слив ее переписку, - слуга народа Яременко 01
Позиция моей фракции по смерти Полякова импотентная. Третьяковой отомстили, слив ее переписку, - слуга народа Яременко 02
Позиция моей фракции по смерти Полякова импотентная. Третьяковой отомстили, слив ее переписку, - слуга народа Яременко 03

Автор: 

Яременко Богдан (150) Слуга народа (2634) Третьякова Галина (118)


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Топ комментарии
+24
И шо я таке щас прочитала...капець зесрань тупорила )))
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22.10.2021 19:57
+20
судя по всему - скоро с яременко будет проведена акция "анал больше Не табу!"
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22.10.2021 19:55
+20
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22.10.2021 20:07
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Яременко, це ти?
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22.10.2021 20:13 Ответить
Все прогрессивные девчата с Окружной - в партии "слуга народа".
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22.10.2021 20:23 Ответить
Не зовсім усі. Деякі ще залишились при Ваній.
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22.10.2021 22:05 Ответить
Тобто - присутність НЕЛЮДІ серед СЛУГ та ще й на СОЦІАЛЦІ - це помста Порошенка?
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22.10.2021 19:55 Ответить
Нардеп считает, что Третьяковой "подло отомстили",передав ее слова другой фракции. По мнению Яременко, это предательство.
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22.10.2021 19:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=F-bdJGFI3Fk https://www.youtube.com/watch?v=F-bdJGFI3Fk


ПОРОХОФОБІЯ | ЗЕралаш N°24
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22.10.2021 20:05 Ответить
судя по всему - скоро с яременко будет проведена акция "анал больше Не табу!"
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22.10.2021 19:55 Ответить
та він сам себе вже ... як й Третякова , та й усі ЗЕлені, вони ж у паніці та розпачі - ЧЕКАЄМО Й ДАЛІ БУДЕ
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22.10.2021 19:58 Ответить
Яременко вирішив не позбуватися мрії про анал- тепер активно обробляє Галю насчьот "Табу" ! У Галочки срюндель шо нада!
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22.10.2021 20:43 Ответить
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22.10.2021 20:45 Ответить
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22.10.2021 20:48 Ответить
Ні це не синок Галюсі-а чоловік! От тільки питання : якого сорту цей вухатий імбецил?
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22.10.2021 20:49 Ответить
Очень низкого.
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22.10.2021 20:51 Ответить
Сучччі рила .
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22.10.2021 21:11 Ответить
Очень, ну очень низкого качества у неё получился. На помойке от бомжа понесла видать.
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22.10.2021 20:50 Ответить
Сергій Попов - чоловік народного депутата від фракції "Слуга народу", голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової.

Про це повідомляє UAportal.

Саме він придбав скандальний матрац для занять любов'ю зі своєю дружиною.
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22.10.2021 20:51 Ответить
Типичный альфонс низкого качества. Нормальный мужик на эту не позариться. И водка не поможет. А так, за её бабло.....
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22.10.2021 20:52 Ответить
Імпотенти- для них все тепер табу.🤪
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22.10.2021 21:46 Ответить
Позиция у них импотентная. Теперь понятно, почему у Ярёменко анал-табу, а у Кивы-нет.
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22.10.2021 19:57 Ответить
И шо я таке щас прочитала...капець зесрань тупорила )))
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22.10.2021 19:57 Ответить
Чудові партнери для... анала
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22.10.2021 19:59 Ответить
Там все обкуренные импотенты...
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22.10.2021 19:59 Ответить
так то воно зиркнувши на зад трєтьякової вирішило шо анал табу?
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22.10.2021 20:00 Ответить
Пилять, толстый, а если по твоей смерти будут радоваться, каково, интересно, будет твоим родным? Хотя, судя по "эскортперсоналу", за поисками которого тебя застукали, не думаю, что у тебя есть родные.
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22.10.2021 20:01 Ответить
анал уже не табу?
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22.10.2021 20:01 Ответить
Анал табу почав виправдовувати зелену неонацистку. Навіть не дивуюсь
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22.10.2021 20:01 Ответить
ХУДОБИНА!!!! Нічого святого!!!
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22.10.2021 20:05 Ответить
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22.10.2021 20:07 Ответить
"У нас те, кто гибнут на передовой из-за нарушений дисциплины и в состоянии опьянения не получают компенсаций и государственных почестей при погребении. Источник: . Чи не всіх ?
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22.10.2021 20:07 Ответить
Вы заметили, что Слуг Наркомана понесло вразнос?
Такое впечатление, что суфлера выключили и они начали нести шопопало вразнобой.

