Украина даст Молдове газ в долг, чтобы помочь противостоять шантажу "Газпрома", - Данилов

Украина окажет помощь Молдове с поставками газа.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы приняли решение поручить Кабинету Министров этот вопрос рассмотреть. Мы понимаем, что такую помощь республике Молдова мы в ближайшее время можем оказать", – сказал Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО.

По его словам, с такой просьбой к украинскому правительству обратилась премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица. "Премьер-министр Украины получил письмо от своего коллеги с просьбой помочь газом во избежание сложной ситуации, сложившейся с учетом того шантажа, который сейчас там делает "Газпром"", – пояснил Данилов.

Данилов уточнил, что это будет газ в долг, не за деньги, и потом Молдова поставленный ресурс вернет. По словам секретаря СНБО, это необходимо сделать, поскольку Украина и Молдова объединены, и в Украины есть территории, которые запитываются газом из Молдовы.

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Напоминаем, правительство Молдовы одобрило введение режима чрезвычайного положения сроком на 30 дней – с 22 октября по 20 ноября, решение принято в пятницу на чрезвычайном заседании в связи со сложившейся в стране ситуацией в сфере энергетики.