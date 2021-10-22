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Глава ВСК Безуглая отказалась отвечать на вопрос журналиста о допросе участников совещания у Зеленского по "вагнеровцам"

Глава ВСК Безуглая отказалась отвечать на вопрос журналиста о допросе участников совещания у Зеленского по

Глава Временной следственной комисии Верховной Рады, которая рассматривает дело "вагнеровцев", нардеп "СН" Марьяна Безуглая на брифинге в комитетах ВРУ отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала "Прямой" Анны Дзьобы по поводу срыва спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Когда журналист второй раз задала вопрос, будут ли допрошены на ВСК все участники совещания у президента 24 июля прошлого года, где обсуждалась спецоперация, на который первый раз Безуглая не ответила, нардеп подчеркнула: "Вы уже задавали вопрос, при всем уважении. Вы уже задали несколько вопросов".

На возражение Дзьобы о том, что журналист может задавать любое количество вопросов, глава комиссии заявила: "Давайте все-таки проводить брифинг в рамках интеллектуального распределения".

Присутствующие журналисты подтвердили, что не против того, чтобы коллега с "Прямого" задавала свои вопросы. На что Безуглая ответила, что будет зачитывать вопросы, которые ей передали активисты, и показала несколько листов А4 формата. Представители прессы возмутились по этому поводу, заявив, что это не их вопросы.

Также читайте: Тарана могут позвать на заседание ВСК о "вагнеровцах", - Безуглая

"Господа, есть вопросы? Спасибо", - сказала глава ВСК, игнорируя слова Дзьобы, которая продолжала спрашивать про срыв спецоперации.

Автор: 

ВСК (459) Безуглая Марьяна (291)


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Топ комментарии
+36
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22.10.2021 20:55
+34
охреневшая тварь
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22.10.2021 20:51
+31
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22.10.2021 20:50
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22.10.2021 20:50 Ответить
Невже за $50 тис. можна терпіти таке приниження ?! Чи там набагато більше (?)
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22.10.2021 21:17 Ответить
мене одно цікавить:

куди ці ЗЄ-льоні нєдоразумєнія будуть втікати?
вже скоро.....
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22.10.2021 21:28 Ответить
шо по-примитивнише))) рассосется между 73% ))) шо по-хитрее перекрасится в какое-то...ну например, бело-сердечное )))) шо по-меньше скомпрометированное начнет сотрудничать со следствием...и сдавать (продавать) информацию и компромат ...
а вот верхушка клики... думаю рашка поманет как янека и кое-кого даже пристроит в придворный цирк (но не всех)
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22.10.2021 21:37 Ответить
кожен Майдан стає все жорстокішим.....
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22.10.2021 22:09 Ответить
На когда назначен очередной Майдан?
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23.10.2021 08:51 Ответить
Иловайськ скоро буде "цвєточки":
вибачте, загиблі Воіни, як би не сумно та гірко це не видавалось

Данілов спрогнозував 1000 померлих за добу.
оптиміст - за сьогодні вже маємо 620 небіжчиків

за один день вже маємо два Іловайська, де загинуло 366 Воінів

ЗЕ-лєнський, тебе чекає ще й Коронагейт -
"преступная бездеятельность и воровство во время национальной катастрофы"
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22.10.2021 22:06 Ответить
охреневшая тварь
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22.10.2021 20:51 Ответить
Подарите лесбиянке рыжей вибратор иначе ее МОСХ не работает от слова вообще......
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22.10.2021 20:57 Ответить
Вона тупа як пробка. Мав ;щастя; поспілкуватися. Багатенькі батьки в імбецилки, купили диплом і майбутнє.
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22.10.2021 23:09 Ответить
інтелектуальний розподіл...
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23.10.2021 03:37 Ответить
почему отказалась? Непонятно.
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22.10.2021 20:52 Ответить
понятно своей грудью с ушами спаниэля и крабоподобными танцами - защитить ваву
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22.10.2021 20:54 Ответить
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22.10.2021 20:57 Ответить
Как вам не понятно? Она же ясно сказала - согласно интеллектуального распределения.
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22.10.2021 20:55 Ответить
я пару минут ржал)))
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22.10.2021 21:05 Ответить
У зебилов IQ на уровне Инфузории туфельки. Но они любят когда над ними ржут, ну как ихний лидор.
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22.10.2021 21:53 Ответить
Так Коля-Котлета однозначно похвастался, что у него двузначный IQ
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22.10.2021 22:39 Ответить
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22.10.2021 21:11 Ответить
Закінчена дурепа.
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22.10.2021 20:53 Ответить
Было у кого научиться

