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Украина предлагает Европе дополнительный транзит 55 млрд куб. м газа на "специальных условиях", - Данилов

Украина предлагает Европе дополнительный транзит 55 млрд куб. м газа на

Украинская газотранспортная система может прокачивать гораздо большие объемы газа, чем это предусмотрено действующим контрактом с российским "Газпромом".

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил на брифинге по результатам заседания Совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Кабинету министров Украины вместе с НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор ГТС Украины" определить специальные условия для транспортировки дополнительных объемов природного газа ГТС Украины в страны ЕС в объемах не меньше 55 млрд куб. м в год", - сказал он.

Данилов напомнил, что действующий контракт с "Газпромом" предполагает прокачку 40 млрд куб. м через ГТС Украины в Европу, но потенциальные возможности системы позволяют транзит гораздо больших объемов, особенно в текущий кризисный период.

Читайте: Витренко: Путин врет об изношенности газотранспортной системы Украины

Как сообщалось, договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" об организации транспортировки, транспортное соглашение между НАК и новым оператором ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия.

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 годах транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

Также читайте: Песков о транзите газа через Украину: Будет коммерческое предложение - все продолжит работать

Автор: 

Газ (10236) Данилов Алексей (1066) Европа (1912) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+9
После разгрома параши и эмбарго на её газ и нефть украинская ГТС будет работать в реверсном режиме- качать газ из США, Катара и Норвегии через Польшу со Словакией и дальше на восток.
Прежде всего для своих территорий, и совсем немного- для обогрева отдельных бараков с ЗЭКами на территории бывшей параши.
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22.10.2021 20:01
+4
Тут либо сарказм, либо диагноз.
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22.10.2021 20:12
+4
Столько лет Европа избавлялась от зависимости от российского газа, а теперь оказывается эти злые русские не хотят продавать свой газ.
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22.10.2021 20:25
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Данілов - Манілов... Здається у рифму.
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22.10.2021 19:57 Ответить
Чтоб был транзит нужен контракт между продавцом и покупателем, нельзя просто качать газ в никуда.
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22.10.2021 19:59 Ответить
В первую очередь, нужен сам газ
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22.10.2021 20:46 Ответить
После разгрома параши и эмбарго на её газ и нефть украинская ГТС будет работать в реверсном режиме- качать газ из США, Катара и Норвегии через Польшу со Словакией и дальше на восток.
Прежде всего для своих территорий, и совсем немного- для обогрева отдельных бараков с ЗЭКами на территории бывшей параши.
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22.10.2021 20:01 Ответить
Хаха, и откуда возмутся эти сотни миллиардов кубов и что мешает их поставить в ЕС сейчас.))
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22.10.2021 20:04 Ответить
Тут либо сарказм, либо диагноз.
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22.10.2021 20:12 Ответить
Ви, пане , не врахували ЗЄльоний біогаз.
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22.10.2021 20:41 Ответить
Больная фантазия мешае
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22.10.2021 20:47 Ответить
Учимся считать. Для ваших парашных ЗЭКов хватит и 1 млн. м3 на крематорий.
Плюс пару вёдер угля. Те, кто выжил, берут по 2 ведра угля каждый и бегом вокруг барака. Потом меняются.
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22.10.2021 22:49 Ответить
сейчас ЕС карпатский лес переработает, а потом рассмотрят ваше специальное предложение по газу..
- не все сразу
- и да, подготовьте предложения по чернозему
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22.10.2021 20:02 Ответить
По газу вже є. Польща буде наш, український, газ видобувати,і нам же, лошарам, його продавати за ринковими європейськими цінами. Скільки там зараз ринкова ціна? 1200 доларів? Чи вже більше?
З чорноземом кмітливі європейці теж не забаряться, не переживай.
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22.10.2021 21:27 Ответить
поздно пить боржоми...
