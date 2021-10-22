Население будет обеспечено газом до конца отопительного сезона без права отключения, - секретарь СНБО Данилов

Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету Министров обеспечить бесперебойные поставки газа бытовым потребителям до конца отопительного сезона.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Кабинету Министров в трехдневный срок поручено предпринять исчерпывающие меры относительно бесперебойного, без права отключения от газа бытовых потребителей, бюджетных, религиозных организаций, предприятий теплоснабжения, коммунальных неприбыльных предприятий"¸ – сказал Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО.

По его словам, запрет отключения указанных потребителей будет внедрен согласно ст.11 закона о рынке природного газа до завершения отопительного сезона 2021/22.