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22.10.2021 21:14 Ответить
Дура-дурой, но каждый месяц кроме немаленькой депутатской зарплаты + конвертик с 50.000 долларов от Ермака. Она уже долларовая миллионерша.
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23.10.2021 04:02 Ответить
только по бомжке и данесен крабен
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22.10.2021 20:53 Ответить
Безуглых в Украине 73 %....увы....
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22.10.2021 20:53 Ответить
А, что такое - интеллектуальное распределение? Она сама то поняла что ляпнула?
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22.10.2021 20:53 Ответить
Это вроде как гуманитарная сущность Третьяковой, только наоборіт
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22.10.2021 21:04 Ответить
марьянка во всех непонятных или стремных ситуациях (а это почти всегда) включает генератор слуйных слов и с умным видом тупо убегает от прессы)
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22.10.2021 21:07 Ответить
Эту тварь саму пора сажать
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22.10.2021 20:55 Ответить
Сажать не надо. Отсидит и выйдет. Надо ........
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22.10.2021 20:56 Ответить
...а таки надо !
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22.10.2021 22:13 Ответить
не ну сделать вечер эта дама может)))))
по хорошему вы правы конечно, она сознательно кроет государственную измену и просто обязана будет потом как пособник преступления сесть на 15 лет
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22.10.2021 21:11 Ответить
и если вернувшись потом к власти демократический союз патриотических сил не посадит эту марьяну я буду очень зол
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22.10.2021 21:18 Ответить
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22.10.2021 20:55 Ответить
Останні три роки свого життя він провів між тюремною камерою та психіатричною лікарнею. І, зрештою, з другої чи з третьої спроби повісився в душовій кабіні в ізраїльській тюрмі Ніцан.
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22.10.2021 21:18 Ответить
разверни комментарий. там все есть
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22.10.2021 21:21 Ответить
То цитата з оригіналу - в ній найголовніше!
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22.10.2021 21:23 Ответить
Неистового голосую "за" аналогичное окончание карьеры еще одного комика.
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22.10.2021 21:19 Ответить
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22.10.2021 20:56 Ответить
Відповісти нема чого...
Та й сцикотно...
Хоч вона вже наговорила на достатній термін, для перебування за гратами...
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22.10.2021 20:56 Ответить
как бы зеленский и его окружение не крутило хвостом рано или поздно придется отвечать... это далеко не полупустые обвинения как в адрес пороха ... тут жаренным пахнет.. после такого ясно что он зубами за президенство держаться будет
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23.10.2021 09:30 Ответить
73 %...,мало ВАТА будет...,на белоруси у Лукашеску аж 80 %
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22.10.2021 20:59 Ответить
мож пастух у слуг заряжает воду?питьевую..
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22.10.2021 21:00 Ответить
Висрався? Молодець! Але штани чого не зняв? Смороду ж від тебе, фууу....
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22.10.2021 21:14 Ответить
"брифинг в рамках интеллектуального распределения" - це як?
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22.10.2021 21:03 Ответить
Це набір слів від зеленого генератора.
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22.10.2021 21:06 Ответить
На возражение Дзьобы о том, что журналист может задавать любое количество вопросов, глава комиссии заявила: "Давайте все-таки проводить брифинг в рамках интеллектуального распределения".

Присутствующие журналисты подтвердили, что не против того, чтобы коллега с "Прямого" задавала свои вопросы. На что Безуглая ответила, что будет зачитывать вопросы, которые ей передали активисты, и показала несколько листов А4 формата. Источник:
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22.10.2021 21:04 Ответить
Безумная , все-таки ...
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22.10.2021 21:09 Ответить
Два дурака беседу беседуют...

чувак,тут по объявлению набирают в команду СН 95, десантура наверна,пойдем послужим за крутое бабло?

не,не хочу...в прошлый раз заставили прыгнуть с парашютом затяжной прыжок,пока до земли долетел, весь СкреПОНОС из меня улетучился...,похудал сразу на 30 кг...
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22.10.2021 21:10 Ответить
Фракция СН 95 скоро будет без парашютов...,Розумков ушел...а Безуглая его заменила...весело живем...
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22.10.2021 21:16 Ответить
Птичку жалко....упала с такой высоты....и прямо на дно самого глубокого ущелья...,так выпьем же за то.... чтобы ни один баран не https://youtu.be/GD8vcxXqRk8 ....
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22.10.2021 21:20 Ответить
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22.10.2021 21:20 Ответить
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22.10.2021 21:23 Ответить
В міліметрах?
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22.10.2021 21:41 Ответить
Кажись в 1997 году сняли фильм " Шизофрения",Абдулов там играл,кажись это копия про Зелемойских...
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22.10.2021 21:25 Ответить
А вот нашелся бы насильник, который бы ее ... перекрасил?! Тошнит только от цвета волос этой идиотки!
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22.10.2021 21:27 Ответить
Ну если СН 95 уже достали Борислава Березу,обычно спокойного и выдержанного в своих комментах...,то як кажуть в Одесі,...,чуваки,пора на Дембель....
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22.10.2021 21:38 Ответить
У "кальмара" завдання від ОПи - затягти розслідування до останнього дня прибування при владі "найвеличнішого", а потім встигнути присмоктатись до колес президентського літака, вилітаючого у Ізраїль.
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22.10.2021 21:40 Ответить
Безуглая это вообще уникум, когда она говорит впечатление, что она бредит
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22.10.2021 21:40 Ответить
Уклоняясь от ответа на прямой вопрос, Безуглая очень понятно своей истерикой доказала, что президент виновен.... Но, это надо скрывать любой ценой....Больше вопросов нет. Дальше будут вопросы у следователей, у судьи, у прокурора....И будут вопросы у Ленки на первом свидании в Лукьяновке :"Что тебе принести? Трусы запасные или носки?"
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22.10.2021 21:40 Ответить
Головний краб (безхребетне) трускавецького "ТСК"
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22.10.2021 22:26 Ответить
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23.10.2021 00:45 Ответить
 
 