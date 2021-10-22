Глава ВСК Безуглая отказалась отвечать на вопрос журналиста о допросе участников совещания у Зеленского по "вагнеровцам"
Глава Временной следственной комисии Верховной Рады, которая рассматривает дело "вагнеровцев", нардеп "СН" Марьяна Безуглая на брифинге в комитетах ВРУ отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала "Прямой" Анны Дзьобы по поводу срыва спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Когда журналист второй раз задала вопрос, будут ли допрошены на ВСК все участники совещания у президента 24 июля прошлого года, где обсуждалась спецоперация, на который первый раз Безуглая не ответила, нардеп подчеркнула: "Вы уже задавали вопрос, при всем уважении. Вы уже задали несколько вопросов".
На возражение Дзьобы о том, что журналист может задавать любое количество вопросов, глава комиссии заявила: "Давайте все-таки проводить брифинг в рамках интеллектуального распределения".
Присутствующие журналисты подтвердили, что не против того, чтобы коллега с "Прямого" задавала свои вопросы. На что Безуглая ответила, что будет зачитывать вопросы, которые ей передали активисты, и показала несколько листов А4 формата. Представители прессы возмутились по этому поводу, заявив, что это не их вопросы.
"Господа, есть вопросы? Спасибо", - сказала глава ВСК, игнорируя слова Дзьобы, которая продолжала спрашивать про срыв спецоперации.
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куди ці ЗЄ-льоні нєдоразумєнія будуть втікати?
вже скоро.....
а вот верхушка клики... думаю рашка поманет как янека и кое-кого даже пристроит в придворный цирк (но не всех)
вибачте, загиблі Воіни, як би не сумно та гірко це не видавалось
Данілов спрогнозував 1000 померлих за добу.
оптиміст - за сьогодні вже маємо 620 небіжчиків
за один день вже маємо два Іловайська, де загинуло 366 Воінів
ЗЕ-лєнський, тебе чекає ще й Коронагейт -
"преступная бездеятельность и воровство во время национальной катастрофы"
по хорошему вы правы конечно, она сознательно кроет государственную измену и просто обязана будет потом как пособник преступления сесть на 15 лет
Та й сцикотно...
Хоч вона вже наговорила на достатній термін, для перебування за гратами...
Присутствующие журналисты подтвердили, что не против того, чтобы коллега с "Прямого" задавала свои вопросы. На что Безуглая ответила, что будет зачитывать вопросы, которые ей передали активисты, и показала несколько листов А4 формата. Источник:
чувак,тут по объявлению набирают в команду СН 95, десантура наверна,пойдем послужим за крутое бабло?
не,не хочу...в прошлый раз заставили прыгнуть с парашютом затяжной прыжок,пока до земли долетел, весь СкреПОНОС из меня улетучился...,похудал сразу на 30 кг...