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Население будет обеспечено газом до конца отопительного сезона без права отключения, - секретарь СНБО Данилов

Население будет обеспечено газом до конца отопительного сезона без права отключения, - секретарь СНБО Данилов

Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету Министров обеспечить бесперебойные поставки газа бытовым потребителям до конца отопительного сезона.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Кабинету Министров в трехдневный срок поручено предпринять исчерпывающие меры относительно бесперебойного, без права отключения от газа бытовых потребителей, бюджетных, религиозных организаций, предприятий теплоснабжения, коммунальных неприбыльных предприятий"¸ – сказал Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО.

По его словам, запрет отключения указанных потребителей будет внедрен согласно ст.11 закона о рынке природного газа до завершения отопительного сезона 2021/22.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) СНБО (4440) отопительный сезон (530) Тарифы на газ (352)


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Топ комментарии
+12
Будут видосиками топиться. Говорят хорошо согревает некоторых.

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22.10.2021 20:34
+9
сніговим шаром скочується по схилах рейтингу ЗЕдолбана влада, АМІНЬ!
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22.10.2021 20:29
+7
а вот и официальное заявление о повышении цен на газ
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22.10.2021 20:29
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Да ну,у нас в районе уже несколько сел отключали за то что люди не хотят платить за кидаловское обслуживание газовых приборов.
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22.10.2021 20:28 Ответить
Будут видосиками топиться. Говорят хорошо согревает некоторых.

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22.10.2021 20:34 Ответить
И ******** саженцев разного дерева
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22.10.2021 21:02 Ответить
Таки и мне пришла писулька о том , что отключат за долг в 47грн.за распределение, отдельным красивым письмом ценой наверное в грн. 25 с доставкой УкрПочтой
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22.10.2021 21:11 Ответить
сніговим шаром скочується по схилах рейтингу ЗЕдолбана влада, АМІНЬ!
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22.10.2021 20:29 Ответить
Частные школы, садики и больницы будут покупать газ по рыночной цене - Шмыгаль
Рыночная цена газа в Украине достигла 40 грн за куб. м.

