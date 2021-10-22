СНБО поручил Минцифры разработать инструмент коммуникации с органами власти для пересекающих КПВВ, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны поручил Министерству цифровой трансформации разработать инструмент для обеспечения прямой коммуникации людей, пересекающих линию разграничения с органами власти Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вопрос был, каким образом наладить конституционные права на оккупированных территориях в отношении тех людей, которые пересекают линию разграничения на тех КПВВ, которые расположены на территории Донецкой и Луганской областей, части из них - на территории Херсонской области, для того, чтобы открыть пункты там , где они могли бы иметь прямую коммуникацию непосредственно с представителями власти, с Президентом, с Кабинетом Министров, с другими органами центральной и местной власти ", - отметил Данилов.

По его словам, Минцифры было поручено в течение двух недель разработать техническое задание для такого продукта.

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"И через две недели, когда на заседании Совета нацбезопасности и обороны будет рассмотрен такой инструмент, в ближайшее время его ввести, чтобы у людей была возможность общения со всеми органами, которые есть в нашей стране, включая Президента", - пояснил секретарь СНБО.