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22.10.2021 20:02 Ответить
пить боржоми, не бояра никогда не поздно
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22.10.2021 20:05 Ответить
Данилов хочет помочь газпрому ещё немного подзаработать.
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22.10.2021 20:05 Ответить
Себе положить в карман хотят со Швейцарской прокладки.
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22.10.2021 20:21 Ответить
Думаю им движет не это. Просто физические особенности самой ГТС и особенности снабжения отдельных регионов газом так называемой виртуальной реверсной поставки. Плюс поддержание необходимого давления в системе. Можно сказать это суета человека которого посадили голым задом на сковородку и начали медленно ее нагревать.
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22.10.2021 23:20 Ответить
хай спочатку свої повноваження оприлюднить...клєрк,який прикриває чужий брєд.
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22.10.2021 20:07 Ответить
Как тут не вспомнить про "злодийски газовы угоды Тимошенко".. срок угод закончился и начался пздц
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22.10.2021 20:08 Ответить
те что сейчас остались - это ликвидаторы Нефтегаза и которые ничего не понимают в этой сфере..
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22.10.2021 23:25 Ответить
Сразу видно делетанта, он думает что стоит открыть вентель посильней и транзит тут же увеличится на 55 млрд кубов. А о том что этот газ нужно добыть и договорится с покупателем он не думает.
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22.10.2021 20:11 Ответить
в том то и проблема что может в паРаше газа не хватает для всех.
уже было что при холодной зиме и в россии регионы замерзали
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22.10.2021 20:16 Ответить
Данилов добыл газ???
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22.10.2021 20:15 Ответить
Столько лет Европа избавлялась от зависимости от российского газа, а теперь оказывается эти злые русские не хотят продавать свой газ.
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22.10.2021 20:25 Ответить
Так называемая Старая Европа во главе с Германией собственно никогда и не ставила вопрос избавления от кацапского газа. Максимум диверсификацию.
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22.10.2021 23:26 Ответить
А де ж ти його візьмеш,напукаєте всіє. радою....
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22.10.2021 20:25 Ответить
Газ є крім рф в казахстані і туркменістані. Але газогони звідти в більшості через рф, та й газпром викупив майже всі об'єми. Та, хто зна, може під такі ціни там знайдуть, що продати європі.
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22.10.2021 21:32 Ответить
Ага, министр инфраструктуры Омелян уже скидку на порты 20% давал и получил уголовное дело. ВАКС оправдал, но САП пишет апелляцию. За 20 или 30 млн. грн.
А эти Газпрому хотят 50% скидки предложить. Это будут миллиарды долларов . . .
Я понимаю, что они хотят обламать путяру - мол так дешевле, попробуйте теперь отбрехаться . . . Но если тот возьмёт и согласится, типа "спасаем Европу от холода, а вы санкции снимайте", то Зеля будет в глупом положении - скажут, что дал путяре заработать на скидке. Врагу, во время войны
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22.10.2021 22:05 Ответить
Взагалі то нормальна пропозиція! У кацапів основний аргумент, що вони не збільшують прокачку газу через українську ГТС, тому що за додатковий об"єм прийдеться платити по дорожчому тарифу. Так от, тариф до 55 млрд. кубів, буде той самий що і за 40 по контракту. Подивимось, як кацапи будуть знов відбріхуватись.
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22.10.2021 22:15 Ответить
Їм відбріхуватись власне й непотрібно. У них зараз усі переваги. Вони цей свій план втілювали в життя планомірно та целеспрямовано з 2010-го року. І зараз дотиснуть ЄС щоб ПП2 як можна раніше сертифікувати та запустити.
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22.10.2021 23:29 Ответить
А що, у нас уже РНБО - це суб'єкт господарської діяльності? Подібні заяви та роботу має вести профільний міністр або в крайньому разі голова уряду, а не секретар консультативного органу.

Але я не здивований, коли прем'єр та голова ВР - бовдури та нікчеми, а Президент країни намагається відмазатися сам та відмазати барадату бабушку від американського правосуддя, цілком логічно, що рулить країною беруться випадкові люди. Як вже це зелене хзшо остогидло...
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23.10.2021 08:52 Ответить
 
 