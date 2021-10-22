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Любой чиновник, кроме президента, - глава ВСК Безуглая рассказала, кого могут допросить по делу "вагнеровцев"

Любой чиновник, кроме президента, - глава ВСК Безуглая рассказала, кого могут допросить по делу

Временная следственная комиссия Верховной Рады не будет допрашивать президента Владимира Зеленского и не видит необходимости приглашать его на заседания, ведь уже получила ответы, "необходимые для формирования отчета".

Об этом журналистам сказала глава ВСК, народный депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Она отметила, что комиссия не будет "допрашивать президента", так как, согласно закону, он – неприкосновенное лицо.

Безуглая отметила, что ВСК вообще не видит необходимости в том, чтобы приглашать Зеленского на заседание комиссии. "Потому что мы на данный момент получили те ответы, которые необходимы для формирования промежуточного отчета", - пояснила она.

Читайте: Тарана могут позвать на заседание ВСК о "вагнеровцах", - Безуглая

"При необходимости мы можем заслушивать любого чиновника на любом уровне. Тем не менее, это уже будет формироваться в процессе подготовки промежуточного отчета. Во время прошлых брифингов я уже говорила: мы работаем с документами, имеем возможность обрабатывать секретную и совершенно секретную информацию, которая значительно шире, чем то, что обнародовано, что находится, в силу разных причин… в публичной плоскости. Используя эту возможность работать в формате секретно и совершенно секретно, мы получаем много ответов даже без необходимости заслушивать тех или иных лиц", - добавила Безуглая.

Автор: 

ВСК (459) Зеленский Владимир (20772) ЧВК Вагнер (1333) Безуглая Марьяна (291)


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Топ комментарии
+22
"Ми строго допитаємо всіх! ... Окрім винних"
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22.10.2021 20:19
+21
Отакої!!! Так ми ж всі презеденти!?
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22.10.2021 20:17
+20
Та ваша зекрыса в двух интервью уже проорала "я сдал!!!!"...чего уже его допрашивать)
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22.10.2021 20:20
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22.10.2021 20:17 Ответить
Отакої!!! Так ми ж всі презеденти!?
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22.10.2021 20:17 Ответить
"Ми строго допитаємо всіх! ... Окрім винних"
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22.10.2021 20:19 Ответить
Краще і не скажешь.
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22.10.2021 20:30 Ответить
Вообще то она пи*дит и президента тоже можно допрашивать! Неприкосновенность означает только невозможность задержать/арестовать/наказать, а вести допрос можно и НУЖНО!
А то таким макаром, вы дойдем до ситуации, что неприкосновенность по мнению зелени, будет означать невозможность задавать неприятные вопросы Клоуну на прессконференции!!!!
PS Вон Трамп - президент могущественной державы и кстати тоже неприкосновенный, но на допросы комиссии, ходил как зайка!!!! *********** клоун, что чем-то отличается от президента США???
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22.10.2021 21:06 Ответить
Нет царя трогадь низзя а если оно обрезанное то оно ваащще святое
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22.10.2021 21:55 Ответить
у бубы колысь спросят в ближайшей лесопосадке...
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22.10.2021 20:19 Ответить
Та ваша зекрыса в двух интервью уже проорала "я сдал!!!!"...чего уже его допрашивать)
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22.10.2021 20:20 Ответить
Частные школы, садики и больницы будут покупать газ по рыночной цене - Шмыгаль



Рыночная цена газа в Украине достигла 40 грн за куб. м.

ЗЕлені ну просто зганяють усіх на майдан ,чи мені здється? Приватні школи - це саме для дітей тих, на кого вони ставлять на виборах -30+. Диджиталізатори - Айтішники ?
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22.10.2021 20:20 Ответить
а як инакше пидтвэрдыты жыдобурятские нарративы о гражданской войне?
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22.10.2021 20:30 Ответить
Безуглая правильно говорит. Потому что лицо зеледента неприкосновенное... Оно только для веселого порошка предназначено между перекурами айкосиков. А так вообще "баба да, баба да"
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22.10.2021 20:21 Ответить
Маршалиссимус Зеля уже обогнал всех генералиссимусов
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22.10.2021 20:21 Ответить
Ну конечно не Зеленского...

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22.10.2021 20:22 Ответить
Это оно сейчас президент ... Но, ничто не вечно под Луной
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22.10.2021 20:23 Ответить
если голосователям за клована предложить в следующий раз проголосовать против него, чтобы они максимально насладились судебно-уголовным шоу, которое неминуемо развернется при поддержке мировой общественности - может сработать
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22.10.2021 20:23 Ответить
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22.10.2021 20:23 Ответить
На карте политических интересов США появилось серое пятно под названием "Украина"...
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22.10.2021 20:24 Ответить
Генерал СБУ Кононенко подал в Службу безопасности заявление о разглашении Зеленским гостайны по делу "вагнергейта"
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22.10.2021 20:24 Ответить
Генерал против получлена
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22.10.2021 21:57 Ответить
- ******** Ссанич, ви визнаєте свою провину у зливі справи вагнерівців?

