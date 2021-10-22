Любой чиновник, кроме президента, - глава ВСК Безуглая рассказала, кого могут допросить по делу "вагнеровцев"
Временная следственная комиссия Верховной Рады не будет допрашивать президента Владимира Зеленского и не видит необходимости приглашать его на заседания, ведь уже получила ответы, "необходимые для формирования отчета".
Об этом журналистам сказала глава ВСК, народный депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Она отметила, что комиссия не будет "допрашивать президента", так как, согласно закону, он – неприкосновенное лицо.
Безуглая отметила, что ВСК вообще не видит необходимости в том, чтобы приглашать Зеленского на заседание комиссии. "Потому что мы на данный момент получили те ответы, которые необходимы для формирования промежуточного отчета", - пояснила она.
"При необходимости мы можем заслушивать любого чиновника на любом уровне. Тем не менее, это уже будет формироваться в процессе подготовки промежуточного отчета. Во время прошлых брифингов я уже говорила: мы работаем с документами, имеем возможность обрабатывать секретную и совершенно секретную информацию, которая значительно шире, чем то, что обнародовано, что находится, в силу разных причин… в публичной плоскости. Используя эту возможность работать в формате секретно и совершенно секретно, мы получаем много ответов даже без необходимости заслушивать тех или иных лиц", - добавила Безуглая.
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А то таким макаром, вы дойдем до ситуации, что неприкосновенность по мнению зелени, будет означать невозможность задавать неприятные вопросы Клоуну на прессконференции!!!!
PS Вон Трамп - президент могущественной державы и кстати тоже неприкосновенный, но на допросы комиссии, ходил как зайка!!!! *********** клоун, что чем-то отличается от президента США???
обрезанноето оно ваащще святое
Рыночная цена газа в Украине достигла 40 грн за куб. м.
ЗЕлені ну просто зганяють усіх на майдан ,чи мені здється? Приватні школи - це саме для дітей тих, на кого вони ставлять на виборах -30+. Диджиталізатори - Айтішники ?
- Му-у-у... и-и-и-и.. е-е-е... шмарк.. а от Порошенко... а, нє, не визнаю
- Ну нє так нє, всьо, відповіді для формування звіту отримано.
1. А хіба у нас вже не ПРЛАМЕНТСЬКО-президентський устрій прописаний в Конституції?
2. І яка ж така "недоторканність" не дозволяє запросити преЗЕдента на засідання ТСК???
Безугла, ти - безмізга!
и судьи
и много еще кто
ты же не по УД его допрашивать будешь.
"Батько наш Бандера, Україна мати..." у виконанні депутатів Європейської Солідарності! 💙💛
https://www.youtube.com/watch?v=vyXmkvt_pcs&ab_channel=%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%A5%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%AF
Ах да, оно же зЕлох призЕдент...
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Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України.
За наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента України.
Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину."