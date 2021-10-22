Любой чиновник, кроме президента, - глава ВСК Безуглая рассказала, кого могут допросить по делу "вагнеровцев"

Временная следственная комиссия Верховной Рады не будет допрашивать президента Владимира Зеленского и не видит необходимости приглашать его на заседания, ведь уже получила ответы, "необходимые для формирования отчета".

Об этом журналистам сказала глава ВСК, народный депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Она отметила, что комиссия не будет "допрашивать президента", так как, согласно закону, он – неприкосновенное лицо.

Безуглая отметила, что ВСК вообще не видит необходимости в том, чтобы приглашать Зеленского на заседание комиссии. "Потому что мы на данный момент получили те ответы, которые необходимы для формирования промежуточного отчета", - пояснила она.

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"При необходимости мы можем заслушивать любого чиновника на любом уровне. Тем не менее, это уже будет формироваться в процессе подготовки промежуточного отчета. Во время прошлых брифингов я уже говорила: мы работаем с документами, имеем возможность обрабатывать секретную и совершенно секретную информацию, которая значительно шире, чем то, что обнародовано, что находится, в силу разных причин… в публичной плоскости. Используя эту возможность работать в формате секретно и совершенно секретно, мы получаем много ответов даже без необходимости заслушивать тех или иных лиц", - добавила Безуглая.