- Му-у-у... и-и-и-и.. е-е-е... шмарк.. а от Порошенко... а, нє, не визнаю

- Ну нє так нє, всьо, відповіді для формування звіту отримано.
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22.10.2021 20:25 Ответить
Ну ОК, не допрашивайте Дерьмака, допросите Монику.
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22.10.2021 20:27 Ответить
Ради Бога заберите эту дуру в ближайшую психушку и оденьте на нее смирительную рубашку
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22.10.2021 20:27 Ответить
Безуглой надо присвоить звание заслуженная больная на голову...
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22.10.2021 20:27 Ответить
окрім якого президента -зеленського чи ермака?
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22.10.2021 20:30 Ответить
Допросят Безумная , и тебя со временем допросят и твоего *********** допросят, за все придется отвечать.Дурная прислужка , президентом вечно не бывают, допросить можно всех, всему свое время,но вы как мухи- однодневки живете одним днем.
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22.10.2021 20:30 Ответить
"комиссия не будет "допрашивать президента", так как, согласно закону, он - неприкосновенное лицо." Источник:

1. А хіба у нас вже не ПРЛАМЕНТСЬКО-президентський устрій прописаний в Конституції?
2. І яка ж така "недоторканність" не дозволяє запросити преЗЕдента на засідання ТСК???

Безугла, ти - безмізга!
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22.10.2021 20:32 Ответить
Есть любители крабятины? Приходите к ней на допрос. Заодно и отобедаете.
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22.10.2021 20:34 Ответить
Ага. Щаз. Вообще-то бубачка от уголовных преследований иммунитет имеет, а не от приглашения на ТСК...
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22.10.2021 20:37 Ответить
Специально для пани Безуглой - https://www.youtube.com/watch?v=KaXuf_5mLLM.
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22.10.2021 20:38 Ответить
так и депутаты неприкосновенны.
и судьи
и много еще кто
ты же не по УД его допрашивать будешь.
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22.10.2021 20:40 Ответить
146%. И не допрашивать - єто не парафия ТСК. "А давайте послушаем начальника транспортного цеха!" (с). М. Жванецкий.
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22.10.2021 20:43 Ответить
Трошки позитиву.
"Батько наш Бандера, Україна мати..." у виконанні депутатів Європейської Солідарності! 💙💛
https://www.youtube.com/watch?v=vyXmkvt_pcs&ab_channel=%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%A5%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%AF
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22.10.2021 20:41 Ответить
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22.10.2021 20:45 Ответить
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22.10.2021 20:46 Ответить
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22.10.2021 23:27 Ответить
сервантерия выпустила на поле страшное безугольную дуру крабо подобную 😆
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22.10.2021 20:50 Ответить
Курица тупая...Президента можно пригласить на заседание для выяснения причин провала этой спецоперации - против него нельзя вести уголовное преследование на период выполнения своих функций. ВСК это форма парламентского контроля за органами власти - она не возбуждает и не закрывает уголовные дела - это не предусмотрено законом - так что ничего не мешает допросить сонцесяйного. Спич госпожи безмозглой ориентирован исключительно на 73% упоротых какихразниц...
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22.10.2021 20:58 Ответить
наркомана допросить в первую очередь.
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22.10.2021 21:06 Ответить
Кальмар шевелит щупальцами.
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22.10.2021 21:19 Ответить
Безумная, конечно, сознательно решила быть мразью, быть на стороне зла, врагов Украины.
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22.10.2021 21:31 Ответить
"...так как, согласно закону, он - неприкосновенное лицо." - а кто тогда восторженно трубил в начале срока, что "наконец-то отменил неприкосновенность"?!
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22.10.2021 21:51 Ответить
А что конституцию уже отменили? А там однозначно написано: "Перед законом все равны", блин, даже неприкосновенность президента отменили, или я ошибаюсь???
Ах да, оно же зЕлох призЕдент...
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22.10.2021 22:29 Ответить
За зраду нереально його ані зняти, ані посадити.... Треба міняти Конституцію(((

"

Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України.

За наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента України.

Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину."
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22.10.2021 22:29 Ответить
Хай їм грець, соромно за ці 73 відсотка, дуже соромно...
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22.10.2021 22:43 Ответить
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23.10.2021 00:39 Ответить
Клинтона за кілька десятків засохших сперматозоїдів допитали, то був страшний злочин. А для наших. ой ні. таки не наших, а Зеленського. депутатів державна зрада недостатньо серйозна щоб потривожити недоторканого
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23.10.2021 01:43 Ответить
 
 