Украина предлагает Европе дополнительный транзит 55 млрд куб. м газа на "специальных условиях", - Данилов
Украинская газотранспортная система может прокачивать гораздо большие объемы газа, чем это предусмотрено действующим контрактом с российским "Газпромом".
Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил на брифинге по результатам заседания Совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Кабинету министров Украины вместе с НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор ГТС Украины" определить специальные условия для транспортировки дополнительных объемов природного газа ГТС Украины в страны ЕС в объемах не меньше 55 млрд куб. м в год", - сказал он.
Данилов напомнил, что действующий контракт с "Газпромом" предполагает прокачку 40 млрд куб. м через ГТС Украины в Европу, но потенциальные возможности системы позволяют транзит гораздо больших объемов, особенно в текущий кризисный период.
Как сообщалось, договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" об организации транспортировки, транспортное соглашение между НАК и новым оператором ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия.
Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 годах транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.
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Прежде всего для своих территорий, и совсем немного- для обогрева отдельных бараков с ЗЭКами на территории бывшей параши.
Плюс пару вёдер угля. Те, кто выжил, берут по 2 ведра угля каждый и бегом вокруг барака. Потом меняются.
- не все сразу
- и да, подготовьте предложения по чернозему
З чорноземом кмітливі європейці теж не забаряться, не переживай.
уже было что при холодной зиме и в россии регионы замерзали
А эти Газпрому хотят 50% скидки предложить. Это будут миллиарды долларов . . .
Я понимаю, что они хотят обламать путяру - мол так дешевле, попробуйте теперь отбрехаться . . . Но если тот возьмёт и согласится, типа "спасаем Европу от холода, а вы санкции снимайте", то Зеля будет в глупом положении - скажут, что дал путяре заработать на скидке. Врагу, во время войны
Але я не здивований, коли прем'єр та голова ВР - бовдури та нікчеми, а Президент країни намагається відмазатися сам та відмазати барадату бабушку від американського правосуддя, цілком логічно, що рулить країною беруться випадкові люди. Як вже це зелене хзшо остогидло...