ЗЕлені ну просто зганяють усіх на майдан ,чи мені здється? Приватні школи - це саме для дітей тих, на кого вони ставлять на виборах -30+. Диджиталізатори - Айтішники ?
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22.10.2021 20:30 Ответить
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22.10.2021 20:35 Ответить
Забудь про майдан. Ніхто тобі не дасть його організувати.
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22.10.2021 21:14 Ответить
а вот и официальное заявление о повышении цен на газ
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22.10.2021 20:29 Ответить
А отоплением как? Платежки "веселые" уже полетели по стране. Люмпен вовсю радуется своему выбору.
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22.10.2021 20:29 Ответить
и главное - цена! цена для поставщиков центрального отопления и естественно для населения...
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22.10.2021 20:30 Ответить
потом в почтоматах дрова для избранных..
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22.10.2021 20:32 Ответить
Без права на жалобы и осуждение. Без права на вакцинацию. Без права открывать огонь на передке. Зелебобики! Какие вам еще "без права" нужны? Без права на вакцинацию? Вы, зеляди, этого хотели?
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22.10.2021 20:34 Ответить
Значит надо запасаться обогревателями или дровами (кто как может).
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22.10.2021 20:35 Ответить
коктейлями молотова...
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22.10.2021 20:38 Ответить
А электроэнергию откуда возьмёте? Генерация АЭС на ноле. А другая от газа и мазута с угольком.
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22.10.2021 20:47 Ответить
С печки упал ? Генерация АЄС на нуле , когда остановленьі все блоки , а блоки работают.
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22.10.2021 21:00 Ответить
Что на нуле?Высохший мозг в твоей касапской голове на нуле,троль из-за поребрика )))
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23.10.2021 02:58 Ответить
Отвечу обоим. На ноле, имеется в виду на минимуме. Вы оба случайно не за Зеленского и Безуглую голосовали в 2019 году?
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23.10.2021 10:12 Ответить
А що далі,колгоспник ти тупий?!
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22.10.2021 20:36 Ответить
Про що мова! Он навіть запасів вугілля на ТЕЦ не забезпечено! Назвав би хоч скільки запасів того газу в підземних сховищах. Мабуть ситуація не краща ніж з вугіллям.
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22.10.2021 20:38 Ответить
Ветеринар, а когда отопление включат? А то и отключать то нечего.
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22.10.2021 20:46 Ответить
По какой цене? И какой калорийностью?
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22.10.2021 20:49 Ответить
Не зрозумів? А нашо газ релігійним організаціям? Їх що, любов Бога не зігріває? )))
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22.10.2021 21:03 Ответить
В следующем сезоне вы своё возьмёте.
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22.10.2021 21:06 Ответить
У что , покойного Жванецкого вычитал , тут выступил министр сельского хозяйства и т.д.
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22.10.2021 21:06 Ответить
Цікаво, як може цей Данілов примусити приватних постачальників, ті ж, хоча б, облгази постачати газ організаціям, які за нього не заплатять? За чий рахунок? Кабмін платитиме?
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22.10.2021 21:13 Ответить
Газзбути по всій країні - це бандити, які відключають газ по-бєспрєдєлу. Вони ні про які постанови Кабміну не чули. Як і про закон взагалі. Можуть перелізти через паркан, можуть підробити документи, звинуватити у крадіжці чи в несанкціонованій врізці в магістраль. І головне - вони нікого не підпускають ані до газопостачання, ані до обслуговування магістралей і обладнання. Цілковита монополія. Дасть Бог, переживу цю зиму і буду ставити твердопаливний котел. Плюс індукційний кондиціонер з підігрівом для осінньо-весняних періодів. Харківміськгаз - відверто бандитська структура. Мати з нею справу - все одно що з ОПГ: ти завжди винен, а вони ніколи не визнають своїх помилок. Навіть якщо несуть цілковиту маячню. Знаю з аналізу судової практики і від знайомих, які мали необережність попастися цій "чудовій" структурі.
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22.10.2021 21:17 Ответить
забрали право отключаться? с какого х..? народ начал массово отрезать трубы потому что за газ и особенно доставку не хотят платить?
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22.10.2021 21:26 Ответить
У поставщика забрали право отключать потребителя
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22.10.2021 21:58 Ответить
Безправа отключения? Т.е. можно не платить?
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22.10.2021 21:58 Ответить
Можно))) до конца сезона, а потом.....)
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22.10.2021 21:59 Ответить
Зайдешь новости почитать... А тут новости с другой планеты.
Есть деньги - есть газ, нет дедег - нет газа. Шо не ясно?
Как говорится - No money, no honey
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22.10.2021 22:19 Ответить
Можна , но буде дуже больно і хата піде з аукціону .
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22.10.2021 22:33 Ответить
Правильно . Реальна турбота про людей . Український газ - для українських споживачів . І за українською ціною , без всяких вроттердамів і бандитських схем . Надра належать народу .
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22.10.2021 22:27 Ответить
До конца сезона будет, а после конца сезона что будет? Отключат?
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22.10.2021 22:30 Ответить
Та вони і опалювальний сезон рішенням РНБО скороть до січня 2022
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22.10.2021 22:37 Ответить
И шоб бесплатно!
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23.10.2021 00:00 Ответить
За 2,5 роки жахливо непрофесійне, некомпетентне, тотально корумповане угруповання на чолі із Зе своїми діями та бездіяльністю довело енергосистему України до стану, наближеного до колапсу, а винними у цьому є якісь неназвані РНБО саботажники.(с)
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23.10.2021 00:26 Ответить
Господа, а кто за это все готов платить?!
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23.10.2021 00:40 Ответить
я не готов платить, сделал задолженность 3000 грн. ребята приехали летом и бесплатно отрезали трубу, я доволен и сразу погасил долг.
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23.10.2021 09:04 Ответить
эпичные достижения власти - "не отключим газ". ипануца
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23.10.2021 09:27 Ответить
 
 