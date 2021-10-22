Глава ВСК Безуглая отказалась отвечать на вопрос журналиста о допросе участников совещания у Зеленского по "вагнеровцам"

Глава Временной следственной комисии Верховной Рады, которая рассматривает дело "вагнеровцев", нардеп "СН" Марьяна Безуглая на брифинге в комитетах ВРУ отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала "Прямой" Анны Дзьобы по поводу срыва спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Когда журналист второй раз задала вопрос, будут ли допрошены на ВСК все участники совещания у президента 24 июля прошлого года, где обсуждалась спецоперация, на который первый раз Безуглая не ответила, нардеп подчеркнула: "Вы уже задавали вопрос, при всем уважении. Вы уже задали несколько вопросов".

На возражение Дзьобы о том, что журналист может задавать любое количество вопросов, глава комиссии заявила: "Давайте все-таки проводить брифинг в рамках интеллектуального распределения".

Присутствующие журналисты подтвердили, что не против того, чтобы коллега с "Прямого" задавала свои вопросы. На что Безуглая ответила, что будет зачитывать вопросы, которые ей передали активисты, и показала несколько листов А4 формата. Представители прессы возмутились по этому поводу, заявив, что это не их вопросы.

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"Господа, есть вопросы? Спасибо", - сказала глава ВСК, игнорируя слова Дзьобы, которая продолжала спрашивать про срыв спецоперации.