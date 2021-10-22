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СНБО поручил Минцифры разработать инструмент коммуникации с органами власти для пересекающих КПВВ, - Данилов

СНБО поручил Минцифры разработать инструмент коммуникации с органами власти для пересекающих КПВВ, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны поручил Министерству цифровой трансформации разработать инструмент для обеспечения прямой коммуникации людей, пересекающих линию разграничения с органами власти Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вопрос был, каким образом наладить конституционные права на оккупированных территориях в отношении тех людей, которые пересекают линию разграничения на тех КПВВ, которые расположены на территории Донецкой и Луганской областей, части из них - на территории Херсонской области, для того, чтобы открыть пункты там , где они могли бы иметь прямую коммуникацию непосредственно с представителями власти, с Президентом, с Кабинетом Министров, с другими органами центральной и местной власти ", - отметил Данилов.

По его словам, Минцифры было поручено в течение двух недель разработать техническое задание для такого продукта.

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"И через две недели, когда на заседании Совета нацбезопасности и обороны будет рассмотрен такой инструмент, в ближайшее время его ввести, чтобы у людей была возможность общения со всеми органами, которые есть в нашей стране, включая Президента", - пояснил секретарь СНБО.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) СНБО (4440) КПВВ (330) Минцифры (317)


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Ви краще з електронними лікарняними лад наведіть, клоуни.
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22.10.2021 21:05 Ответить
Все кпвв закрыты...там никто и ничего не пересекает...
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22.10.2021 21:18 Ответить
будут писать чат за бешеные бабки?
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22.10.2021 21:20 Ответить
А що там "налагоджувать"? Поставили на КПВВ монітори підключили до ноутбука і крутіть "відосики"! З усією Україною влада саме так спілкується Вся ця "клоунська компанія" не звикла до двостороннього зв"язку з аудиторією -не дай бог "не те" спитають чи скажуть громадяни!
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22.10.2021 21:23 Ответить
СНБО какой-то хернёй занимается, ей богу. Скоро пунктами сдачи бутылок на КПВВ будет заведовать, потом, как насчёт "СНБО поручил кабмину открыть булочные с кафетерией на пунктах" и т.п.
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22.10.2021 21:25 Ответить
У нас закрыто межобластное сообщение.. Какие в период пандамии пересечение линий с оккупированными территориями. Вы что там с ума посходили...
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22.10.2021 23:10 Ответить
 
 