Помнится партию Рыгов в какой-то момент тоже начало рвать на части, когда стало понятно, что великий донецкий кормчий уже всьо.
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22.10.2021 20:11 Ответить
Тут потрібен суфлер многостаночнік. ЗЄ просив прем'єра Ізраелю пристати такого гіганта мислі
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22.10.2021 22:19 Ответить
Кінець парламентаризму - це коли в Раді "плюють" на Регламент.
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22.10.2021 20:14 Ответить
Драчун ,шо Кива ,шо Еременко
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22.10.2021 20:16 Ответить
Маньячку предали! ай, яй,яй! Так низзя! Ну, и что что больная на голову?
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22.10.2021 20:16 Ответить
Яременко думает , что защитил свою соседку по зелёной кодле, а, на самом деле, он ещё больше вымазал в дерьме свой зелёный гадючник и конкретно гундосого клоуна, возомнившего из себя политика....
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22.10.2021 20:17 Ответить
Еременко. по чем АналТабу?
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22.10.2021 20:20 Ответить
С третьяковой услуга за услугу.
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22.10.2021 23:44 Ответить
Поляков продовжував на усіх телешоу стверджувати про конверти . Й коли його не стало - у СЛУГНЕЛОХА трапився такий нервовий викид радості- усі раптом стали імпотентами.
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22.10.2021 20:24 Ответить
Яременко + Третьякова = анал без табу
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22.10.2021 20:29 Ответить
Воно хворе як і всі вони зелені кухарки з главною кухаркою яка грає членом який повинен виконувати іншу функцію
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22.10.2021 20:32 Ответить
Ничего непонятно, но очень интересно
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22.10.2021 20:40 Ответить
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22.10.2021 20:55 Ответить
и самое непонятное...за каким хером он приплел небоевые потери.... к безмозглой выходке придурашной коровы? выражая поддержку тупой курке не думающей о этике и такте...оно лишний раз показало бездушие и безумие жаб, возомнивших себя ласточками ... и орлами..
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22.10.2021 21:08 Ответить
Волохатий, ти не чат, а Раду зобов'язанний лишити за "аналтабу"ще два роки тому!
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22.10.2021 20:50 Ответить
Помним-помним, анал не предлагать
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22.10.2021 20:55 Ответить
Не правильно
Правильно - анал табу
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22.10.2021 21:56 Ответить
жополюбец
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22.10.2021 21:01 Ответить
Да вы там все "слуги"- то импотенты, то сливаки...тьфу!
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22.10.2021 21:09 Ответить
Похоже, сексуально озабоченный торчок нашел свое "без табу".
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22.10.2021 21:17 Ответить
Мені цікаво, з якою метою цензор постить послід цього волохатого аналтабу?
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22.10.2021 22:46 Ответить
А какие почести?- Наркотики вместе с алкоголем добили его в молодом возрасте-человек просто сам решил уйти из жизни И как сказал бы Глеб Жеглов-Так может ему за это талоны на усиленное питание давать?
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22.10.2021 23:12 Ответить
Как могут подброшенные наркотики заставить решить уйти из жизни?
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23.10.2021 11:05 Ответить
Новий серіал - "Шлюха урода. С ваты"
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22.10.2021 23:21 Ответить
импотентная позиция - эта шо, зеленая камасутра?
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23.10.2021 00:03 Ответить
У зелёных нет морального дна.
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23.10.2021 02:18 Ответить
 
 